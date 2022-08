Тевес и Маскерано на год заезжали в «Вест Хэм»: Хавьер проиграл 7 матчей из 7, Карлос тренировался в футболке сборной Бразилии и спас клуб от вылета

Карлос Тевес и Бобби Замора остались вдвоем у штрафной «Манчестер Юнайтед». Не заметив шесть защитников вокруг, форварды сыграли в стеночку, а аргентинец реализовал момент.

Обычно «Олд Траффорд» праздновал голы Карлоса, но не тогда – в 2007-м Тевес рубился за «Вест Хэм» и даже не мечтал об «МЮ».

Вы точно могли забыть об этом: в комментариях под текстом о трансферах «Сити» удивлялись, что Карлитос гонял за «Вест Хэм». А ведь там играл еще и Хавьер Маскерано.

Аргентинцы сделали великую карьеру в Европе: Тевес с Маскерано на двоих выиграли три Лиги чемпионов, 9 чемпионских титулов и кучу всяких кубков. Но в резюме этих парней есть странный факт – они начинали европейский путь в «Вест Хэме».

***

Тевеса и Маскерано мечтали переманить топ-клубы Европы, а после ЧМ-2006 (Карлос сыграл в четырех матчах и забил Сербии, а Хавьер был основным во всех пяти играх) интерес только увеличился. Особое внимание ощущал Карлос – медиа связывали его с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом». Но переговоры продвигались вяло, и в дедлайн трансферного окна Тевес внезапно всплыл в «Вест Хэме».

Это был шок, даже несмотря на яркий предыдущий сезон лондонцев. В кампании-2005/06 Йосси Бенаюн, Марк Нобл, Найджел Рео-Кокер и другие ребята Алана Пардью, только выйдя из Чемпионшипа, забрались в верхнюю половину таблицы и дошли до финала Кубка Англии. Гол Стивена Джеррарда в компенсированное время лишил «Вест Хэм» победы, а в серии пенальти точнее был «Ливерпуль».

Звезды не задержались в «Вест Хэме»: Маскерано проиграл конкуренцию Хайдену Маллинзу и сбежал в «Ливерпуль», а вот Тевес спас команду от катастрофы

Тевес и Маскерано приехали из «Коринтианс» 31 августа – оба достались англичанам бесплатно.

В скромном «Вест Хэме» обалдели от звездной парочки.

«Я занимался в тренажерке. Это был последний день трансферного окна, поэтому мы все с интересом наблюдали, кто куда перейдет. Потом нам стало известно, что клуб собирается подписать Карлоса и Хавьера. Если честно, мы были ошеломлены, потому что не ожидали, что к нам присоединятся две большие звезды из Аргентины»», – говорил Хэйден Маллинз.

Хотя англичанин должен был напрячься, а не радоваться – Маскерано казался его прямым конкурентом. Адаптация Хавьера к Лондону прошла очень быстро – по словам партнеров, он был одним из лучших на тренировках и с удовольствием впитывал английский мат.

«Первый день тренировок оказался сумасшедшим – было много внимания прессы. Они оба действительно классно вписались. Они общались с нами и просто были хорошими парнями. Они любили посмеяться и пошутить», – рассказал The Athletic Маллинз.

Но в играх оказалось иначе, и Маскерано никак не привыкал к скоростям АПЛ.

«У нас были плохие времена, так что я не то чтобы не пускал его в команду, скорее тренер иногда пробовал другую тактику. Но прогресс Маскерано был всего лишь вопросом времени, когда он войдет в ритм Премьер-лиги», – добавил Маллинз.

Маскерано с первого дня занимался английским и пахал на тренировках, но не помогало: он провел в АПЛ лишь 394 минуты, проиграв конкуренцию местному Маллинзу. Он вышел на поле в семи матчах – и «Вест Хэм» проиграл все семь. Уже зимой хавбек сбежал в «Ливерпуль». Мерсисайдцам предлагали и Тевеса, но на «Энфилде» отказались из-за склочного характера Карлитоса.

«Рад, что с помощью «Вест Хэма» очутился в Англии и получил возможность играть в Премьер-лиге. Благодаря этому я перешел в «Ливерпуль». Но я не чувствую ничего особенного по отношению к «Вест Хэму». Там у меня даже не было возможности играть. Для меня это всего лишь еще одна команда АПЛ.

Болельщики «Вест Хэма» всегда были очень добры ко мне. Но моя карьера в этом клубе складывалась неудачно. Пребывание в «Вест Хэме» нельзя сравнить с выступлениями за «Ривер Плейт» и «Коринтианс», – признался Хавьер через два года после ухода.

Отношение Тевеса к «Вест Хэму» тоже было сразу заметно. Он забил на репетитора и общался с окружением через переводчика. Однажды вспылил и нагрубил Пардью – спас переводчик, который смягчил слова футболиста, и тренер ничего не понял. Что-то похожее потом случилось с Тевесом и в Манчестере, только закончилось не так безобидно.

«Первые несколько месяцев были очень трудными для меня и Маскерано. Мы пришли из бразильского футбола, который был совсем другим. Нам пришлось много работать», – вспомнил Тевес в 2022-м.

Сделка произошла исключительно благодаря отношениям Тевеса с агентом и бизнесменом Джурабчианом. Киа мечтал подписать в «Коринтианс» Робиньо, но наткнулся на запись игры Тевеса и влюбился. Бизнесмен несколько раз летал в Аргентину, чтобы убедить Карлитоса. Сделка проходила на парковке бензоколонки в Буэнос-Айресе – на нее звезда приехал в шортах и шлепанцах. Позже Киа убедил футболиста проследовать с ним в Лондон.

«Я показал Карлосу, что у «Вест Хэма» огромный потенциал и огромное количество болельщиков. Он хотел приехать в Англию вместе с Маскерано, чтобы присоединиться ко мне.

Было тяжело, но потом он начал забивать и получил награду игрока года. Его голы помогли «Вест Хэму» не уснуть», – гордился Киа.

Форвард Бобби Замора оставался после тренировок, чтобы помочь Карлосу, но прогресса не было. Пардью разрешил футболистам придумать наказание для Тевеса за плохую форму – партнеры заставили аргентинца тренироваться в футболке сборной Бразилии, чтобы расшевелить его эго.

Машина завелась лишь в марте – первый гол в АПЛ Тевес забил только в 29-м туре. Но это случилось очень вовремя: в девяти следующих матчах он вонзил еще шесть голов («Блэкберну», «Мидлсбро», «Челси», «Болтону» и «МЮ») и стал героем гонки за выживание.

«Тевесу потребовалось некоторое время, чтобы приспособиться к жизни в Лондоне. Он не казался вовлеченным в тренировки. Он не проявлял интереса к нашей культуре», – отметил экс-игрок «Вест Хэма» Мэттью Этерингтон..

Гол Тевеса спас «Вест Хэм»» от вылета, но стал поводом для суда и потери 21 млн

Лондонцев штормило, несмотря на переходы суперзвезд: в начале сезона клуб представлял Англию в Лиге Европы, а за пять туров до конца АПЛ болтался на 19-м месте.

Зимой у клуба сменился владелец, и сначала исландский миллиардер Бьоргольфур Гудмундссон верил в Пардью. Но спустя три поражения подряд его заменили на Алана Кербишли. При нем расцвел Тевес, но не результаты «Вест Хэма».

Клуб встрепенулся лишь в самом конце – подряд обыграл «Эвертон», «Уиган» и «Болтон». Перед последним туром за выживание бились «Вест Хэм», «Уиган» и «Шеффилд» – худшее положение было у «латикс», которые уступали три очка конкурентам из безопасной зоны.

«Уиган» и «Шеффилд» дрались в очном матче, а «Вест Хэм» поехал на «Олд Траффорд». В случае побед «Уигана» и «МЮ», у трех претендентов на вылет было бы по 38 очков, и все решила бы разница мячей. «Латикс» справились, а «Вест Хэм» неожиданно прибил «МЮ» – единственный гол забил Тевес.

«Шеффилд» завершил сезон в зоне вылета и моментально подал протест – «Юнайтед» не устраивало, что за конкурентов играл Тевес.

«Карлос изменил ситуацию. Как по мне, Тевес помог им набрать от восьми до 10 очков в том сезоне. Мы разгромили «Вест Хэм» 3:0 за несколько недель до конца сезона. У Тевеса был редкий выходной, и без него они выглядели как вылетевшая команда. Не думаю, что у «Вест Хэма» был шанс остаться без него», – злился главный тренер «Шеффилда» Нил Уорнок.

Афера Джурабчиана вскрылась зимой при трансфере Маскерано в «Ливерпуль» – тогда в FA поняли, что права на аргентинцев принадлежат третьим лица. Футбольные чиновники оштрафовали лондонцев на 5,5 млн фунтов, но в последний момент передумали снимать с клуба очки – по слухам, на решение повлияло раскаяние «Вест Хэма» и полное принятие вины.

Права на Карлоса принадлежали Media Sports Investment Limited и Just Sports Inc, и Тевес мог расторгнуть контракт с «Вест Хэмом» за 2 млн фунтов. Аналогичная договоренность была и у Маскерано с Global Soccer Agencies Ltd и Mystere Ltd.

«Шеффилд» обратились в суд, чтобы добиться вычета шести баллов, которые отправили бы «Вест Хэм» в Чемпионшип. После поражения в деле с FA «Шеффилд» обратился в независимый арбитражный суд и там победил. Правда, это случилось в сентябре, когда уже начался новый сезон, и «Юнайтед» согласились на компенсацию – участие Тевеса, повлиявшего на гонку за выживание, стоило «Вест Хэму» 21 млн фунтов.

«Это одна из тех тем, о которых я стараюсь не думать. Это все еще так сильно меня бесит. Подобные решения меняют жизнь и карьеру людей. «Вест Хэм» подписал Тевеса нечестно. Что меня больше всего раздражает, так это то, что Премьер-лига признала, что «Вест Хэм» был неправ, но их лишь оштрафовали», – сокрушался вылетевший с «Шеффилдом» полузащитник Майкл Тонг.

Трансферы нарушили правила лиги: «Вест Хэм» получил игроков бесплатно и нарвался на штраф

Аферу провернул агент без лицензии Киа Джурабчиан. Иранец с детства болел за «Арсенал» и мечтал управлять английским клубом, но купить мечту не смог (зато сейчас имеет хорошие отношения с техническим директором Эду и влияет на трансферную кампанию клуба).

Тогда влиятельный агент Пини Захави посоветовал бизнесмену присмотреться к «Коринтианс». Джурабчиан основал фонд MSI, с помощью которого и оформил сделку. Компания покрыла долги клуба (20 млн евро) и инвестировала еще 15 млн. MSI установил контроль над «Коринтианс» и поставил условие – 51% от всех трансферов на выход достается фонду.

Результаты клуба взлетели: команда заполучила крутых футболистов, включая Тевеса с Маскерано (их убедил лично Джурабчиан), и выиграла чемпионский титул. Тот «Коринтианс» называли бразильским «Галактикос» и самой богатой командой страны. Но мутной схемой Джурабчиана в 2007-м заинтересовалась местная прокуратура, а бизнесмена связывали с Борисом Березовским – считалось, что богачи отмывали деньги благодаря MSI.

Киа к тому времени разорвал отношения с «Коринтианс» и забрал любимых футболистов в Лондон. Права на Маскерано и Тевеса не принадлежали бразильскому клубу – ими владели четыре инвестиционные компании Джурабчиана: Media Sports Investments (MSI), Just Sports Incorporated, Global Soccer Agencies (GSA) и Mystere Services Limited.

Поэтому переходы в «Вест Хэм» подавались как свободные трансферы: англичане скрыли от лиги, что в переходе замешаны третьи лица (они получили около 12 млн фунтов).

В Англии действовало четкое правило: только клубы могут распоряжаться правами на футболистов. Но позже выяснилось, что в сделке лондонцев с Тевесом прописали нарушающее этот пункт условие. Фактически MSI решал судьбу будущего трансфера Карлоса – стоимость и другие условия диктовал фонд, а не «Вест Хэм».

Тем временем от громких трансферов все были в шоке – фанаты, главный тренер Алан Пардью и соперники.

«Помню, как смотрел его пресс-конференцию на Sky Sports News. Никто из нас не ожидал этого. В то время мы не знали, как устроена сделка», – вспомнил Этерингтон.

«Вероятно, уже осенью стало известно, что «Вест Хэм» бесплатно подписал двух игроков мирового. Были подозрения. Как мог борющийся за выживание «Вест Хэм» переманить игроков такого уровня и ничего не заплатить?» – удивлялся председатель правления «Шеффилда» Кевин МакКейб.

«Сити» освободил Тевеса от Джурабчиана, но Киа уверен, что все делал честно

«Вест Хэм» судился не только с лигой и «Шеффилдом», но и с MSI. После продолжительных разборок фонд выплатил клубу те самые 2 млн фунтов и решал судьбу Тевеса. Было очевидно, что в Лондоне Карлос не задержится – уже летом MSI получила 10 млн фунтов от «МЮ» за двухлетнюю аренду аргентинца. Ожидалось, что форварда, который составил убийственную атаку с Роналду и Руни, выкупят за 32 млн, но неторопливых соседей обогнал «Сити».

Тайна трансфера на «Этихад» по-прежнему покрыта слухами. Есть мнение, что «Сити» пришлось полностью выкупить права на Карлоса у MSI – из-за этого сумма сделки составила не 29 млн фунтов (как пишут в официальных источниках), а 47 млн. Все деньги пошли фонду Джурабчиана.

После таких сделок Киа ненавидят и в «Коринтианс», и в «Вест Хэме». Но бизнесмен уверен, что все делал по правилам.

«Есть полная прозрачность. Например, Додо, который был связан с «Манчестер Юнайтед», отличный пример: 50% на игрока было у «Коринтианс», 50% – у инвестиционной группы Traffic.

Это не дает никакого права влиять на то, когда он может играть или где он должен играть. Президент УЕФА Мишель Платини сказал, что такие трансферы распространены в некоторых частях Европы и Южной Америки», – защищался Джурабчиан.

Киа прав: в футболе все еще есть тайные трансферы, а игроков покупают не только клубы. ФИФА пока бессильна.

***

Тевес, несмотря на мутный трансфер, разборки с Джурабчианом и медленную адаптацию, стал героем фанатов. Его полюбили за решающие голы и страсть, которую он показывал на «Болейн Граунд». Это было взаимно, в отличие от Маскерано.

«Это было похоже на любовь с первого взгляда. Я чувствовал, что должен чем-то отблагодарить фанатов, потому что они оказали мне такой теплый прием. Болельщики «Вест Хэма» полностью отдают себя клубу», — сказал Тевес.

В 2022-м он стал почетным гостем на матче «Вест Хэма» и услышал овации.

Фото: East News/JUSTIN TALLIS/AFP, imago sportfotodienst; Gettyimages.ru/Christopher Lee, Alex Livesey, Jamie McDonald, Phil Cole