Квалификация «Ф-1» в Италии – и ракета «Феррари» вновь в форме: Сайнс на поуле в Монце
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Увидимся завтра!
Вот таким удивительным образом завершилась квалификация - настоящий праздник для фанатов «Феррари». Но главное - это непосредственно гонка, которая состоится завтра в 16:00 по московскому времени. Не пропустите!
Итоги квалификации
- «Феррари» смогла. И что удивительно - поул команде принес не Леклер, а Карлос Сайнс. Посмотрим, сможет ли он завтра побороться за победу. - Албон шестой. В очередной раз пилот «Уильямса» показал отличный результат в квалификации. Алекс в первой десятке становится уже чем-то обыденным. - Хэмилтон - снова не очень. В Нидерландах Льюис даже не вышел в третий сегмент, так что в Италии все уже не так плохо. Но семикратный все равно лишь на восьмом месте - и это когда его напарник Джордж Расселл стал четвертым. Может быть, Хэмилтон просто позволил себе расслабиться после продления контракта? - «Астон Мартин» и «Макларен» в пролете. Что-то не клеится в Италии у главных сенсаций этого сезона. Но посмотрим, что будет в гонке - быть может, там они выстрелят.
Результаты сессии
Счастье «Феррари»
Давно в боксах Скудерии не улыбались.
Сайнс первый!
Карлос обогнал и Леклера, и Макса.
Готовимся к финалу
«Ред Булл» и «Феррари» уже вернулись на трек. Оба «Мерседеса» выехали последними.
Пять минут до конца сессии
Вот такой расклад у нас после первых попыток
«Феррари» в лидерах
Сайнс и Леклер превзошли время Макса
Ух, Макс проехал по гравию
Ферстаппен активно рвется к поулу
Команды выезжают
«Ред Булл» снова первыми покинули боксы
Старт третьего сегмента
Отчет пошел. Команды меняют «медиум» на «софт»
Звезды на Гран-при
В боксах «Феррари» заметили нападающего «Милана» Оливье Жиру
Опять заигрались
С повторов стало ясно, что пилоты снова пытались поймать слипстрим, мешая друг другу. Норриса даже после сессии успокоили по радио, сказав, что он все равно прошел. В третьем сегменте трафик может обернуться кошмаром для некоторых.
Итоги второго сегмента
Хэмилтон реабилитировался, «Феррари» расположилась прямо за Максом. Юки Цуноде не хватило пару сотых до третьего сегмента. Вылетели Цунода, Лоусон, Хюлькенберг, Боттас, Сарджент.
«Нет места»
Сайнса тоже попросили обогнать впереди идущих, но Карлос сказал, что не может из-за нехватки места.
Команды столпились
Все готовятся выехать на последнюю попытку. И снова трафик - причем сразу на выезде из боксов. Алонсо уже призвали обгонять любителей замедлиться
Слабая попытка Льюиса
Хэмилтон показал только 12-е время. «Меня задержал Перес», - сказал британец по радио. Он также добавил, что у болида проблемы с прижимной силой.
А вот и первые времена
Сайнс первый, Албон продолжает шокировать
«Мерседес» в боксах
Хэмилтон и Расселл - единственные, кто еще не выехал на трек
«Ред Булл» уже на трассе
Чемпионы первыми выехали на трассу, остальные уже подтягиваются
Второй сегмент начинается
Команды готовятся перейти с «харда» на «медиум»
Проблемы у «Феррари»
Кажется, Скудерия нарушила новое правило по максимально допустимому времени круга. Судьи будут разбираться после квалификации.
Итоги первого сегмента
«Уильямсы» снова зажигают, Лоусон выглядит довольно прилично. «Альпин» полностью провалились. Вылетели Чжоу, Гасли, Окон, Магнуссен, Стролл.
Расстановка сил перед финальными попытками
Леклер подобрался к Максу
«Феррари» - вторая сила
Сайнс - третий, Леклер - четвертый. До Переса пару сотых секунды. А вот до Макса далеко.
Ошибка Окона
Эстебан проехал слегка по гравию - и параллельно нарушил границы трассы. Его время тоже удалили.
Теперь точно первый
Макс поставил лучший круг, следом Перес.
«Астон Мартин» вместе с Максом
Времена Алонсо и Стролла тоже списали за нарушение границ трассы
Пошли первые времена
«Феррари» в десятке, но до топ-3 не дотянулась. Первый - Алекс Албон из «Уильямса»
У Макса списали круг
Ферстаппен только поставил лучший круг, как его тут же списали - за нарушение границ трассы в седьмом повороте
Квалификация началась!
Первые болиды уже выехали из боксов. И да, поскольку это первый сегмент - все на «харде».
3 минуты до старта
Ну что, команды, кажется, готовы. Ждем!
Трудности Стролла
Довольно сложный уик-энд для пилота «Астон Мартин». В пятницу канадцу не удалось нормально проехать по трассе. В первой практике он уступил машину Фелипе Друговичу (команды обязаны дважды за год отдавать место на практику одному из юниоров), а во второй у Ланса практически сразу сломался болид. Сегодня в третьей практике Стролл проехал 31 круг - больше остальных. Увидим в квалификации, хватило ли ему этого для хорошего результата.
Расстановка сил
В этом сезоне квалификации в целом зачастую выходят более захватывающими, чем гонки. И Монца, видимо, не станет исключением. «Феррари» хорошо подготовилась к домашнему этапу. В тренировочных сессиях красный болид выглядел вполне уверенно: Карлос Сайнс показал лучшее время второй и третьей практики. Тем не менее «Ред Булл» просто так не отдаст поул. Макс Ферстаппен, конечно, проводит сезон на релаксе, но если кто-то к нему приближается - жди борьбы! К тому же в этом году «быки» больше отдают предпочтение гоночному темпу, где им нет равных. Но потому эта суббота так интригует. «Феррари» до сих пор не решила проблему с деградацией шин, так что в гонке от Скудерии вряд ли стоит многого ждать. Поэтому большую часть сил итальянцы, скорее всего, бросили как раз на квалификацию. В третьей практике Сайнс оказался быстрее Макса на 0,083 секунды. Интересно, что будет в квалификации, когда пилоты будут выжимать из болидов максимум.
30 минут до старта
На Гран-при Италии вернулся новый формат квалификации: в первом сегменте пилоты будут использовать только «хард», во втором – «медиум», в третьем – «софт». Подобное уже пробовали в Венгрии, где все закончилось сенсацией: Льюис Хэмилтон вырвал поул у Макса Ферстаппена. В теории в Италии может получиться даже веселее.
Еще один нюанс – это новое правило от ФИА на этот уик-энд. Время круга в Монце не должно превышать 1.41,000. Так будут бороться с трафиком, давней местной проблемой. «Монца» – высокоскоростная трасса, так что пилоты стараются урвать слипстрим.
Хорошим это редко заканчивается: вчерашнюю квалификацию «Ф-3» прервали красными флагами из-за аварии на медленном круге.
Посмотрим, исправит ли ситуацию новое ограничение.
Перед стартом
2 сентября состоится квалификация к Гран-при Италии, четырнадцатому этапу «Формулы-1» сезона-2023.
Квалификация состоит из трех сегментов. После первых двух выбывают по пять участников с худшими результатами, в заключительной части сессии десятка лучших пилотов поборется за поул-позицию - право стартовать за первое место в воскресной гонке.
Старт - в 17:00 по московскому времени.
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