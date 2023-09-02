Увидимся завтра!

В этом сезоне квалификации в целом зачастую выходят более захватывающими, чем гонки. И Монца, видимо, не станет исключением. «Феррари» хорошо подготовилась к домашнему этапу. В тренировочных сессиях красный болид выглядел вполне уверенно: Карлос Сайнс показал лучшее время второй и третьей практики. Тем не менее «Ред Булл» просто так не отдаст поул. Макс Ферстаппен, конечно, проводит сезон на релаксе, но если кто-то к нему приближается - жди борьбы! К тому же в этом году «быки» больше отдают предпочтение гоночному темпу, где им нет равных. Но потому эта суббота так интригует. «Феррари» до сих пор не решила проблему с деградацией шин, так что в гонке от Скудерии вряд ли стоит многого ждать. Поэтому большую часть сил итальянцы, скорее всего, бросили как раз на квалификацию. В третьей практике Сайнс оказался быстрее Макса на 0,083 секунды. Интересно, что будет в квалификации, когда пилоты будут выжимать из болидов максимум.