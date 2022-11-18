19 комментариев

Закроют ли они солнце?

16 апреля «Барселона» скатала нули с «Хетафе». Отрыв от «Реала» уменьшился до 11 очков, но главный инфоповод подарил Хави. После матча он сказал: «На игре «Барселоны» сказалось состояние газона. Вчера мы тренировались на сухом поле. Меня много критиковали по теме с травой. Сегодня все увидели. Играть так очень тяжело, это вредит зрелищу. Мяч застревал. Даже для «Хетафе» это плохо. Важно, чтобы газон был в хорошем состоянии.

Еще мы привыкли играть по вечерам, когда нет солнца, это очевидно. Но это не оправдание. Мы должны вернуться на правильный путь».

Дополнительный аргумент для Хави подкинул Марк-Андре тер Стеген: «На этом стадионе приходится терпеть, потому что трава здесь высокая. Это сложно. Вы когда-нибудь в футбол играли? Знаете, что такое сухое поле, к чему это приводит? Из-за этого мы играли совсем по-другому, а не как обычно».

К сожалению для Хави, недовольного матчами при солнце, игра с «Атлетико» начнется в 16:15 по местному времени (в 17:15 по московскому) – прямо как с «Хетафе» туром ранее. В Барселоне сегодня +19, немного облачно.

Хави не нравится, что некоторые клубы оставляют высокую траву. Он требует единых правил для всех (но они и так есть)

Чтобы подтвердить слова главного тренера, каталонцы использовали данные клубных агрономов с выезда на «Колисеум Альфонсо Перес». Выяснилось, что вместо шести минут поле поливалось лишь две, а сухость газона отмечали даже некоторые игроки «Хетафе». Правда, не публично, а в разговорах с футболистами «Барсы» во время матча.

Каталонцам не понравилась и высота травы. Хави говорил El Mundo Deportivo, что команды не должны устанавливать свои размеры, необходим единый стандарт: «Мои протесты связаны с тем, что команда не впервые играет на газоне с высокой травой и недостаточным поливом. И чаще всего под палящим солнцем. Если я не заговорю об этом сейчас, это произойдет снова».

Правда, почти сразу выяснилось, что формально все было в рамках правил: высота травы должна быть от 20 до 30 миллиметров, на «Колисеум Альфонсо Перес» – ровно 29 миллиметров.

Над критикой Хави смеются: предлагают крем после загара и зонтики над полем

Теперь в Испании над Хави издеваются. Тренер «Хетафе» Кике Санчес Флорес посоветовал ему купить крем после загара, а клуб разместил в соцсетях опрос для болельщиков: каким кремом для загара вы пользуетесь?

Более масштабно Санчес Флорес ответил на критику сухого газона: «Мы ведь играли не на голой земле, а на красивой траве. Условия для всех были одинаковыми. Мы играли в хороших условиях, которые нас больше устраивали. Высокая трава помогала нам атаковать.

Мы все еще говорим о футболе, не о «Формуле-1»? Мы соблюдаем регламент. Это все равно что говорить о том, какие были шины, – жесткие или мягкие».

А вот слова журналиста Cadena Cope Пако Гонсалеса: «Хави, конечно, существуют определенные нормы, и хозяева могут поливать газон два или три раза, зависит от домашней команды. Завтра подарю тебе на праздник Сан-Жорди вместо книги солнечные очки, несмотря на то, что обещают облачную погоду».

Автор El Mundo Deportivo Хавьер Бош намекнул, что проблемы «Барсы» зависят не только от внешних обстоятельств: «Да, мы знаем, что [травмированные] Френки де Йонг, Педри и Дембеле – те, кто могут переломить ситуацию. Но в команде Хави полно игроков, ездивших на чемпионат мира. Да, когда «Барселона» играет во время сиесты, часто случаются осечки: поражение от «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» (1:3), домашняя ничья с «Эспаньолом» (1:1). Когда команда играет на сухом поле и с травой несколько выше привычного, показать красивую игру тяжелее. Но какое значение играет газон и апрельская жара, когда Рафинья, Альба, Бускетс, Араухо, Кунде, Левандовски или Бальде, имея перед собой пространство и находясь в полном одиночестве, пасуют прямо игрокам «Хетафе»? Заметно полное отсутствие концентрации на текущем отрезке сезона».

Если кто-то и не критиковал Хави, то обязательно троллил. Например, Marca высмеяла претензии тренера озвучкой трейлера к фильму «В высокой траве», которая тут же завирусилась в испанском интернете.

Включились и клубные боссы. Президент «Атлетико» Энрике Сересо перед очной встречей ухмыльнулся: «Солнце на «Камп Ноу»? Это хорошо, это прекрасно. Хави нужно было поставить зонтики над полем во время матча с «Хетафе».

Подключилась даже «Картахена» из Сегунды. Клуб анонсировал матч против хихонского «Спортинга», назначенный на 16:15 (в это же время играли «Хетафе» и «Барселона»), фотографией загорелого футболиста. Подпись: «Мы здесь привыкли к солнцу».

Картахена – один из крупных городов в провинции Мурсия, практически на самом юге Испании.

«Я не собираюсь затыкаться!» Хави не боится мемов

22 апреля Хави произнес массивную речью на пресс-конференции перед матчем с «Атлетико»: «Меня критикуют за все. Но меня ничего не беспокоит, сколько бы мемов ни сделали.

Солнце нам мешает, сухое поле не идет нам на пользу. Это вопрос к Кике – почему они не полили поле, почему газон был выше обычного.

Я не остановлюсь, пока не будет единого стандарта для поля. Во всех видах спорта он есть. В гольфе, если трава высокая, ее подстригают. Если у Леброна мокрый паркет, его вытирают. Если в теннисе начинается дождь, матч приостанавливают. А у нас могут быть лужи на поле. Я не собираюсь затыкаться!

Это нормально, что молодежь не смотрит матчи целиком. Да, мы и так могли бы сыграть вничью. Дело не в результате – я говорю то же самое и после побед. Если мы хотим шоу, [чтобы и молодежь смотрела], мы должны заботиться об этом. Если мы играем при солнце, трава высыхает. Я не остановлюсь. Если мы не будем заботиться о шоу, тогда не надо удивляться, почему дети отключаются в процессе просмотра футбола.

Мне все равно, пусть сделают еще 200 тысяч мемов обо мне, я буду говорить то же самое, я буду думать так же».

Как солнце в этот раз повлияет на команду Хави?

Фото: globallookpress.com/Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Angel Martinez / Stringer