Разбор самоанализа Слуцкого: повтор про легионеров, ничего про ошибки осени и спорные тезисы

Не знал, что Игнатьев и Зуев играли в центре поля?

В завершившимся сезоне Леонид Слуцкий перестал общаться со спортивными медиа, поэтому его оценку ужасного сезона мы знаем только по обрывкам пресс-конференций. Единственное большое интервью вышло на официальном сайте «Рубина» еще в феврале, поэтому два с половиной часа разговора на ютуб-канале Василия Уткина точно достойны осмысления.

Слуцкий выбрал стратегию ухода в мелочи, поэтому и мы пойдем тем же путем.

20 минут Слуцкий повторял мысли Сайманова из начала недели. Новое – лишь детали отъезда Хвичи и Бегича

В начале недели гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов три с половиной часа общался с казанскими журналистами. Главный тезис: «Рубин» – самая пострадавшая от отъезда легионеров команда РПЛ». Под него казанцы приготовили презентацию – Sports.ru ее разбирал. Основной вывод: аргументы разумны, легионеры «Рубина» действительно очень сильно влияли на игру, но «Рубин» и до отъезда иностранцев был крайне слаб, а весной вопросов к тренеру только прибавилось.

Разговор Слуцкого с Уткиным и Дмитрием Бажановым (отвечал за комментарии из чата ютуба и несколько раз включался в беседу), по сути, стартовал с этой же темы.

«Накатило, когда была команда, которая была готова к очень большим свершениям, и вдруг в одну секунду по ходу сезона ее не стало. Тогда было и бешенство, все стадии. В конце я уже все прекрасно понимал: в общей группе работало четыре футболиста», – говорил Слуцкий.

Десять минут Слуцкий объяснял причины отъезда легионеров, дав детали по Хвиче и Бегичу. Также Леонид рассказал, почему не уехал Абильгор – Оливер был травмирован, несколько недель провел в Дании, а в общую группу должен был вернуться только в середине мая (то есть смог бы сыграть только в одном туре европейской лиги).

Следующие двадцать минут Слуцкий показывал презентацию, которую мы уже видели в понедельник на выступлении Сайманова.

Тема отъезда легионеров стартовала на отметке «08:43», а закончилась на «38:55». За полчаса (окей, была 50-секундная реклама, если уж совсем душнить и докапываться до тайминга) из нового и важного мы услышали только конкретные причины ухода Хвичи и Бегича.

Слуцкий ушел от вопроса о развитии игровой модели после четвертого места, зато рассказал о системных изменениях зимой 2022-го

Возвращаясь к сезону-2020/21, Уткин задал вопрос о развитии игровой модели «Рубина»: «Макаров и Хвича были первым и вторым по ударам после дриблинга. Можно сказать, что «Рубин» – команда, которая опиралась на индивидуальные качества игроков впереди. Еще Деспотович создавал какой-то простор. Как можно эту модель развивать? Каким был следующий ход?

Ответ Слуцкого: «Следующий ход не касается игровой стратегии. Когда у тебя есть два ярчайших дриблера, у них это получается, странно сказать им: «Не обыгрывайте».

Уткин: «Странно, конечно, вопрос в том, как эту модель развивать».

Слуцкий: «Это не модель. Вы путаете разные понятия. Никто не был в какой-то модели. Я пришел в команду, которая боролась за выживание, мы решили текущую задачу. Потом мы пытались сделать команду чуть сильнее, приобретая игроков определенного уровня. Когда оказалась группа индивидуально сильных игроков, грех было этим не воспользоваться.

Что мы после этого решили делать и в каком направлении идти? Мы не могли не продавать игроков, которые переросли нашу команду, за которых мы получали принципиально другие деньги. Старфельт приобретался за смешные суммы, мы его продали за 5 миллионов евро. Мы прекрасно поняли, что мы будем пытаться находить интересные варианты за рубежом.

Хвича до моего прихода в «Рубин» не был игроком стартового состава. Потому что там была игровая модель, четкие принципы. Кварацхелия, который из 12 раз 10 идет в дриблинг, не очень подстраивался под эту командную модель. Но у нас была немного другая заточка, была задача развивать ярких индивидуальных игроков, иметь возможность продавать. За счет этих средств клуб живет, развивается».

И Уткин, и Слуцкий говорят о модели – просто вопрос был о развитии игры, а ответ – о действиях клуба. Слуцкий публично признает, что «Рубин» при Романе Шаронове был гораздо более структурированной командой (кажется правдой), но вообще ничего не говорит ни о том, как строилась игра команды в сезоне-2020/21, ни о том, как планировалось ее развивать со старта следующего чемпионата. При этом в тезисе о том, что «Рубин» живет на деньги от продаж игроков, есть очевиднейшая натяжка (чистая разница между продажами и покупками за два сезона не дотягивает даже до одного миллиарда рублей, а «Рубин» тратит только на зарплаты почти 2 миллиарда в год).

При этом, говоря о зиме 2022-го, Слуцкий подчеркивает: «Я знаю, какие были допущены ошибки. Мы полностью перестроились в межсезонье, это был очень короткий промежуток, поэтому никто не заметил. Мы перешли на 4-3-3 с высоким прессингом».

В сезоне-2020/21 «Рубин» был 11-м по интенсивности прессинга, 15-м – по числу контрпрессинг-действий на чужой половине, 16-м – по прессинг-действиям в атаке. В первой половине сезона-2021/22 «Рубин» стал агрессивнее (например, четвертым – по числу контрпрессинг-действиям на чужой половине), но на зимних сборах-2022 казанцы действительно пытались встречать еще выше.

Отсюда возникает несколько вопросов:

1) После четвертого места в сезоне-2020/21 «Рубин» не думал об изменении модели игры?

2) Если думал, почему Слуцкий начал говорить о модели развития клуба?

3) Зимой Слуцкий решился на структурные изменения игры? Что повлияло на это решение? Только неудачная первая часть сезона-2021/22 (Слуцкий сказал, что она «абсолютно не получилась)?

4) Если да, почему Слуцкий не решился на изменение модели игры летом 2021-го, раз на реплику Уткина «Рубин» показал очень приличную игру во второй части сезона-2020/21» тренер ответил «На самом деле нет, Василий»?

5) Почему в матчах с «Зенитом» и «Ахматом» весной, по большей части, произошел откат к игре первой части чемпионата?

Слуцкий признает, что ошибался осенью 2021-го, но фактически ничего не раскрыл

Возможно, самая разочаровывающая часть разговора – о первой части этого сезона. Слуцкий несколько раз повторил, что сделал большое количество ошибок: «Нужно было сыграть новых игроков, понять до конца, как кто друг с другом будет взаимодействовать».

Бажанов уточнил: «Можете конкретизировать?» Вот что ответил Слуцкий:

«Я могу сказать, что, к сожалению, с травмой Деспота не так эффективны были действия нападающего. 4-2-3-1 Хакшабанович играл в десятке, а это совсем не его позиция. Дальше мы перестроились на 4-3-3, и он уже играл восьмерку. С его огромным объемом из глубины действовал намного эффективнее.

По ходу сезона образовывается пара Уремович – Тальби, Старфельт много страховал Уремовича. Уремович – очень крепкий игрок, он играет сам, не страхует, потому что считает, что борьбу не проиграет. Когда взяли Тальби, у нас получилось два дистанционных игрока, которые друг друга не сильно страховали. Нужно было время объяснить им, как играть друг с другом».

По сути, своей ошибкой Слуцкий называет только выход Хакшабановича на позиции десятки. На старте сезона черногорец выходил на правом фланге атаки, хотя его действительно приобретали на замену Хвиче (после травмы грузина в середине августа Сеад три матча провел и слева). В старте десяткой Хакшабанович вышел в трех матчах – с «Уралом» (4:0), «Зенитом» (1:3) и «Динамо» (0:2). Два поражения в матчах с «Зенитом» и «Динамо» с Хакшабановичем-десяткой – едва ли не главная ошибка Слуцкого в первой части сезона?

В этой части мы ничего не услышали ни об игре пятеркой Хван – Дрейер – Хакшабанович – Бакаев – Хвича, ни об Абильгоре на позиции центрального защитника (хотя в запасе был профильный защитник Константин Нижегородов). Никакой конкретики.

Слуцкий говорит, что после травмы Деспота «Рубин» был не так эффективен в атаке. В конце августа 2021-го, когда Деспот был травмирован, Слуцкий рассказывал: «Если вспомнить прошлый год, когда он получил травму осенью, у нас все было крайне печально в этом плане».

Что думал «Рубин» и лично Слуцкий о дублере Деспота после прошлого сезона? У них еще была вера в Ивана Игнатьева? Если да, что конкретно делал Слуцкий, чтобы вернуть Игнатьева в футбол? Если нет, думал ли «Рубин» о покупке нападающего-легионера (естественно, тогда отказываясь от иностранца на другой позиции), который мог и составить конкуренцию Деспоту за место в старте?

Слуцкий говорит, что до весны 2022-го Влад Игнатьев и Зуев никогда не играли в середине поля. Это неправда

Возможно, самая шокирующая часть разговора – об игре Владислава Игнатьева и Александра Зуева в середине поля. «Они никогда в жизни в этих позициях не играли», – эту фразу Слуцкий повторил минимум дважды.

Диалог с Игнатьевым Слуцкий, по сути, вообще процитировал: «Игнат, я понимаю, что ты никогда не играл в центральной зоне. С августа по апрель был травмирован. Но выйди, пожалуйста, надо сыграть в середине поля».

Владислав Игнатьев – один из умнейших игроков пикового «Локомотива». Например, он выходил в центре полузащиты в матче с ЦСКА в июле 2019-го, очень узко располагался в матчах с «Атлетико» и «Баварией» осенью 2020-го, выходил на замену на позицию правого центрального полузащитника в ромбе Марко Николича весной 2021-го. То есть два тренера «Локомотива» использовали универсализм и игровой интеллект Игнатьева. Он выходил в центре до «Рубина».

Александр Зуев играл в центре поля даже на уровне РПЛ – как минимум в «Ростове» Валерия Карпина осенью 2018-го. А вот интервью Зуева из сентября 2020-го: «Это было неожиданно. Сбор я начинал левым полузащитником, потом играл под нападающим, опорного. В итоге главный тренер предложил: «Давай попробуем тебя левым защитником». Он сказал, что видит во мне качества для этой позиции. Понятно, надо работать и развивать те качества, которых атакующему игроку не хватает для обороны. Попробовали, и стало получаться. Ранее на этой позиции я не играл, только опорного полузащитника».

Да, у Игнатьева в «Локомотиве» и Зуева в «Ростове» даже в центре поля могли быть совершенно другие функции, чем в «Рубине» Слуцкого. Но говорить, что они никогда не играли в середине поля, конечно, нельзя.

Слуцкий выдал еще море очень спорных тезисов. Приводим наиболее важные (конечно, снова вдаваясь в детали)

Кратко – о еще нескольких тезисах Слуцкого:

– «Сравнение с «Краснодаром» неэтично, учитывая сквозную заявку. «Краснодару» разрешили дозаявить легионеров. Окоронкво и Олусегун тоже играли ключевые роли». Олусегун – окей, в «Краснодаре-2» он отыграл 19 матчей и забил 6 мячей, в основе «Краснодара» играл в старте с апреля. Окоронкво приехал в Россию в феврале 2022-го – за «Краснодар-2» провел четыре матча, за основу – аж 72 минуты.

– «Ростов» делал большую ставку на дублеров. На момент, когда несколько дублеров заполнили основной состав, «Ростов» шел на первом месте в молодежном первенстве». Из игроков молодежки весной в старте основы «Ростова» играл только Щетинин. Даже 18-летний центральный защитник Мелехин в этом сезоне отыграл за молодежку только пять таймов – еще в августе 2021-го.

– «В первых 20 турах мы набирали 1,25 очка за игру, в последних десяти – 0,4. Не может команда после 20-го тура стать менее эффективной в три раза. За два с половиной года моей работы мы проиграли только один матч крупно – в первом круге этого сезона «Ростову». При этом там даже xG-показатель был 2,7 на 1,93. Бывают такие матчи».

xG матча «Ростов» – «Рубин» по версии Understat: 3,29 – 0,68.

xG матча «Ростов» – «Рубин» по версии Wyscout: 2,97 – 1,18.

xG матча «Ростов» – «Рубин» по версии InStat: те самые 2,7 – 1,93.

Выбор самой приемлемой для «Рубина» модели и умалчивание о других.

– «По количеству пропущенных мячей со стандартов мы, по-моему, в тройке лучших команд в лиге». «Рубин» пропустил 10 мячей после стандартов (без учета пенальти) – больше только «Локомотив» (11) и «Арсенал» (12).

«Рубин» пропустил 4 гола после прямых штрафных – больше всех в лиге, но это уникальная история, поэтому отбросим ее. После угловых и розыгрышей штрафных «Рубин» пропустил 6 мячей. Меньше пропустили 7 команд лиги, при этом три команды из первой четверки пропустили по 3 гола – то есть половину от показателя «Рубина».

– «Очень достойная игра по качеству, по содержанию с «Зенитом». В этом матче «Рубин» допустил 28 ударов (больше за матч в этом сезоне допустили лишь дважды, причем один из двух раз – сам «Рубин»), 21 удар из штрафной (один из трех антирекордов сезона), допустил 2,49 xG без пенальти – больше только в разгромных матчах с «Сочи» (0:6), «Ростовом» (1:5) и ЦСКА (1:6). До первого гола Лисаковича «Рубин» совершил лишь три касания в штрафной «Зенита», два из которых – передачи назад.

– «Мой худший сезон в ЦСКА по забитым мячам – это лучший сезон после моего ухода». В чемпионские сезоны-2012/13 и 2013/14 ЦСКА Слуцкого забил по 49 голов. Столько же забил ЦСКА Виктора Гончаренко в сезоне-2017/18, а в сезоне-2020/21 при Гончаренко и Ивице Оличе армейцы забили 51 гол.

Слуцкий сказал, что я написал об игре Ломовицкого левым защитником в матче, когда тот вышел на другой позиции. Я такого не писал, но признаю: можно было выбрать более четкие формулировки

В конце – про панч Леонида Викторовича в мой адрес: «Вторая часть – сборы, изменения, которые произошли в команде, и три игры: матч с «Зенитом», кубковый матч с «Ротором», матч с «Ахматом». Никто этого не заметил, даже господин Дорский. Когда он говорил, что позиция левого защитника – не Ломовицкого, и ярчайшим подтверждением являются матчи с «Зенитом» и ЦСКА. Только господин Дорский не заметил, что Ломовицкий с ЦСКА не играл левого защитника».

В мартовском тексте о «Рубине» у меня действительно есть фраза про Ломовицкого на позиции левого защитника: «Попытка сделать из Ломовицкого левого защитника уровня старта команды РПЛ выглядит очень сомнительно (его появление на этой позиции в конце матчей при Руе Витории хотя бы как-то объяснимо). Абсолютная свобода «Зенита» и ЦСКА на флангах в весенних матчах – не только отсутствие дисциплины крайних полузащитников, но и недоработки Слуцкого».

В этом абзаце я не имел в виду, что Ломовицкий играл левого защитника в матче с ЦСКА. Основная мысль – системные недоработки крайних полузащитников «Рубина» в обороне, а также отсутствие подстроек под соперников, атакующих через фланги (хотя бы по ходу матчей).

Признаю, что мысль сформулирована не очень точно. Исправляю эту неточность (что никак не отменяет сомнений по Ломовицкому как левому защитнику команды из первой восьмерки РПЛ).

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Для Слуцкого такое интервью совсем не успех – ни имиджевый, ни смысловой. По второй части сезона он повторил все тезисы Рустема Сайманова (и мы даже подчеркивали, что они не надуманные), но когда дело касалось не внешних обстоятельств, а своей работы, Слуцкий был далеко не так подробен и убедителен. Про свои ошибки в первой части сезона тренер «Рубина» так толком ничего и не рассказал, а многие другие тезисы звучат очень спорно и уж точно не убеждают, что Слуцкий и «Рубин» все делали правильно.

Готовность долго говорить после вылета – это всегда супер. Но уровень конкретики – разочарование.

Фото: rubin-kazan.ru; VK/fcrk; РИА Новости/Владимир Астапкович