Кажется, любимое слово Романа Ротенберга – «система». После игры с «Торпедо» он произнес его 19 раз!

Человек системы.

Роман Ротенберг после матча с «Торпедо» (1:2 Б) выдал очередную гениальную пресс-конференцию. Но теперь главный тренер СКА не проводил футбольные параллели, зато слишком часто говорил слово «система», а именно – 19 раз за 15 минут пресс-конференции. Серьезно, можете проверить.

Если не хотите смотреть – вот как это было:

• «Соперник хорошо сыграл, свежие ребята у соперника системно сыграли»;

• «Здесь системные команды, обе команды сыграли системно , хорошо сыграли вратари»;

• «Это система – здорово играем в обороне, и соперник здорово сыграл»;

• «Надо было просто сыграть по системе , создать бокс-аут нашим защитникам»;

• «Когда в команде есть система , как у нас есть своя система – здесь не имеет большого значения выбор состава. Если все ребята играют по системе , то можно добиваться результата любым составом»;

• «Они выиграли игру, всегда побеждает система . Всегда побеждает система – и системы похожи. Тренер, который работает в штабе Ларионова, Андрей Козырев, мы с ним и другими тренерами в Питере создавали по деталям нашу систему . У нас в систему внесены новые элементы, которые мы постоянно добавляем, и у нас система постоянно совершенствуется. Похожие системные команды играют не в атакующий хоккей, а в современный и агрессивный хоккей»;

• «Каждый клуб имеет право на свою систему »;

• «Важно иметь таких игроков в составе, которые могут выполнить такую систему . Сначала у нас система , потом мы выбираем исполнителей под эту систему ».

Нам стало интересно, так сложилась конкретная пресс-конференция или Роман в принципе настолько любит «систему». Сначала посмотрели интервью, которое у нас вышло в конце октября. «Систему» нашли там 18 раз в словах Романа (и еще один – от Никиты Петухова). Но это большой текст, который проходит несколько стадий «очистки». Видеоформат все-таки более показателен.

Смотрим пресс-конференции:

13 января после игры с «Динамо» – 8 упоминаний за 12 минут;

15 января, «Амур» – 8 упоминаний за 8 минут;

25 января, ЦСКА – 14 упоминаний за 15 минут;

27 января, «Локомотив» – ни одного упоминания за 5 минут.

Исключением из правил тут выглядит матч с «Локо» – но дело было в Ярославле, а на гостевых пресс-конференциях Романа опрашивают не так активно, как на домашних. Так что – все по системе.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Максим Богодвид