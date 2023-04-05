У «Барсы» пока не получается.

«Барселона» идет на первом месте в чемпионате Испании с отрывом в 12 очков от «Реала», но триумфальные настроения внезапно разбавились апелляциями к истории. Каталонский клуб требует признать чемпионство-1937 в рамках Средиземноморской лиги (так назывался турнир): повод дала Королевская испанская федерация футбола, на днях признавшая официальным Кубок Испании, выигранный «Леванте» в том же 1937-м.

После признания трофея «Леванте» представил кубок болельщикам перед домашним матчем с «Сарагосой» (1:1), а команда сыграла в бело-синей форме (хотя цвета клуба – красно-синие): отсылка к победителям Кубка-1937.

После этого «Барселона» тоже требует признать официальным чемпионский титул того же года. А что там было?

Каталония и Валенсия организовали совместный чемпионат из восьми команд в разгар войны, все пришлось прикрыть уже в мае

В 1936 году в Испании началась Гражданская война (продлилась до 1939-го), которая расколола страну на два лагеря: фалангисты и республиканцы. На какое-то время спортивные события в стране приостановили, но ближе к концу года на территориях, подконтрольных республиканцам, возобновились региональные чемпионаты.

9 декабря 1936 года футбольные федерации Каталонии и Валенсии организовали совместный турнир для поддержания физической формы. Бывший президент «Валенсии» Хосе Родригес Тортахада представил проект, по которому участниками нового соревнования становились «Валенсия», «Леванте», «Химнастик», «Эркулес» и четыре лучших клуба Каталонии. Но каталонская федерация футбола ответила отказом, посчитав проект финансово обременительным.

Впрочем, отказ не был окончательным: федерация футбола Каталонии сообщила, что согласится поучаствовать, если валенсийцы оплатят проезд и перемещение каталонских команд между играми. Условия устроили: хроники того времени писали, что каталонцам выделили в общей сложности 1000 песет.

Хосе Родригес Тортахада предложил несколько вариантов названия нового турнира: Каталонско-Валенсийская лига и Средиземноморская лига. Незадолго до начала вообще фигурировало название Официальная лига Леванте-Каталонии, но к старту все же остановились на Средиземноморской лиге. Новый турнир начался 31 января 1937 года, участниками стали «Барселона», «Эспаньол», «Жирона», «Валенсия», «Леванте», «Химнастик», «Гранольерс» и «Атлетико Кастельон».

Изначально планировали 12 команд (по 6 из Валенсии и Каталонии), но из-за обрушившихся на города бомбардировок и отсутствия гарантии безопасности играющих команд от участия отказались «Эркулес», «Мурсия» и «Картахена». В итоге федерации сошлись на том, что от каждой стороны будет по 4 участника, и «Кастельон» включили в состав лишь для того, чтобы уравнять количество команд. Каталония по этой же причине отцепила «Сабадель» и «Бадалону».

Чемпионом Средиземноморской лиги стала «Барселона», на одно очко опередившая «Эспаньол».

Уже в мае Средиземноморская лига прекратила существование из-за наступления фалангистов, а позже, после битвы при Теруэле, Каталония и Валенсия потеряли прямое сухопутное сообщение. Стороны вернулись к проведению региональных чемпионатов.

Хорошо, а причем тут «Леванте»?

Несмотря на исчезновение Средиземноморской лиги, внутри Валенсии через месяц организовали продолжение турнира, которое было прописано в регламенте распавшейся лиги: первые четыре команды в турнирной таблице по итогам розыгрыша лиги выходят в еще один турнир, Кубок Республики (более известное название – Кубок Свободной Испании). Выступать должны были «Барселона», «Эспаньол», «Жирона» и «Валенсия». Но «Барселона» отказалась от участия в турнире, поскольку уезжала в тур по Мексике и США (после тура в Испанию вместе с главным тренером Патриком О’Коннеллом вернулось только 4 игрока, остальные футболисты предпочли остаться в Мексике или бежали во Францию в поисках убежища – Sports.ru), и место каталонцев занял «Леванте».

Кубок Свободной Испании проводился в том же формате лиги, две первые команды в таблице в конце встречались в финале: «Леванте» обыграл «Валенсию» (1:0) и забрал трофей.

Позже Кубок Свободной Испании стал более привычным нам Кубком Испании, но по официальному признанию тех побед оставались вопросы.

Испанская федерация долго не хотела признавать оба соревнования. За «Леванте» вступился Конгресс депутатов

Клубы пытались добиться официального признания турниров десятки лет: «Леванте» безуспешно утверждал, что победу в Кубке Свободной Испании можно считать официальной, поскольку по сути это тот же Кубок Испании.

Пыталась и «Барселона»: в 2009 году каталонцы провели ряд встреч с историками и хотели добиться того, чтобы победу в Средиземноморской Лиге засчитали как победу в чемпионате Испании. «Это исторический факт. Тем не менее, пока что мы не предпринимаем никаких действий, а лишь изучаем вопрос», – говорил тогда президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

Вот что говорит в исследовании по поводу признания официального/неофициального статуса Средиземноморской Лиги Центр исследований истории и статистики испанского футбола (CIHEFE):

«Средиземноморская Лига была одним из главных футбольных турниров во время Гражданской войны в Испании, но так как он не был организован Испанской федерацией футбола, единственным юридическим лицом, способным принимать подобные решения, лига не может быть признана официальным турниром.

С другой стороны, доказано, что Средиземноморская Лига не являлся национальным чемпионатом сезона-1936/37, но наличие в названии слова «лига» означает то, что у турнира была какая-то система. Любые претензии на продолжение национального чемпионата были невозможны, поскольку такие турниры могли быть организованы лишь Испанской федерацией, которая за несколько месяцев до этого приостановила все официальные мероприятия на территории страны».

Если «Барселона» до сих пор бьется с федерацией, у «Леванте» все получилось. Причем клуб шел в атаку настырнее: в 2007 году даже Конгресс депутатов призвал Королевскую испанскую федерацию футбола засчитать трофей как официальный.

25 марта федерация все-таки согласилась. «Леванте» и Федерация футбола Валенсии в 2019 году предоставили нам ряд фактов спортивного характера, чтобы подать заявку на признание титула, учитывая исключительность момента и контекст Гражданской войны, во время которой проходил турнир», – говорится в заявлении организации.

После признания Кубка Свободной Испании президент «Леванте» Кико Каталан почтил память тех, кто побеждал 86 лет назад: «Нужно помнить о футболистах и болельщиках, которые были настолько смелы, все это для них. Это трофей для болельщиков, сегодня «Леванте» его выиграл».

Теперь «Барселона» настроена еще серьезнее. Подобный прецедент с «Леванте» может сыграть каталонцам на руку: инициатором снова стал президент «Барселоны» Жоан Лапорта, как и 14 лет назад. В битве пока побеждает Королевская испанская федерация футбола – она никак не хочет признавать официальный характер турнира. Зато теперь в рукаве «Барсы» есть еще один аргумент.

Фото: globallookpress.com/Meng Dingbo/XinHua, Luiz Rampelotto/ZUMAPRESS.com, Gettyimages.ru/Aitor Alcalde Colomer