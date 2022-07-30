«Можем стать народной командой, мы – простые люди». Репортаж из Воронежа, безумно влюбленного в «Факел»

Дорский из города, где одна фраза комментатора становится мегамемом.

«Факел» – одно из самых приятных явлений нового российского сезона. За дерзкими гостевыми играми с «Краснодаром» (2:2) и «Ахматом» (1:2) последовал ярчайший праздник: Воронеж увидел Премьер-лигу спустя 21 год.

Весной «Факел» бился за выход в РПЛ с «Оренбургом» и «Торпедо», но даже по завершении сезона было неясно, примут ли Воронеж в элиту на фоне проблем с «Центральным стадионом профсоюзов».

В конце мая «Факел» все-таки получил нужную лицензию, но в РФС подчеркивали, что ее могут отозвать, если до старта сезона клуб не получит сертификат соответствия (фактически – нужно было устранить главные недостатки).

Тогда же в телеграм-канале комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева появились фото воронежского стадиона. «Надеюсь, что это страшилище ни при каких обстоятельствах не появится в приличном обществе», – написал Нагучев.

С полем и нижним ярусом трибун «Факел» разобрался. Перестелил газон, установил рекламные видеоборты, автоматическую систему полива поля и новое табло, а также постелил искусственную траву сразу за полем – раньше там лежал асфальт.

Пластиковые кресла на первом ярусе были загрязнены, но это точно не самая большая проблема стадиона.

Накануне матча журналистам показали и верхний ярус. Обычно он закрыт, единственный раз его заполняли на матче России против Бельгии в 2010-м. Сейчас там нет системы водоснабжения, камер, точек питания.

Кресла верхнего яруса тоже заставляли грустить.

Мини-реконструкция стадиона продолжалась даже за сутки до игры.

Помещения внутри стадиона моментально переносят в 90-е и 2000-е. Интересно, насколько востребован психолог – в последние пару лет «Факел» точно не дает поводов для обращений.

Также внутри стадиона находится музей спорта Воронежской области. Экспозиция – фото и трофеи участников Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы из Воронежа.

Защитнику «Динамо» Дмитрию Скопинцеву есть к чему стремиться.

В 2023-м «Факел» планирует переехать на новый 10-тысячный стадион – вряд ли прямо в нем откроются чебуречная, суши и шаурма.

Через год «Центральный стадион профсоюзов» уйдет на полноценную реконструкцию, а недостатки нынешней версии, возможно, всегда будут ассоциироваться с Романом Нагучевым.

Нагучев заселился в одну гостиницу с «Факелом» – время выхода комментатора и команды на стадион практически совпало.

Первым из гостиницы вышел Нагучев. Еще за день до игры жители Воронежа фотографировались с Романом и признавали, что у стадиона есть недостатки, но никто не мог подумать, как Нагучева встретят в день игры.

Получилось очень громко и тепло.

И даже иронично: после стартовых аплодисментов и заряда «Факел» фанаты запели «Стадион – наш дом»

Через пару минут из гостиницы вышли футболисты. Главные герои Воронежа – именно они, так что встречали еще бодрее. Заряды закончились только после отъезда автобуса в сторону стадиона.

Путь от гостиницы до стадиона занял 15 минут – к Нагучеву постоянно подходили с просьбой о фото. Лишь раз прозвучало: «Рома, ты меня слышишь? Иди #####».

«Сейчас я удивлен, что Воронеж пролетел мимо ЧМ-2018. Сложилось ощущение, что здесь футбол любят гораздо сильнее, чем в большинстве российских городов, – сказал Нагучев Sports.ru. – Мало ли про кого я писал посты? Такого ажиотажа после двух справедливых замечаний про стадион никогда не было, хотя я писал похожие вещи про Томск и Оренбург.

Несколько человек сказали: «Ром, мы писали плохие комментарии, но удачи». Главное качество воронежских болельщиков – сочетание едкости, любви и уважения. Ребята, вы очень крутые, я сражен таким приемом.

Тебя посылают, а ты понимаешь, что это неизбежная часть игры, равная борьба. Крутое чувство».

Воронеж действительно помешался на футболе. «Факел» продал 13 тысяч абонементов – больше всех в лиге. На матч с «Динамо» пришли 19 258 человек, но на самом деле вживую игру смотрели еще больше. Все балконы здания рядом со стадионом были забиты.

Еще в Воронеже появился локальный футбольный мем. Комментируя матч «Факела» в первом туре против «Краснодара», Тимур Журавель сказал: «Ну и наглецы из Воронежа!» Фраза так понравилась болельщикам, что они быстро выпустили мерч.

Затем – сделали баннер, украсивший фанатскую трибуну.

«Сразу после матча в Краснодаре мне написали: «Вы нам подарили мерч». Подумал, что шутка, но уже через день ребята скинули эскизы. Я удивился: произносишь тысячу слов, говоришь обычную фразу – и такой эффект, – говорит Тимур Журавель Sports.ru. – Когда люди помешаны на футболе, они наполняют смыслом даже такие стандартные формулировки. Эта история – не про фразу, а про отношение к футболу в Воронеже.

Меня познакомили с женщиной, которая сделала мерч. Ее муж смотрел матч с «Краснодаром» и после фразы сразу ей сказал: «Нужен мерч». Футболка стоит 950 рублей, всего их 200 штук. Хотя, возможно, уже и больше – перед стадионом их было очень много.

Когда увидел баннер, удивился еще сильнее: ребята же заморочились. Видимо, они так хотят утвердиться в какой-то идентичности, что цепляются за все. Ну и есть общность, раз так объединились».

Журавелю даже подарили ту самую футболку, но сразу после игры Тимур ее лишился. Лучший игрок матча Роман Акбашев сказал, что хотел бы такую футболку – и Журавель подарил. Правда, тут же и журналисту дали новую.

«Факел» ушел с 0:2 и набрал второе очко в РПЛ – в субботу Воронеж гуляет до утра. Кажется, так долго на стадионе завис бы и главный тренер «Факела» Олег Василенко – если бы раздал автографы и сделал селфи со всеми желающими. Несколько фото Василенко даже сделал сам.

Через полчаса общения с болельщиками (еще раз: через полчаса, такого в РПЛ не бывает) к Василенко подошел сотрудник «Факела» – нужно было уезжать. «Наши болельщики – особенные, с душой. Такой веры в команду я не ощущал нигде. Здесь нет зла, здесь только искренний футбол. Думаю, мы можем стать народной командой, потому что мы – простые люди.

После матчей ФНЛ я так же останавливался для фото с болельщиками. Это моя благодарность – кроме игры, я могу передать ее так», – сказал Василенко в интервью Sports.ru.

Василенко покидал стадион под заряд «Олег Петрович!»

Вряд ли команда, футболисты которой в сумме не провели и ста матчей в РПЛ, могла рассчитывать на лучший первый домашний матч.

Фото: Александр Дорский; Тимур Журавель; Роман Нагучев; РИА Новости/Алексей Филиппов