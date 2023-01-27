«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

Международный олимпийский комитет (МОК) почти пригласил российских (и заодно белорусских) спортсменов в Париж-2024.

Окончательное решение и детали за международными федерациями, но уже понятно: чтобы поехать на Олимпиаду – нужно выполнить жесткие критерии.

В их числе не только знакомые усиленные проверки на допинг, но и «соответствие миротворческой миссии МОК». Это значит, что соревноваться смогут только те, кто не выступал с активной поддержкой боевых действий. Что именно подразумевает МОК под «активной поддержкой» – пока загадка.

Неудивительно, что российский спорт встретил столь неконкретное заявление в растерянности. Единства нет даже среди руководителей.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал эту идею Томаса Баха «шаг вперед, два шага назад».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался обтекаемо: «Считаю невозможным комментировать до рассмотрения. Нужно смотреть, что будет принято. Пока в глаза бросается одно – даже в формулировках инициативы слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи».

Не нравится излишняя политизированность и депутатам. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала заявление МОК провокацией.

«Понимаю, больно. Спортсмены переживают, потому что жизнь атлета коротка, но сейчас не тот случай, когда мы можем идти на какие то уступки. Потому что это будет раздор в обществе и среди спортсменов».

Боится раскола и олимпийская чемпионка Светлана Журова: «Такими предложениями они хотят заставить общество засомневаться: «А что не так с этим спортсменом? Он что, не патриот?»

А вот помощник президента России, курирующий спорт Игорь Левитин – пожалуй, единственный, кто встретил рекомендации МОК позитивно:

«Как только международные федерации получат рекомендации от МОК, они проинформируют нас, и начнем работу. Но считаю, что это успех. Олимпийская общественность понимает, что без России Олимпийские игры проходить не могут».

Спортсмены: либо молчат, либо за бойкот – и только Резцова (старшая) против

Российские спортсмены в туманной обстановке пока предпочитают отмалчиваться. Из действующих сразу высказались только шахматист Сергей Карякин и лыжница Вероника Степанова – те, кто и раньше не скрывал позиции.

Карякин, уже отбывший дисквалификацию за нарушение этического кодекса FIDE в связи с политическими высказываниями, привычно категоричен:

«Я наслышан о требованиях МОК, но точно не буду под них подстраиваться. У меня есть своя позиция, и я не отступлю от нее. Пусть это все останется на их совести. Я ничему не удивлюсь, но надеюсь, что нас не будут отстранять за выражение гражданской позиции».

Степанова вспомнила историю, но при этом воздержалась от кардинальных высказываний:

«Уверена, что мы вернемся на международные соревнования, причем все вместе. Либо никак. Я оптимист и не вижу особой пользы быть чем-то еще, как говорил один британский политический лидер (цитату приписывают Уинстону Черчиллю – Sports.ru). Он тоже, кстати, пытался сдерживать русских и не пускать. Только он, в отличие от нынешних западных политиков, был реалистом и знал предел своих возможностей».

А вот биатлонистка Наталья Гербулова попыталась предположить за всех: «Конечно, хочется выступать под родным флагом. Но если будет возможность выступать под нейтральным флагом, думаю, что никто не откажется. Любой поедет туда».

Среди бывших спортсменов, похоже, абсолютное большинство считает, что на условия МОК соглашаться не стоит. В этом лагере двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев:

«МОК – неполитическая организация. Соответственно, они не имеют права ставить вопрос, разделяя, кто за какую политику. Это противоречит уставу МОК. Нам нельзя соглашаться на такие условия. Они ставят в невыгодное положение спортсменов. Их еще будут тестировать на предмет того, какой политики они придерживаются. Это идет против всего олимпийского движения. Не могу себе этого представить. Это просто невозможно!»

С ним неожиданно согласна журналист (и олимпийская чемпионка-1976) Елена Вайцеховская:

«На текущем этапе людям предлагается отречься от государственной позиции, а фактически – от собственной страны, и наивно полагать, что этим все и ограничится.

В статус «недостаточного покаяния» на следующем этапе может быть поставлено все, что угодно: принадлежность не к тем клубам, подготовка не на тех базах или не на те деньги, работа не с теми специалистами, участие не в тех мероприятиях… Словом, вы перед нами пока поползайте, а мы поглядим и подумаем».

Даже Дмитрий Губерниев на этот раз придерживается мнения большинства:

«Заявление МОК – это абсолютная демагогия. Хотели бы допустить – допустили бы. Ерунду какую-то сказали и довольные сидят».

В роли диссидента внезапно осталась трехкратная олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Анфиса Резцова. Она пока единственная за Олимпийские игры – на любых условиях, которые нам выдвинут.

А что иностранные чиновники и спортсмены? Все растеряны, но французы ждут нас в Париже

На мировом уровне рекомендации МОК тоже встретили неоднозначно. Парадокс: европейские олимпийские комитеты поддержали позицию МОК по поводу недопустимости запрета на участие спортсменов только на основании цвета паспорта. Но при этом на ближайших Евроиграх летом 2023 года в Кракове россиян и белорусов точно не будет, потому что их не хотят видеть организаторы.

Мэр Парижа Анн Идальго ждет россиян летом 2024-го, но без национальной символики: «Я думаю, что это важный момент для спортсменов, и что спортсмены не должны лишаться соревнований».

Глава норвежского комитета спортсменов, бывшая лыжница Астрид Якобсен по горячим следам согласилась с Идальго, но на следующий день извинялась и говорила, что ее неправильно поняли:

«Мы не принимали никакого решения в норвежском комитете спортсменов. Мы не рассматривали все практические аспекты того, как это будет работать и будет ли вообще.

Но у нас есть желание, чтобы спортивное движение попыталось выполнить свою миссию. Это проблематично, если мы отстраняем кого-то только на основании его паспорта. Это дискриминация, даже ООН так говорит. Это нарушение прав человека. Должны быть другие причины для отстранения отдельных спортсменов».

В Финляндии с соседями не согласны: исполнительный директор Национального олимпийского комитета Таина Сусилуото считает, что «решение МОК не соответствует нашей позиции», но при этом признает, что «знала, что с нашими взглядами мы будем в меньшинстве».

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон вполне предсказуем – он критиковал россиян и раньше, а сейчас явно не рад видеть их в числе соперников:

«Я не удивлен, но на мой взгляд, это грустное и странное решение. Я считал, что год назад они поступили правильно, когда решили отстранить спортсменов из обеих стран. С учетом продолжения боевых действий нет ничего, что могло бы оправдать позицию МОК по возвращению российских и белорусских атлетов».

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном бойкоте Олимпийских игр, если отстранение россиян и белорусов не продлят.

Президенты международных федераций, похоже, пока в замешательстве. Помимо обтекаемых слов о будущих консультациях с МОК, конкретики ни у кого нет. И только биатлонный босс Олле Далин однозначно подчеркнул, что, несмотря на последние рекомендации, «решения Конгресса IBU (о временном отстранении россиян и белорусов – Sports.ru) от сентября остаются в силе».

Наверное, сначала нужно прийти к согласию хотя бы между собой, а потом уже что-то решать.

Использованы цитаты ТАСС, РИА Новости, РБК, «Матч-ТВ», Чемпионат», «Спорт-Экспресс»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Михаил Мокрушин, Сергей Пятаков, Павел Бедняков, Григорий Сысоев, Рамиль Ситдиков, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович; Gettyimages.ru/Aurelien Meunier