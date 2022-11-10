Технические итоги года «Ф-1»: «Хаас» прибавил больше всех, «Феррари» – самая инновационная, «Мерседес» выиграл гонку прогресса

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После рекордного рывка «Ред Булл» и Макса Ферстаппена к титулам 2022 года технический эксперт официального сайта «Формулы- Марк Хьюз рассматривает самые инновационные, самые развитые и самые доминирующие болиды «Формулы-1» сезона 2022 года – с техническими иллюстрациями от Джорджио Пиолы.

Самая инновационная машина: «Феррари» F1-75

Две самые большие инновации сезона были представлены на одном и том же автомобиле – «Феррари» F1-75. Его аэродинамика с отвесными боковыми понтонами и их уникальным каналом на верхней поверхности обеспечила великолепное сочетание характеристик эффективности днища и заднего антикрыла.

Во-вторых, под проработанным корпусом скрывался совершенно новый силовой агрегат 066/7. Мотор не был похож ни на один другой и позволял болиду быстро ускоряться на низких оборотах.

Турбина была меньше, а впускная зона длилась больше, чем у конкурентов, что улучшало отдачу на низких оборотах за счет «сверхбыстрой» системы зажигания, позволяющей использовать все преимущества разрешенного правилами давления топлива в 500 бар. Другие производители не осмелились подойти к пределу.

Сочетание уникального аэрообвеса и силовой установки позволило создать автомобиль, который заработало ослепительный набор поул-позиций, хоть и надежность все еще требовала доработки. Больше всего это иллюстрирует глубину творческого таланта, существующего в Маранелло.

Команда, прибавившая больше других за год: «Хаас»

Еще в предыдущем году они были медленнее лидера на 3,2% в квалификации – то есть самыми медленными. В этом году по темпу они стали восьмыми, уступая в среднем 2% лучшему времени круга.

Это может показаться относительно скромным результатом, но это самый большой прирост скорости на решетке и разница между тем, чтобы ехать в одиночестве отставшими от остального пелотона, и между способностью бороться в середине, даже иногда возглавляя пелотон.

Пятое место Кевина Магнуссена на первом этапе в Бахрейне стало одним из лучших результатов сезона для команд средней группы. А в Бразилии он прошел в третий сегмент квалификации и воспользовался исчезавшей возможностью проезда по сухой трассе, чтобы забрать шокировавшую всех поул-позицию. Такие подвиги были бы немыслимы в 2021 году.

Автомобиль VF-22, вдохновленный «Феррари», был ответом команды на новые аэродинамические правила, в то время как автомобиль 2021 года вообще можно смело отнести к наработкам 2018 года.

Хотя значительная часть улучшений достигнута благодаря новому мощному силовому агрегату «Феррари» 066/7 («Феррари» и «Альфа Ромео» вслед за «Хаасом» вошли в тройку лидеров по приросту конкурентоспособности), болид также был относительно хорош с аэродинамической точки зрения.

Использование только компонентов от «Феррари» определило охлаждение болида и, следовательно, аэродинамическую концепцию, которая была весьма схожей с машиной Скудерии: оттуда большие обтекаемые боковые понтоны, омывающие воздух вокруг корпуса. Автомобиль также походил на «Феррари» в способности быстро прогревать передние шины, что стало важным фактором того, почему Магнуссен смог забрать поул в Интерлагосе во влажных условиях на сликах.

Наибольшее развитие машины по ходу сезона: «Мерседес» W13

Проблемный W13 регулярно отставал от победителя на полминуты в первых гонках сезона, поскольку команда пыталась понять и контролировать аэродинамический порыв и механические проблемы с галопированием. К предпоследней гонке Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон уже смогли обеспечить команде результат – дубль.

Это стало прекрасным показателем улучшения результатов в течение сезона в сравнении с любой командой, хотя следует признать, что возможностей для прогресса было предостаточно.

Его достигигли не за счет неустанной серии обновлений, а благодаря глубокому анализу корней проблем и лучшему пониманию того, как их решить.

Некоторые из основ, вызывающих эти проблемы – большая площадь открытого днища, ограниченный диапазон задней подвески – были конструктивно заложены в автомобиль. Но прогресса достигли благодаря поиску приемлемого рабочего окна, в котором можно было бы управлять болидом в рамках этих ограничений.

Минималистичные боковые понтоны «Мерседеса» были одной из многих уникальных особенностей W13, но нервное поведение и галопирование навредили их надеждам в 2022 году.

Галопирование стало аэродинамической проблемой, от которой страдали многие команды. Она требовала, чтобы автомобиль работал на большей высоте, чем это было предусмотрено конструкцией. Однако из-за ограниченного хода подвески можно было выбрать только одну высоту. Это, в свою очередь, означало, что подвеску нужно было сделать еще жестче, а оттуда приходили собственные проблемы, приводящие к появлению отскоков машины от асфальта.

Укрощение склонности днища к просадке и галопированию привело к изменению количества генерируемой прижимной силы против предполагаемого при моделировании. В целом он должен был работать с большими антикрыльями, чтобы компенсировать новую слабость, что увеличило лобовое сопротивление, особенно по сравнению с «Ред Булл».

Доработка днища, а также нововведения в переднем крыле, позволяющие лучше контролировать поток воздуха вокруг передних колес, помогли укротить аэродинамику автомобиля, и благодаря большим антикрыльям он начал генерировать достаточно прижимной силы.

На не слишком ухабистых трассах и не слишком длинных прямых он мог быть конкурентоспособным, особенно после обновления переднего антикрыла и днища в Остине, а также значительного снижения веса. Эти изменения совпали с тремя этапами – США, Мехико и Бразилии – идеально подходящими для машины. Кульминацией возросшей скорости и стала победа в Бразилии.

Наилучшая скорость в сезоне: выступление команды «Ред Булл» в Спа

Ключ к преимуществу «Ред Булл» RB18, похоже, заключался в количестве прижимной силы, сгенерированной в медленных поворотах, когда высота задней части автомобиля была максимальной.

Большие мощные днища, созданные для 2022 года, способны генерировать огромную прижимную силу на высокой скорости, когда автомобиль прижат к подвеске. Но когда в более медленных поворотах скорость снижается и автомобиль поднимается, большая часть этой эффективности теряется. Полем битвы спецов по аэродинамике стало не количество прижимной силы на высокой скорости, а создание наилучшего распределение прижимной силы во всем диапазоне скоростей. В этом RB18 оказался явно самым продвинутым – и трасса в Спа стала идеальной демонстрацией.

Длинные прямые на первом и третьем секторе прерываются медленными поворотами – «Автобусная остановка», «Ля Сурс», «Ле Комбс» – и на втором секторе сочетаются со скоростными поворотами, требующими прижимной силы. Эта последовательность с точки зрения аэродинамики требует от машины всего, что только можно, и она позволила команде «Ред Булл» вырваться в собственную лигу.

Хотя Макс Ферстаппен стартовал 14-м после самого быстрого времени в квалификации, он возглавил гонку и начал отрываться уже на трети дистанции. Его самый быстрый круг показан с 30 кг топлива на борту и на шинах «медиум» – и он оказался быстрее, чем попытка Шарля Леклера почти без топлива и на новых шинах «софт».

Это говорит о том, что реальное преимущество RB18 – если бы Ферстаппен как следует атаковал в квалификации, а не просто сделал то, что требовалось – могло бы составить порядка полутора секунд.

Безусловно, самый большой уровень превосходства, продемонстрированный любым автомобилем за весь сезон.

Источник: F1.com