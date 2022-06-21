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Интервью Кержакова после «Нижнего Новгорода»: о выгорании, адаптации обороны Конте и ошибках при поиске яркости

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Александр Кержаков Александр Кержаков
Нижний Новгород Нижний Новгород
Никита Кривцов Никита Кривцов
Никита Гойло
Михаил Кержаков Михаил Кержаков
Кирилл Кравцов Кирилл Кравцов
Антонио Конте Антонио Конте
Кирилл Гоцук Кирилл Гоцук
Футбол Футбол

Разговор с Дорским.

«Нижний Новгород» – одно из главных открытий прошедшего сезона РПЛ. Команда, которую, кажется, все – в том числе авторы Sports.ru – отправляли на 16-е место, осталась в лиге даже без стыков.

«Нижний» добился этого под руководством Александра Кержакова. Но в июне они неожиданно разошлись: новым главным тренером стал Михаил Галактионов из молодежной сборной России.

Александр Дорский поговорил с Кержаковым после этой сенсационной новости – не только об уходе из «Нижнего Новгорода», но и о главных моментах первого тренерского года в РПЛ.

***

– Со стороны решение «Нижнего Новгорода», мягко говоря, кажется удивительным. А для вас? 

– И да, и нет. Мой контракт истек 1 июня. Где-то за неделю до этого встретился с генеральным директором «Нижнего» Равилем Измайловым, обсудили условия продления контракта. Равиль говорил, что его все устраивает. Но 14 июня мне позвонили и сказали, что будет новый главный тренер.  

Мне хочется поблагодарить всех, кто писал приятные сообщения в соцсетях, оставлял позитивные комментарии в спортивных медиа. Наверное, такая реакция на наше расставание с «Нижним Новгородом» – один из лучших показателей качества работы. И моей, и команды. 

– Две недели между истечением срока контракта и финальным звонком руководства – это нормально? 

– У меня был контракт на один год, была задача – остаться в РПЛ. Раз мы ее решили только в последнем туре, логично, что до этого новый контракт детально не обсуждался. Правда, еще до последнего тура Равиль говорил, что хотел бы, чтобы я остался – вне зависимости от того, как закончится сезон. 

Две недели паузы с таким исходом – да, мне было не очень комфортно. Мне хотелось работать, остаться в Нижнем, где мы построили хорошую команду. То, что все так затянулось, объясняется тем, что ключевые решения принимаются на более высоком уровне. 

– Вы говорите, что Измайлова устроили ваши условия. Вы обсуждали стратегию развития клуба?

– Нет. Единственный раз мы говорили о ней в мой первый день в Нижнем, когда перед подписанием контракта я приехал на встречу с губернатором Глебом Никитиным. Мне сказали, что главная задача – сохранение места в РПЛ. Плюс озвучили пожелание, чтобы в «Нижнем» играло как можно больше футболистов из региона. 

Сразу после этого я приехал в клубный офис для подписания договора. Тогда же я предложил кандидатуру Никиты Кривцова, местного игрока 2002 года рождения (играл за «Томь» Кержакова на правах аренды из владимирского «Торпедо», летом 2021-го оказался в «Краснодаре» – Sports.ru). 

После недели тренировок спортивный отдел забраковал Кривцова. Хотя, думаю, хороший уровень Никиты в этом сезоне видели все.

Мне не хотелось бы подгонять себя под рамки, которые руководство «Нижнего» установило в рамках новой стратегии развития. Но в этом сезоне у нас играло пятеро футболистов моложе 23 лет. Двое – 2002 года рождения (Кирилл Кравцов, Виктор Александров), один – 2001-го (Иброхимхалил Юлдошев), два – 2000-го (Тимур Сулейманов и Илья Берковский). Для команды-дебютанта РПЛ с самым маленьким бюджетом это немало. 

Не могу привести пример команды-дебютанта РПЛ, которая хотела бы остаться в лиге и делала бы ставку на молодых футболистов. Кто-то может сказать про «Крылья Советов» в этом сезоне, но на самом деле у них не так много молодых футболистов – в основном те, кому 24-25 лет. 

– Вы знали, что в «Нижний» может зайти Pari и команда даже может сменить название? 

– Да, Равиль об этом говорил. Я ответил, что это здорово, если так «Нижний» получит больше возможностей, чем было прошлым летом. 

– На вопрос о неожиданности расставания вы сказали: «И да, и нет». Почему «и нет»?

– Понимание, что мы можем расстаться, появилось в апреле, когда я дал список из четырех игроков, которых хотелось бы подписать на сезон-2022/23. Три из них были бесплатными. Четвертый получал бы очень средние деньги. 

С этими игроками не велись конкретные переговоры. Да, сначала это можно было объяснить тем, что было неясно, в какой лиге будет играть «Нижний». Но даже после окончания чемпионата я почти каждый день спрашивал о переговорах с ними – ответов не было. 

– В конце мая вы были не готовы вести переговоры с другими клубами?

– Я считал, что это неправильно. Во-первых, у меня был действующий контракт. Во-вторых, Измайлов говорил, что, скорее всего, проблем с продлением контракта не будет, осталось дождаться решения сверху. 

Получилось вот так. 

Несмотря на такой конец, хочу сказать, что Равиль Измайлов проделал прекрасную работу. Да, у «Нижнего» не было больших зарплат и премиальных, но все исполнялось в срок, все было организовано, игроки были сосредоточены на футболе. Поэтому оцениваю работу Измайлова на пять с плюсом.

Пережил выгорание после апрельского поражения от «Динамо». Против слова «везение» в футболе

– Несмотря на качественную оборону во второй части сезона, «Нижний» сохранил место в РПЛ лишь в последнем туре. Хотя бы раз по ходу чемпионата у вас возникало сомнение, что это удастся сделать? 

– Нет, я не привык сомневаться. К зиме этих сомнений не осталось и у игроков. 

У меня был очень сложный период последней домашней игры с «Динамо» в первой половине апреля (0:1). Я понимал, за счет чего мы можем не проиграть. Перед той игрой мы очень серьезно работали над компактностью, и 80 минут в части выполнения тактического оборонительного плана мы были идеальны. 

У «Динамо» не играл Бальбуэна, и мы понимали, что у них нет другого центрального защитника с качественной передачей. Нужно было перекрыть все варианты на своей половине, давать «Динамо» спокойно развивать позиционную атаку. Я был уверен, что в них им ничего не удастся сделать. 

Пропустили мы из-за недочетов игроков, вышедших на замену, нарушилась стройность. И это была быстрая атака по флангу. 

После матча у меня было тотальное выгорание. Пришел домой – внутри пустота. Сидел в своих мыслях, был сам с собой. Очень благодарен жене, которая все понимала и не трогала, занималась сыном. 

Все, к чему мы готовились в матче с «Динамо», мы выполнили. Да, забить было сложно, но в тот момент «Динамо» вообще-то реально боролось с «Зенитом» за чемпионство.

День после матча – я снова пустой. Такое произошло впервые, я не знал, как с этим бороться. Вышел из этого состояния дня через два за счет разговоров с самим собой, самовнушения. Я сидел и думал «Какой я счастливый человек, я работаю на самом высоком уровне в своей стране. Таких, как я – всего 15 человек». 

Надеюсь, в моей карьере будет еще много непростых моментов, но счастье не в них. Счастье в том, что после них ты приходишь на базу, готовишься к следующему сопернику и можешь его победить. 

 

– Весной команды из второй половины таблицы часто говорили о расширении лиги до 18 команд. Что об этом думали вы?

– Я не знал, что происходит внутри, но понимал, что ребята все равно все читают. Перед каждой тренировкой, перед каждой игрой мы уделяли внимание, что нельзя на что-то рассчитывать. На что-то, кроме себя. 

Я точно был не согласен с отменой вылета. Расширение лиги – может, я и не против, но только если это обговаривается до старта сезона. Во время – конечно, нет, считаю, что приняли правильное решение. 

– После вашего ухода из «Нижнего» я написал текст об итогах сезона. Главный вывод – «Нижний» остался за счет достаточно надежной обороны и стандартов. Насколько это правильная оценка?

– Конечно, правильная. 

Но я еще слышал разговоры о везении. Полностью с ними не согласен. Вообще везение – немного непонятная для меня история в футболе. Что значит повезло? Если соперник не забил момент, это влияние множества факторов: усталость, поспешность принятия решений, еще что-то. То есть в этом есть наша заслуга – мы правильно играли тактически, так, чтобы сопернику было некомфортно, чтобы он уставал.  

Я не вижу в футболе место слову «везение». 

Подготовка к матчу, сама игра – огромная работа, которую проделывают не только игроки. Мы с помощниками Владимиром Казаковым и Русланом Аджинджалом отсматривали огромное количество материала, разбирали малейшие нюансы, которые помогали добиваться результата. Хочу сказать и про видеоаналитика Андрея Анкудимова, потрясающего парня и профессионала, который вместе с нами участвовал в анализе наших матчей и игр соперника. 

Эта работа – огромный труд. После нее сводить все к тому, что нам повезло? Да нифига подобного. 

Глобально: я не считаю, что этот сезон «Нижнего» – удовлетворительный. Это был очень сильный сезон.

– Давайте приведу пример матча «Нижнего», про который можно подвести «повезло». Игра с «Сочи» в предпоследнем туре, когда соперник нанес 28 ударов, но блестяще сыграл вратарь «Нижнего» Никита Гойло.

– Давай вспомним момент, когда Жоаозиньо, по сути, вынес мяч с линии наших ворот. Наш защитник заставил его туда забежать. Ударить можно было в тот угол. Везение? Нет. Если бы Жоаозиньо просто встал в тот угол, он бы ошибся тактически, а так его вынудили там оказаться. 

Да, Гойло сыграл прекрасно. Повезло? Нет, он провел серию качественных матчей. Хотя его тоже было непросто взять в «Нижний», спортивный директор был против. 

На протяжении большей части сезона основным вратарем был Артур Нигматуллин. Он отлично играет на линии, много нас выручал, но игра ногами – не лучшее его качество. Гойло прекрасно играет ногами, я это знал по «Зениту-2» и ФНЛ. Плюс консультировался с братом. 

У Гойло очень сильные ноги. Это позволяло «Нижнему» отвести игру на более длительный срок от своих ворот. Ты можешь выбить мяч до центра поля, а можешь – почти до чужой штрафной, так ты выигрываешь минуту. Особенно если успел поднять и навязать сопернику борьбу вверху и на подборе. 

 

– Вы часто консультируетесь по вратарям с братом Михаилом?

– В этом сезоне говорили перед подписанием Нигматуллина, перед приходом Гойло, а также по вратарю, которого лоббировал спортивный отдел. 

Да, я много лет играл, но все равно до конца не могу понять всех вратарских тонкостей. Миша знает, как вратари перемещаются, детали выполнения технических элементов, реакцию. Это сложно понять и полевым игрокам, и обычным тренерам.  

– Вернемся к лучшим качествам «Нижнего» – обороне и стандартам.

– Когда строишь дом, ты не можешь прийти и поставить красивую коробку – когда подует сильный ветер, она развалится. Нужен фундамент, его делают дольше всего. Для меня фундамент – это оборона. Когда команда правильно действует от обороны, постепенно можно надстраивать что-то еще. Мы это и планировали на следующий сезон.

Команда не выстраивается за год. Я не верю, что в нашем футболе есть тренер, который возьмет дебютанта РПЛ с самым маленьким бюджетом и с первого тура построит яркую игру, при этом еще и доверяя молодежи. Возможно, я ошибаюсь. Но не верю. 

Фундамент – оборона. Плюс стандарты.

Когда я работал в «Томи», мы изучали соперников по матчам «Нижнего Новгорода» и «Чертаново» – они играли с ними перед нами. Еще год назад я говорил, что если у тебя в команде есть Гоцук, ты забьешь минимум шесть голов со стандартов и допустишь минимальное количество моментов у своих ворот.  

В РПЛ Гоцук забил три гола и отдал две голевые после стандартов – думаю, это шикарный результат. По пропущенным мячам со стандартов мы разделили второе место. 

Помогает ютуб. Там я смотрю хайлайты всех чемпионатов подряд, в том числе Чемпионшипа, Серии Б и второй Бундеслиги. В весеннем матче с «Арсеналом» Гоцук забил после углового, который я подсмотрел в Чемпионшипе. Гоцук выбежал от вратаря на угол вратарской и срезал уходящий мяч головой. 

По стандартам еще выделю Антона Хазова, который помогал анализировать соперников.  

Осенью искал яркость в атаке – и признает ошибки. Почему для его игры так важны латерали

– Вы рассказали, как «Нижний» отказался от Кривцова. Больше у вас не было разногласий со спортивным блоком?   

– Я не так много работаю тренером, но много времени провел в футболе в качестве игрока. На мой взгляд, уровень спортивного отдела, его начальника (Игорь Кудряшов – Sports.ru) не соответствует уровню РПЛ.  

По моим ощущениям, в первой части сезона спортивный отдел тормозил процесс усиления команды, которое было так нужно. Мы встречались с Равилем и спортивным директором, и мои кандидатуры в основном отвергались спортдиром. Я спрашивал почему, а в ответ получал лишь: «Мне кажется, что этот игрок нас не усилит». Без каких-либо профессиональных аргументов.  

– Тренеру нужно детально объяснять, зачем ему нужен игрок? 

– Конечно, и я давал детальную характеристику по каждому футболисту, объяснял, как именно он встроится в нашу систему. Но в начале сезона у меня не хватало авторитета в клубе, чтобы продавливать тех, кого хотелось.   

После окончания первой части была встреча: я, губернатор, генеральный и спортивный директора. Я озвучил фамилии игроков, которых хотелось бы пригласить в зимнее окно. Губернатор их одобрил. С зимы спортивный отдел мне уже не мешал – этого было вполне достаточно.   

– Кого, кроме Кривцова, отклонил спортивный отдел?

– Не хочу называть всех. Из тех, кто в итоге оказался в «Нижнем», могу рассказать про Ричи Эннина. Думаю, если бы мы стартовали не слишком успешно, его и не продавили бы – а так Ричи подъехал лишь к пятому туру. 

Уверен, я не ошибся ни в ком, кого звал сам. 

Хотя, конечно, по ходу сезона я ошибался. Считаю, лимит исчерпал еще в первой части сезона, когда пытался перейти в более яркую игру. 

Эти ошибки привели к пониманию лучшей схемы, лучших позиций для каждого игрока. Плюс зимой были полноценные сборы, уже определился костяк, который понимал требования.

– Какие ошибки вы совершили в первой части сезона?

– В первом круге с «Рубином» (1:0) мы использовали [флангового полузащитника] Дениса Ткачука в роли левого центрального защитника. При подготовке мы поняли, что атакующая тройка «Рубина» будет встречать тройку наших центральных защитников, поэтому при нашей атаке Ткачук уходил на фланг, а левый латераль Юлдошев поднимался к чужой трети. Это заставляло «Рубин» перестраиваться – и, думаю, до конца они так и не разобрались. 

В следующем туре мы играли в гостях с «Крыльями Советов» (0:2). Ткачук снова вышел центральным защитником, первые полчаса мы отыграли хорошо. После матча я разговаривал с Игорем Осинькиным – он сказал, что сначала «Крылья» не понимали, как нас встречать. Когда соперник «Крыльев» играет в три защитника, Роман Ежов садится за левым латералем. Зиньковский, Сарвели и Сергеев оставались против наших двух центральных защитников, а Ткачук получал свободу слева.

Но в первой части сезона Кирилл Гоцук боялся доигрывать до конца с нападающим – возможно, из-за внутренней неуверенности. В той игре Сергеев принял мяч, развернулся и начал быструю атаку – мы пропустили. Весной Гоцук сильно прибавил. 

После этого нас разгромил «Краснодар» (1:4). В этой игре я чуть поднял Юлдошева, чтобы он играл по их правому защитнику. Ну а еще через пару недель мы получили от «Зенита» (1:5), когда вышли в четыре защитника.

Этот отрезок показал, что под сохранение прописки в РПЛ этому составу подходят пять защитников с классическими игроками в тройке обороны. 

– Перед второй частью сезона в «Нижний» пришел Кирилл Кравцов. Вы же его хотели подписать еще перед стартом чемпионата?

– Да. В моих фантазиях в центре поля был треугольник Калинский – Кривцов – Кравцов. Два молодых мощных игрока с прекрасным пониманием игры, технически оснащенные, у Калинского с этим тоже все в порядке. 

Летом я каждый день писал Сергею Семаку и Александру Медведеву с просьбой отпустить Кравцова в «Нижний», но не получилось. В итоге Кирилл перешел лишь после первого зимнего сбора, на котором он еще и травмировался. Но он очень сильно помог «Нижнему», у него прекрасные задатки. 

В его возрасте нужно играть, он это и показал весной. Во время матча с «Зенитом» в последнем туре (1:0) я понимал, что Кравцова точно заберут обратно – настолько сильнее Оздоева он выглядел. С одной стороны, конечно, ему было нужно хорошо сыграть, но с другой – было даже немного грустно, потому что мне хотелось вместе двигаться в «Нижнем Новгороде».  

На мой взгляд, Кравцов достоин играть в «Зените», получая больше минут, чем раньше.  

– Зачем подписали Стоцкого? В первой половине сезона на краях играли Козлов и Юлдошев – и они были в порядке.

– Оказалось, что у нас даже был недобор – это показал отрезок после травмы Козлова.  

В первых таймах мы выглядели неплохо, потому что игроки были физически и ментально готовы к нашей структуре. Она как раз во многом была заточена на подключения латералей, которые вынуждали соперника опускаться ниже. 

Латераль – очень энергозатратная позиция, поэтому в моей идеальной команде на 60-65-й минуте нужно их освежать. Понятно, что в старт ты ставишь лучших, но на скамейке должны быть те, кто в этих позициях не просядет в функциональном плане и понимании игры. В первой части таких игроков у нас не было, поэтому мы пригласили Стоцкого.

Скоростные качества у Стоцкого ниже, чем у Козлова и Юлдошева, но за счет опыта и понимания игры он сильно помог «Нижнему».

После смазанного конца осени снова стали надежны: что поменялось в тренировках? Разговор о лидерах «Нижнего» – Гоцуке и Калинском (его Кержаков не выделял даже в ФНЛ)

– «Нижний Новгород» не очень хорошо провел вторую половину осени (с середины октября до зимы были худшими в РПЛ по качеству допущенных моментов). Вы говорили, что из-за классного старта игроки не осознали, что в РПЛ могут наказать за любую ошибку. Как все вернулось в норму?

– Психологически помогли три последних матча перед перерывом: 0:0 с «Крыльями», 2:1 с «Рубином» и 0:0 с «Краснодаром». Плюс осознание тренерских ошибок и понимание лучших условий для команды.

– Над чем больше всего работали зимой?

– Первое – компактность между линиями. Вторая проблема – осенью при атаке мы иногда теряли стройность, центральные полузащитники могли заигрываться и оставлять сзади лишь трех центральных защитников. Когда в команде есть три центральных защитника с высокими скоростно-силовыми качествами, проблем нет. 

У наших защитников другие сильные качества, поэтому опорник всегда должен был оставаться, образовывая ромб. Крайние центральные защитники должны были плотно располагаться к сопернику, если его не было – подниматься на чужую половину. Опорник – над центральным защитником. Плюс всегда требовали, чтобы при фланговой атаке латераль с противоположного края был в штрафной.  

– Как работать над компактностью между линиями?

– Делишь игроков на две команды, дублируешь позиции и просто ходишь вместе с футболистами. Куда перемещаются игроки, когда мяч меняет положение, какое расстояние должно быть между игроками. Например, Курбан Бердыев соблюдал это с помощью веревки. Лучано Спаллетти – без нее, мы – тоже. 

Сохранили это и после сборов, часто занимались и по ходу второй части сезона.  

– Во время неудачного периода во второй половине осени кто-нибудь из игроков проявлял особые качества в раздевалке?

– Больше всего запомнился перерыв в декабрьском матче с «Рубином» (2:1). До этого я постоянно говорил игрокам максимально быстро возвращаться за линию мяча после его потери. Конечно, это не всегда получалось – мы могли проваливаться и пропускать.

В перерыве той игры с «Рубином» Кирилл Гоцук и Николай Калинский объясняли остальным игрокам, чтобы все как можно быстрее возвращались. Очень доходчивым языком.

– Осенью Гоцук два матча провел на скамейке, еще в двух играл по тайму. Пришлось с ним разговаривать перед этим решением?

– Нет, потому что при начале работы проводишь анализ личности, понимаешь, с кем надо говорить, кого достаточно похлопать по плечу. Думаю, та ситуация подстегнула Гоцука быть смелее.  

Гоцук – самый сильный прогресс среди игроков «Нижнего Новгорода» в прошедшем сезоне. Возможно, на это повлияло и то, что весной рядом с ним стал играть Калинский. Они очень хорошо общаются, живут в одном номере. У Калинского есть отличное качество – он может сыграть везде. Например, когда играет опорного, при начале атаки может уходить в край, чтобы сдваивать фланг, запускать латераля выше. То есть он может играть и там. 

Когда мы подняли повыше Кравцова, а Калинский превратился в опорника, Гоцуку стало попроще.  

– Гоцук – главный прогресс. В какую категорию можно отнести Калинского? 

– В прошлом сезоне я работал в «Томи», был в одной лиге с «Нижним». Скажу честно: тогда ни в одной игре я не выделил Калинского. Уже в этом сезоне мне многие писали: «Вау, мы такого не ожидали. В прошлом сезоне у «Нижнего» было несколько лидеров, Калинский не входил в их число».

Но на первой тренировке все стало ясно. И техника, и ментальность – моментально было понятно, что он – сильнейший футболист команды, вокруг которого нужно строить игру. Калинский может выполнить и нестандартные действия, и то, чего от него требует тренер. 

Поэтому Калинский для меня – открытие. Но открытие первой тренировки. Дальше я в нем не сомневался. Поэтому в самом начале мне и захотелось, чтобы в центре поля было трио Калинский – Кривцов – Кравцов.  

Плюс стандарты. За два дня до последнего матча с «Зенитом» «Нижний» устроил детскую пресс-конференцию – ребята задавали вопросы мне, Гоцуку и Калинскому. Был вопрос про голы со стандартов, Гоцук ответил, что они часто обсуждают точку передачи с Калинским. Я этого не знал.

Уверен, Калинский не потеряется в большинстве команд лиги. Зимой мы говорили с руководством «Нижнего» о действиях в случае предложения по Калинскому. Я считал, что если и продавать Колю, то только за очень приличные деньги. 

Был интерес от «Рубина», но поверхностный. Здорово, что Калинский остался. По-моему, здорово и для клуба, и для него. 

– Вы не спрашивали у Калинского, почему до этого сезона у него не было чего-то яркого?

– Мне не хотелось говорить с ним на эту тему. Если все идет хорошо, зачем мне запускать в его голову лишние мысли и сомнения? Коля все прекрасно воспринимал – мне этого было достаточно.  

По-моему, до этого сезона обычно он играл повыше. Возможно, причина в этом.

Лукомский назвал Кержакова «контеообразным тренером». Что об этом думает Кержаков?

– Мы говорили о Ткачуке в роли левого центрального защитника. Как возникла эта идея?

– В моей идеальной команде на позиции правого центрального защитника играет правша, на позиции левого центрального – левша, и они оба умеют и пасовать, и сдвигаться в край, занимая места латералей. Так происходит насыщение атакующей линии. 

Ткачук не играл в этой позиции, поэтому тактически ошибки объяснимы. Плюс сыграл фактор среднего роста команды. Те, у кого средний рост выше 183 см, показывают лучшие результаты. Возможно, это стечение обстоятельств, но это факт. Наш рост – 182,5, примерно попадали в нужные критерии. Когда была возможность использовать более высоких игроков, пользовался ею. 

– Лучшие результаты – это про сезон-2020/21?

– Это показатели в РПЛ за последние пять-шесть лет. Этими данными со мной поделился Армен Маргарян, который пришел в спортивный блок «Нижнего» в конце первой части сезона. Он же рассказал, что в восьми из десяти случаев команда с самым маленьким бюджетом в РПЛ вылетала. Мы же заняли 11-е место.  

– Активные действия крайних центральных защитников – одна из фишек Антонио Конте. Читали пост Вадима Лукомского, который сравнил вас и Конте? 

– Да, пост интересный. Конечно, приятно такое читать. Я не копирую Конте, а ищу оптимальный вариант под имеющийся состав.  

Конечно, хотелось бы больше уделять внимание быстрым переходам в нападение. Играть более вертикально, но не так вертикально, как, например, «Боруссия» Клоппа, у которой было десять секунд на атаку. Хочется заходить в чужую треть за счет вертикальной передачи, хочется шесть человек в атакующей линии. 

«Интер» Конте – да, образец для меня. Но для такого футбола у тебя должны быть подходящие футболисты – и технически, и тактически, и физически. Тогда есть множество вариантов развития атаки: от простого к сложному и наоборот. 

– Что «простое» в этом футболе? 

– Идеально, когда есть большой нападающий, который принимает мячи и точно сбрасывает их. В «Интере» Конте так делал Лукаку. Но это может быть и длинная передача вперед без крупного форварда. У тебя могут быть быстрые игроки, которые будут успевать на подбор. Не всегда обязательно выигрывать верховое единоборство, важно хотя бы не дать защитнику точно сыграть головой, это я помню даже по игровой карьере.

Если он сыграл неточно, это уже нейтральный мяч. Дальше все зависит от заполняемости зон, естественно, это должно быть наиграно. 

– А что «сложное»? 

– Взаимозаменяемость футболистов. Качественный розыгрыш мяча в своей трети поля, когда под игрока подстраиваются все, даже нападающие. Никто не боится принять мяч под давлением, все уверены в друг друге. Конечно, в идеале нужен и вратарь, обладающий короткой и средней передачей. 

– «Интер» Конте играл 3-5-2. «Челси» и «Тоттенхэм» в основном – 3-4-3. «Нижний» пробовал оба варианта. В чем отличия и какой предпочтительнее?

– Давай по-честному: все-таки у «Нижнего» были 5-3-2 или 5-4-1, потому что мы больше играли от обороны. Мы выбирали 5-4-1 против соперников, у которых качественно подключаются крайние защитники, их встречали наши инсайды. Иногда было и 5-5, когда наш нападающий садился по чужому опорнику – например, так играли против «Динамо».

Наверное, мне ближе 5-3-2 с ромбом, потому что это более вариативная система, но для нее нужны исполнители. В юношеской сборной России при обороне играли 4-5-1, при атаке – 4-2-1-3, где атакующая тройка вообще не привязывалась к позициям.  

В конце сезона «Нижний» пришел к 5-3-2. При «простой» игре у нас всегда был игрок, который всегда успевал на подборы. 

Я уже говорил про видеоаналитика «Нижнего» Андрея Анкудимова. Мне очень нравилось говорить с ним – и как-то обсуждали февральский матч «Тоттенхэма» Конте против «Манчестер Сити». Из этого матча мы взяли оборонительный вариант «Тоттенхэма». Кейн оставался играть по опорнику «Сити» Родри, инсайды располагались узко, а центральный полузащитник Бентанкур выдвигался на одного из центральных защитников «Сити». Так свободным оставался второй центральный защитник – на него никто не выдергивался, пока Бентанкур не возвращался в опорную зону.  

Этот вариант мы применили в домашней игре с «Динамо». Поэтому у меня и было опустошение от поражения.  

***

– Каким вы видели развитие игры «Нижнего Новгорода»?

– Улучшение за счет усложнения. Чтобы была та самая взаимозаменяемость – освобождение зон для их заполняемости игроками с других позиций.

Нам нужен был еще один латераль, даже если бы остались Козлов, Юлдошев и Стоцкий. Это и здоровая конкуренция, и возможность отработать на максимуме 60-65 минут, а затем уходить без сил. 

Плюс хотелось игрока в середину поля. Мы его нашли – по уровню не хуже, чем Калинский. Опытный иностранный футболист. 

– Главное открытие в тренерской работе за этот год?

– Со знаком минус – взаимодействие со спортивным директором. 

Мне кажется, главный тренер и спортивный директор должны работать в тандеме для развития команды и достижения максимально возможного результата. Такого в «Нижнем» не было. 

Самый простой пример. Прошлое лето, три недели до старта сезона. Я присылаю спортивному директору игрока, прошу посмотреть. Ответ: «Блин, сегодня не могу, завтра приеду в офис и посмотрю». Через несколько дней присылаю еще одного: «Сегодня отъехал, завтра буду в офисе, гляну».

– Открытие со знаком плюс? 

– Подтверждение моего убеждения, что успеха добивается команда. Для достижения цели нужно создать настоящий коллектив, дружный и сплоченный. К счастью, нам это удалось.

– Сейчас вам нужна пауза? Или готовы к новой команде?

– Пауза уже есть, она не зависит от меня. Я очень люблю свою работу, очень рад, что она меня поглощает. Мы с тобой вспоминаем моменты сезона, обсуждаем тактику – и я как будто снова работаю, анализирую, думаю, как и что делать дальше.

Не хочу паузу, но понимаю, что они почти неизбежны в работе тренера. Если будет вариант, который мне понравится, конечно, я соглашусь.

– Каким должен быть вариант, чтобы он вам понравился?

– Вряд ли я попаду в ситуацию сложнее, чем была прошлым летом. В «Нижнем» в меня поверили, я мечтал работать в РПЛ, поэтому и окунулся в эту работу.

Не так важно, за какое место борется команда. Просто хочется проекта, в котором можно было бы и применять то, что уже есть, и учиться. Ну и, конечно, чтобы он был хотя бы немного долгосрочнее. 

– Игорь Денисов недавно рассказывал, что предлагал вам два-три года посидеть в академии «Зенита» и отдать должное Петербургу. Каким был этот диалог?

– Примерно таким и был, только более объемным. 

Я работал координатором юношеских команд «Зенита». Возможно, если бы тогда предложили более широкие полномочия, я и согласился бы. Сейчас такое сложно представить. 

Это не бравада, я не набиваю себе цену. Мне было тяжело осознавать даже то, что после окончания юношеской сборной можно было вернуться к 14-летним парням. А тут – уже опыт работы в профессиональном футболе со взрослыми игроками. Наверное, каждый должен быть на своем месте.

Я не знаю, какое место – мое, но сейчас не вижу себя в работе с детьми или юношами. Но и не говорю, что это невозможно в будущем. 

Бывшие игроки в клубной академии – это нормальное мышление. 

– Денисов говорил, что мечтает, чтобы в академии «Зенита» работали вы, он, Аршавин, Быстров, Широков, что вы выстроили бы другую систему подготовки молодых игроков. Я родился и вырос в Петербурге – все эти люди сделали мои детские и юношеские годы счастливыми, это не забыть. Но разве в таком виде это не популизм?

– Конечно, неправильно было бы прийти в академию, разогнать всех и начать рулить. Но если ты очень хочешь, если у тебя есть образование для работы в академии, если у тебя есть программа и руководство ее поддерживает, почему нет? Если Аршавин поддержит идеи Денисова, почему Гарик не может работать? 

Никого не хочу обижать, но, наверное, если на место тренера в академии «Зенита» претендуют Игорь и Вася Иванов, правильнее взять Денисова. Гарик – воспитанник этой академии, дети понимают, кто он такой. На первом этапе тренерский авторитет дает очень многое. 

– Дети знают, что Денисов – чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, потрясающе играл в начале 2010-х, это навсегда. Но разве конец Денисова и «Зенита» не влияет на уровень его авторитета?

– У тебя будет сын, ты приведешь его в академию «Зенита», и он тебя спросит: «Папа, кто мой тренер?» Ты ему расскажешь о титулах Гарика, о его голе в ворота «Рейнджерс». Маленький парень сам не узнает, что Гарик когда-то говорил, какие у него были конфликты. Да и не только у него – у всех нас. И ты не должен ему об этом говорить. Денисов играл в команде, в академию которой ты привел сына – все. 

– Несколько минут назад вы сказали: «Я не знаю, какое место – мое». Что это значит?

– Я не могу видеть будущее. 

Сейчас мне хотелось бы работать главным тренером, меня безумно это увлекает. Раздался финальный свисток в последнем матче с «Зенитом» – и перед глазами пронесся весь год, я понял, что не подвел людей, которые верили в меня. 

Таких людей было немного, думаю, ты сам это понимаешь: перед сезоном «Нижний» все отправляли на последнее место. Поэтому я думал о том, насколько качественно мы выполнили работу, если не подвели тех, кто верил. Это непередаваемые эмоции, не знаю, где их еще можно ощутить.

Если у меня не будет возможности их испытывать, не знаю, чем буду заниматься.  

Верю, что у меня эта возможность будет.

Еще много-много лет. 

Телеграм-канал Дорского

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