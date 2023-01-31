Кажется, любимое слово Романа Ротенберга – «система». После игры с «Торпедо» он произнес его 19 раз!
Человек системы.
Роман Ротенберг после матча с «Торпедо» (1:2 Б) выдал очередную гениальную пресс-конференцию. Но теперь главный тренер СКА не проводил футбольные параллели, зато слишком часто говорил слово «система», а именно – 19 раз за 15 минут пресс-конференции. Серьезно, можете проверить.
Если не хотите смотреть – вот как это было:
• «Соперник хорошо сыграл, свежие ребята у соперника системно сыграли»;
• «Здесь системные команды, обе команды сыграли системно, хорошо сыграли вратари»;
• «Это система – здорово играем в обороне, и соперник здорово сыграл»;
• «Надо было просто сыграть по системе, создать бокс-аут нашим защитникам»;
• «Когда в команде есть система, как у нас есть своя система – здесь не имеет большого значения выбор состава. Если все ребята играют по системе, то можно добиваться результата любым составом»;
• «Они выиграли игру, всегда побеждает система. Всегда побеждает система – и системы похожи. Тренер, который работает в штабе Ларионова, Андрей Козырев, мы с ним и другими тренерами в Питере создавали по деталям нашу систему. У нас в систему внесены новые элементы, которые мы постоянно добавляем, и у нас система постоянно совершенствуется. Похожие системные команды играют не в атакующий хоккей, а в современный и агрессивный хоккей»;
• «Каждый клуб имеет право на свою систему»;
• «Важно иметь таких игроков в составе, которые могут выполнить такую систему. Сначала у нас система, потом мы выбираем исполнителей под эту систему».
Нам стало интересно, так сложилась конкретная пресс-конференция или Роман в принципе настолько любит «систему». Сначала посмотрели интервью, которое у нас вышло в конце октября. «Систему» нашли там 18 раз в словах Романа (и еще один – от Никиты Петухова). Но это большой текст, который проходит несколько стадий «очистки». Видеоформат все-таки более показателен.
Смотрим пресс-конференции:
13 января после игры с «Динамо» – 8 упоминаний за 12 минут;
15 января, «Амур» – 8 упоминаний за 8 минут;
25 января, ЦСКА – 14 упоминаний за 15 минут;
27 января, «Локомотив» – ни одного упоминания за 5 минут.
Исключением из правил тут выглядит матч с «Локо» – но дело было в Ярославле, а на гостевых пресс-конференциях Романа опрашивают не так активно, как на домашних. Так что – все по системе.
Ковальчук завершает игровую карьеру! Рассказал о тусовках локаутного «Ак Барса», поражении в Пекине и отчислении из СКА
Россия повернута на сборной. Это мешает прокачивать чемпионат КХЛ и развивать новых звезд
«Из 300 своих птиц могу узнать каждую и назвать номер». Монолог хоккеиста ЦСКА о любви к голубям
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Максим Богодвид
Комментарии