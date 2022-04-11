Кажется, Агаларова уже не догнать – он лучший бомбардир РПЛ. Такого взлета результативности у нас не было

Побил неочевидный рекорд.

Кажется, с гонкой бомбардиров в РПЛ все ясно. В воскресенье Гамид Агаларов забил 16-й гол в сезоне (с пенальти в ворота «Сочи») и оторвался от Артема Дзюбы и Федора Смолова на шесть мячей.

Преимущество в пять сохранилось над Дмитрием Полозом – нападающий «Ростова» тоже забил в прошедшем туре.

Осенью мы разбирали уникальность взлета Агаларова и показывали, как нелепо «Уфа» набивала цену Гамиду. Выгодно расстаться с нападающим в январе у Шамиля Газизова не получилось, но и во второй части сезона Агаларов показывает фантастическую статистику. Весной шесть из десяти незаблокированных ударов Агаларова легли в створ (два из них – с пенальти).

По точности ударов Агаларов по-прежнему лучший в РПЛ (57,1%), на втором месте – Полоз (55,5%), на третьем – Матео Кассьерра (47,6%). По соотношению голов к ударам без учета пенальти Агаларов входит в топ-5.

Голы с пенальти – важная часть вероятной победы Агаларова в бомбардирской гонке. Большая доля голов с пенальти среди лучших бомбардиров РПЛ была только у Артема Дзюбы в сезоне-2019/20.

Тогда Дзюба разделил награду с Сердаром Азмуном, при этом лига нарушила свой же регламент.

Гол в ворота «Сочи» – вероятно, станет историческим для всей РПЛ. Еще никогда лучший бомбардир лиги не забивал на 16 голов больше, чем в предыдущий сезон.

В РПЛ-2020/21 Агаларов провел на поле всего 113 минут, а вторую часть чемпионата и вовсе провел в ФНЛ – в «Волгаре» на правах аренды (5 голов, из них 2 – с пенальти).

Думбия был лучшим бомбардиром в переходном сезоне-2011/12, а следующий почти полностью пропустил из-за травм. Похожая история у Веллитона – он забил шесть голов в девяти турах сезона-2008, а дальше перенес две операции и пропустил летне-осеннюю часть чемпионата. Смолов забил 20 голов после прорывного года в «Урале» и перехода в «Краснодар».

Контекст делает взлет Агаларова еще уникальнее.

Такого в новейшей истории нашего футбола не было.

Фото: VK/ufafc