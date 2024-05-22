«После фигурки не хватает макияжа, платьев». Тренировалась у Дудакова и Бутырской, а сейчас в велоспорте

Алина Лысенко – главная надежда нашего велоспорта прямо сейчас. В 21 год она чемпионка мира среди юниорок, рекордсменка страны, а теперь еще и призер взрослого Кубка мира.

В Париже-2024 Алина (если бы туда поехала) точно боролась бы за медаль.

Но еще Лысенко – пример стремительного превращения фигуристки в топ-спортсменку в другом виде. Алина закончила выступления на льду в 15 лет со всеми тройными прыжками. А ее тренерами были Сергей Дудаков (уже много лет – один из ключевых специалистов в команде Тутберидзе) и Мария Бутырская.

Как же получился столь быстрый переход? Мы поговорили с Алиной.

«Неделю жила дома у Бутырской. Так нужно было, чтобы похудеть»

– У тебя папа и брат профессионально занимаются велоспортом. Как ты оказалась в фигурном катании?

– Родителям показалось, что для девочки это идеальный вид, а велоспорт – скорее мужское. В принципе, я и сейчас так думаю.

Каток в Крылатском расположен совсем рядом с треком, водить удобно. Так меня в 2,5 года и отправили на лед. Сначала тренировалась в группе начальной подготовки, а в 4 года попала к Сергею Викторовичу Дудакову.

– Он тогда работал на льду в Крылатском?

– Да. Я тренировалась у него года четыре, до моих восьми лет. Мне повезло, Сергей Викторович действительно хороший тренер. Очень грамотный, в меру строгий, моментами добрый – может и пожалеть, и успокоить.

Я пришла к нему в возрасте, когда закладывается основная техническая база. А он как раз специалист именно по технике. И результат был, именно прыжки всегда давались мне лучше всего. Со скольжением, пластикой проблем было куда больше.

Потом Сергей Викторович ушел в группу к Тутберидзе, а мы остались без тренера. Мария Викторовна изначально не хотела нас брать, потому что не работала с такими малышами. У нее тогда были спортсмены по 15 лет и старше. Но в итоге взяла, а после нас стала тренировать и других фигуристов помладше.

– Охарактеризуй Бутырскую-тренера одним словом?

– Строгая! Это ни в коем случае не плохо, так как давало результат. С ней я запрыгала все тройные, дошла до первого спортивного разряда.

– Ты наверняка всегда отличалась ростом и фигурой от стандартов фигурного катания. Это не смущало?

– Пока была ребенком, не выделялась. Ну, может, была чуть поплотнее, чем девочки-тростиночки, но некритично. Я была скорее атлетичной, любила прыгать.

Разница стала заметна только в последние два года в фигурке, лет после 13. Даже не столько в росте, сколько в фигуре – у меня кость шире, много мышц.

– С какого момента ты стала ограничивать себя в питании?

– Сейчас дети гораздо более продвинутые и начинают считать калории уже лет с 8-9. Я лет до 12-13 об этом понятия не имела. Пока не столкнулась с подростковым возрастом и реальной проблемой.

Сказать, что было тяжело – не то слово. Кажется, я перепробовала все возможные способы: голодовки, не есть после 18 часов, сидеть на одной гречке и воде...

Однажды Мария Викторовна на неделю забрала меня к себе домой. Это была такая практика: она по очереди брала одну из девочек в загородный дом. Сама возила на тренировки, в школу, а главное – готовила правильную еду и следила, чтобы нигде не подъедали.

Я там не голодала, но очень скучала. Например, я по жизни мясоед, а там мясо было в очень ограниченном количестве, маленькими порциями, приготовлено на пару или вареное, не соленое... Естественно, ничего жареного или жирного.

Чувство голода было постоянно со мной. Первый вечер звонила маме в слезах, потом привыкла. В конце концов, я уже была в том возрасте, когда понимала, что мне это нужно. И если я не могу справиться с весом сама, то почему не принять помощь от тренера?

– Ты шла в фигурку с мечтой об олимпийских победах или скорее для здоровья?

– В начале, конечно, думала о победах. У меня до сих пор перед глазами картина, как все говорят: «Боже, как она потрясающе смотрится на льду, это же будущая олимпийская чемпионка».

Мне так говорили довольно долго. И я не могла трезво оценить свои силы. Мне казалось, что раз взрослые пообещали – значит, так и будет. А потом, когда я объективно стала отставать, осознать это было очень сложно. Перед тем, как уйти из фигурного катания, я очень много и долго плакала.

И даже когда ушла, несколько лет мы с родителями не могли говорить на эту тему. Было слишком больно.

– Уйти из фигурки – это было твое решение?

– Только мое. Я пыталась закончить два года, начиная с 13 лет. Сначала говорила «все, я ухожу», потом Мария Викторовна с родителями уговаривали, что бросать рано, я возвращалась, и так по кругу.

Но в какой-то момент решилась окончательно. После очередной тренировки позвонила маме и твердо сказала: «Все, больше не могу, правда» – «Мы тебя услышали». И так моя карьера в фигурном катании закончилась.

– Считается, что фигурное катание – очень дорогой вид спорта. Не жалко было потраченных финансов?

– Заниматься фигуркой действительно дорого. Платья, коньки, лезвия, даже тренировочная форма – все это было на родителях, потому что я не достигла того уровня, чтобы рассчитывать на помощь государства. Я безумно благодарна семье, что не знала ни в чем отказа. Если хотела платье, где много стразов – мне такое и шили, если нужны были коньки – их тут же меняли, и так далее.

При этом, когда я закончила, никаких упреков не было. Мы все через многое прошли, и было понятно, что пути дальше уже нет.

– Заниматься велоспортом сильно дешевле, чем фигуркой?

– Сложно сравнивать, потому что в велоспорте ты сразу попадаешь в спортшколу, и там выдают необходимый инвентарь. Может, по мелочи что-то докупают родители (вроде туфель или каски получше), но это несопоставимо с тратами в фигурном катании.

«В фигурном катании 13 лет ждала результатов, но их не было. А в треке через три года выиграла первенство мира»

– Как после фигурки ты оказалась в велоспорте?

– Изначально я сказала, что больше никакого профессионального спорта в моей жизни не будет. Стала ходить в школу, занялась танцами в свое удовольствие, но как будто чего-то не хватало. Ну, и так как папа и брат постоянно пропадали на треке, было очевидно, что попробовать в первую очередь.

Я очень удивилась, как быстро все стало получаться. В фигурном катании я 13 лет ждала результатов, а их не было. А тут уже через год я вышла на соревнования, через три выиграла первенство мира среди юниоров. С ума сойти!

– Сравни ощущения: исполнять программу на льду и ехать по треку?

– Если честно, первое время мне очень не хватало здесь макияжа, прически, платьев... Как будто бы спорт создан скорее для мужчин.

Сейчас я научилась восполнять это в обычной жизни. Там я могу выглядеть как хочу, это помогает найти баланс. На треке я одна, в жизни – совсем другая.

– Контролировать вес тебе больше не нужно?

– Не скажу, что совсем расслабилась, но конечно, стало гораздо легче. В фигурном катании ты постоянно живешь в режиме ограничений. Выходной, отпуск, каникулы – неважно, утром, днем и вечером – в голове всегда живет счетчик, сколько ты съела. Постепенно я настолько в это погрузилась, что автоматически просчитывала, сколько набрала или скинула после тренировки, даже без весов.

Когда закончила с фигуркой, я расслабилась. За год набрала килограммов 8-10. По мне было не особо заметно, но люди, которые видели меня в фигурном катании, понимали разницу.

В велоспорте тоже, конечно, нужно правильно питаться. Но тут скорее вопрос здоровья, чем лишнего веса. И главное, что нет этого счетчика: ну, съела ты сегодня шоколадку – и ничего страшного.

– За время в фигурном катании ты много упустила в плане образования?

– Все эти годы я ходила в школу на один, максимум два урока. Потому что с 10 до 17 часов у меня были тренировки. Я очень переживала, что отстану, ничего не буду знать, и так далее. Спасибо родителям, которые помогали с уроками и в том числе нанимали репетиторов. Ведь в любом случае ни один родитель не даст ребенку столько знаний, сколько учитель.

После фигурки у меня был год, когда я полноценно ходила в школу. И стало понятно, что я ни от кого не отстала, скорее наоборот. До сих пор бывает, что ко мне подходят мамы маленьких фигуристов и спрашивают, как быть со школой. И тут, мне кажется, если есть желание семьи, то ребенок со всем справится, все реально.

– Фигурное катание во много раз популярнее велоспорта. Переживаешь?

– Мне повезло, что на момент, когда я занималась, фигурка еще не была настолько популярна, как сейчас. Этот процесс только начинался. И лично я себя популярной никогда не ощущала. У меня была известный тренер – Мария Викторовна, к ней постоянно приезжали журналисты, но я же понимала, что дело в ней, а не во мне. У меня не было никаких фан-клубов, спонсоров, меня не знал никто, кроме узкого круга профессионалов.

Если бы я уходила сейчас, было бы гораздо сложнее. Потому что, конечно, велоспорту не хватает популярности. И странно, ведь спринт или кейрин очень зрелищные, в чем-то даже понятней и интереснее фигурки. Мало кто разбирается в прыжках или отличает уровни сложности технических элементов. А тут бешеные скорости, никаких нюансов, кто первый приехал на финиш – тот и победил. Смотрят же «Формулу-1», а тут почти то же самое, только на велосипедах.

– Годы в фигурном катании – это для тебя потерянное время как для велосипедистки? Условно, если бы ты начала заниматься с 10 лет, а не с 17 – сейчас результаты были бы лучше?

– Уверена, что нет. Процентов 50 моего нынешнего успеха дала фигурка. Там мне заложили такую мощную базу, что даже за год без спорта я ее не растеряла. И наверняка, если бы я в 16-17 лет пришла в велоспорт с улицы, сейчас у меня таких результатов бы не было.

И я даже рада, что не пришла на трек в 10 лет. Тогда мне бы уже, скорее всего, надоело бы.

Ого, у Алины есть нейтральный статус. Поедет в Париж?

– Ты недавно выступила на этапе Кубка мира в Гонконге в нейтральном статусе. Как ты его получала?

– Ничего сложного. Заполнила стандартную анкету, там все было очень просто и очевидно. Отправила на согласование эскиз велоформы, в которой планировала выступать. Примерно через месяц пришел ответ, что статус получен.

У нас все прошли аналогичную процедуру: спортсмены, тренеры, персонал. Сроки рассмотрения у всех были разными, тут все индивидуально.

– Финансовые взносы нужны были?

– Нет, платить было не нужно.

– А политические декларации?

– Нет, от нас ничего такого не требовали. Стандартная анкета, на этом все.

– У тебя сейчас сложный технический вид спорта. Есть опасения, что из-за нейтрального статуса на соревнованиях будет не хватать техников и другого персонала?

– По крайней мере, в Гонконге все было хорошо. На четверых спортсменов поехали тренер и механик. Этого вполне достаточно, все было на хорошем уровне. Они же решали и все оргвопросы: визы, билеты, гостиница и так далее. Мы думали только о соревнованиях.

– Как тебе Гонконг?

– Я в восторге. Впервые выехала на такие крутые гонки, а тут еще и страна интересная. Жили в шикарном отеле, погуляли по городу, хотя времени и было совсем мало. Но там, что ни улица – сплошные небоскребы, интересные дома. Суперклассно!

Если говорить о спорте, то конечно, мировой уровень – это совсем другое. Я не к тому, что у нас в России хуже, просто это совершенно разные миры. До этого я выезжала только на юниорском уровне и знала только девочек своего возраста. А тут я впервые увидела всю элиту, ни с кем никогда раньше не гонялась!

Были волнение, страх, но была и радость, что вот я наконец здесь, среди них. Для меня это очень важный этап, чтобы в себя поверить.

– Были моменты, которые тебя напрягли? Провокации и тому подобное?

– Честно, вообще не было. Когда находишься там внутри, о таком даже не думаешь. Все как обычно, каждый готовится, выступает – занимается своим делом. Я никакого негатива не почувствовала.

– Больше ты выступать за границей не будешь?

– Пока нет. Почему – даже не знаю, тут не все от меня зависит. Пока возможности выехать куда-то нет. Впереди – этапы Гран-при в Москве, Питере, Туле… В общем, все как обычно.

– Что с олимпийским отбором? Теоретический шанс поехать в Париж у тебя еще есть?

– Если только совсем теоретический. У нас квалификация по очкам, которые распределяются на Кубках наций в разных странах. У других спортсменов уже слишком большой отрыв, даже если я сейчас стала бы выступать вообще везде, все равно, скорее всего, не хватило бы. Один старт – это слишком мало, чтобы думать об олимпийском отборе.

– Тебе от этого грустно?

– Мне сложно рассуждать об этом… Наверное, если бы я была постарше или безусловным фаворитом, мне было бы обидней. А так, червячок в душе живет, но стараюсь быть поспокойней. Мне не так много лет, надеюсь, еще будет возможность отобраться на Олимпиаду.

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Фото: личный архив; Instagram/lysenko_alina03