Фэйр-плэй Овечкина: попросил судей не удалять соперника. И его послушались!

Все соглашаются с Ови.
Александр Овечкин не только бьет один рекорд за другим, но и показывает образцы честной игры!
Смотрите: форвард «Вегаса» Макс Пачиоретти уронил лидера «Кэпс» на лед – и судьи уже остановили игру, чтобы выписать американцу две минуты штрафа. Но Овечкин сразу показал арбитрам, что упал сам, и никого удалять на надо. И это подействовало!
Не все смогли поверить в то, что Александр отказался от большинства для «Вашингтона». Даже соцсети «Вегаса»:
«Овечкин только что отказался от нашего удаления??? Мы довольны, но все-таки: что???».
Уникальность ситуации не только в том, что Овечкин поступил по совести, хотя мог заработать большинство для своей команды, но и в том, что арбитр его послушался – и отменил решение об удалении. Возможно, после окончания карьеры Александру стоит возглавить судейский комитет.
🎆Овечкин!!! Есть 50 голов за сезон (9-й раз в карьере!) – догнал Гретцки и Босси, обошел Селянне, вошел в топ-20 бомбардиров
Рекорд, который Овечкин уже не побьет: в 80-х его установил веселый усач из «Вашингтона»
Фото: REUTERS/ Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports
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