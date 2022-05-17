«Бостон» против «Хит» – шахматная партия лучших тренеров плей-офф

«ООО, а кто писал что Удока – худший тренер лиги?»

Я писал, все верно, и верните меня в ту точку сезона – напишу еще раз, но еще хуже глупости будет настаивать на ней до посинения, чего делать я не собираюсь. «Бостон» – в финале конференции, и когда я думал над названием этого превью, то первая мысль, которая пришла мне в голову – это то, что встречаются лучшие тренеры плей-офф.

Как дошли?

«Майами» прошелся катком по «Атланте» и, в частности, Янгу, ограничив его 31,9% попаданий и 15,4 очка за матч, а потом убрал «Филадельфию», показательно перестроив игру после двух поражений в гостях.

«Бостон» достаточно спокойно обыграл «Нетс», спрятав Дюрэнта от общественности, а потом постепенно вскрывал «Бакс» с полным уничтожением в 7-й игре.

Как сыграли в регулярном чемпионате?

2-1 в пользу «Бостона», но как-то ссылаться на них нельзя. «Селтикс» разделили свой сезон на две части: первую – ужасную и вторую, где превратились в доминаторов.

Да и оценивать «Хит» по ходу регулярного чемпионата дело не самое дальновидное. Лучший пример – Данкан Робинсон, игравший 26 минут по ходу чемпионата и выходивший на 18 минут за серию с «Филадельфией».

Защита «Хит» – их главный козырь, она будет работать?

Краткий ответ: Да.

Защита «Хит» – их визитная карточка, и, пожалуй, у них есть варианты на все случаи жизни. Серия с «Атлантой» – это перманентное уничтожение Трэя Янга на мяче. Сила «Хит» в командной обороне, а не индивидуальной, как, например, у «Мемфиса». Защита головой, а не ногами всегда дается легче.

В итоге вся игра «Атланты» от пик-н-ролла свелась к тому, чтобы поставить заслон Янгу, увидеть, что не меняется ровным счетом ничего, и дальше наблюдать за плохим броском.

Янга преследовали на каждом участке, и когда он был ограничен временем, то получал к хорошей опеке еще и двойную с перекрытием линий передач.

Вторая серия против «Филадельфии» складывалась так же, только с заменой Янга на Хардена в роли мученика. Редкие всплески реактивного Макси тревожили оборону, но едва ли это можно назвать серьезной проблемой. Так продолжалось до возвращения Эмбиида, после которого «Хит» будто посыпались. Справедливости ради посыпались они не в обороне, но после двух поражений прибавили они именно там, превратив в ад существование камерунца. Стандартная защита против Эмбиида – это двойная опека, «Хит» же начали уничтожать Джоэла еще до получения. Отдельное уважение за это Адебайо, который выталкивал камерунца каждый раз в район даже не хай-поста, а еще выше, заставляя того совершать либо тяжелые броски, либо отдавать назад, либо тратить большую часть времени атаки на доставку мяча в нужную точку. Если камерунец все-таки занимал пост, то сразу получал двойную опеку в момент передачи. Эмбиид провалил последние игры серии, но во многом из-за «Хит», а не собственных проблем.

Защита «Хит» в плей-офф имеет второй защитный рейтинг и абсолютно заслуженно, так что работать она будет. Уязвимость у «Хит» имеется, но не в обороне.

Правда, с «Бостоном» будет тяжелее все это реализовать. Во-первых, «Бостон» уже поиграл против команды, которая дает много дальних бросков, а во-вторых, у «Селтикс» достаточно вариаций, чтобы выпускать полностью бросающие ростеры. «Хит» хороши тем, что умеют закрывать главных звезд, главных снайперов, но когда опасность может исходить от любого, требуется много индивидуальных действий – а это не совсем игра «Хит».

Но защита «Селтикс» не хуже же?

Краткий ответ: Интересный вопрос.

На бумаге у «Бостона» были куда сложнее задачи, чем у «Хит». Дюрэнт и Ирвинг явно опаснее Янга, и там «Бостон» не отдал ни одной игры, а действующие чемпионы выглядели интереснее травмированного Эмбиида и Хардена, растерявшего остатки формы.

Но я бы не был так однозначен в этом ответе.

Игра «Нетс» по структуре такая же однобокая, как и «Хоукс», что не отменяет того факта, что ростер «Бруклина» в разы сильнее, а действующий чемпион дал промазать 98 раз за 7 игр Холидэю. Остановили ли «Бостон» Янниса? Нет, это не так. Холидэй остановил себя сам, а Яннис как доминировал, так и доминирует, больше никого в нападении «Бакс» не было.

Были и странные моменты на протяжении всей серии, как постоянный размен Янниса в Брауна, с которым ничего не делали.

Но защита «Бостона» и правда хороша.

Она третья по ходу розыгрыша плей-офф, немного уступает «Хит» статистически, при этом обладает гораздо большим числом индивидуально сильных защитников.

Возьмем игроков, против которых в этом плей-офф совершают хотя бы 10 бросков. У Смарта, Гранта Уильямса, Тейтума и Хорфорда статистика говорит, что они не дают забить через себя и 44%, феноменальная цифра, и «Селтикс» могут играть практически в полный размен, что делает нападение «Хит» еще более проблемным.

Эти «Хит» так хороши? Все говорили про синдром пузыря, и их реальные силы все увидели в прошлом году, нет?

Краткий ответ: Непонятно.

Если честно, то за 3 года «Хит» не сильно поменялись. Много идей осталось на вооружении у Споэльстры – игра от защиты, модифицированная зона, нападение, отталкивающееся от сильных сторон. Просто в прошлом году их код вскрыл Яннис, закрыв Батлера и выключив этим все нападение команды, да и многие игроки провалились по ходу именной той серии. Даже сейчас эти «Хит» хороши, но с большими вопросами по нападению.

Что касается состава, то кто-то стал опытнее и лучше – Хирро и Адебайо, кого-то добавили – Лаури, Дедмон, кого-то нашли вообще из ниоткуда – Струс, Мартин. Ростер изменился, идеи остались, как-то так.

Все стало лучше, но улучшились сильные стороны команды, а вот их слабости сначала маскировались, а потом снова оголились.

Нападение против не самой готовой «Филадельфии», где Харден в защите играет на 0,5 Хардена, тащит Джимми Батлер и только. Как закрыть Батлера, мы все видели и хорошо это знаем.

Хирро, которого весь сезон наигрывали как комбогарда для второго юнита, превратился в обычного Хирро, который очень напоминает что-то нам родное и уличное, но без претензий на звание плеймейкера и вожака, пусть и второго состава. Лаури за 2 игры серии набрал 6 очков и -11, его жирная задница окончательно стала проблемой, да и на протяжении всего сезона Кайл почти не был здоров.

С таким составом пришлось возрождать даже Оладипо, чтобы хоть кто-то мог работать с мячом.

И теперь внимание. Три игрока, которые имеют наивысший коэффициент использования: Батлер, Хирро и Оладипо. Самый надежный – Батлер, которого в прошлом году остановили банальным преимуществом в росте. Это очень ненадежная атака.

На бумаге сложно придумать, что будут делать «Хит», потому что Батлер – не Дюрэнт, а его спрятали и забыли. Адебайо, даже не половина Янниса, у Споэльстры будет очень нестандартное нападение с большим количеством хитрых комбинаций, но опять же нет уверенности в нападении этих «Хит».

Внимание за Струсом

«Хит» одни из лидеров в плей-офф по катам (забеганиям) и хэндоффам (атака с передачей мяча от бигмена, ставящего заслон гарду под атаку, выполняется с постановкой заслона при передаче), а еще абсолютные лидеры по скрин-ассистам, но опять же все упирается в «Бостон», который может играть просто постоянный размен всех на всех. Споэльстра что-то придумает, но пока непонятно что.

Звучит не очень хорошо. «Хит» – самая слабая команда из оставшихся?

Краткий ответ: Не совсем

«Хит» будет сложно в атаке, но любую серию они затянут в тяжелую и вязкую игру, где счет будет равным. Ну и разумеется, у «Хит» есть еще одно преимущество, про которое нельзя не сказать – характер. Приверженность культуре «Хит» заставляет их сражаться на победу без расслабленности, даже когда они выигрывают 20-30 очков. Пожалуй, «Хит» являются одной из самых неоднозначных команд финалов конференций, но при этом любая встреча, где 50% на 50%, может качнуться в их сторону лишь за счет характера и мотивации, а также тренерского гения.

А Джимми Батлер правда ограничен?

Краткий ответ: Вроде бы да.

Будучи последней олдскульной звездой поколения, Батлер имеет все те же плюсы и минусы из прошлого – ментальность и абсолютное несоответствие стилю современной эпохи.

Необязательно, что Батлер провалится, например, по ходу этого плей-офф он выполняет приемлемые 4,4 попытки из-за дуги, но вероятность его провала выше, так как ограничений больше. Джимми не очень хорошо проводит серии с сильными вингами – на ум приходят «Бакс» прошлого сезона или «Бостон» во время плей-офф в «пузыре», в той победной серии Батлер не был даже вторым игроком команды.

С другой стороны, влияние Батлера очень зависит от тренера соперника. Док Риверс посмотрел прекрасный баскетбол, но особо ничего не делал, и главным защитником против Джимми по ходу серии был Харрис. За время опеки Тобайасом Батлера «Хит» набрали 145 очков, а лично Батлер – 32 очка. Док Риверс сделал странную вещь, дав Батлеру размениваться с Тайбулла на кого угодно. Сам Маттис тоже провалил серию, и это доказывает, что Батлер может быть хорош против сильных вингов, но все же сопротивление было редким и непостоянным. 30,2% - коэффициент использования, и это достаточно тревожная история для болельщиков «Хит».

Как будет в серии против «Селтикс» – неизвестно, потому что оценка Джимми Батлера всегда очень сложна, особенно с помощью цифр. Вроде бы логично, что он провалится, но Батлер играл против защитных «Лейкерс» в финале и был на уровне суперзвезды, сейчас команда стала лучше.

Но Тейтум – лучший игрок серии?

Краткий ответ: Определенно.

Джейсон Тейтум – суперзвезда, которая в плей-офф стала играть еще лучше, прокачав каждый свой навык. 6,1 передачи, элитная защита, включая противостояние с Дюрэнтом, где Кевин набирает лишь 16,7%. Все при нем, и единственное, что смущает – это оборона «Хит», умеющая полностью выключать или направлять в нужное для них русло таких игроков. Правда, и у «Хит» не все так идеально. По ходу серии будут моменты, когда Споэльстре придется переключаться на персональную опеку, и здесь против Тейтума есть Батлер, которому еще тащить нападение, или Такер, через которого в прошлом плей-офф накидал полную авоську Дюрэнт.

Статистика Тейтума еще более удивительна:

Лидер лиги по очкам за владение в транзишине

Топ-5 по очкам в изоляциях

Топ-10 по очкам на пик-н-роллах

Ну и пожалуй, лучший двухсторонний игрок лиги из всех оставшихся

Единственное, что смущает – это 17,7 очка за игру против «Хит» по сезону. Отчасти это говорит, что «зона» работает, но это всего лишь регулярка.

Все нападение команды работы только за счет Тейтума?

Краткий ответ: Нет.

Пускай Браун провалил серию с «Бакс» в защите, но был стабилен на протяжении всей серии в нападении – 47,7%+46,3%+76,3%, плохой процент только со штрафа. Джейлен с отрывом входит в топ-3 лучших игроков нападения в серии. Аккурат за Тейтумом и Батлером.

Хорфорд, Уильямс, Смарт – все сыграли хорошо, вот только...

Ну знаете, 8-е нападение в плей-офф, играя против «Нетс» и не изменяющихся «Бакс»? Не то что я скептик, но даже у «Хит» или «Пеликанс» рейтинг намного выше, пусть и не совсем корректно сравнивать команды из-за небольшой выборки.

Это не поражающие цифры, которые заставляют говорить, что нападение «Бостона» – это сила, которая уничтожит «Хит». Это вообще хороший вопрос, что нас ждет от «Селтикс», потому что 2 года назад именно зона убила шансы «Бостона».

Хороший шанс посмотреть еще раз на Удоку и на то, как изменились игроки «Селтикс».

«Хит» имеют самую глубокую скамейку, разве нет? В этом их преимущество?

Краткий ответ: Не совсем.

Наивно полагать, что у «Майами» сильнейшая скамейка. У них сильнейший тренер, который даже из гнилого сучка сделает Хассана Уайтсайда, приносящего пользу на площадке, но да, Споэльстра полностью перекраивает ростер в зависимости от потребностей.

Струс забрал минуты Робинсона за счет лучшей отдачи в обороне, лучшего движения через заслоны в защите, низкого центра тяжести, помогающего в посте, и более универсальной игры в атаке, где Робинсон может только бегать через заслоны.

Оладипо забрал минуты Лаури, потому что Кайл выбыл, а Хирро по-прежнему не может вести нападение команды и стабильно забирать сложные броски.

Собственно, у Споэльстры есть ресурсы, но очень ограниченные и созданные в первую очередь им самим из ничего. В любом случае – серии плей-офф выигрывают и проигрывают в первую очередь звезды, а они у «Хит» проблемные.

Даже так, «Бостон» имеет куда более глубокую скамейку, имеющую в среднем +2,3 за свои отрезки. Это второй результат в плей-офф.

А что Адебайо? Он же звезда?

Краткий ответ: Да, но звезда в стиле «Майами»

Бэм – прекрасный и недооцененный защитник, который будет претендовать на DPOY в следующем сезоне, но нужно понимать, что это его первый сезон, где он снизил среднюю дистанцию атаки, и что после возвращения Эмбиида его результативность просела с 23 очков за игру до 13, а процент попаданий с 71% до 60%. Адебайо по-прежнему маленький бигмен, которому тяжело в атаке стабильно набирать очки. Да, он хорошо ставит заслоны, но это лишь вспомогательная опция, «Бостон», игравший против Янниса, моментами неплохо использовал Хорфорда, а еще должен выздороветь Роберт Уильямс, а еще есть Тайс, старательный Грант Уильямс, насытить «краску» размерами здесь есть кому.

Но в защите Адебайо, конечно, ключевой элемент. Именно его универсальная способность занимать любую точку в зоне, успевать подчищать провалы игроков и при этом бороться на равных с лучшим пост-центровым поколения делает его звездой.

Возможно, Споэльстра заставит Бэма еще активнее играть поинт-центрового, но для этого нужны ошибки игроков «Селтикс» при переключениях и забеганиях, опять же постоянные размены могут спасти «Бостон».

Во многом «Бостон» прошел «Милуоки» из-за отсутствия адаптивности, древнейшей тактики с Лопесом в «краске» и большого количества бросков из-за дуги. Здесь такое не пройдет.

А кто будет держать Адебайо?

Краткий ответ: Роберт Уильямс как основной защитник.

Идеальный игрок для защиты Бэма – Роберт Уильямс, как раз все тягучие попытки набрать очки Адебайо будут нивелироваться габаритами «Таймлорда». По ходу регулярного чемпионата так и было, у Бэма всего лишь 40% попаданий, когда его опекает Роберт Уильямс. Не думаю, что тут нас ждет сюрприз.

Маркус Смарт – лучший защитник в серии?

Краткий ответ: Очень спорно!

Смарт получил награду во многом благодаря трем факторам.

Он может защищаться намного выше благодаря страховке Роберта Уильямса Он отлично защищается на пик-н-роллах ДА И ПОРА БЫ ВООБЩЕ-ТО!

Вот только в серии с «Хит» это все не имеет смысла.

Защищаться выше будет сложнее, потому что Роберту Уильямсу придется подниматься выше за Адебайо, который пусть и не угрожает с дистанции, но именно там раздает основные заслоны и передачи, а пик-н-роллы – это вообще не для «Хит». «Майами» не играют ни от пик-н-ролла, ни от быстрого отрыва, ни от спот-ап бросков, это самая неудобная команда лиги для понимания их обороны.

Скажу так: у того же Тейтума будет гораздо более важная роль против Батлера, да и Роберт Уильямс должен ограничить Адебайо и обеспечить качественной подстраховкой своих партнеров.

«Селтикс» будет играть в два бигмена?

Краткий ответ: Периодами.

В это сложно поверить: повторюсь, что «Майами» – лидеры по скрин-ассистам, можно играть в постоянный размен, но сколько так протянет Хорфорд? Не уверен, думаю, качественно успевать за всеми возможности не будет. С другой стороны, всегда есть Грант Уильямс, который может считаться и бигменом и успевать за всеми, но ротация будет хорошей дилеммой для Удоки и ему придется ее корректировать от игры к игре.

Например, в минутах Уайта я бы сомневался, это потенциальный выстрел себе в ногу – он не поможет взломать зону, а его бросок по-прежнему опасен для собственной команды.

«Бостон» легко вскрыл оборону «Милуоки», с «Хит» будет также?

Краткий ответ: Точно нет.

На самом деле, «Бакс» очень помогали «Селтикс» выиграть. Как минимум, тактика с дроп центровым и минуты Хилла делали очень больно каждому болельщику «Бакс».

Вообще хороший вопрос, как нападение «Бостона» перестроится, а выбора не перестраиваться у них нет. Играть драйв-н-кик (вход и скидку на дугу) тут не получится хотя бы потому, что не будет сидящего внутри Лопеса. Играть через постоянное раскидывание зоны логичнее, но мы не видели, как этот «Бостон» может это делать, особенно если будет играть с парой Хорфорд-Уильямс, где очевидно в районе линии штрафных придется много на себя взять именно Роберту, а способен ли он приносить пользу в этом амплуа – вопрос.

Есть вероятность, что много может скатиться к изоляциям, и это будет маленькая победа «Хит», которые обожают придумывать ловушки под изоляции.

Есть еще один статистический факт, который косвенно дает лучик надежды «Хит». Статистически «Бостон» имеет 50% побед против команд, которые чаще всего используют «зону». Статистика очень неточная, потому что никто не ведет подсчет количество времени, сколько и когда какой тип защиты играется, но дает повод поразмыслить.

Так, а кто вообще будет играть у Споэльстры?

Краткий ответ: Не знает никто.

Вероятно, можно предположить, что Струс снова получит больше минут, чем Робинсон, потому что «Селтикс» активно использовали неравноценные размены во время серии с «Бакс», и глупо полагать, что они откажутся от этого.

Батлер, Адебайо и Такер тоже вне подозрений, как и Хирро, который все же хоть что-то да набирает. Минуты Оладипо зависят от травмы Лаури и его состояния. Кайл вообще будет x-фактором для «Хит», именно он может стать на площадке вожаком, организовывающим нападение в сложные периоды (как Крис Пол, если бы Крис Пол играл в серии с «Далласом»).

Дедмон тоже будет играть, как и Винсент. Дуэйн – просто добротный бэкап, которого можно использовать для пик-н-роллов при игре против скамейки, а Винсент обладает необъяснимой притягательностью для Споэльсты, оставаясь самым спорным защитником ротации, но иногда напоминая Драгича на чужой половине.

А Удока теперь-то крут?

Краткий ответ: Очень да!

Ну а как, если у него даже Стаускас сыграл в 4 играх серии?

Вообще Удока раз за разом добавлял в серии против «Бакс». Резонные добавления каждую игру чего-то нового, как, например, увеличение игрового времени и бросков Уильямса, усиление Притчардом со скамейки или выступление Хорфорда, который провел лучшую игру в плей-офф за свою жизнь именно под руководством Удоки в 35 лет. Все это можно смело добавлять в резюме главного тренера «Селтикс».

Где-то Удока перемудрил, но в целом его решения были явно интереснее, чем у Буденхольцера и тем более Нэша.

«Бостон» получает удовольствие от жесткой защиты, доминируя на своей половине – в целом это очень похоже на культуру «кельтов».

Фаворит: «Бостон»

Главный человек серии: Джимми Батлер

Возможный x-фактор: Кайл Лаури

Главная неизвестная: Нападение «Бостона» против зоны «Хит»

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Фото: REUTERS/Bill Streicher-USA TODAY Sports, Jeff Hanisch-USA TODAY Sports, Jasen Vinlove-USA TODAY Sports, Winslow Townson-USA TODAY Sports