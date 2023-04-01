Повезло не всем.

Седьмой матч финала Кубка Гагарина – настоящее сумасшествие: в момент, когда надо быть максимально осторожными, команды устроили яркое и результативное шоу. Но куда большим безумием стала не сама игра, а ажиотаж вокруг нее!

О том, что будет продолжение серии, болельщики узнали в четверг вечером, когда заканчивался шестой матч. Очереди у «Татнефть-арены» начали занимать уже с ночи, хотя клуб объявил, что билеты начнут продавать только в 11 утра пятницы. Но все понимали, насколько высоким будет спрос – в итоге возникла очередь в несколько километров, которая не таяла до самого вечера.

Да, люди предпочитали покупать билеты в кассах – все потому, что было не так просто купить их в интернете: из-за большого наплыва пользователей сайт «Ак Барса» не справлялся с нагрузкой и лагал. Те, кому все же удавалось купить электронный билет, тратили на это несколько часов!

Среди счастливчиков оказались отец с сыном из Чистополя.

«Купить билеты на сайте это как везение, – признался Дилюс, глава семейства. – Время от времени билеты на сайте появлялись – надо было постоянно мониторить. На это ушло четыре часа, даже больше.

Приехали из Чистополя, стараемся регулярно выезжать на игры. Я болею за «Ак Барс» с детства – раньше жил в Казани, вот и сын с детства полюбил команду.

Уверены, что выиграет «Ак Барс», но как получится. Даже когда проигрывали в серии 1-3, была уверенность в команде – ведь мы играли лучше, просто не везло».

Фанаты стояли за билетами в кассу часами, и, как рассказывали некоторые из них, к очереди выходил Артем Лукоянов – поддержать и поблагодарить людей.

«Ак Барс» понимал масштаб проблем и выступил с официальным заявлением, хотя вряд ли оно успокоило болельщиков:

«К сожалению, огромный ажиотаж приводит к задержкам в работе нашего сайта, несмотря на подготовительные меры. Мы в курсе трудностей, с которыми сталкиваются болельщики, и делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию. В настоящее время при покупке онлайн можно оформить не более 5 билетов на один аккаунт, в кассах один человек может купить не более 2 билетов.

Для всех тех, кто не сможет попасть на седьмой матч, будет работать фан-зона в «Меге» − вход бесплатный для всех желающих. Мы обязательно учтем недостатки действующей системы и постараемся сделать вс, чтобы взаимодействие с «Ак Барсом» было максимально комфортным для всех болельщиков».

Цена билетов на официальном сайте начиналась от 2800 рублей, но у перекупов был совсем другой ценник: средняя цена на Авито – 20 тысяч, но доходило и до фантастических сумм! 400 тысяч за билет на Кубок Гагарина – неплохо, да?

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Уже на территории возле арены сильно выделялась пара с ребенком – на них была атрибутика «Салавата» – они добрались на финал из Уфы, причем еще не покупали билеты!

Эмиль болеет за «Салават с 2005 года, а его жена – Эльмира – с 2011-го. Самое интересное, что они познакомились на фан-секторе – как раз на выездном матче в Казани. Теперь с ними пробил выезд и их сын Реналь.

«Мы пока в процессе покупки. Уверены, что купим и пройдем на матч. Видели, сколько стоят билеты на «Авито», и решили, что лучше ловить перекупщиков перед матчем. Пока к нам никто не подходил.

За кого болеем? Ни за кого, только за честную игру.

Мы ярые болельщики «Салавата» – и он всегда в сердце. В идеале, конечно, чтобы выиграл «Салават», но это невозможно. Так что болеем за честную игру без балета, красивых удалений и без овертаймов – ребенку надо спать.

Уверены в своих силах и что попадем на финал. Когда игра начнется – перекупщики за копейки могут продать билеты. Если будет тысяч 10 за 2 билета – нормально.

Хоккей нас объединил. Познакомились на гостевом секторе в Казани пять лет назад, а сегодня приехали втроем».

Кстати, эта семья все-таки попала на хоккей! После матча их заметили на гостевом секторе ЦСКА!