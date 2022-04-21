Фэйр-плэй Овечкина: попросил судей не удалять соперника. И его послушались!

Все соглашаются с Ови.

Александр Овечкин не только бьет один рекорд за другим, но и показывает образцы честной игры!

Смотрите: форвард «Вегаса» Макс Пачиоретти уронил лидера «Кэпс» на лед – и судьи уже остановили игру, чтобы выписать американцу две минуты штрафа. Но Овечкин сразу показал арбитрам, что упал сам, и никого удалять на надо. И это подействовало!

Не все смогли поверить в то, что Александр отказался от большинства для «Вашингтона». Даже соцсети «Вегаса»:

«Овечкин только что отказался от нашего удаления??? Мы довольны, но все-таки: что???».

Уникальность ситуации не только в том, что Овечкин поступил по совести, хотя мог заработать большинство для своей команды, но и в том, что арбитр его послушался – и отменил решение об удалении. Возможно, после окончания карьеры Александру стоит возглавить судейский комитет.

Фото: REUTERS/ Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports