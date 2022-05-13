Антикризисная идея топ-клубов – Кубок РПЛ с форматом как в киберспорте. Детали плана

Но есть еще четыре варианта структуры сезона-2022/23.

В начале мая УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков-2022/23. Очевидно, на следующий год РФС и РПЛ необходим новый формат соревнований – классических 30 туров в чемпионате и нескольких матчей в Кубке явно недостаточно.

В марте, за полтора месяца до решения УЕФА, клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд, но уже на следующий день исполком РФС заморозил это предложение (мораторий на вылет посчитали неспортивным, а расширение дипломатично отправили на изучение). Окончательное решение по формату – всегда за исполкомом.

Мартовское решение РФС не убило идею о расширении до 18 команд. Для некоторых она по-прежнему в повестке, но есть и другие предложения. В среду РПЛ отправила клубам пять вариантов системы сезона-2022/23.

По информации Sports.ru, клубы из топ-6 этого сезона («Зенит», «Динамо», «Сочи», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив») не поддерживают расширение, а склоняются к сохранению РПЛ в нынешнем виде, а в освободившиеся дни предлагают воскресить Кубок РПЛ – единственный его розыгрыш провели в 2003 году. Против расширения лиги в блоге на Sports.ru высказывалась и Зарема Салихова, а значит – и «Спартак».

Из-за отстранения от еврокубков у России появилось 66 свободных дней в футбольном календаре – именно в них встроится Кубок РПЛ, для которого потребуется 24 игровых дня. Новый турнир предлагается делать не официальным спортивным, а коммерческим – дело в том, что ни одна европейская федерация не может проводить матчи под своей эгидой в еврокубковые слоты (так УЕФА защищает свои коммерческие интересы, не конфликтуя за внимание зрителей). РФС, оставаясь членом УЕФА, не может выступать соорганизатором официального соревнования, заезжающего на дни Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций, но коммерческий турнир по бумагам проходит как товарищеский матч – и тут уже больше пространства для интерпретаций.

При обсуждении формата Кубка лиги, по данным Sports.ru, уже рассматривались три варианта:

• классический кубковый формат. Очевидный минус – проигравший тут же теряет возможность играть, фактически идея дополнительного турнира обесценивается маленьким количеством дополнительных матчей

• аналог еврокубков: группы по четыре команды, далее – плей-офф по два матча и финал

• аналог киберспортивного турнира: 4 группы, далее – плей-офф по системе double elimination, по которой, например, проводится киберспортивный The International. Суть: проигравший все еще остается в борьбе, у всех команд остается максимальная мотивация, а у турнира – напряжение.

Плей-офф по системе double elimination – совершенно новая история для российского футбола, поэтому остановимся на ней подробнее. Проще всего разобраться с помощью нашей схемы.

К середине мая у клубов нет единой позиции по системе розыгрыша Кубка лиги. Вариант с плей-офф со старта турнира практически исключен (количество матчей существенно не увеличится), споры – вокруг классического плей-офф после группы и системы double elimination. При этом собеседники Sports.ru подчеркивают: стороны выступают довольно мягко, потому что обе системы отвечают, вероятно, главной задаче турнира – количество матчей в отсутствие еврокубков вырастет.

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Конкретные слоты еврокубков, которые может занять Кубок РПЛ – тоже вопрос. Сейчас предлагается сыграть весь групповой этап до конца сентября (2 слота в июле, 3 – в августе, 1-2 – в сентябре), в самое теплое время, чтобы для удобства зрителей не проводить коммерческие матчи в ноябре-феврале. Но это не окончательная структура.

Простое увеличение количества матчей не единственный аргумент сторонников Кубка РПЛ в споре со сторонниками расширения. Во-первых, при новом турнире станет больше топовых матчей, которые в первую очередь привлекают вещателей и спонсоров, в зависимости от формата – от 14 до 23 дополнительных матчей (при double elimination). Расширение лиги вообще не дает прироста в этой категории (при этом затраты на организацию матчей растут), сравнимые показатели достигаются только при делении на восьмерки после 30 классических туров (+20 топовых игр).

Как следствие первого пункта – возможность дополнительного заработка. Новый турнир пройдет контрактный путь РПЛ – соглашения с титульным спонсором, беттинговым партнером и вещателем. Скорее всего, после (временной) потери большинства топовых спортивных событий «Матч ТВ» и Okko будут заинтересованы в Кубке.

Разработчики формата Кубка РПЛ оценивают потенциальные доходы высоко – от 1,1 до 2,15 миллиарда рублей. При расчетах они отталкивались от новых контрактов лиги, вступающих в силу летом, но эти соглашения заключались в другой экономической обстановке, поэтому в новой реальности оценки идеологов Кубка РПЛ могут оказаться чересчур оптимистичными.

С другой стороны, при расширении РПЛ до 18 команд никто не получит новых денег (просто нет дополнительных контрактов) – вряд ли кому-то удастся выбить из «Газпром-медиа» надбавку за дополнительные матчи с участием «Оренбурга» и «Торпедо». Более того, придется делиться доходами с двумя «лишними» клубами.

Есть и структурно важная деталь. Кубок РПЛ не налагает на клубы и лигу дополнительных обязательств: это временная надстройка, которая в зависимости от решений УЕФА легко может быть продлена или убрана. С расширением так не поступишь – при улучшении ситуации придется экстренно срезать часть команд (и им это вряд ли понравится).

Но есть у предложения топ-клубов и такие же структурные проблемы. Прежде все обсуждали пути оживления лиги, а Кубок РПЛ никак не влияет ни на зрелищность, ни на интригу в чемпионате. Если Россию не вернут в еврокубки и в следующем году (а при долгосрочном планировании такой сценарий стоит учитывать), турнирная мотивация будет только у претендентов на медали и у тех, кто спасается от вылета. В итоге в зоне болота застрянут 6-7 команд – и матчи с ними, во-первых, могут подвисать по интриге, во-вторых, откроют возможности для неспортивных махинаций. Кубок РПЛ может дать топовые матчи и деньги, но не решает проблем самой лиги. А что из этого первично, кажется, разные клубы оценивают по-разному. Это и будет предметом ожесточенных споров.

А какой вариант нравится вам?

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Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; РИА Новости/Виталий Тимкив