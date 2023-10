Перемен! «Оклахома»

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Неважно, когда появится «новый Леброн», ведь у Прести уже есть пик, под которым он его выберет. Ну или на парочку Новицки с Джейсоном Терри.

Разбор полетов

Если вы вздумаете написать пособие «Как делать перестройку в НБА, находясь в деревне?», то вам достаточно описать процессы, которые выстраивал Сэм Прести.

Гениальность проекта «Оклахомы» – это удивительная простота симулятора, которую сам для себя выбрал ГМ, доказав еще раз тезис, который должен висеть в офисе каждой команды НБА:

Любой план лучше, чем отсутствие плана.

Здесь, конечно, еще важна вера, ведь вера – это вообще краеугольный камень «Оклахомы», который позволяет построить им такой крутой проект.

Вера в Марка Дэйгнолта, несмотря на то, что дети не понимали, как играть в этот ваш баскетбол первые сезоны.

Вера в Шая Гилджес-Александра и доказательство, что франчайза можно слепить из подручных материалов, важна рабочая этика, желание и та же самая вера.

Вера в Прести и в то, что его костяк команды еще не собран, но обязательно будет. Какими бы ни были абсурдными его выборы на драфте. Посудите сами – австралийский Шаламе, который еле котировался в лотереи, непонятный разыгрывающий из «Санта-Клары», шедший в моках между 20 и 25 местами, неизвестный Дорт, который был в слезах, когда Прести делал предложение по телефону, ведь Дорт прилетел в ночь драфта в Нью-Йорк, пригласил маму, сестру, тренера из школы и колледжа, надеясь, что его выберут в 60 лучших, а после ушел в отель и просто рыдал. Все это заслуга Прэсти (не слезы Дорта).

Вера в Покушевски, Холмгрена и бог знает кого еще, ведь тот же Чет был готов к январю, но никто не пушил его с возвращением, думая о том, что он нужен нам в долгий срок, а не для текущих непонятных перспектив в плей-офф.

Смотря на текущую точку перестройки, я готов поставить твердую 5 Прести за результат и за то, как он его достиг, но дальше самое сложное, ведь начинается этап, когда от Сэма уже зависит не все...

Вообще прошлый сезон показал много интересного, что было упущено из-за того, что «Оклахома» почему-то по-прежнему мало кому интересна. Пока все любовались красотой «Кингс», арсеналом «Селтикс» и тупостью Морэнта, «Оклахома» производила революцию, натягивая команду без броска и центровых на ту атаку, которая будет очень близка к топ-10, и защищаясь без центровых и с Гидди, оставаясь в защитном рейтинге в первой половине. Вы можете хвалить Дженкинса, Биккерстафа, Тибодо и других тренеров, которые не заслуживают внимания, но именно Дэйгнолт делал одну из главных революций в лиге, и за это ему огромное уважение.

Статус: Плей-офф, но на этом Западе возможно все.

Межсезонье и генеральный менеджер

Сэм провел вполне себе престинское межсезонье.

Загнав перед дедлайном Мускалу за два пика, использовал один на Кейонтэя Джонсона. Вы могли его знать вот по этому страшному видео:

А вообще до этого случая Джонсон считался очень талантливым игроком первого раунда, но здесь типичная история low risk = high reward. Я склоняюсь ко второму.

Выбрал Кейсона Уоллеса, и это знак того, что возможно «Оклахома» переходит из режима поиска франчайза в режим укрепления ротации. Уоллес не самый талантливый игрок драфта, но зато один из лучших защитников на периметре, а это крайне важно для обороны Дэйгнолта, и чуть позже я расскажу почему

Принял Оладипо, вместе с пиками, разумеется...

Выменял пик первого раунда 2029 года у «Денвера»...

Подписал Мицича

Еще пару пиков выменял у «Рокетс» и Миллса в придачу...

Миллса, кстати, потом еще раз обменял за пик у «Атланты» и Гарубу с Вашингтоном

Последних двух отчислил, что в целом я до конца не понял. Если Вашингтон изначально был очень сомнительным проспектом, что понимал и я через океан, то Гаруба потенциала не лишен и был подписан «Голден Стэйт».

В общем, Прести делает престинские штуки и выходит на самую сложную часть перестройки.

У Сэма есть два года перед тем, как ему придется начинать продления контрактов со своими игроками. Самая сложная часть руководства команды, базирующейся в деревне – это выбивать деньги и показывать, что именно этот состав принесет титул и окупит все траты.

И вроде бы переживать пока не за что, продлевать через два года придется только Гидди, Покушевски следующим летом не попросит много, у Уильямсов контракт на 3 года, у Холмгрена тоже, ШГА еще дольше, на 5, Дорт на 4. В плане тайминга, Прести и здесь сделал все идеально, поняв, что если команда очень быстро выйдет на пик и все продления попадут в один период, как это было с Дюрэнтом, Харденом и Уэстбруком, то может повториться ситуация с уходом одной звезды. Прести начал играть в долгую.

Здесь и выбор тренера, которому дали неисчерпаемый кредит доверия, здесь и планомерный рост игроков на ошибках. Кажется, что Сэм сейчас закладывается так, чтобы при продлении контрактов было максимально понятно, что это нужно делать, а еще чтобы при потере игроков, их можно было заменить длиной скамейкой игроков ротации.

Но есть проблема.

Самый богатый владелец лиги – Стив Балмер, 97 миллиардов долларов.

Том Горес, владелец «Пистонс», на 10-м месте, здесь 5,7 миллиардов долларов.

Клэй Беннет, владелец «Оклахомы», на 28-м месте с состоянием 400 миллионов долларов.

Захочет ли владелец отдавать большие деньги своего состояния на шанс выиграть титул? Я не уверен, и это будет самая сложная часть работы Прести, которую мы не увидим. Он должен убедить владельца дать или найти деньги, потому что show must go on, и если где и должны переплачивать молодежи, то именно здесь.

Главный тренер – Марк Дэйгнолт

Посмотрите на фотографию и запомните его лицо, уверен, что он самый неизвестный тренер НБА прямо сейчас.

Марк Дэйгнолт имел реальный шанс выиграть тренера года. Он уже был вторым год назад, и это справедливая оценка.

Это не мои слова, но я согласен с мнением Джона Холлинджера.

Во-первых, стоит сказать, что научить защищаться такую молодую команду, как «Оклахома» – это успех.

Оборона Дэйгнолта была построена на нескольких пунктах.

Пункт №1 – Давление игроков задней линии на боллхендлеров. ШГА и Дорт здесь выступают в роли главных опций. «Оклахома» очень хорошо рушит первичную расстановку и комбинацию соперников, заставляя их играть в то, что они хотят видят сами.

Дорт – цепкий монстр, сложенный, как советская прикроватная тумбочка, имеющая такие же короткие конечности, как у Лугенца. Активность рук и крепкий корпус решают много проблем, помогая выступать в роли стоппера для любого типа соперника. Он уникальный защитник, способный усложнять жизнь любому игроку с 1-й по 3-й позиции.

ШГА немного другого типа. Он быстрый и подвижный, реагирующий на соперника, с огромным вингспаном и отличной латеральной скоростью, позволяющей генерировать много перехватов.

Пункт №2 – работа форвардов. Она разительно отличается от того, что делают защитники. Гидди никогда не станет индивидуально сильным защитником, но он знает, что ему делать в обороне. Уильямс и Джош преимущественно не размениваются, их главная задача – контроль пространства, чтобы соперники оказывались в нужных для «Оклахомы» точках, пусть и ценой увеличения шансов для атак из-за периметра. «Оклахома» в топ-10 с конца по допущенным трехочковым, но лишь в середине по проценту попадания соперника. Единственное упущение – трешки из углов, это должно исправиться с приходом краеугольного игрока в защиту, который будет управлять партнерами.

Пункт №3 – читай игру и реагируй. Особенность «Оклахомы», что здесь практически нет индивидуальных матчапов. Есть вещи, которые, к сожалению, я не покажу статистикой, но принцип следующий – «Оклахома» не делает частых разменов и вообще старается избегать этого по возможности. Представьте себе циферблат. Большинство команд позволяют своим игрокам двигаться в рамках двух часов, допустим, с 18 часов до 20 и обратно. Иными словами, если игрок двигается в этом диапазоне, то может меняться, если нет, то скорее всего он вышел за пределы своей изначальной зоны (бигмен поднялся наверх или гард спустился в краску). «Оклахома» сокращает диапазон с двух часов до одного, оставляя игрокам совсем маленькую зону для разменов и импровизации в обороне. Если уж совсем простым языком, то движение в обороне «Оклахомы» происходит прям совсем в небольших зонах за исключением игроков, опекающих боллхендлера.

И все это – доказательство уровня Дэйгнолта.

Заставить играть в защите, как единый организм одну из самых молодых команд лиги – это успех.

При такой особенной обороне, где нет так называемого «defensive anchor», вокруг которого можно строить оборону (Дэвис, Лопез, Грин), нужно научить всю команду двигаться в едином темпе, где смещение одного игрока заставляет двигаться всех в одном квадрате или где при выдавливании соперника нужно, чтобы создавались необходимые помехи и определенный уровень сопротивления соперника. Это то, что я говорю в пункте №2 – форварды контролируют пространство, заставляя соперников оказаться там, где это нужно «Оклахоме», и это можно сделать, только играя в совместный баскетбол, хорошо организованный и командный.

Все это достаточно сильно напоминает «Бакс» чемпионского сезона с поправкой на то, что тренировать такое гораздо легче, имея Янниса, Дрю и Брука.

Еще важный момент – это отсутствие центровых как таковых. Джейлин Уильямс – самое ближайшее, что можно назвать рим-протектором, но и он у Дэйгнолта играл подвижного бигмена, способного адаптироваться под разные построения, а не стоящую в краске палку.

Во-вторых, нападение.

«Оклахома», на самом деле, все еще ограниченная команда в этом плане.

Вдумайтесь, мы в 2023 году, и мы уже точно знаем, что две самые эффективные зоны нападения – это «краска» и броски из-за дуги. «Оклахома» – худшая команда по проценту попаданию из «краски» и 18-я по проценту из-за дуги и имеет 13-е нападение, выше «Лейкерс», «Мемфиса» и «Финикса».

Как?!

На самом деле, «Оклахома», и правда, не может делать многое в атаке. У них почти нет центровых, они не могут играть классический пик-н-ролл (26-е место по эффективности), не могут они играть и в пост-ап. Джейлин Уильямс просто не умеет, а Покушевски иногда сдувает в район 10-го ряда после чиха болельщика, так что это тоже не к нему.

И это на самом деле проблема, ведь Гидди и ШГА могут играть чистых плеймейкеров, но им некого кормить передачами.

И даже несмотря на такую дыру, «Оклахома» играет в очень правильный баскетбол.

Первое – быстрый переход в нападение, транзишин. Вы молоды, а значит, это нужно использовать

Второе – изоляции, нужно полагаться на индивидуальные качества вашего лидера, ШГА и правда прекрасен во всех компонентах и должен считаться суперзвездой уже сейчас

Третье – спот-ап броски.

Так, стоп, а ты же говорил, что у них проблемы с бросковым потенциалом?

Да, это так.

Но Дэйгнолт очень последователен в своих идеях и уже третий год заставляет их играть так, чтобы совершать чистые броски. Догматизм тренера откидывает «Оклахому» на 25-е место по эффективности спот-апов, но и на 3-е по частоте и бросковый потенциал – это главный x-фактор следующего сезона. Прогресс даже двух игроков основной ротации может позволить «Оклахоме» оказаться уже в топ-10 лиги по эффективности нападения.

Резюмируя: Дэйгнолт построил сложную и эффективную защиту, руководя молодым составом, настроил нападение, не имея снайперов и игроков, способных завершать в краске, а еще параллельно обучал команду играть в правильный баскетбол, развивал молодежь и воспитывал франчайза.

Да, он точно мой кандидат на одного из лучших тренеров лиги.

Главная звезда – Шэй Гилджес-Александер

Буду груб и прямолинеен – любой человек, кто ставит ШГА ниже топ-10 претендентов на MVP прошлого сезона, в моем понимании мало что понимает в баскетболе как таковом.

4-е место по очкам.

Лучший процент попадания среди всех защитников, делавших больше 10 бросков и больше (на самом деле даже не знаю, когда там ближайший защитник по проценту попадания ШГА)

4-е место по перехватам.

5-е место по WS.

7-е место по BPM.

По типам владений – топ-10 по пик-н-роллу (выше Букера, Гарланда, Пола), топ-5 по изоляциям (выше Кавая, Тейтума, Леброна), топ-4 по транзишину (уступил только Тейтуму, Ирвингу и Ануноби).

Есть еще одна статистику, которую даже тяжело воспринять. В «Оклахоме» всего два баскетболиста, которые имеют BPM (Box Plus/Minus) выше 1. Джош Гидди (1,2) и ШГА (7,2). Иными словами здесь практически нет игроков, которые прямо сейчас играют в плюс в среднем по сезону, но Гилджес-Александер настолько хорош, что нивелирует разницу.

И здесь важно сказать, что ШГА не является центром вселенной «Оклахомы», параллельно его прогрессу развиваются и другие игроки, а сам лидер команды максимально органично встраивается в любую идею. Главная ценность ШГА в роли франчайза, что, будучи лидером, лучшим игроком и краеугольной частью коллектива, он по-прежнему играет в команде, а не команда выстраивается вокруг него. Настолько органичного франчайза внутри команды можно было встретить только в Карри, который умудрялся быть частью системы.

Методичность и последовательность ШГА поражает. После вылета из плей-офф он первым в команде начал подготовку к следующему, по ходу плей-офф сезона, продолжив тренировки со своим личным тренером по физподготовке из Сербии – Немом Иличем. Хотя из Сербии у него только фамилия, ведь вырос в одном городе с Гилджес-Александром – Хэмилтон. При чем это не совсем обычные тренировки – основой физподготовки Шэя остается работа ног, контроль тела, гибкость и фундамент для долгой карьеры. Здесь есть хороший материал, рассказывающий про это, но если кратко, то в лиге мало кто подходит так основательно к своей физике, да еще и в таком возрасте, как лидер «Оклахомы».

Гилджес-Александер – тот самый сын маминой подруги, который встречается с девушкой со школы и не участвует в скандалах Зайона, не сливает тренера как Янг, не капризничает как Лука, тренируется летом, а не выбирает лучший спиннинг на весну, абсолютно не эгоистичен и как оказалось вполне лоялен. По слухам «Атлетика», команды, следящие за ШГА, потеряли веру, что он может запросить обмен. Кажется, у нас новый претендент на топ-5 лиги? Вполне, пусть на него подписано в 4-5 раза меньше людей, чем на Морэнта, но он уже лучше Джа примерно в каждом аспекте, кроме желания сделать тупой данк.

Состав

В «Оклахоме» на грядущий сезон, наверное, самое большое количество игроков, которые должны дать ответ на вопрос о своем будущем. Состав очень талантлив, но некоторые игроки вызывают определенные сомнения.

Вот, например, Дорт.

При всей его потрясающей защите канадец сделал серьезный регрессивный шаг назад в плане нападения. 4 года в лиге и лишь один сезон с 40%+ попаданий с игры. Из всех игроков команды, сыгравших больше 1000 минут, с Дортом на площадке команда показывает вторую с конца эффективность. Хуже только Тре Манн, чьи дни в команде по-видимому заканчиваются.

Если уж быть совсем честным, то Дорт – минусовой баскетболист и был таковым в каждом сезоне «Оклахомы», и вы не представляете, как я хотел обойти этот факт мимо, потому что Дорт мне сильно симпатичен, но его -3 по BPM выглядят ужасно. Ниже опять только Манн.

У Дорта будет во многом решающий сезон, тот же Аарон Уиггинс очень нравится прессе, одноклубникам, да и играет не сильно хуже, а по слухам еще и важен в раздевалке. Потенциально и Кэйсон Уоллес может начать подменять Дорта, оказывая бОльший эффект в атаке. С другой стороны, за такое, конечно, можно много простить:

Нюансы работы Дорта поражают, особенно после материала «Атлетика». По словам источников, которые близки к команде, Дорт – сумасшедший. Он постоянно и везде смотрит игры с субтитрами, ведь так можно увидеть, как кто из игроков просит заслон. Это уже что-то из Родмана, который считал сколько раз мяч крутится после броска Мэлоуна.

Еще бОльший вопрос по Покушевски. Отбрасывая всю нашу снисходительность и любовь к нему как к персонажу, мы получим травматичного игрока, который за 4 года адаптировался к лиге, но так и не нашел себя в ней. Вот и сейчас Покушевски травмировался и пропустит тренировочный лагерь, который крайне важен для травматичных игроков, ведь это физическая база всего сезона. У Алексея контрактный год, и до сих пор непонятно, кто он – центровой, боллхендлер или странный винг. Теряет надежду и тренерский штаб, а еще страшнее, что уже рядом Усман Дженг. Сырой француз выглядел плохо в первый год, но уже в летней лиге доказал, что перерос этот уровень и казался улучшенной версией Покушевски. Француз очень неопытен, но также играет без позиции, обладает огромным вингспаном и ростом, не настолько субтилен, умеет играть на разных позициях и, что самое важное, прогрессирует. Дженга высоко котируют и внутри организации, так что никто не удивится, если Покушевски не продлят или отдадут посреди сезона.

Для Холмгрена, может, и не решающий сезон, но очень важный с точки зрения того, как быстро он сможет приносить пользу команде.

На бумаге Чет прокатался с командой весь год, слушая все идеи тренера, разбирая соперников на тактических занятиях и смотря на игру партнеров. К тому же Холмгрен должен входить сюда как влитой.

Как я и говорил, контроль за пространством является одним из ключевых элементов всей обороны «Оклахомы», но управлять местом на площадке без бигмена и с ним – это очень разные вещи. Холмгрен в летней лиге уже показал, что может покрывать чудовищно большое расстояние при обороне на пик-н-ролле, он хорошо чувствует площадку и динамику игры. Достаточно подвижен и вариативен, чтобы играть как рим-протектора, так и заступ или размен на худой конец. Все это делает оборону «Оклахомы» уже не 14-й, а потенциально в топ-8. Сейчас игроки Дэйгнолта заводят в мини-ловушки соперников на средней дистанции, теперь Гидди и Уильямс могут заводить оппонента под Холмгрена, вынуждая бросать через соперника, которого отмечали как умнейшего защитника с прекрасным таймингом. Как под Лопеса это делали «Бакс» в свое время. И это мы не сказали про атаку.

Помните, как я отмечал, что «Оклахома» играет в эффективное нападение без бросков из «краски» и спейсинга?

Чет должен это решить.

Во-первых, Холмгрен – угроза из-за дуги, от которой нельзя отойти. Здесь все просто – одно дело Уильямс, который бросает неплохо, но только с чистых бросков, а другое – Чет, который бросит в лоб с движения и вообще учился на видео Карри.

Во-вторых, Холмгрен может играть пик-н-ролл и завершать внутри. Холмгрен вполне себе способен действовать от заслона. Здесь и плюсы для ШГА с его баскетболом средних, так и для Чета, а соперникам теперь нужно держать в уме и еще один тип владения.

В-третьих, мисматчи. Холмгрен имеет неплохой первый шаг, может бросать в лоб и ловить соперника на клоуз-аутах. В общем-то, теперь маленькая пятерка может выглядеть если не неуместно, то не всегда эффективно против «Оклахомы».

Пожалуй, я очень заинтригован Холмгреном перед этим сезоном.

При этом не факт, что Чет сходу будет вторым игроком «Оклахомы». Джош Гидди добился очень серьезного прогресса за два года, улучшив практически каждый аспект игры, при этом бегая даже меньше за матч, чем сезон, когда он был новичком:

Австралиец обладает, возможно, самым высоким IQ среди приходящих игроков с драфта за последние года 3-4. Интересный факт – в юношестве Гидди считался намного хуже, чем Дэйсон Дэниэльс из «Пеликанс», который постоянно пересекался с ним в Австралии.

Вообще, когда «Торонто» хотели изобрести свою пятерку смерти, где все защищаются и все разыгрывают, то «Оклахома» сидела рядом и списывала концепцию, поэтому здесь тоже уникально разносторонний баскетболист, про чью игру в обороне я уже сказал выше – он и правда хорошо ее понимает, пусть и индивидуально производит впечатление минусового игрока.

Гидди на второй сезон стал лучше во всем, играя чуть меньше и добавив новый функционал.

Что только стоит его флоаттер или атаки в транзишине, где паренек, похожий на Тимоте Шаламе, атакует соперников, отталкивая их от себя. Пятая часть всех атак Джоша – это именно проходы, что неплохо для парня, у которого нет первого шага, броска и атлетизма. Ну так, по крайней мере, говорили. Хотите еще удивительный факт? В транзишине, Гидди набирает больше чем Джордж, Батлер и Уэстбрук.

Чтобы не тратить ваше время, я отвечу на те вопросы, которые были заданы Гидди в конце прошлого сезона.

Как Гидди будет набирать очки? Прокачает бросок, обрастет массой и добавит флоатер.

Как Гидди будет защищаться? Встроится в схему тренера, научившись быть командным защитником.

Как Гидди будет разыгрывать? Принимая быстрые решения, он напоминает братьев Боллов, которые играют не от комбинаций, а от быстрых передач. Джош 41% своих владений не держит мяч даже 2 секунды и имеет 6+ передач.

И теперь зададим следующие вопросы, которые должны окончательно ответить на то, какой австралиец игрок.

Гидди ужасно бросает в движении. Тело разваливается, из-за дуги страшные 17%, как это исправить?

Гидди не совсем академичный разыгрывающий, любые попытки встроить его в комбинации – приветствуются, но сможет ли он?

Не будет ли ему тесно с Холмгреном, Уильямсом и ШГА?

Есть и Джейлен Уильямс, возможно, мой любимый игрок этой «Оклахомы».

Для любого молодого игрока в НБА крайне важна такая штука, как последовательность прогресса. Очень важно, насколько быстро игрок схватывает идеи тренера, адаптируется к игре и развивается. Уильямс к концу сезона становился вторым человеком команды после ШГА.

Прыжок с 29,3% (% попадания из-за дуги) на 46,3% в марте – это пропасть, которую многие игроки не могут ликвидировать и за всю карьеру. Уильямс – смог, оставаясь самим собой. Вообще Уильямс изначально нетипичный игрок, который был обязан оказаться в «Оклахоме». 3 года в «Санта Кларе», где он играл чистого разыгрывающего в стиле Леброна. Уже тогда я кричал о том, что Джейлен – самый недооцененный проспект среди всех, и поставил его выше моков на 19-е место (обычно шел 23-30). Уильямса выбрали 12-м, потому что это был самый универсальный игрок всего драфта, который может делать на площадке почти все.

Двухсторонние винги – штучный товар. Мы помним, как приходил в лигу Джош Джексон с сравнением «Новый Батлер или даже Кавай», а потом начал накуривать ребенка, был Скотти Барнс, но пока он ближе к Бену Симмонсу, пусть и пикового состояния, Куминга не впечатлил, Авдия не дорос, Девин Васселл? Да, вот так вот обнищала позиция, которая еще пяток лет назад была богата Батлером, Каваем, Джорджом, Хэйвордом. Прошло 5 лет и все те же самые, только Хэйворд травмирован не в «Селтикс», а в «Шарлотт».

Самое интересное, что мы еще не увидели, насколько Уильямс хорош, ведь в университете он играл большое количество пик-н-роллов, которые играть в «Оклахоме» неудобно, хотя они и составляют 26% всех его владений. По эффективности он уже опережает Хардена (!), Кларксона, Пола, Расселла, Конли, Леброна. В первый сезон, да.

Пик-н-ролл Уильямс-Холмгрен может стать новой ударной связкой для команды уже в этом сезоне.

Уильямс играет важную роль и в раздевалке, если вы подписаны на игроков «Оклахомы» в социальных сетях, то увидите, что именно он приходит в комментарии ко всем, стараясь неуместно пошутить.

Джейлен – взрослый проспект, который может приносить пользу здесь и сейчас. Осталось понять, кем его видит «Оклахома».

Интересно будет понаблюдать за внутренним соперничеством Джейлина Уильямса и Джеремайи Робинсон-Эрла. И будет ли оно вообще? Два растягивающих «больших», которые играют центра в смоллбольной пятерке «Оклахомы» (то есть в обычной). Лично я жду, как Джейлин станет основным игроком ротации. Слишком ценные скиллы для 2023 года – умение ставить очень крепкий заслон и бросок. Уильямс вполне может играть и с Холмгреном вместе на площадке.

Есть еще вопрос и по второму юниту.

Головой мы понимаем, что Мицич прошел свой пик и ехать надо было раньше, но разве мы не поболеем за него? Мицич – классический комбогард, который поможет «Оклахоме» шутингом и добавить вариативности для атак типа хэндофф, оффскрин. Это сейчас тоже не очень развито. Его возможность бросать после получения здесь очень хорошо контрастирует с стартовой пятеркой. Верю, что именно серб может стать главным игроком со скамейки, а помогать в паре ему будет Кейсон Уоллес, который будет выполнять защитные функции стоппера. Куда-то нужно будет всунуть Айзею Джо и Кенриха Уильямса. Две пулялки, которые точно не будут лишними. Вполне себе солидная глубина состава, чтобы проходить регулярку.

Стартовая пятерка

Шэй Гилджес-Александер-Дорт-Уильямс-Гидди-Холмгрен

Ротация – Мицич, Уоллес, Уильямс, Робинсон-Эрл, Уиггинс, Джо, К. Уильямс, Дженг

Очень далеко – Джонсон

Потенциальные пики второго раунда – Бертанс, Оладипо, Манн

Плей-офф – На грани

Плей-ин - Возможно

ШГА? – Топ-3 разыгрывающих лиги

Холмгрен – Борется за ROY

Дэйгнолт – Борется за COY

Покушевски – Дрыщ

Прэсти – Гений

