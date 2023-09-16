«Краснодар» поразил самой низкой обороной РПЛ и растерял отрыв от «Зенита» – но мечта жива!

Продолжение сериала Sports.ru о пути Ивича к титулу.

Это вторая серия текстового сериала о «Краснодаре»: мы следим за лучшим сезоном в истории клуба и фиксируем все значимые события и изменения каждый месяц. В конце октября мы рассказывали о первых 11 турах и рекордной беспроигрышной серии.

Вскоре команда Владимира Ивича потерпела первое поражение в РПЛ с апреля (0:1 от ЦСКА), но все равно выиграла первый круг.

Как «Краснодар» провел этот месяц?

У «Краснодара» – самая низкая оборона в РПЛ за месяц. Но Ивич не только сидел в обороне (а когда сидел, ставил соперника в некомфортные условия)

Тренд сезона – вопросы Ивичу о соответствии его, мягко говоря, не ультратакующей игры философии «Краснодара» и лично Сергея Галицкого.

После матча с «Балтикой» (2:2) тренер ответил на этот вопрос и сразу покинул пресс-конференцию: «Как мы забили первый гол в ворота «Балтики»? Это была не комбинация? Некрасивая? Сколько голов мы забили в чемпионате? Что такое футбол? Мы играем как профессионалы – ради победы. Есть любительский футбол, где ты можешь играть как хочешь. Уличный футбол – собраться поиграть, неважно, кто победит. Я не тот тренер, который любит играть в уличный футбол. Мне нравится играть в красивый футбол, но ради победы. Если я не буду побеждать, мне скажут: «Пока-пока!» Верно?»

После ничьей в Петербурге (1:1) Ивич ухмыльнулся и был менее красноречив: «Вам лучше об этом спросить у Галицкого».

Месяц между октябрьской и ноябрьской паузами на сборные, вероятно, тяжелейший отрезок «Краснодара» в первой части сезона в плане календаря. «Балтика» набрала десять очков в пяти домашних матчах, «Зенит» и ЦСКА – топ-соперники всегда (еще и гостевые матчи), «Крылья» – по этому сезону.

«Краснодар» Ивича и до середины октября не был суперпрессингующей командой, а в последний месяц по метрикам активной обороны краснодарцы вообще скатились на уровень аутсайдеров.

На прессинг-показатели «Краснодара» сильно повлиял матч с «Зенитом», когда приходилось много времени проводить сзади. «До гола Сперцяна «Зенит», может быть, больше владел мячом, но без конкретики впереди», – сказал Ивич после игры в Петербурге.

Эта характеристика кажется очень точной: в первом тайме «Зенит» катал мяч в середине поля (при этом не имея колоссального преимущества во владении – 52,4%) и пытался найти свободное пространство перед штрафной «Краснодара», но ничего не получилось. Впервые из штрафной с игры «Зенит» пробил только на 45+1 – и то Тормена заблокировал попытку Ивана Сергеева. Правда, не бил так и сам «Краснодар». Последние полчаса после гола Сперцяна – уже менее качественная, но тоже довольно низкая оборона «Краснодара».

Прессинг-статистику подкосил и домашний матч с «Крыльями» (2:1). Немного удивительно, хотя в то же время точно по философии Ивича «Краснодар» на старте игры отдал мяч, и тут важен контекст: «Крылья» уже третий сезон входят в топ контратакующих команд РПЛ, позиционное нападение не их сильная сторона. До гола Кордобы на 16-й минуте «Крылья» имели 56,7% владения и 0 ударов по воротам Сафонова. В последние полчаса – 58,1% и тоже практически без моментов.

«Когда играешь с «Крыльями» и они не создают ни одного шанса, это очень хорошо. Не помню у них ни одного удара в створ, кроме гола. Мы должны быть удовлетворены тем, как сыграли против соперника, который умеет играть на контратаках и обладает очень быстрыми игроками в атаке. Для меня было бы сумасшествием оставлять игроков один-в-один. Против «Зенита» они создали три-четыре момента. Против нас – ноль. Ноль моментов», – сказал Ивич после победы.

Философия Ивича – баланс и мысли о каждой фазе игры, но точно не страх. Да, на матч с ЦСКА «Краснодар» во второй раз в сезоне вышел с полноценными тремя центральными защитниками (Тормена, Алонсо и Оласа), но при ударах от ворот Сафонова и начале позиционных атак Ивич думал о качественном продвижении мяча – так в опорную зону к Черникову поднимался Алонсо.

Во втором тайме с «Балтикой» и в последние полчаса с ЦСКА «Краснодар» полностью владел инициативой и был острейшей командой на поле. Матч с ЦСКА можно разделить на две большие части: до удара Ильи Агапова на 56-й минуте и после него. Несмотря на идеи о продвижении мяча со старта игры, конкретнее «Краснодар» был в последние полчаса, в том числе после перехода на четырех защитников и выхода Никиты Кривцова, который отлично собирает подборы после верховых единоборств Кордобы и врывается вторым темпом в чужую штрафную.

Против «Зенита» Сперцян впервые в сезоне сыграл под Кордобой. Будет ли продолжение?

В прошлом сезоне Сперцян стал лучшим ассистентом РПЛ (11), четвертым по передачам под удар, седьмым по ожидаемым ассистам и десятым по передачам под удар с игры. Сейчас Эдуард гораздо скромнее: всего 1 ассист, даже не топ-2 в «Краснодаре» по передачам под удар с игры и ожидаемым ассистам (в лидерах – Баши и Кривцов).

Главная причина – далекая от чужой штрафной позиция. При начале позиционной атаки Сперцян часто опускался на одну линию с опорником Александром Черниковым, а при переходе на чужую половину поля оказывался в левом полуфланге или даже фланге. Казалось, в треугольнике Черников (опорник) – Кривцов (восьмерка, больше отвечающая за объем) – Сперцян (восьмерка, больше отвечающая за креатив у финальной трети) все роли четко распределены. Но Ивич больше у чужих ворот видел Кривцова, а не Сперцяна.

Возможно, матч с «Зенитом» станет ключевым для Сперцяна в этом сезоне и вернет его в статус более атакующего игрока. При позиционной обороне он отвечал за Вильмара Барриоса (то есть был выдвинут к опорнику).

Еще важнее, что при владении «Краснодара» Сперцян оказывался ближе к Кордобе, чем остальные полузащитники.

В итоге Сперцян поучаствовал в финальной стадии двух самых опасных атак «Краснодара» с игры. В конце первого тайма именно Эдуард пробивал головой после навеса Баши.

Во втором – оказался первым на добивании после удара Кордобы.

Прежде такие ситуации были практически исключены – еще при подготовке передачи в штрафную Сперцян оказывался не около нее, а в глубине. Теперь все может поменяться.

Главное кадровое изменение – Волков на скамейке после месячного провала

После октябрьской паузы на матчи сборных «Краснодар» провел в РПЛ четыре матча. Ни в одном Ивич не повторил стартовый состав.

Еще в сентябре Ивич показал, что готов оставлять в запасе лидеров сразу после матчей сборных (Сперцян вышел только во втором тайме против «Ахмата»), в октябре тенденция закрепилась: Оласа не попал в старт на «Балтику», его левый фланг занял Сергей Петров. Еще одна традиция: постоянно менялся один из фланговых нападающих (Кади, Олакунле Олусегун, Ахметов).

Главная перемена этого отрезка – правый защитник. Впервые за долгое время из старта выпал Сергей Волков.

В прошлом сезоне Волков всего трижды оставался в запасе, но во всех матчах все равно появлялся во вторых таймах. А вот матчи с «Крыльями» и «Зенитом» полностью просидел на скамейке, хотя со здоровьем все в порядке.

«Волков начинал сезон в старте, провел больше всех матчей. Он в курсе, что я не удовлетворен его формой на протяжении последнего месяца. Даже чуть больше. У нас есть еще два игрока на этой позиции: Петров играет хорошо, Эктов был очень хорош в кубковой игре со «Спартаком». Никто не имеет гарантированного места в старте. Форма игроков идет волнами: вверх и вниз. Мне нужно найти лучшего в конкретный момент, который даст нам то, что мы хотим как в обороне, так и в атаке».

Фланги обороны – главная уязвимость защиты «Краснодара». Из атаки вовремя и грамотно опускается только Олусегун

Во второй части прошлого сезона Ивич приучил, что теперь «Краснодар» способен обороняться в пятерке защитников, это происходит при опусканиях одного из крайних нападающих (чаще всего – левого). Весной такие роли получали Жоау Баши, Олусегун и иногда даже Мозес Кобнан Дэвид, которого подписали как альтернативу Джону Кордобе.

В этом сезоне «Краснодар» глобально от этого перестроения не отрекся: чаще всего пятым защитником становится Олусегун. В последних матчах Ивич предпочитает оставлять Баши повыше – это связано с его скоростью и принятием более качественных решений с мячом, чем, например, у Олусегуна.

Против ЦСКА и «Зенита» «Краснодар» играл иначе: в первом случае – в полноценных пять защитников (при атаке Оласа не превращался из левого центрального в левого), а во втором был гибрид с Олусегуном и Петровым справа. Вероятно, на распределение ролей повлиял провальный первый тайм с «Балтикой».

«Балтика» с первого тура ставила на высокий прессинг и активную фланговую игру. После сентябрьской паузы на сборные команда Сергея Игнашевича стала встречать соперников гораздо ниже, но акцент на края (справа Кирилла Малярова заменил Гильермо Сото) и навесы остался – более того, Максим Кузьмин теперь постоянно выходит в тройке полузащитников, а в атаке играют мощные Гедеон Гузина и Анхело Энрикес.

Было абсолютно очевидно, откуда «Балтика» будет угрожать воротам Сафонова. К матчу она подошла пятой в РПЛ по доле ударов после кроссов. Вот как выглядела карта передач «Балтики» в штрафную на тот момент.

Несмотря на очевидность плана соперника, оба гола «Краснодар» пропустил после фланговых передач и вообще почти все в первый час игры допускал именно с краев.

Первый гол пришел после провала Баши.

Второй – с другого фланга.

Баши, Кади и Волков не справились с оборонительной работой, но матч с «Балтикой» – один из немногих, по которому есть вопросы и к Ивичу.

Почему против такого соперника Олусегун, самый дисциплинированный крайний нападающий «Краснодара», не попал в старт? По сути, Ивич признал ошибку уже в перерыве: вместо Волкова и Кади вышли Эктов и Олусегун. Олусегун отправился на левый фланг под Сото, а Баши перешел направо.

Против ЦСКА и «Зенита», которые тоже любят фланговые доставки, Олусегун выходил уже в старте. С ЦСКА Кунле закрыл левый фланг – так «Краснодар» сдерживал Хелвена (практически удалось – Олусегун провалился лишь один раз), против «Зенита» – правый, где против него оказывались Дуглас Сантос и Клаудиньо.

Олусегун – совсем не идеальный оборонительный фланговый нападающий (например, в матче с «Крыльями» из-под него голевую отдал Рассказов), но его прогресс при Ивиче впечатляет. Только этого явно недостаточно для полноценного закрытия двух флангов: слабая форма Волкова и неумение Кади жестко вступать в отбор и вовремя возвращаться принесли «Краснодару» много проблем во второй половине октября.

Матч с «Зенитом» обнажил проблемы в центре поля. У Кривцова нет альтернативы

В первой серии мы писали, что летом «Краснодар» искал не только центрального и левого защитников (подъехали Тормена и Оласа), но и крайнего нападающего. Еще один месяц показал, что усиление на эту позицию необходимо, хотя, возможно, оно нарушит баланс, если новичок будет лучше Олусегуна на мяче, но не так дисциплинирован при обороне.

Еще нужнее «Краснодару» новый центральный полузащитник. Проблему обнажил матч с «Зенитом»: Кривцова хватило только на 64 минуты, а качественной замены в середину не нашлось. Кади бесполезен в ситуациях, когда много времени нужно проводить без мяча, Баняц все еще ищет себя и самые яркие эпизоды все равно выдает с мячом. Пассивность «Краснодара» в последние полчаса в Петербурге точно никого не устроила.

На этой неделе в эфире «Это футбол. Итоги» глава компании Prosports Management Герман Ткаченко рассказал о трансферных целях «Краснодара»: «Они ведут переговоры и хотят усилить три позиции: номер шесть, номер восемь и номер одиннадцать».

Такие приоритеты кажутся очень разумными.

***

К выходу первой серии нашего текстового сериала «Краснодар» опережал «Зенит» на семь очков. Теперь отрыв сократился до двух, но команда Ивича удержала его благодаря ничьей в Петербурге.

Уменьшение отрыва, место в середине таблицы за месяц – не лучшие новости для «Краснодара», но неправильно называть эти четыре тура провальными.

Во-первых, «Краснодару» выпал тяжелейший календарь. Во-вторых, беспроигрышная серия вполне могла продолжаться – в последние полчаса с ЦСКА создали достаточно для хотя бы одного гола. В-третьих, в главном матче круга «Краснодар» час был не хуже команды, которая по-прежнему превосходит всех по качеству состава.

«Мы проиграли всего одну игру. Даже в ней нельзя сказать, что мы не были лучшей командой – упустили много моментов. Не помню, чтобы в первом круге какая-то команда смотрелась лучше нас», – сказал Ивич после матча с «Зенитом».

Ивич настроил «Краснодар» на результат – и, несмотря на всего +2 от «Зенита», глобально за этот месяц серб его получил.

«Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ.

Sports.ru продолжает за этим наблюдать.

Дизайнерские картинки: Алиса Ефремова.