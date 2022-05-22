Похоже, Карим Бензема едва ли не больше всех расстроился, что переход Килиана Мбаппе в «Реал» сорвался. За один день в аккаунте Карима появились сразу две сторис, которые явно намекают, что он разочарован решением партнера по сборной.

Сначала француз запостил фото с эмблемой. Очень похоже на месседж Килиану о том, какой клуб, по мнению Карима, остается королевским.

А через несколько часов Бензема залил фото Тупака Шакура с подозрительным человеком за спиной.

Контекст объясняет телеграм-канал «La Saeta Rubia»:

«Держи друзей близко, а врагов еще ближе. В 1994 году Тупак Шакур и его компания находились в Нью-Йорке и собирались зайти на студию к Quad Recording, где находились Бигги и Шон Комбс. В то время, когда они поднимались на студию, на Тупака и его друзей было совершено покушение, в результате которого Шакур получил пять выстрелов в живот. В результате, в организации атаки Тупак обвинил Бигги и Bad Boy Record. После этого инцидента началась Война двух побережий. Оказывается, что, по словам самого стрелка, все подстроил близкий друг Тупака, Стретч. «Он был с нами в сговоре», – говорит стрелок, который сейчас отбывает пожизненное наказание в тюрьме. Вдобавок он заявил, что Стретч предал Тупака за брикет кокаина. Отметим, что спустя год после инцидента Стретча застрелили. Тупак был застрелен в 1996 году в Лас-Вегасе». В твиттере пишут, что за спиной Тупака на фото тот самый Стретч – об этом, например, сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери. Хотя при сравнении с другими фото Стретча возникают вопросы – кажется, все-таки другой человек. Да и вообще этот мужчина на фото не напоминает никого из окружения Тупака. А слева от рэпера – актер Стивен Болдуин, младший из четырех братьев-актеров.

Карим и Килиан всегда нахваливали друг друга. У Бензема были большие планы на связку

В последние месяцы казалось, что Мбаппе все ближе к «Реалу». Игроки постоянно нахваливали друг друга, что только подогревало ожидания болельщиков.

В январе Килиан отозвался о старшем партнере так: «Он заслуживает всего того, что сейчас переживает. Он великолепный игрок и оставил след в истории «Реала». Карим вернулся в сборную Франции и делает очень многое. Мы рады, что он снова с нами».

Через несколько дней Карим ответил: «Мбаппе уже один из лучших игроков, а станет выдающимся. Повезло, что мы вместе играем в сборной. Я вижу его потенциал и знаю, на что он способен».

В марте «Реал» прошел «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ (3:2 по сумме двух матчей). Все голы забили Бензема и Мбаппе, а после ответной игры французы зашли в одну из комнат возле раздевалки, где провели 15-минутный разговор. Там же находилась и мама Килиана.

Казалось, переход неизбежен. В апреле Бензема уже размышлял о том, сколько они будут забивать вместе с Мбаппе: «Мне нравится играть с Килианом в сборной, и я хотел бы сыграть с ним в одном клубе. Думаю, мы бы забили в два раза больше голов, а может, даже втрое».

Однако Килиан решил, что пока продолжит огорчать голкиперов в Лиге 1.

В начале июня сборная Франции соберется на матчи Лиги наций. Бензема и Мбаппе уже получили вызов.

Бензема не единственный, кто высказался. Но «Реал» больше думает о финале ЛЧ

Как отреагировали остальные мадридцы?

Родриго Гоэс выложил фото с поцелуем эмблемы. Все ясно без слов – в комментариях игрок получил одобрение от фанатов.

Федерико Вальверде высказался в инстаграме пожестче: «Быть ​​мадридцем – это привилегия, доступная не каждому».

Впрочем, по данным Marca, игроков «Реала» не сильно потревожило решение Мбаппе. Команда сосредоточена на финале Лиги чемпионов.

Фото: Gettyimages.ru/Daniel Mihailescu