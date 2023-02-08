«У Ивана жировая – 20 процентов. В диете его хватило на две недели». Интервью Юрия Жевнова о вратарях «Зенита»

Кто сейчас основной?

В 2010-м Юрий Жевнов переходил в «Зенит» в статусе одного из лучших вратарей РПЛ, но так и не вытеснил из старта Вячеслава Малафеева. В 2018-м Жевнов вернулся в клуб – уже как тренер. За четыре с половиной года он поработал почти со всеми, кто пытался стать новым Малафеевым: Андреем Луневым, Михаилом Кержаковым, Станиславом Крицюком, Даниилом Одоевским.

Александр Дорский поговорил с Жевновым о деталях жизни вратарей «Зенита».

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– После возвращения в «Зенит» в 2018-м вы рассказывали, что оно вам снилось. Это боль от нереализованного шанса?

– Скорее всего, да.

В первый год после ухода из «Зенита» было тяжело приезжать в Петербург. Со временем стало спокойнее, приезжал играть за «Торпедо» и «Урал». Уже потом – да, сны. Сначала вообще представлял, как возвращаюсь игроком, затем – уже тренером.

База точно была такой, как во сне, ха-ха. Игроки другие, но это и не важно: я счастлив находиться в «Зените».

– Вы пришли в «Зенит» помощником тренера вратарей. Болельщики до сих пор не понимают, зачем нужны два тренера вратарей.

– Это достаточно распространенная практика для европейского футбола. В «ПСЖ» работают больше двух тренеров, во время Лиги чемпионов увидел, что в «Лацио» тоже минимум два тренера вратарей.

Один тренер вратарей – стереотип, от которого нужно уходить. В команде три-четыре вратаря, большую часть времени они работают отдельно от общей группы. Для воспроизведения игровых ситуаций нужно больше трех вратарей (один – в воротах, два – помогают) плюс один тренер.

В силу возраста (41 год – Sports.ru) я активный тренер. Люблю сам подавать, бить по воротам, забивать. Михаил Юрьевич Бирюков анализирует со стороны. Допустим, я был бы один: мне пришлось бы наносить удары, а потом корректировать, поправлять какие-нибудь нюансы в действиях вратарей. Конечно, посмотреть видео можно и после тренировки, но нужен и оперативный подсказ на поле – он идет от Бирюкова. Или тактическое упражнение на все поле на двое ворот: второй тренер всегда может работать на другом поле со свободными вратарями.

Несколько тренеров вратарей – норма для современного футбола, в том числе российского.

– Тренировки от Бирюкова в начале 2010-х и начале 2020-х отличаются?

– Развитие и поддержание физических качеств наработаны давно, но меняется инвентарь, упражнения. Например, во многих командах, в том числе в «Зените», появились пушка, стробоскопические очки, надувные манекены (раньше использовали пластиковые). Мы активно используем мячи разных размеров и веса (теннисные, малого размера, утяжеленные, разной формы). Это сильно разнообразило тренировки.

В наполнении тренировок главное отличие – количество игры ногами и изменение функций вратарей. Раньше от вратаря требовали играть попроще, выбивая мяч подальше. Не приветствовалась игра в короткий пас в штрафной – не дай бог во вратарской, нельзя было отдавать передачу в створ. Теперь вратарь должен сохранять мяч при передаче назад, выдергивая на себя соперника и начиная, возможно, голевую атаку.

Естественно, так работают и в других командах, не только в «Зените». Это подстройка под требования современного футбола и изменения в правилах игры.

– Было ли что-то в Бирюкове, что вы совсем не понимали как игрок, но поняли, когда стали тренером?

– У игрока и тренера может быть разный взгляд на одну и ту же ситуацию. Во время игровой карьеры были моменты, когда меня не ставили, а я не всегда это понимал. Когда стал тренером, много общался с Андреем Луневым: что так, что не так, почему в какие-то периоды играет кто-то другой.

Я стараюсь быть товарищем для вратарей, честно говорить на любые темы. Ребята подходят и к Бирюкову, но ко мне – почаще, вероятно, из-за меньшей разницы в возрасте.

– Ваши разговоры с Луневым отличались от того, что говорил вам Бирюков?

– Это немного разные ситуации, потому что я никогда не был основным вратарем «Зенита». Я очень старался, но, к сожалению, у меня не получилось.

Я никогда не разговаривал ни с Бирюковым, ни со Спаллетти, почему играет Слава. Прекрасно понимал, что такое «Зенит», на каком уровне тренируется и играет Малафеев. Да, у него были серии из двух-трех не очень хороших матчей – казалось, был шанс, но я все равно не выходил. Задавал вопросы – но только внутри своей головы. Решал, что был не совсем убедительным в тренировках.

В других командах я тоже никогда не спрашивал тренеров, если не играл. У меня такой характер, так воспитали. Мой девиз: доказывать работой, а не разговорами.

– Матч с «Бенфикой» вы так и не пересматривали за одиннадцать лет?

– Ни его, ни матчи с «Сибирью» и ЦСКА осенью 2010-го.

Мне было так стыдно после первого матча с «Бенфикой», что я ничего не помню о втором, кроме счета (0:2). Как летели туда, как обратно, о чем я думал, поддерживал ли меня кто-то? Мозг включил защитную реакцию, о втором матче – пустота.

– Когда вы разорвали контракт с «Зенитом», Юрий Белоус говорил: «Жевнов оказался человеком, который не способен конкурировать. Готов был мириться с тем, что он получает деньги и сидит на скамейке запасных. В этом его главная ошибка, у него совершенно не было спортивных амбиций». Отсутствие разговоров с тренерами – отсутствие амбиций?

– Не согласен, но у каждого свое мнение. На мой взгляд, я делал все, чтобы играть. Иногда доходило до смешного: прочитал, что некоторые спортивные звезды делают капу для изменения прикуса – так улучшается координация, гибкость и выносливость. Тоже ее сделал, выложил достаточно большие деньги. Капа неправильно встала во время падения на тренировке, чуть ее не проглотил. Плюс в ней вообще не мог нормально подсказывать, сильно шепелявил. Гарик Денисов не мог понять, спрашивал: «Юра, что с тобой случилось?»

Я очень хотел стать первым номером «Зенита». Кто-то говорил, что я должен был уйти раньше. Если бы у меня вообще не было шансов, я бы ушел в 2011-м или 2012-м. Шансы были, надо было относиться к ним спокойнее, раскрепоститься. Тогда получал бы меньше нелепых мышечных повреждений и больше игрового времени. Я получал травмы в трех-четырех матчах на ровном месте – для вратаря это нонсенс.

– И еще про Лунева. Когда он подписывал контракт с «Байером», вы не говорили ему, что это не лучший выбор из-за присутствия Градецки?

– Не буду скрывать: многих удивил переход Лунева в «Байер», в том числе меня. Андрей не говорил о своем выборе, я узнал все из новостей.

Поздравил и написал, что будет тяжело, потому что знаю, кто такой Градецки. Ногами он уж никак не слабее Нойера. На линии тоже все в порядке, капитан команды. Андрей ответил, что все понимает.

Да, Градецки пока не дает шанса Луневу. Возможно, стоило пойти в команду попроще – даже во второй Бундеслиге хороший уровень, в лигах Швейцарии, Бельгии. Там Андрей спокойно играл бы. Но я не могу залезть в голову к Андрею. Про меня писали, что нужно было раньше уходить из «Зенита», а я чувствовал, что у меня еще будет возможность проявить себя. Может быть, у Лунева такие же ощущения.

Играя в «Зените», Жевнов до конца не понимал нюансы подготовки и восстановления. Обращался даже к нетрадиционной медицине, а все изменила реабилитолог из Беларуси

– После «Зенита» вы работали с Татьяной Ловец – говорили, что благодаря ей все травмы исчезли. Как так получилось?

– Татьяна – тренер-реабилитолог, на тот момент она была на старте карьеры, но с ней уже работало достаточное количество профессиональных спортсменов перед сезоном или после повреждений.

В «Зените» мне нужно было найти место для выплеска эмоций – на поле я этого сделать не мог. Пытался вложиться в силовые упражнения. Если бы я встретился с Ловец раньше, точно не получил бы столько травм. С ней прокачал мышцы, которые были нужны, а не просто выполнял упражнения на силу. Если нагрузка вызывала болезненные ощущения, Татьяна ее дозировала

Поработали полгода с Ловец – после этого за сезон в «Торпедо» я пропустил только одну игру в Саранске из-за температуры.

– В начале 2010-х в «Зените» работал штаб Спаллетти. Неужели в нем не было человека, который отвечал за реабилитацию?

– Такие люди были, но я им не до конца доверял, а также не умел слушать свое тело. Вся вина – только на мне. Я не дошел до состояния, чтобы понять все нюансы подготовки и восстановления, взгляд на них в 28-30 лет и в 33, когда мы познакомились с Татьяной, сильно поменялся.

Последняя травма в «Зените» – разрыв сухожилия. Два-три месяца в лангетке, расписанная программа реабилитации. Месяц позанимался в зале – рутина надоела, решил пробежаться вокруг поля на базе. Пробежался двадцать минут – все хорошо. Следующий день: позанимался в зале, снова вышел на поле. Пять минут – и рецидив.

Кто в этом виноват? Врачи? Реабилитологи? Только я. Никто об этом не знал, я занимался уже после завершения тренировки общей группы, на базе никого не было.

– Как отреагировали врачи?

– Врачи схватились за голову. Мне жить не хотелось – понимал, что им влетит за меня, хотя они вообще были ни при чем. Думал, что это финиш карьеры.

– Вы рассказывали, что обращались даже к нетрадиционной медицине.

– Да. Я несколько раз ездил в Сербию к знахарке Марьяне. К ней ездили многие балканские топы, многие игроки РПЛ, по-моему, даже Буффон. Она проводит очень болезненную процедуру специальным аппаратом, который дает импульсы, это длится несколько часов. Потеешь, плачешь, ругаешься, но терпишь. Может быть, мне и помогло, но дальше я сам все погубил пробежками.

В Минске была женщина, помогавшая многим знакомым. Я ей позвонил, она тут же: «Юра, у тебя проблемы там-то и там-то. Приезжай, посмотрю». Я приехал – она до меня не дотрагивалась, сказала, что делать и что все будет хорошо.

– Леонид Слуцкий рассказывал историю времен «Москвы». К вам в Ярославле подошел человек, сказал, что он из Борисова, перечислил ваших знакомых, с кем вы близко дружите. Дальше этот человек сказал, что только что бежал из тюрьмы, в его машине лежит раненый товарищ – и им очень нужны деньги. Вы дали деньги. Оказалось, что это развод, потом такую же историю вам рассказал игрок из другой команды РПЛ. Не допускаете, что о ваших болячках женщине из Минска рассказали общие знакомые?

– Слуцкий еще не все рассказал: кроме денег я предлагал лекарства, бинты, антибиотики. Там же по легенде все-таки раненый человек лежал.

Теоретически знакомые могли рассказать, но зачем? Эта женщина помогала моим близким товарищам – Виталию Кутузову, Александру Глебу и многим другим.

– У вас осталась вера в нетрадиционную медицину?

– Когда у человека случилась беда, он поверит во все что угодно. Человек готов отдать любые деньги и приехать в любую точку, если услышал, что кому-то что-то помогло. Почему бы не попробовать? И ты едешь.

Все о вратарях «Зенита»: ужасная форма Ивана, лучшие качества Кержакова, защита Крицюка

– В этом сезоне у «Зенита» есть основной вратарь?

– На конец января 2023-го это Миша Кержаков.

– Это следствие удаления Одоевского, а затем – его травмы?

– Удаление точно не имело глобального значения, а травма, естественно, повлияла. У Дани был очень хороший шанс зацепиться за место первого вратаря. Миша подтвердил, что обладает очень хорошим качеством – внепланово выйти на поле и принести спокойствие. Еще одно ценное качество Кержакова – ниже определенного уровня он не опускается.

– Почему травма выбила Одоевского почти на три месяца?

– Даня получил довольно распространенную травму – симфизит (воспаление – Sports.ru). Шаги вправо-влево, махи вызывали у него болезненные ощущения.

Никто не ожидал, что восстановление Одоевского так затянется. Но на сборе в Катаре он уже работал в полную силу.

– Одоевский – вратарь, родившийся в 21 веке. По нему заметно, что он другой?

– Думаю, не секрет, что игра ногами не самая сильная сторона Миши. Это следствие того, что ей раньше уделялось не так много времени. К Одоевскому в школе уже предъявляли определенные требования, плюс до 14 лет он играл как полевой. Даня может уйти от прессинга в игре, может отдать точные и качественные по силе передачи, не боится этого делать.

Ну и в быту он совсем другой. Я уже устал удивляться молодежному сленгу – если что не понятно, спрашиваю у старшей дочери, ей 16 лет. Даня очень раскованный, с первого дня в основе он не был зажат.

– За счет чего Кержаков добрался до основы «Зенита»?

– Мише воздалось за его труды. Он без проблем уезжал в аренды, при этом в не лучшие команды. Он гораздо раньше меня понял, как правильно относиться к себе и восстановлению. Если Мише тяжело, он подходит к Бирюкову и мне, говорит об этом – и получает меньшую нагрузку. Профессионализм Кержакова снижает риск мышечных травм. Плюс стабильность.

Кержаков – пример для подражания для молодых игроков «Зенита» во многих вещах.

– Кержаков стал постоянно играть осенью 2019-го, но весной 2020-го в основе снова появился Лунев. Тогда Кержаков говорил, что его праздник закончился. Это было заметно по его реакции?

– Тогда – нет, но у нас возникла непростая ситуация, когда пришел Стас Крицюк. Мы подписали Крицюка за день до подачи заявки в Лигу чемпионов. Кержаков – основной вратарь, и тут Стас сразу начинает играть.

Миша очень хорош, когда у него рабочий, а еще лучше – позитивный настрой. Когда Крицюк занял место в воротах, с Мишей пришлось поговорить. Я сказал Мише, что он тренируется не так, как должен, на наш взгляд. Кержаков ответил, что все понимает, но не может моментально перестроиться. Со временем Миша принял ситуацию и стал работать так же, как до прихода Крицюка.

– Прошло полтора года, но кажется, что многие так и не поняли, почему Крицюку так доверяли. Я помню гостевой матч с «Ювентусом»: сидел практически на верхнем ряду второго яруса и даже там чувствовал нервозность Стаса.

– Абсолютно не согласен с мнением, возможно, многих о Стасе. Один тренер сказал, что у Крицюка есть психологические проблемы – это все подхватили. Это чушь. Для меня Крицюк – один из лучших вратарей «Зенита» из тех, с кем я работал.

Вот ты говоришь про «Ювентус». Стас поскользнулся в одном из эпизодов – один комментатор сказал, что нужно обращаться к психологу. Это смешно: люди судят о человеке, не зная его, не видя, как он тренируется. Естественно, мы анализировали матч с «Ювентусом», конечно, можно прицепиться к тому, что он где-то дернулся, а затем передумал выходить. Прицепиться можно к чему угодно.

Вот кто лучше всех играл на выходах в РПЛ в последние годы?

– Гильерме.

– Да, многие так говорят, а я с этим не согласен. Он играет за счет длинного тела и рук, а также права на ошибки. Гильерме занимает более активную позицию. Можно привести много примеров, когда он идет на выход, но этого не нужно делать. Да, он забирает мяч, но, на мой взгляд, иногда делает это очень авантюрно.

Гильерме играл за «Локо» 15 лет, у него есть харизма. Поэтому ему позволялось многое. Даже если ошибался, все равно оставался в основе. По сути, у Гильерме такой же статус, как у Игоря Акинфеева в ЦСКА.

Да, Гильерме – хороший вратарь, не спорю. Но если бы вратарь «Зенита» шел на выход в ситуациях, в которых это делал Гильерме, мы указывали бы на эти действия и говорили, что, возможно, так не стоит делать.

– Какая разница, за счет чего играет Гильерме? Это же можно повернуть в обратку: Одоевский хорошо играет ногами, потому что раньше был полевым игроком.

– Я имею в виду то, что у разных людей разное мнение, не все нюансы видны в игре на стадионе или по телевизору. Про Крицюка – то же самое: кто-то считает, что это трансферный провал «Зенита». Для меня Стас – очень сильный вратарь.

– Почему он тогда не в «Зените»?

– Это совместное желание руководства и Стаса. У Крицюка было неприятное повреждение колена, никто не знал, будет ли он продолжать карьеру. С таким повреждением я закончил бы карьеру, а он сумел восстановиться, играет в Португалии. Рад за него.

– Разве его колено было в лучшем состоянии в момент подписания контракта с «Зенитом»?

– Нам говорили, что у него есть определенные проблемы. Но у большинства игроков 30+ есть вопросы по коленям. Нам нужен был вратарь под Лигу чемпионов, с международным опытом, с хорошей игрой ногами, потому что на нас оказывали большее давление, чем в РПЛ.

Стас приехал в последний день заявки, у «Зенита» уже не было времени искать другие варианты.

– Иван. Какое впечатление он произвел?

– Если бы Юри Алберто не решил остаться в Бразилии, конечно, мы не рассматривали бы Ивана. Нам предложили обмен: два футболиста вместо Алберто. Я просматривал игры Ивана во второй бразильской лиге, было сложно увидеть откровенные минусы. Хорошие габариты, хорошая игра на линии – ничего необычного.

Когда Иван приехал, мы были немного в шоке. Я не понимаю, как игрок в разгар чемпионата Бразилии мог находиться в таком состоянии: у него жировая была 20 процентов. Визуально тоже все было заметно – на мой взгляд, пять-семь лишних килограмм.

Конечно, есть индивидуальные особенности организма. Еще в СССР говорили, что вес должен быть на десять единиц меньше роста. Тогда я должен был весить 70 кг – конечно, такого никогда не было, в «Москве» и до 86 доходило. Если я подбирался к 80, то очень плохо себя чувствовал, не было ни силы, ни выносливости. Вспомни Артура Боруца – не худенький парень, но как играл на линии. Каспер Шмейхель – плотненький, в 90-х и начале нулевых был Анджело Перуцци.

Но это все не про Ивана: его физическое состояние сказывалось на качестве его работы. Визуально было видно, что ему тяжеловато. Когда не видно мышц, это ненормально.

– Мантуан был в нормальном состоянии?

– Да, у него с этим все в норме.

– По ходу осени Иван привел себя в порядок?

– Уже не умирал так, как вначале. Первые недели мы боялись, что Иван может и сломаться. А он же не первый вратарь – мы не могли подстраивать тренировки под него.

К сожалению, глобально ничего не изменилось. Ивану разработали диету, после тренировок он должен был крутить велосипед. Его хватило на две недели. Мы пару раз с ним разговаривали, но в конце ноября он уехал с теми же двадцатью процентами жировой.

Лунев: как объяснить, что он стал пропускать после дальних ударов? «Зенит» и Сафонов: если выходить на рынок, то только за ним? А что делать Сафонову?

– То, что после ухода Малафеева «Зенит» десять лет не может найти нового Славу, – проблема?

– Всем спокойнее, когда есть вратарь на годы: Малафеев, Акинфеев, Гильерме. У всех вратарей «Зенита» разные истории: Юра Лодыгин не подстроился (а, возможно, и не должен был) под новые требования, Андрея Лунева подкосили мышечные повреждения.

– Практически при каждой ошибке вратаря «Зенита» болельщики пишут, что пора менять тренеров вратарей.

– Это обратная сторона работы в большом клубе. Критика будет всегда – больше или меньше, но все вратари ошибаются.

Акинфеев ошибается? Сафонов?

– Конечно.

– Восприятие вратарей не всегда одинаковое. Во втором сезоне Семака в «Зените» писали, что Лунев стал пропускать после дальних ударов.

– Да, я об этом писал и спрашивал об этом Семака – в том числе сразу после тех пропущенных голов.

– Можно сделать подборку почти по любому вратарю. Да, процент отраженных ударов – показатель. Но я помню пропущенные голы Лунева – например, Маурисио Перейра ему бахнул с 25-30 метров, но как там можно было отбить мяч? Как можно было отразить удар Уткина в золотом матче сезона-2019/20?

– Гол Перейры был еще в первом сезоне Семака – и по тому голу вопросов нет. Как кажется, проблемы начались в следующем году – можно вспомнить гол Крыховяка в гостевом матче с «Локомотивом».

– Можно вспомнить и гол Миранчука, и гол от «Тамбова». У каждого вратаря есть удачные и не очень периоды. Это никак не объяснишь: на тренировках человек работает так же, но так случается. Важно, чтобы вратарь после таких ошибок не поплыл и не повторял их.

С себя ответственности тоже не снимаем, каждый пропущенный мяч принимаем на своей счет.

– Вы упомянули Сафонова. На старте этого сезона он был прекрасен, а затем допустил несколько результативных ошибок подряд. Андрей Аршавин считает: если «Зениту» и выходить на российский рынок, то только за Сафоновым. Согласны?

– Сафонов – однозначный первый номер в России. На мой взгляд, после этого сезона ему нужно уезжать в топовый чемпионат. Он будет прогрессировать и в РПЛ, но в Европе скачок будет резче.

Я не буду называть фамилии, но слежу за некоторыми вратарями РПЛ. Помимо Матвея, есть несколько ребят, которые могут удивить. Хорошая вторая часть этого сезона, стабильность – в следующем, и все – это вратарь нового статуса. Это не означает, что вратари, за которыми я слежу, обязательно окажутся в «Зените». Но в России – и не в «Зените» – есть не только Сафонов.

– В первом круге «Зенит» побил много рекордов, на зимний перерыв ушел с шестиочковым отрывом от «Спартака». Как находить мотивацию в такой ситуации?

– Работая в «Зените», не имеешь права отдаваться не на сто процентов. Понятно, что чемпионства «Зенита» надоели всем, кроме наших болельщиков, но нас это не должно волновать, мы должны доказывать, что заслуженно находимся в лучшем клубе России.

Возможно, кажется, что сейчас у «Зенита» очень комфортный отрыв, фактически два матча в запасе. Так не работает. Допустим, мы проиграем одну игру, а «Спартак» выиграет в этом туре. Не дай бог у нас пойдут травмы, какой-нибудь вирус – и все, уже напряженная ситуация. О рекордах тоже не стоит думать: чем больше об этом думаешь, тем больше отвлекаешься и распыляешься.

Жевнов думал, что Зоммер не перейдет в топ-клуб из-за роста. Лучший вратарь ЧМ-2022 – Буну

– В 2013-м «Зенит» играл против «Базеля» в Лиге Европы. С тех пор вы следите за Зоммером.

– Да, это было очень сильное впечатление. «Базель» не боялся выходить в пас через него, все передачи Зоммера были качественными. Плюс он невысокий вратарь, как и я – было интересно следить за тем, как он выбирает позицию в игре на линии ворот и на выходах.

Меня сильно удивил переход Зоммера в «Баварию». Я думал, что его не берут в топ-клубы из-за роста, а тут в 34 года Ян, хоть и благодаря стечению обстоятельств, все-таки добирается до «Баварии». Почему так думал? Есть пример Кейлора Наваса, который мне тоже нравится: в «Реале» его заменил один шкаф, в «ПСЖ» – другой.

– ЧМ-2022 чем-то удивил?

– В очередной раз убедился, что фактура решает. После введения ВАР резко возросло количество пенальти – очевидно, высокому вратарю на них проще. Думаю, дальше будет еще больше вратарей от 190 сантиметров.

Увеличивается скорость полета мяча, новые мячи становятся легче и коварнее. Пятнадцать-двадцать лет назад люди били мячом Select – было проще, конечно, если удары наносили не Олег Веретенников, Денис Колодин или Витольд Хохлач. Он забил мне ударом с центра поля в моем дебютном матче за БАТЭ.

Сейчас нужно быть еще сконцентрированнее. Чем с большей дистанции наносится удар, тем больше мяч меняет траекторию.

– Зато с дистанции в принципе бьют гораздо реже.

– Думаю, все понимают, что мячи меняются, вратарям сложнее. Оборонительные игроки стараются накрывать, не дают свободно бить. Команды при обороне играют повыше, при этом в полном составе располагаясь за линией мяча. Увеличилась плотность игры – отсюда и меньшее число дальних ударов.

– Лучший вратарь ЧМ-2022?

– Яссин Буну. Его игра не откровение, он отлично играет и за «Севилью». Но по ЧМ трудно его не выделить, как и всю сборную Марокко.

– Если бы ваш вратарь вел себя как Мартинес, вы бы ему что-то сказали? Или если с его помощью команда завоевала большой трофей, то все равно?

– Такое вызывающее поведение мне не близко. Отбросил мяч во время серии пенальти – ладно. Но Мартинес, скорее всего, говорил что-то неприятное для соперников. Если бы так вел себя вратарь моей команды, не знаю… Не мое даже при трофее.

Это как с ВАР. Думал, что футбол станет чище, а, на мой взгляд, стало больше симуляций и футбольных хитростей.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Александр Вильф, Алексей Филиппов, Владимир Песня, Алексей Даничев; AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV; globallookpress.com/Joaquin Corchero