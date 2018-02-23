Восточные сказки. Китай снова в деле

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Печально. Очень печально. Свой юбилейный 50-й пост в этом блоге я хотел посвятить чему-то стоящему, но пройти мимо такого перехода не смог. В особенности потому, что я не безразличен к «Атлетико» и всем, кто с ним хоть как-то связан. И вот: уход Карраско, который больше всего запомнился благодаря голу в финале ЛЧ 2016 года, и Гайтана, который лучше бы выбрал «Зенит», в китайский «Далянь Ифан». Оба игрока полностью испортили свою репутацию. В особой степени Янник.

Бельгийцу всего 24 года! «Бельгийский Оскар»! Игрок уже пытается оправдать свой переход нелепыми словами: «Я решил покинуть «Атлетико» и начать новое приключение с «Далянь Ифан». Китайский чемпионат процветает, условия для работы отличные, современная инфраструктура для игроков и болельщиков. Уровень чемпионата растет с каждым сезоном. Проект клуба – отличный признак доверия и уважения ко мне, шанс развивать мои способности и мое будущее. Наряду с Халком, Лавесси, Витцелем я буду способствовать развитию футбола в Китае, который увлечен этим видом спорта».

Вы, кстати, знаете об этом клубе что-то? Скорее всего, нет. Так вот, «Далянь Ифан» последний раз принимал участие в Высшей лиге Китая в 2014 году, когда занял 15-е место по итогам чемпионата, набрав 29 очков и победив за 30 матчей 6 раз! И вот в 2018 году команда возвращается в Высшую лигу. Неплохо, ребята! Хороший выбор. Гораздо лучше какого-то «Атлетико», бьющегося с «Барселоной» в чемпионате за титул и претендующего на Лигу Европы.

Немного о Гайтане. Вот прямо совсем немного, ибо тут всё понятно. Николасу 30 лет. Собственно, всё. Понятно, что для аргентинца игра в «Далянь Ифане» - это просто заработок. А вот Янник…

Кто только не претендовал на Карраско. Он был одной из главных восходящих звёзд в Европе. Теперь будет в Китае, как и многие другие. А жаль. Конечно, в этом сезоне бельгиец не показывал такого яркого футбола, как в прошлом. Но всё же это не повод покидать хотя бы Европу, «королеву футбола».

Остаётся надеяться, что кто-нибудь из европейский клубов в будущем спасёт карьеру Янника Карраско, как это сделала «Барселона» с Паулиньо.