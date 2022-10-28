Интервью Радимова: как работал в «Зените-2», почему ушел и что дальше

Есть и ответ про «Пари НН».

В последние девять лет Владислав Радимов почти беспрерывно тренировал «Зенит-2» (пропустил лишь сезон-2017/18). В начале октября клуб объявил о переводе Радимова на должность советника генерального директора по развитию молодежного футбола. После этого Радимов заявил, что больше никогда не будет работать со второй командой.

Александр Дорский встретился с Радимовым, чтобы узнать о причинах перестановок, главных победах и ошибках «Зенита-2» и тренера, а также об их будущем.

***

– Кто принял решение о вашем уходе из «Зенита-2»?

– Мне позвонил Андрей Аршавин, предложил встретиться. Аршавин сказал, что пришло время для чего-то нового – и из-за того, что я уже достаточно тренирую «Зенит-2», и из-за того, что я остановился в росте. Решение о моем уходе из «Зенита»-2 и переходе на роль советника по молодежному футболу утверждал Александр Иванович Медведев.

Я согласен с Андреем. У нас есть общий товарищ – говорил ему, что зимой подойду к Аршавину и попрошу что-то поменять. Потому что тренерам академии нужно куда-то двигаться.

Прошло две недели – считаю, что клуб поступил правильно. Думаю, можно было бы поменять тренера уже летом 2022-го, до старта сезона. После ухода узнал, что отработал в «Зените-2» 254 матча – это очень много. Каждые полгода менялся состав, это эмоционально выхолащивало. Если у тренера нет энергии, которую нужно давать пацанам, прогресс будет, но не такой быстрый, каким должен быть. Я полностью отдавался работе, но уже начинался ступор.

На второй день после ухода проснулся с мыслью «Как же я устал». Я чувствовал это еще во время работы, поэтому и думал подойти к Аршавину зимой, но полноценно ощутил только после ухода. Руководство предложило развеяться – поехать с основой на гостевой матч с «Факелом». Я сказал: «Пожалуйста, дайте два-три дня, чтобы прийти в себя». Выпил снотворного – проснулся в час дня и понял, что дико устал.

Новый тренер «Зенита-2» должен понимать, что главное – развитие игроков, а не командная игра.

– Вы это понимали сразу?

– Нет.

Если игроки выходят вдвоем на вратаря, по идее нужно отдавать передачу. Если молодой футболист берет на себя, его не стоит ругать. Я к этому пришел через работу. Если человек умеет обыгрывать, не нужно это запрещать, даже если иногда идет перебор. Тренер должен предлагать несколько опций, а не говорить «В этой ситуации обязательно отдаем передачу».

– Вы сказали про ступор этой осенью. В чем он выражался?

– Совсем не сдерживал эмоции – например, в сентябре меня удалили в матче с «Родиной». В последние годы я начал меньше разговаривать с судьями, но здесь уже не все контролировал. На игроках это не сказывалось, но мне было тяжеловато.

– Вы говорите, что стали меньше общаться с судьями, но ведь еще в мае 2021-го получили пять матчей дисквалификации за оскорбление судьи и заход в судейскую.

– У меня были три большие дисквалификации за время работы в «Зените-2». За 254 матча это не так много.

Искреннее считаю, что стал спокойнее. Во-первых, банально стал старше. Во-вторых, встретил девушку, которая мне очень помогла. Своим присутствием в моей жизни. Если все гармонично в личной жизни, на работе вспыхиваешь реже.

– Не пробовали пойти к психологу, записаться на курсы управления гневом?

– Нет. Для разговоров у меня есть мама, взрослая дочь и девушка. Когда все трое говорят одно и то же, нужно прислушиваться. Чаще всего слышу: «Папа/сын/любимый, тебе уже 47. Надо быть спокойнее».

Радимов не просил удерживать игроков в «Зените-2». Разбираем пример Леона Мусаева и фантазируем о возможном центре обороны

– Вы провели в «Зените-2» восемь сезонов. Самый тяжелый период – последние недели?

– Нет, тяжелее всего было в Первой лиге. Там «Зенит-2» провел четыре сезона, в одном из них я не работал (2017/18 – Sports.ru). Два сезона подряд – почти без паузы между ними, 40 матчей, выезды во Владивосток, Хабаровск и Томск.

Но было интересно. Допустим, у нас была игра в 18:00. Встаешь в восемь утра – смотришь «Луч», потом СКА, затем «Томь». Весь день – футбол, знал абсолютно всех игроков.

– Об отставке вам объявил Аршавин. Как он участвовал в жизни «Зенита-2» в последние сезоны?

– В основном он отвечает за академию, «Зенит-2» – верхушка пирамиды. Андрей решает, что делать с ребятами: оставить в «Зените-2» или молодежке, продать или отдать в аренду. Последнее решение в таких вопросах – за Аршавиным.

– Вы говорили, что если бы у «Зенита-2» была задача выхода в Первую лигу, нужно было бы оставлять Данилу Прохина, Кирилла Кравцова, Ярослава Михайлова. Вы об этом просили?

– Наоборот, я всегда выступал за уход игрока, если у него есть предложение из более сильной команды. Сейчас в «Зените-2» могли бы играть ребята 2001 года рождения и младше. Давайте представим: в центре обороны у «Зенита-2» могли играть Саба Сазонов, Данила Прохин и Данила Хотулев. Точно защита была бы сильнее.

У Прохина под 50 матчей в РПЛ, Сазонов играет в старте «Динамо», Хотулев – «Оренбурга». Нужно было их оставлять во Второй лиге, чтобы «Зенит-2» вышел в Первую? Это кощунство. На их место пришли 17-18-летние парни, которые набивают шишки. Для этого «Зенит-2» и создан.

Да, в теории можно было бы оставить Сазонова, Прохина, Хотулева, Никиту Гойло, Михайлова, Кравцова, Даниила Шамкина (в этом сезоне играет за КАМАЗ – Sports.ru), Даниила Кузнецова (сейчас в «Рубине» – Sports.ru). Хорошая команда же? Это значит, что академия работает. А в основу «Зенита» трудно пробиться и игрокам сборной России – Сутормину, Ерохину, Круговому.

Поэтому молодым ребятам нужно пройти путь Димы Чистякова. Пару лет в «Зените-2», Армения, «Шинник», «Тамбов», «Ростов» – и уже потом основа «Зенита», сборная.

– Вы упомянули Кузнецова – недавно он порвал кресты. С крестами – и другой воспитанник «Зенита», играющий в «Рубине», Леон Мусаев. Нет ощущения, что его передержали в Петербурге?

– Мусаева подтянули в «Зенит-2» в 16 лет, потому что между первым и вторым сезоном в Первой лиге у нас ушло много игроков. Конечно, Леону было тяжело – поэтому он сначала метался между нами и молодежкой.

С одной стороны – да, передержали. С другой, Мусаев был в обойме Семака, тренировался с основой, все надеялись, что Леон заиграет. Вспомни Магомеда Оздоева: перед попаданием в старт он год практически не играл. То же самое могло произойти с Мусаевым.

Он поразил всех на сборах в Катаре зимой 2019-го. Его планировали выпустить в Лиге Европы с «Фенербахче», но Леон не очень здорово провел последний контрольный матч. Поэтому в первой игре с турками вышел Краневиттер, во второй – Оздоев, у которого покатило. Мусаев не справился психологически.

Поэтому скорее не считаю, что Мусаева передержали. Планомерно готовили к основе, дали шанс проявить себя – да. Не сложилось.

– «Если бы вы знали, сколько раз мы с Аршавиным разругались, то, наверное, сошли бы с ума от этой цифры. При этом мы можем сегодня разругаться, а завтра поздороваться». Из-за чего спорили чаще всего?

– Например, как-то провели два сбора в Турции командой в девять-десять человек – основа забрала нескольких ребят, молодежка готовилась к своему турниру. Несколько товарищеских матчей даже отменили – не хватало игроков. Поэтому просил у Аршавина ребят из академии, но их тоже непросто было выдернуть из-за учебы.

Аршавин звонил: «Терпи». Я грубо ответил. Через день Андрей прилетел в Турцию – мы спокойно обсудили, все решили.

Или наоборот. Аршава звонил: «Почему такой-то игрок сегодня у тебя, а не в молодежке?». Объяснял, что этот игрок мне нужен. Аршавин мог послать.

В общем, нормальный рабочий процесс.

Непростые отношения с Виллаш-Боашем: от нежелания португальца отдавать игроков второй команде до благодарности. Радимов не понимает закрытия «Спартака-2» и «Казанки»

– Вы говорили про тяжелый график Первой лиги. Никогда не жалели, что «Зенит-2» вообще в нее пошел? Там же не было времени для тренировок, развития игроков.

– С одной стороны – конечно. С другой – уровень сопротивления в Первой лиге намного выше. Плюс тогда подобралась сильная команда: Егор Бабурин, Вукашин Йованович, Илья Зуев, Максим Карпов, Евгений Чернов, Рамиль Шейдаев, Максим Палиенко, Юрий Бавин. Константин Зырянов помогал в качестве играющего тренера. Той команде было бы неинтересно играть во Второй лиге.

Если клуб хочет только развивать игроков, можно набирать состав из 17-18-летних и играть во Второй лиге. Если хочется еще и подобрать хорошую команду, нужно выдерживать ребят до 21-22 лет и играть в Первой. Отличный пример – «Чертаново». Четыре сезона во Второй лиге – всегда прибавляли. Первый сезон в Первой лиге – очень неплохо, второй – борьба за выход в РПЛ, могли и выйти, если бы не началась пандемия.

– Правильно понял, что на старте у «Зенита-2» была цель выйти в Первую лигу, а в последние сезоны – нет?

– Да. В начале даже была цель сделать «Зенит-3», который бы играл во Второй лиге. Это была идея Максима Митрофанова. После его ухода из клуба от нее отказались.

Ее [идею] реализовал «Краснодар». Правда, с этого сезона «Краснодара-3» нет, зато теперь есть М-Лига. Раньше молодежный чемпионат был совсем другим. Плюс появилась ЮФЛ. Теперь молодых игроков позже отдают во взрослые команды.

– Перед вами когда-нибудь ставили KPI – количество игроков, которые должны дойти до основы «Зенита» или других клубов РПЛ?

– Конкретных цифр никогда не называли, но, конечно, такая задача подразумевалась.

Были только премии тренерскому штабу, если воспитанник клуба, прошедший через «Зенит-2», провел определенное количество минут за основу.

– Кто из тренеров основы обращал больше всего внимания на «Зенит-2»?

– В целом со всеми было нормальное общение. Разве что с Виллаш-Боашем на определенном этапе чувствовалось напряжение.

Андре очень неохотно отдавал молодых для игр за «Зенит-2». Например, как-то на гостевой матч со «Спартаком-2» поехали с 13 игроками – в запасе были Бабурин и нападающий Женя Марков, у которого была травма. Виллаш-Боаш не отдал четырех игроков – сказал, что они нужны для тренировок. Конечно, для количества он мог взять футболистов и из молодежки, но почему-то решил так.

Минут за десять до конца выпустили Маркова. В добавленное время при счете 2:1 заменили вратаря для затяжки. «Спартак» вообще не понимал, что происходит.

Но на последнем этапе Виллаш-Боаша в Петербурге уже все было нормально. После последнего матча с «Динамо», когда в старте играл Дима Богаев, а на замену выходили Макс Палиенко, Юра Бавин и Паша Долгов, Виллаш-Боаш поблагодарил за подготовку пацанов. И лично, и в медиа.

– При этом публично несогласие с существованием «Зенита-2» выражал Мирча Луческу.

– Это было только в медиа. Ни Луческу, ни кто-то из представителей клуба не говорили со мной на эту тему.

Я-то ладно. Главное – цитату Луческу видели парни. Конечно, это влияло на их мотивацию. Есть вещи, которые лучше не выносить в медиа.

– «Спартак» и «Локомотив» закрыли вторые команды. Понимаете эти решения?

– Вообще нет. «Спартак-2» дал основе Литвинова, Маслова, Денисова, реанимировал карьеру Игнатова. Четыре игрока – как можно закрывать вторую команду, если она так работает? Через «Казанку» прошли Куликов, Магкеев, ребята, которые сейчас не в «Локо» – Мухин, Сильянов, Миронов, Иосифов, Рыбчинский, Сулейманов.

Кто-то может сказать о больших затратах на вторые команды. Я знаю зарплаты в «Зените-2». В нашей зоне во второй лиге 23 команды – «Зенит-2» по зарплатам в пятерке последних. Премиальные – на два похода в кино. Условия для развития – да, сильно лучше, чем у большинства команд Второй лиги. Но ведь и молодые пацаны играют за развитие, а не за зарплату.

Да, еще до продажи «Спартака» писали, что у Федуна большие проблемы с деньгами. Окей, считаете, что в Первой лиге слишком затратная логистика, спуститесь во Вторую. Ну или не купите одного легионера в основу.

На мой взгляд, закрытие «Спартака-2» и «Казанки» – огромная ошибка. Еще я не понимаю, почему никто не пригласил на работу Женю Бушманова. Он ставит красивую игру, воспитывает игроков. Да и результат в последнее время был хороший.

Во время игровой карьеры мы пересекались с Бушмановым в ЦСКА и «Крыльях Советов». Прошли школу Александра Тарханова – он отлично ставил технику. Если посмотреть на игру Андрея Каряки, Антона Бобра, Дениса Ковбы до Тарханова и с ним, разница очевидна. Поэтому меня не удивляет, что многие спартаковцы сильно прибавили в технике при Бушманове.

– Вы не очень хорошо уходили из «Крыльев», даже говорили, что Тарханов для вас умер. Тогда тоже могли сказать, что он классно ставит технику?

– Тогда я был очень зол, до сих пор считаю, что Тарханов и Герман Ткаченко могли сказать в глаза, что больше не видят меня в «Крыльях». Поэтому, конечно, в тот момент не сказал бы хороших слов, но сейчас же можно объективно говорить о профессиональной стороне.

Почему в «Зените» не заиграл Зиньковский? Почему потерялся Шейдаев?

– У вас был игрок, с которым случались конфликты во время совместной работы, а уже после нее он говорил вам, что вы – хороший тренер?

– Данила Ящук, сейчас он играет в питерском «Динамо». Я считал, что он гораздо более талантлив, чем Зиньковский. Но если я не ставил Ящука в состав, он очень ленился на тренировках. Когда он уходил из «Зенита-2», ненавидел меня.

Недавно играли вместе в мини-футбол. Даня сказал, что был не прав, и его карьера сложилась не так, как могла. У него есть еще время кое-что исправить, надеюсь, все получится.

– Когда речь заходит о нереализованных талантах «Зенита-2», мне в голову сразу приходят Гасилин и Шейдаев.

– Гаса замучили травмы. Шейдаев – считаю, что он совершил большую глупость со сменой гражданства. Если бы спокойно развивался в России, наверняка дорос бы до сборной.

Сейчас Шейдаев играет в «Карабахе», много забивает, они отлично идут в Лиге Европы. В начале октября Рамиль забил в ворота «Олимпиакоса». С введением в шаг – от перекладины в девятку. Шейдаев выставил гол в соцсети, я написал «Топ». Рамиль ответил, что это именно то, что мы тренировали семь-восемь лет назад. Было очень приятно.

– Вы уже упомянули Зиньковского. Почему у него не получилось закрепиться даже в «Зените-2»?

– У нас до сих пор отличные отношения, иногда переписываемся, тепло общаемся при встрече.

Антон провел у нас всего полгода, мы тогда играли в Первой лиге. На левом фланге полузащиты играли парни, которые были постарше. В первой части сезона Зиньковский выходил на замену. В перерыве поговорили: «Зин, ты можешь остаться и играть, но не факт, что много. Может быть, четыре-пять полных матчей до конца сезона. Можешь вернуться в «Чертаново» во Вторую лигу и играть постоянно. Поверь, рано или поздно ты дорастешь до хорошего уровня».

Слава богу, что мы его отпустили. Всегда было понятно, что Зиньковский – очень талантливый игрок, но у нас он находился бы в условиях конкуренции. В «Чертаново» он стал лидером.

– Когда видите Зиньковского в футболке «Спартака», грустите?

– Не факт, что он играл бы в «Зените» даже сейчас. Считаю, абсолютно правильно сделали, что отпустили Антона в «Чертаново». Для всех.

– Зиньковский приезжал в «Зенит» в 20 лет. Но были же и более опытные игроки со стороны – например, 23-летний Евгений Чернов. Зачем это было нужно?

– Решение руководства, я никогда не занимался подбором игроков, только высказывал мнение. Конечно, в основном в «Зените-2» должны играть питерские пацаны – сейчас это и происходит.

– При этом в 2016-м вы называли Чернова главной победой «Зенита-2».

– Левый защитник – достаточно дефицитная позиция. Чернов был ненамного старше питерских ребят: Женя – 1992 года рождения, а у нас тогда играли парни 1994-1995-го. Чернов слушает и делает, что просят – поэтому и дошел до старта больших команд РПЛ.

Когда забирали Чернова из «Томи», я разговаривал с Валерием Климовым. Честно говоря, Валера не очень верил в Женю – в «Томи» Чернов вообще был третьим левым защитником, по-моему, больше него играл даже правша. Поэтому Чернов – большой молодец.

Радимову стыдно за два момента. Зиньковский увидел, как тренер пьет пиво с раками накануне игры – все ли тут нормально?

– Восемь сезонов в «Зените-2». Есть момент, за который стыдно?

– Три года назад мы играли с владимирским «Торпедо». Сыграли вничью, при этом у нас удалили двух игроков – Гойло и Томаса Рукаса. На пресс-конференции я сказал, что, видимо, Рукас – не в нашей команде, что он подвел ребят, и я не знаю, как он им будет смотреть в глаза.

После матча поговорил с одним человеком, который объяснил, что я поступил неправильно. На следующий день извинился перед Рукасом перед всей командой. Ни до, ни после не критиковал своих игроков публично. Стыдно. Есть вещи, которые должны оставаться внутри.

И, конечно, история с лишением водительских прав. С другой стороны, это отличная история для пацанов: если Радимова смешали с дерьмом, что произойдет с менее известным человеком? Даже если выпил бокал пива, ни в коем случае нельзя садиться за руль.

– Почему вообще эта история произошла?

– Да полная глупость. Ресторан был рядом с моим домом – заехал к друзьям, немного выпил вина. Получил по делу. Стыдно до сих пор.

После этого ребята прикалывались: «Ну что, Николаич, сегодня за руль?»

– Самая смешная шутка от игроков в ваш адрес?

– Я еще был женат на Татьяне Булановой. Захожу в автобус после победного матча – играет рэп. За музыку тогда отвечал Юра Бавин. Я спросил «Как вы слушаете это дерьмо?» После этого поставили «Не плачь» Татьяны.

– Вы рассказывали, что пытаетесь запомнить молодежный сленг, чтобы лучше понимать игроков.

– Да. «Ну что, сегодня чилишь?». Любимое – «трэш». Как-то захожу в раздевалку после неудачного первого тайма: «Что за трэш происходит?» Вырвалось, я даже не понимал точного значения – просто слышал от ребят и своих детей.

– В прошлом году у меня был прекрасный день. Мы с вами отсняли интервью для фильма о победах «Зенита» в 2008 году, мило пообщались. Уезжаю с места съемок, захожу в твиттер – там вы с журналистом «Спорт-Экспресса» Максимом Алланазаровым поливаете друг друга.

– Мне не стыдно. Я имею право защищаться – он вылез после того, как «Зенит-2» получил 0:6 от «Красавы». Возможно, он думал, что я не отвечу. Я ответил. Да, не самая приятная переписка, но мне не стыдно.

Вообще, мне кажется, что большинство журналистов поверхностно судят о футболе. Например, в хоккее есть Наталья Кларк. Недавно наткнулся на трансляцию игры, она работала во флэш-зоне. После первого периода берет интервью у игрока команды, которая проигрывает 0:3. Он ей затирает: «Как-то потеряли концентрацию, недостаточно настроились». Кларк перебивает: «Ты что, первый период, 0:3. Как не настроились?» Парень поплыл.

В футболе флэш-интервью – скукота. Лишь бы спросить. Но и игроки, конечно, чаще всего отвечают банальности.

– И еще один момент. Зиньковский рассказывал о заезде перед одним из матчей: «Ко мне в отель приходили друзья. Я вышел в лобби, а там сидел Радимов, пил пиво и ел раков с Булановой. Я такой: «Ого, круто». Выпить могут все, я не ханжа. Вопрос: нормально ли, что это увидел игрок?

– Когда я еще играл, Тарханов ставил ящик пива после матчей. Пиво быстрее утоляет жажду. Но я своим игрокам пиво не разрешал.

Что касается истории с Зиньковским – а с чем еще раков есть? Я взрослый человек, друзья привезли раков – вообще ничего такого не вижу. Кроме того, я сидел в углу лобби – давай отметим зрение Антона. Ну а так: если бы накануне матча так приехали к Зиньковскому – уже другой разговор.

В «Сарагосе» у меня вообще был удивительный случай. В день матча пошли вчетвером на обед: я, еще один молодой парень и два опытных игрока, обладатели Кубка Кубков. Старшие поставили на стол бутылки вина. Ветераны вдвоем разобрались с этой бутылкой – за пять часов до матча. В итоге выиграли 2:0, оба забили. Если бы я был на их месте, вообще не смог бы выйти на поле.

Что не так с современными молодыми игроками? Радимов запрещал им общаться с судьями – так сбивается дыхание

– Главная проблема молодых игроков в России?

– Раньше было как? Я сыграл в чемпионате города, пришел домой, взял собаку, поиграл в футбол, пока она гуляет. Вернулся домой, поел – и снова играть во двор. Получалось 12 часов футбола в день. Сейчас у ребят 12 часов тренировок в неделю. Каким бы классным ни был тренер академии, если ребенок не играет во дворе, ему не поставить технику. На днях ходил во двор играть с ребенком – кроме нас, был еще один парень. Погода хорошая, иди играй – но нет, никого.

Но, конечно, это не только российская проблема.

Ну и любовь к футболу. Пару лет назад «Локомотив» играл с «Баварией». На следующий день у нас тренировка. Идет упражнение, я останавливаю его: «Видели, как вчера Киммих забил?» На меня смотрит игрок – по глазам понятно, что не смотрел. На всякий случай переспросил. Парень потерялся: «Нет». Оказалось, он даже не знал, что «Локо» играл с «Баварией», не знал счет.

Меня это поразило. У меня на матче даже питерские друзья были – приехали посмотреть на «Баварию» вживую. Я в юности ждал открытия газетного киоска, чтобы купить «Спорт-Экспресс». Что ты делаешь с утра?

– Открываю новости – в том числе спортивные.

– Правильно. У нас получилось, что футболист не знал, как сыграл тогдашний чемпион России в Лиге чемпионов. А тренировка была в 11 утра – времени, чтобы хотя бы узнать счет, было достаточно.

– Вы со старта «Зенита-2» говорили, что следите за тем, чтобы игроки читали.

– Предъявляю претензию к себе – в последний год совсем за этим не следил. Раньше ходил по номерам – их нельзя было закрывать. Я ходил в разное время, поэтому открыть книжку на пять минут, пока я всех проверяю, не получилось бы.

– Еще одна история – про обучение правильному дыханию. Рассказывали, что запрещаете игрокам общаться с судьями, потому что так оно сбивается.

– Попробуй говорить, когда бежишь – это сложно. Поэтому, во-первых, лучше концентрироваться на игре. Во-вторых, когда говоришь не по делу, дыхание сбивается.

– Почему это особенно важно для молодых?

– Они только учатся играть в футбол. Хотя, конечно, бывают моменты, когда игрок понимает, что может получить желтую карточку. Тогда лучше взять мяч, подойти к судье и извиниться. Так можешь и успокоить судью, и не оставить мяч сопернику для быстрого розыгрыша.

***

– Главная победа «Зенита-2»?

– Создание команды. Если бы ребята после академии шли в провинциальную команду Второй лиги, могли бы почти сразу сойти с дистанции. С помощью «Зенита-2» достаточное количество игроков дошли до РПЛ.

– Главный тренерский урок?

– В футболе не бывает безвыходных ситуаций. Уже говорил, как обыграли «Спартак», когда в запасе был вратарь Бабурин и травмированный нападающий Марков.

В прошлом сезоне играли с «Чертаново», в конце первого тайма уступали 1:2, еще и остались в меньшинстве. В итоге выиграли 3:2. Это один из самых интересных матчей в моей тренерской карьере. После него даже понял, что завидую пацанам. Впервые захотелось вернуться на поле с момента завершения карьеры.

– Главная проблема «Зенита-2»?

– Отсутствие стабильной политики по набору игроков. То берем только местных, то будем привозить из других команд для усиления. Это связано со сменой руководства клуба.

Сейчас чехарда закончилась. Даже если Аршавин где-то ошибется, у него есть кредит доверия от высшего руководства.

– Главная тренерская ошибка?

– Я слишком доверяю людям. Не хочу приводить примеры, но на этом обжигался именно в работе.

– В 2017-м, после первого ухода из «Зенита-2», вы сказали, что больше никогда не будете тренером: «Не дано, значит, не дано». Второй заход в «Зенит-2» изменил мнение?

– Сейчас не знаю, дано или нет. Могу сказать, что все делал честно, отдавал пацанам все. Я неплохо играл в футбол, на техническом уровне все делаю хорошо. Как вижу футбол, так его и подавал, что умею, все показывал и рассказывал. При этом сам прошел через дубль ЦСКА, который играл во Второй лиге.

Дано или не дано – как это вообще определить? Слуцкий выигрывал РПЛ с ЦСКА, выводил сборную на Евро, а с «Рубином» вылетел в Первую лигу, сейчас все идет не так гладко. Дано или нет?

– Во время игровой карьеры вы же наверняка всегда понимали: «Дано».

– Футболистам легче. Все делаешь сам. Когда ты тренер – исполняет другой человек.

– За эти годы вам предлагали возглавить команду РПЛ или Первой лиги?

– Да, но я особо не заморачивался.

Одна команда Первой лиги приглашала под задачу, была очень настойчива. Но в тот момент я встретил девушку, совершенно не хотелось уезжать из Петербурга.

– Про работу Семака в «Зените» вы говорили: «Как же ему тяжело такую махину тащить. Мне-то тяжело с моими 16-20-летними, но от меня особо результат не требуют». Я увидел в этой фразе страх.

– Да. Я пришел в «Зенит» в восемь лет, в 16 уехал в ЦСКА. Вернулся в «Зенит» в декабре 2002-го – скоро будет 20 лет беспрерывной работы в клубе на разных должностях.

Как думаешь, просто ли расставаться, если провел две трети жизни в одном месте? Тем более, я коренной ленинградец в энном поколении. При этом я прекрасно понимаю, что, если захочется двигаться дальше, нужно будет уезжать.

Я точно знаю, что не вернусь в «Зенит-2». После первого ухода говорил, что больше не буду тренером – это была эмоциональная реакция. Сейчас – рациональная.

Понимаю, что нужно постоянно что-то менять. Когда тренер что-то показывает в академии, ему нужно двигаться. «Зенит-2» – логичный шаг.

– Вы получили новую должность в структуре «Зенита» – советник генерального директора по развитию молодежного футбола. Что это значит?

– Мне хочется окунуться в юношеский футбол – не на этапе перехода во взрослый, а в то, что касается детского. В этом блоке работает Василий Костровский, который два года тренировал меня в академии, а позже взял команду 1984 года рождения (там играли Игорь Денисов, Владимир Быстров и Олег Власов). Есть у кого поучиться.

– В середине октября появилась информация, что вы можете возглавить «Пари НН».

– Отвечу так: дыма без огня не бывает.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; «Зенит»-2