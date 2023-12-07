«Сити» месяц без побед в АПЛ. Это кризис?

Палагин – о проблемах чемпионов.

Безвыигрышная серия «Сити» в АПЛ достигла уже четырех матчей – это антирекорд в эпоху Гвардиолы. После поражения от «Астон Виллы» (разбор унижения здесь) чемпионы скатились на четвертое место, хотя еще на игры сборных уходили лидерами. Отставание от «Арсенала», который начал спурт, уже измеряется шестью очками.

Так ли все плохо в царстве Пепа и в чем вообще дело?

Проседание в первой части сезона – классика Пепа. В это время идут поиски волшебной формулы

Гвардиола много раз повторял, что на первую часть сезона закладывает две цели. Первая – пройти группу Лиги чемпионов. Вторая – не отстать от конкурентов по АПЛ. В прошлом сезоне проводил параллели с НБА, где чемпионат делится на две части – регулярку, где можно позволить эксперименты, и плей-офф, к которому все должно быть готово.

Отчасти этим объясняются пробуксовки «Сити» в первой половине кампании – да-да, нынешняя далеко не первая. Сначала Гвардиола ищет волшебную формулу: пробует игроков на новых позициях, адаптирует новичков. Отыскав оптимальное сочетание, начинает победную серию – решающий элемент всех чемпионств «Сити».

Олицетворение процесса – работа Пепа с Жоау Канселу. В сезоне-2020/21 тренер нашел португальцу роль ложного фулбека – она развязала руки Илкаю Гюндогану, который превратился в скрытую девятку. В прошлом сезоне прогресс «Сити» начался с ухода португальца, которому не понравилось, что теперь в роли спасителя Пеп пробует молодого Рико Льюиса. Позже Гвардиола говорил, что именно Льюис был ориентиром для Джона Стоунза, который мощно раскрылся на новой позиции весной.

Сейчас из-за травм лидеров Пеп вынужден экспериментировать. В роли Стоунза, к примеру, пробуется Мануэль Аканджи, который никогда в жизни не играл вспомогательного опорного. Естественно, что в процессе возникают проблемы. Притирка игроков к новым позициям – важный элемент регулярки.

Кризис пришелся на отрезок игр с топами. Гвардиола говорит, что их невозможно контролировать полностью

После осенней победы над «Брайтоном» Пеп сказал: «Контролировать их все 90 минут невозможно. Ни одна команда в мире не способна на это. Я удивлен, что нам удавалось около часа. Во втором тайме мы страдали 15-20 минут. Это неизбежно против команд такого уровня».

«Астон Вилла», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», с которыми «Сити» сыграл после паузы, располагаются выше «Брайтона» в таблице. «Челси», с которого началась серия, топчется в середине, но по качеству футбола даже они на одном уровне с командой Роберто Де Дзерби. «Сити» начал терять очки не просто в какой-то рандомный момент сезона – потери пришлись на серию игр с топами.

Каждый соперник создавал проблемы за счет уникальных качеств. «Челси» (4:4) – через розыгрыши мяча. «Ливерпуль» (1:1) – через перестановки Клоппа по ходу матча. «Тоттенхэм» (3:3) – за счет веры в принципы Постекоглу. «Астон Вилла» (0:1) – благодаря тому, что идеально воплощают идеи Эмери.

При этом сами матчи категорически отличались. Единственный настоящий провал «Сити» – последняя игра с «Астон Виллой», в которой побили кучу антирекордов. Вот карта ожидаемых голов в матчах с «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». «Сити» мог рассчитывать на большее:

Перед выездом к «Астон Вилле» Пеп приводил эти матчи как пример, что с уровнем игры все в порядке: «Если будем играть так же, как против «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», то снова выиграем АПЛ. После трех подряд ничьих мне не верят, но я правда был доволен увиденным. Если предложат скопировать этот уровень игры на все оставшиеся матчи сезона, тотчас соглашусь».

«Сити» мучительно перестраивает полузащиту. Новички медленно адаптируются (некоторые уже сдались)

Недавно Пеп затрагивал игровые проблемы, с которыми столкнулся в этом сезоне: «Глобально мы играем во все тот же футбол. Изменились персоналии. Финальный отрезок прошлого сезона мы провели с полузащитой из Родри, Стоунза, Гюндогана и Де Брюйне. Из этой четверки теперь более-менее регулярно играет только один. Полузащита изменилась, игрокам нужно перестроиться. Эта четверка могла играть с закрытыми глазами. Другим требуется время».

Более того, некоторые матчи «Сити» провел целикой без этой четверки. Причины – разные. Стоунз после шикарной весны постоянно травмируется, Де Брюйне вылетел еще в августе и планирует вернуться только в январе. Родри пропустил из-за дисквалификаций уже четыре матча. Гюндоган – в «Барселоне».

Кадрово «Сити» способен их заменить – на балансе есть Кэлвин Филлипс, Матео Ковачич и Матеуш Нунеш, которых купили в течение последних полутора лет. Проблема – в адаптации к футболу Пепа. Филлипс уже сдался и даже готов искать новый клуб, Ковачич и Нунеш очень медленно осваиваются после летних трансферов. Их максимум в последнее время – выходы на замену.

Часто «Сити» вынужден строить полузащиту из тех, кто по духу не полузащитник. Хулиан Альварес – номинальный форвард, Мануэль Аканджи – центральный защитник, Фил Фоден – вингер. У каждого есть потенциал, но нет поддержки опытных игроков, которые могли бы подтягивать к своему уровню. Развиваться приходится в слишком суровых условиях.

В топовых матчах «Сити» застревает между хаосом и контролем

Важнейшая оговорка: пока «Сити» неудачно проводит только матчи с топами. Против команд, которые ниже уровнем, чемпионы до сих пор без проблем набирают очки. Сложности начинаются в больших матчах, где на первый план выходит баланс между обороной и атакой. Пока Пеп не может его найти.

Почти все матчи – вопрос выбора между хаосом и контролем.

Обычный сценарий для «Сити» – матч с тотальным уровнем контроля, как правило, скучный для нейтрального зрителя. Для такого нет игроков, которые обеспечивали контроль в прошлом. Речь не только про Стоунза и Гюндогана, но и про Джека Грилиша, которого Пеп ценит за умение придержать мяч. В этом сезоне англичанин слишком часто травмируется. Иногда Пеп все же пытается выкрутить контроль, но ценой обострений (пример – игра с «Арсеналом» с четырьмя ударами).

К хаосу подталкивают характеристики тех, кто подменяет выбывших. Игроков, нацеленных на обострение, намного больше в составе: в основе прописались Доку, Альварес и Фоден. Перекос в сторону таких игроков очевиден. За счет сильных качеств они способны принести пользу, но ценой надежности (пример – 4:4 с «Челси»).

В таком рисунке себя смог бы проявить и Де Брюйне, но его потеря ощущается на другом уровне. Бельгиец объединияет в себе качества нескольких игроков. Сейчас его навыки распределяются между двумя-тремя. Контроль – главная жертва размена.

Холанд не забивает в самый нужный момент

Проблемы «Сити» могла бы погасить реализация Эрлинга. Прямо сейчас она уходит в минус. По данным Understat, Холанд забил на 2,73 мяча меньше, чем следует из xG. Все это – следствие промахов в свежей серии матчей.

Главная болезненная деталь – момент, когда Холанд промахивается.

Против «Астон Виллы» – при счете 0:0;

Против «Тоттенхэма» – при счете 1:1;

Против «Челси» – при счете 1:2.

Олицетворение цены, которую «Сити» платит за промахи Холанда, – игра с «Ливерпулем».

78:48 – Холанд не забивает в упор Алиссону.

79:16 – Трент забивает в ворота «Сити» и сравнивает счет.

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После поражения от «Астон Виллы» Пеп признал, что ему нужно решить проблемы – их наличие не отрицает. Помочь может возвращение травмированных и календарь, который полностью за «Сити». До конца года сыграют с двумя новичками АПЛ, а также с «Эвертоном» и «Кристал Пэлас».

Возможно, ключевым моментом сезона «Сити» станет камбэк Де Брюйне. Пеп несколько раз подчеркивал, что бельгиец не слишком быстро набирает форму после травм. Если процесс затянется, потеря титула станет более вероятной. Прямо сейчас «Сити» все еще рисуют хорошие перспективы – даже после неудачной серии Opta дает чемпионам 54% на титул.

Фото: Gettyimages/Michael Regan, Clive Rose, Alex Livesey