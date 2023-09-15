Никакого чуда.

«Крылья Советов» – самая приятная команда старта РПЛ. После семи туров она не только третья в таблице, но и самая забивающая. Результат впечатляет даже в историческом контексте.

Еще один фактор, который делает взлет «Крыльев» поразительнее, – кризис конца прошлого сезона. В последних восьми турах РПЛ-2022/23 «Крылья» всего дважды победили и сильно просели по качеству игры. Особенно это было заметно в 29-м туре с «Факелом» (1:2), когда «Крылья» в важнейшем матче не могли нормально перейти на чужую половину (только через выносы Романа Евгеньева, при этом за подбор никто не боролся, так как другие открывались под короткий или средний розыгрыш) и давили на чужую штрафную лишь в последние 20 минут.

«Крылья» избежали стыков во многом из-за матча ЦСКА – «Ростов»: команда Владимира Федотова быстро убила интригу в борьбе за серебро (на 32-й минуте вели уже 4:0) – так «Спартак» при любом исходе в Самаре занимал третье место. «Крылья» выиграли (1:0) и финишировали 12-ми.

«Мы зашли в небольшой кризис. Его усугубил матч с «Пари НН» (1:2) в 24-м туре. Казалось, мы там все могли решить (при победе «Крылья» оторвались бы на 8 очков от зоны стыков – Sports.ru). Мы даже предположить не могли, что будем бороться за непопадание в стыки, а «Пари НН» и «Факел» всегда были на это настроены. Психологически им было легче», – рассказывал главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин.

Что изменилось?

Летом «Крылья» потеряли только одного игрока старта. Неожиданное усиление – вернувшиеся из аренды

После выхода в РПЛ «Крылья» каждое трансферное окно теряли лидеров: зимой 2022-го ушли Иван Сергеев и Данил Пруцев, летом 2022-го – Антон Зиньковский и Владислав Сарвели, зимой 2023-го – Сергей Пиняев и Максим Глушенков.

Прошедшим летом «Крылья» покинул лишь один игрок старта – Александр Коваленко, уход которого был давно запланирован (хотя бы потому что с лета 2022-го полузащитник принадлежал «Сочи»). Место Коваленко занял Сергей Бабкин – его «Крылья» арендовали по ходу прошлого сезона, а теперь выкупили. Бабкин далеко не сразу попал в старт: впервые с начала матча вышел только в конце апреля, при этом у Сергея не было серьезных травм. Дебют Бабкина в старте совпал с травмой Коваленко – Сергей просто проигрывал конкуренцию ему, Фернандо Костанце и даже Максиму Витюгову (один из вопросов к Осинькину сейчас – почему было так).

На старте этого сезона Бабкин вновь сел в запас – лишь выходы на замену против «Ахмата» (2:1) и «Динамо» (3:3). Игра против «Динамо» стала ключевой для стартового отрезка: после выхода Бабкина вместо Витюгова на 76-й минуте «Крылья» усилили давление на штрафную просевшего «Динамо». Дальше Бабкин уже выходил в старте.

Бабкин гораздо чаще Витюгова успевает за соперниками и темпом игры, больше контролирует вбегания атакующих игроков (Витюгов с этим не справляется – на примере июльского матча с «Динамо») и может подключаться вторым темпом в штрафную. Это прекрасно делает и Костанца – пожалуй, впервые за три сезона «Крылья» получили такую активную в финальной трети пару центральных полузащитников.

Большую часть трансферного окна у «Крыльев» было только одно подписание в атаку: 19-летний Егор Карпицкий из солигорского «Шахтера» (пару дней назад у ЦСКА арендовали Егора Ушакова). Из-за травм Владимира Писарского и Владислава Шитова Карпицкий даже начал сезон в старте: выходил против «Ахмата» и «Динамо».

Игра с «Динамо» – ключевая в начале сезона не только для Бабкина, но и для левого нападающего Никиты Салтыкова, а также центрфорварда Владимира Хубулова. 19-летний Салтыков прошлый сезон провел в аренде в «Акроне», Хубулов сначала сидел на скамейке «Крыльев» (161 минута до зимы 2023-го), а затем отправился в аренду в «Химки». Несмотря на то, что Салтыков и Хубулов не отметились результативными действиями против «Динамо», после матча они получили полноценный шанс – и воспользовались им.

Так у «Крыльев» неожиданно появилась глубина в атаке – конечно, разница в качестве, которое дает Бенхамин Гарре и остальные, довольна велика, но в августе остроту мог дать любой атакующий игрок «Крыльев». При этом Дмитрий Цыпченко (один из лучших в Самаре весной 2023-го) травмирован с первого тура, а Писарский впервые появился на замену лишь в седьмом.

«Крылья» атакуют не лучше, чем в прошлом сезоне. Большое изменение – реализация

Конечно, даже при взлете тех, на кого, кажется, не слишком рассчитывали в «Крыльях», ситуативно Осинькину все равно не хватает игроков. Например, в матче против «Балтики» (2:1) в 6-м туре одним из инсайдов вышел опорник Костанца (в «Шерифе» вообще играл на фланге обороны), а с «Факелом» (3:0) в 7-м туре отсутствие Хубулова, Цыпченко, Гарре и Романа Ежова (а также не лучшую форму Писарского после травмы) в том числе перекрыли переходом на гибридную схему: при обороне выстраивались в пять защитников, при атаке Гленн Бейл действовал шире в обороне, а Николай Рассказов поднимался к чужой трети.

Как раз к шестому туру казалось, что «Крылья» выдохлись: количество кадровых потерь стало критическим, матч с «Рубином» (1:2) совсем не получился – к тому же из-за удаления лишились Бейла. Впечатление точно не было обманчивым.

Против «Балтики» «Крылья» сначала забили благодаря феноменальному здоровью Салтыкова (протащил мяч через полполя и сделал вторую передачу в падении), а затем – когда «Балтика» побежала забивать второй после отыгрыша на 88-й минуте (еще и Аслан Дудиев странно убрал голову после навеса Шитова).

Против «Факела» «Крыльям» фактически сделал игру гол с глупейшего пенальти (привет Игорю Калинину). После перерыва команда Осинькина играла в приятном контратакующем режиме.

Это ни разу не критика «Крыльев» – наоборот, это, вероятно, уникальная команда РПЛ, которая сохраняет базовые игровые принципы при большой текучке состава. Новая версия «Крыльев» ­­– снова не слишком прессингующая, снова быстрая, снова умеющая перестраиваться на пятерку (против «Балтики» вообще играли в три профильных центральных – к Александру Солдатенкову и Роману Евгеньеву вышел Матео Барач). Это то, с чем «Крылья» живут третий сезон: и с опытной звездой провинции Зиньковским, и с Салтыковым, который делает первые шаги в РПЛ.

«Нужно учитывать, что 11 голов мы забили в трех домашних матчах: «Динамо», «Ростову» и «Факелу». Далеко не всегда у нас была такая результативность. В прошлом году была аномалия нерезультативности – моменты мы создавали в прежнем количестве, но голы забить не получалось. В нынешнем сезоне такого нет, и это, конечно, нам помогает», – объясняет Осинькин.

Забавно, что по атакующим метрикам в этом сезоне «Крылья» пока не дотягивают до уровня прошлого года.

Зато в обороне – точно лучше. По качеству допущенных моментов «Крылья» – вторая команда лиги после «Зенита», и это при провальном первом тайме против «Динамо». Тогда казалось, что сзади у «Крыльев» нет сильных качеств: дергающийся вратарь (вскоре Богдан Овсянников сел на скамейку, в старт вернулся Иван Ломаев), центральные защитники, пускающие за спину и не понимающие, когда нужно доигрывать за нападающим в глубине (Солдатенков против Тюкавина перед голом Константина), недобегающий центральный полузащитник (Витюгов поучаствовал во всех трех голах в ворота «Крыльев»).

Дальше «Крылья» выдали небесспорную игру против «Ростова» (реализовали все, допустили много, но выиграли 5:1) – и пошел прогресс. «Локомотив» (1:1) и «Рубин» (1:2) почти ничего не создали, «Факел» беспокоил только при 3:0.

Поэтому взлет «Крыльев» нужно воспринимать со сдержанным оптимизмом.

Отлично, что это публично признает Осинькин: «Вторая половина первого круга у нас, скорее всего, будет сложнее: ЦСКА, «Краснодар», «Зенит», «Спартак». Где-то мы взяли свое, но много сложностей у нас впереди».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Павел Бедняков; vk.com/fckssamara