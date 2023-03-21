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Сегодня он изложил вам «закулисную» драму Гран-при Австралии: гонка собрала рекордную толпу свыше 440 тысяч человек (лучший результат за всю новейшую историю серии), однако местная традиция с выходом на трек под подиум на этот раз зашла слишком далеко. Зрители прорвались за барьеры еще до финиша, а кейс и возможность дальнейшего проведения Гран-при в Мельбурне рассмотрят на Международном Совете по автоспорту ФИА – промоутеру грозит как минимум очень крупный штраф, и уходящему директору организации (заявил о грядущей отставке еще в декабре 2022-го) пришлось сильно оправдываться.

В интернет просочились кадры, на которых болельщики «Формулы-1» на Гран-при в Мельбурне перелезают через защитные ограждения и проходят всего в нескольких метрах от мчащихся машин.

«Большой группе зрителей удалось обойти линии безопасности и выйти на трассу, пока гонка еще продолжалась, – говорится в отчете стюардов. – Меры безопасности и протоколы, которые должны были соблюдаться на мероприятии, не были соблюдены, что создало небезопасную среду для зрителей, гонщиков и официальных лиц гонки.

Кроме того, зрители также смогли добраться до автомобиля № 27 (Нико Хюлькенберга), который был припаркован на выходе из 2-го поворота и у которого все еще мигал красный свет (т.е. болид находился в аварийном состоянии с возможным электрическим разрядом, гонщику сообщили по радио о необходимости осторожно эвакуироваться)».

«Существует контролируемое разрешение на выход людей на трассу после завершения гонки и после проезда машины безопасности, – сказал уходящий директор промоутерской компании Эднрю Уэстакотт. – Зрители сломали одну из линий, мы пока не знаем, как это произошло. У нас много камер видеонаблюдения, и есть огромное количество отснятого материала, который нам предстоит просмотреть в течение следующих нескольких недель. Автоспорт опасен… все могло закончиться ужасно».

В воскресенье вечером стюарды сообщили, что австралийский этап нарушил статью 12.2.1.h Международного спортивного кодекса ФИА 2023 года, где говорится о неспособности принять соответствующие меры. Руководству необходимо как можно скорее предоставить план действий по устранению нарушений к заседанию совета – ведь вообще это происходит не впервые.

«Мы каждый год работаем над тем, чтобы фанаты могли выйти на трек после окончания заезда, – подтвердил промоутер. – Безусловно, случилось нарушение очень надежного протокола, который каждый сезон дорабатывался и улучшался. Что-то пошло не так, и расследование уже началось».

Кстати, пит-лейн во время подиума тоже попытались взять штурмом – австралийский фотограф «Ф-1» Ким Ильман показал на ютуб-канале, как их отгоняли с полицией.

Обломок чуть не попал в голову зрительнице и рассек руку посетителя

Кевин Магнуссен врезался в стену на 55-м круге, в результате правое заднее колесо отлетело и отскочило по гоночной трассе, а большой кусок обода колеса взлетел на 20 метров в воздух.

Он пролетел над ограждением и врезался в руку 31-летнего британца Уилла Свита!

«Я увидел клуб дыма и следовал за машиной Магнуссена по трассе, а не следил за тем местом, где он врезался в стену, а затем внезапно появился обломок, перелетевший через забор и ударивший меня по руке. Я смотрел на руку, не совсем понимая, что происходит, и не осознавал, что в меня попал обломок. Я думал, что меня ударил человек.

Но люди позади меня боролись за то, чтобы его у меня отобрать. А я такой: что это?

В момент удара я поднял руку, так как пытался поймать сигнал для своего наушника, но если бы моя рука не была там, то обломок попал бы в шею. Или ударил бы по голове мою невесту.

Мне также повезло, что меня не задел очень острый конец обломков, потому что он мог пройти насквозь. Обломок был очень острый и очень горячий. Можно сказать, что обошлось.

Позади меня была толпа детей. Им повезло, что их отец смотрел в правильном направлении и спас их. Если бы меня там не было, и это ударило по ним, все закончилось бы не очень хорошо».

Свит добавил: «Я хотел посмотреть невероятный рестарт. Но уже после него мы поняли, что все пошло не по тому сценарию. Мне пришлось отправиться в медицинскую палатку. Скорая помощь была немного озадачена и не поверила, когда я сказал, что попал под обломки, потому что у меня были только салфетки и пластырь на руке, но потом они сняли ее. Они обработали рану спиртом и сказали, что мне может понадобиться укол от столбняка, если она станет красной или воспаленной.

Это может быть просто странный разовый случай. Хорошее место для обзора. И если кто-то собирался сбить меня машиной, я рад, что это был Кевин Магнуссен, потому что я фанат Кевина Магнуссена. Где-то в чате друг написал о сходе Кевина, что я буду недоволен этим, но в тот момент я знал о сходе, потому что обломки его машины задели меня».

«Один из наших инженеров это видел. Оказалось, что обломок из углеволокна со ступицы колеса пролетел 20 метров или около того и порезал руку мужчины.

Ограждения для защиты от обломков одной и той же высоты по всему миру. Мы выполняем требования ФИА, но в автоспорте всегда возникают сомнения, и ты смотришь, что можно улучшить. Надеюсь, парень в порядке. Это напоминание, что безопасность в «Формуле-1» – главный приоритет

Свит вроде бы фанат Магнуссена, мы постараемся с ним связаться и организовать встречу с Кевином и боссом «Хааса» Гюнтером Штайнером», – ответил на это Уэстакотт.

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Источник: abc.net.au/

Фото: IMAGO/DPPI