«Мне нравятся фото, которые бьют в лицо». Неизвестный Эрнесто Вальверде

Вместо тренера мог стать фотографом.

«Атлетик» мчит в ЛЧ – расположился на четвертом месте Ла Лиги следом за «Барселоной», «Жироной» и «Мадридом». Дела пошли вверх после возвращения Эрнесто Вальверде в 2022-м – все взлеты команды за последнее десятилетие произошли именно при нем: финал Кубка Испании и разгром «Барсы» в Суперкубке (первый трофей за 31 года).

Мы много знаем о нем как о тренере, но совсем ничего – как о человеке. Копаем глубже и знакомимся с Эрнесто вне футбола.

Вальверде обожает искусство. Купил камеру на первую зарплату, выпустил уже две фотокниги

Эрнесто давно увлекается съемкой и поначалу даже планировал стать не тренером, а фотографом-портретистом. Вальверде рассказывал La Vanguardia, что для него это эскапизм и способ отвлечься от футбола: «Для меня это что-то большее, чем просто хобби».

Первые шаги сделал еще в 15 лет – снимал на дешевый фотоаппарат Olympus. После перехода в «Алавес» Вальверде-игрок на первую зарплату приобрел профессиональную фотокамеру за 40 тысяч песет, которую ему привез друг с Канарских островов.

Вальверде фотографировал все, что видел. Середину 80-х, когда в Стране Басков бушевали сепаратистские настроения, он застал в «Сестао Спорт» и во время уличных протестов однажды даже оказался в полицейском участке, потому что его приняли за протестующего. А он просто держал в руках камеру.

Когда-то у него даже была мастерская: «Сейчас я не делаю фотографии аналоговыми камерами, я перешел на цифру. Много лет назад я организовал дома лабораторию для обработки фото, но сам процесс оказался обременительным. Мне не хватало терпения. Местами это просто неудобно: запах, коричневые пятна от проявителя на ногтях».

В конце 1980-х Эрнесто-игрок оказался в Барселоне и уделял время не только футболу: поступил в Институт фотографических исследований Каталонии, который закончил через 4 года. В местных командах он провел как раз столько: по два года в «Эспаньоле» и «Барселоне».

«Один из прекраснейших периодов моей жизни, – вспоминал Вальверде для клубного журнала «Барсы». – Я много гулял по городу, смотрел на все новыми глазами и фотографировал-фотографировал».

Дальше были 6 лет в «Атлетике» и самый успешный период в карьере: 170 матчей и 44 гола – больше, чем в любом другом клубе. После блеклого сезона-1996/97 в «Мальорке» Вальверде закончил и вернулся в «Атлетик» – уже в структуру клуба.

Еще до известности, в 2011-м, тогда еще тренер «Олимпиакоса» совместно с фотографом Рики Давилой, от которого сам фанател, основал студию CFC Bilbao. У тренера даже есть две фотокниги – Mean Time («Среднее время») и Frontera («Граница»).

Первая вышла в 2014-м в Афинах в рамках благотворительной акции. Для Вальверде это не просто мероприятие: «Я сделал это, потому что люди были измотаны кризисом, и, если я смог что-то изменить, тем лучше. Я хотел поблагодарить людей за то, что они хорошо относились ко мне все это время».

В создании второй поучаствовал и сам Рики Давила. Описание звучит гордо: «Вальверде демонстрирует на своих фотографиях лавры истинного поэта или римского генерала после битвы: расширяя кадрами границы собственной территории, недостаточной реальности дней, рисуя огнями и тенями линию границы, о которой, возможно, мечтает сам».

В сентябре 2021-го «Атлетик» организовал фотовыставку под названием «Другая сторона» тоже за авторством Вальверде. Достаточно крупный проект состоял из всех работ за 12 лет и был посвящен болельщикам клубов, в которых Эрнесто добивался наибольших успехов как тренер: «Атлетика», «Барселоны» и «Олимпиакоса». Обязательно в черно-белом цвете – личное предпочтение испанца.

«Иметь такого тренера, который считает культуру основным аспектом развития людей и обладает настолько широким кругозором, – роскошь», – радовался ответственный за реализацию проекта Гальдер Регера.

«Я мог бы быть любым из изображенных людей – я идентифицирую себя со всеми ими. Меня вдохновляет страсть, проявляемая людьми, которые поддерживают команду, которые живут клубом, которые боготворят футболистов», – слова самого тренера.

Отлично прочувствовать можно, например, здесь: Вальверде сфотографировал изнутри автобуса болельщиков «Олимпиакоса» по пути на матч.

А это кордон полицейских.

Величие Вальверде отмечал даже Гвардиола. После его ухода из «Олимпиакоса» в 2012-м Пеп, еще работавший в «Барселоне», красиво поприветствовал нового тренера «Валенсии»: «Греция потеряла отличного тренера, а мы вернули прекрасного фотографа».

«Я снимаю то, что вызывает беспокойство». Черно-белые фото – любовь Вальверде

Вкусы в фотографии помогают раскрыть Вальверде-человека. Например, его любимые – Рука Бога Марадоны и драка в Киншасе между Форманом и Мохаммедом Али.

Одна из самых известных за авторством самого Эрнесто – перевернутый автомобиль на испанской дороге.

«Я ехал по дороге, увидел это и сказал: вот фото. Это очень странное место, останавливаться было страшно. Я увидел, что в машине никого нет, ее уже собирались убрать. Это одна из тех странных ситуаций, которые я ищу.

Один из принципов, которых я придерживаюсь, – мои фотографии не добрые. Я снимаю то, что вызывает беспокойство. Мне нравятся фотографии, которые бьют в лицо, которые поражают настолько, что люди удивляются моей фотографии и говорят: «Черт, чувак! Это фото шокирует, оно удивительное».

Вот еще одно: его Вальверде сделал в греческом Пирее в одной из закусочных. Не удержался перед гигантским осьминогом, а для композиции несколько раз попросил приятеля пройти на заднем плане.

Есть и более вызывающие – человек с пистолетом, в роли которого выступил игрок «Панатинаикоса».

Про выбор черно-белой гаммы тренер объяснял отдельно: «Я вижу невероятные цветные вещи, но предпочитаю черно-белый, конечно. Черное и белое – необычно. Для меня всегда было любопытным то, что наша жизнь цветная, именно так изображения попадают к нам в голову, но делать нас учили именно черно-белые фотографии. Эти цвета – тоже реальность, но другая. Повторюсь: мой глаз настроен на черно-белые изображения, но есть художники, которые раскрывают подлинное искусство цвета, и это тоже очень похвально».

«В черно-белом есть что-то особенное, раскрывал мысль Эрнесто в интервью Panenka. – Возможно, только я так воспринимаю. Что-то поэтичное, загадочное. Появляется ощущение, что от тебя что-то прячут: тебе говорят об этом, но одновременно и не говорят. Все-таки человеку всегда нравились загадочные вещи».

Вальверде считает фотогеничной даже смерть: спокойно относится к ней и использует ее, чтобы разбудить в людях чувства.

Эрнесто признавал, что иногда с фотографированием возникают трудности: он всегда носит ее с собой, но старается не светить ей. По его словам, когда люди узнают в нем футбольного тренера, это становится проблематичным, так как редко получается сфотографировать что-то незаметно. В такие моменты он грустит: «Интересный кадр рушится».

Сходства между основной профессией и хобби Эрнесто тоже находил: сравнивал ее с выбором стартового состава в том, что и там, и там нужно думать о композиции и балансе. Разница тоже есть: в одном случае дело касается физических параметров, в другом – игроков и типа игры.

Иронично, но сам Вальверде в «Барселоне» запомнился в том числе эпохальным снимком, на котором он покидает базу клуба после новости об увольнении.

«Я знаю, о чем говорю, но если люди захотят найти тебя, ты ничего не сможешь с этим сделать, – реагировал Эрнесто. – Там было много фотографов, и я не хотел выходить с лицом «О, бедняжка». Не хочу, чтобы кто-то так думал».

Вальверде играет в музыкальной группе и обожает ездить на велосипеде (однажды купил такой же, как у Месси)

Эрнесто Вальверде играет на гитаре. Иногда тренер дает концерты со своей группой в кафе и барах Бильбао, предпочитают классику рока вроде Blackberry Smoke.

Правда, перспектив для серьезного увлечения нет: «Просто играем с друзьями для друзей, ничего больше, – говорил Вальверде. – Это позволяет мне отключиться, заняться другим делом. Когда я тренер, от меня зависит все: где сыграет этот футболист? а этот? кто выйдет сегодня? во сколько тренировка? Нужно принимать много решений. В группе, наоборот, я тот, кто играет хуже всех, иногда я чувствую себя как футболист в команде. Я не лидер банды: не Леннон и не Маккартни, больше аккомпанемент. В любом случае это история меня и друзей, не более».

Его любимый стиль – рок-н-ролл: «В отличие от металла, он не создает такого шума: я бы даже назвал его шумком. Мне нравится, когда не очень шумно».

У самого Эрнесто дома лежат три-четыре гитары, точное количество не может назвать он сам. Из тех, про которые он упоминал, две подарил друг Хонан, еще одну купил в магазине друга в Барселоне.

Еще Вальверде обожает ездить на велосипеде – с самого детства. «Здесь, в Стране Басков, хорошо развита культура езды на велосипеде, все достаточно просто. В 10 минутах от Бильбао уже горы, даже если я выезжаю из Лесамы (пригород Бильбао, там находится база «Атлетика» – Sports.ru)».

Даже сейчас он предпочитает его автомобилю и не думает переходить с двух колес на четыре. «Я езжу с другом, иногда с футболистами команды, аналитиком Альберто, или с физиотерапевтом, – рассказывал Эрнесто для Relevo. – Только не подумайте, что я проезжаю по 200 километров, я же не Луис Энрике! Максимум 80 и домой. С сыном я тоже как-то ездил».

Обычно Вальверде использует один и тот же, но в Барселоне внезапно прикупил второй благодаря Месси: «Однажды на базу приехал механик от Sky, чтобы доставить велосипед Месси. Лео не умел на нем ездить, наверное, это была какая-то реклама, не знаю. Я увидел велосипед, мне понравился, и я захотел купить второй велосипед: один для Барселоны, второй оставить в Бильбао. Я спросил у механика, могу ли я приобрести такой же, так он стал моим».

***

Вальверде серьезно задумался о том, чтобы стать фотографом, лишь раз в жизни – когда его уволили из «Барселоны». Тяжело переживал тот период жизни и признавался в интервью Libero: «Мы дважды выиграли Ла Лигу, и это был хороший результат, но некоторым людям всегда мало.

Я провел там два с половиной года, и все три раза мы финишировали в группе Лиги чемпионов первыми, имея отрыв. Нам не нужно было напрягаться в последней игре. Хорошо, когда такое происходит. Мы с командой ценили это, а другие люди – это совсем иное дело. Но мы ценили это, потому что это давалось нам непросто, а сейчас... Ну, смотрите.

Я наблюдаю за всем этим со стороны. Покидая место, ты переворачиваешь страницу. Но когда ты уходишь из такого клуба, как «Барселона», тебе нужно больше времени, чтобы расслабиться. Я долго тренировал. Мне нужно было время».

Назвать тот период неудачным сложно: при тренере каталонцы дважды выигрывали Ла Лигу, побеждали в Кубке и Суперкубке Испании, а общий процент побед перевалил за 66%. Однако Эрнесто запомнили в основном по катастрофам в ЛЧ против «Ромы» и «Ливерпуля».

За него спустя время заступился даже Месси: назвал отставку несправедливой и отметил, что всегда легче назначить тренера виноватым и поменять его, а не игроков. «В «Барсе» всегда несправедливы к тренерам. Так было с Куманом, так было и с Вальверде... Когда команда показывает плохие результаты, назначить тренера виноватым – самое простое. Легче поменять его, чем игроков».

Именно после ухода из «Барсы» Вальверде подумывал о завершении карьеры тренера. Возможно, спастись от депрессии помогло искусство. Оно обеспечило вдохновением – с ним принимать решения гораздо легче.

Фото: athletic-club.eus; sofoot.com; basquemagazine.com; theguardian.com