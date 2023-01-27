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«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

Париж-2024
Игорь Левитин Игорь Левитин
Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев
Олимпийская сборная России Олимпийская сборная России
Светлана Журова Светлана Журова
Ирина Роднина Ирина Роднина
МОК МОК
Анфиса Резцова Анфиса Резцова
IBU IBU
Лыжи Лыжи

Международный олимпийский комитет (МОК) почти пригласил российских (и заодно белорусских) спортсменов в Париж-2024.

Окончательное решение и детали за международными федерациями, но уже понятно: чтобы поехать на Олимпиаду – нужно выполнить жесткие критерии.

В их числе не только знакомые усиленные проверки на допинг, но и «соответствие миротворческой миссии МОК». Это значит, что соревноваться смогут только те, кто не выступал с активной поддержкой боевых действий. Что именно подразумевает МОК под «активной поддержкой» – пока загадка.

Неудивительно, что российский спорт встретил столь неконкретное заявление в растерянности. Единства нет даже среди руководителей.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал эту идею Томаса Баха «шаг вперед, два шага назад».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался обтекаемо: «Считаю невозможным комментировать до рассмотрения. Нужно смотреть, что будет принято. Пока в глаза бросается одно – даже в формулировках инициативы слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи».

Не нравится излишняя политизированность и депутатам. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала заявление МОК провокацией.

«Понимаю, больно. Спортсмены переживают, потому что жизнь атлета коротка, но сейчас не тот случай, когда мы можем идти на какие то уступки. Потому что это будет раздор в обществе и среди спортсменов».

Боится раскола и олимпийская чемпионка Светлана Журова: «Такими предложениями они хотят заставить общество засомневаться: «А что не так с этим спортсменом? Он что, не патриот?»

А вот помощник президента России, курирующий спорт Игорь Левитин – пожалуй, единственный, кто встретил рекомендации МОК позитивно:

«Как только международные федерации получат рекомендации от МОК, они проинформируют нас, и начнем работу. Но считаю, что это успех. Олимпийская общественность понимает, что без России Олимпийские игры проходить не могут».

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?

Спортсмены: либо молчат, либо за бойкот – и только Резцова (старшая) против   

Российские спортсмены в туманной обстановке пока предпочитают отмалчиваться. Из действующих сразу высказались только шахматист Сергей Карякин и лыжница Вероника Степанова – те, кто и раньше не скрывал позиции.

Карякин, уже отбывший дисквалификацию за нарушение этического кодекса FIDE в связи с политическими высказываниями, привычно категоричен:

«Я наслышан о требованиях МОК, но точно не буду под них подстраиваться. У меня есть своя позиция, и я не отступлю от нее. Пусть это все останется на их совести. Я ничему не удивлюсь, но надеюсь, что нас не будут отстранять за выражение гражданской позиции».

Степанова вспомнила историю, но при этом воздержалась от кардинальных высказываний:

«Уверена, что мы вернемся на международные соревнования, причем все вместе. Либо никак. Я оптимист и не вижу особой пользы быть чем-то еще, как говорил один британский политический лидер (цитату приписывают Уинстону Черчиллю – Sports.ru). Он тоже, кстати, пытался сдерживать русских и не пускать. Только он, в отличие от нынешних западных политиков, был реалистом и знал предел своих возможностей».

А вот биатлонистка Наталья Гербулова попыталась предположить за всех: «Конечно, хочется выступать под родным флагом. Но если будет возможность выступать под нейтральным флагом, думаю, что никто не откажется. Любой поедет туда».

Среди бывших спортсменов, похоже, абсолютное большинство считает, что на условия МОК соглашаться не стоит. В этом лагере двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев:

«МОК – неполитическая организация. Соответственно, они не имеют права ставить вопрос, разделяя, кто за какую политику. Это противоречит уставу МОК. Нам нельзя соглашаться на такие условия. Они ставят в невыгодное положение спортсменов. Их еще будут тестировать на предмет того, какой политики они придерживаются. Это идет против всего олимпийского движения. Не могу себе этого представить. Это просто невозможно!»

С ним неожиданно согласна журналист (и олимпийская чемпионка-1976) Елена Вайцеховская:

«На текущем этапе людям предлагается отречься от государственной позиции, а фактически – от собственной страны, и наивно полагать, что этим все и ограничится.

В статус «недостаточного покаяния» на следующем этапе может быть поставлено все, что угодно: принадлежность не к тем клубам, подготовка не на тех базах или не на те деньги, работа не с теми специалистами, участие не в тех мероприятиях… Словом, вы перед нами пока поползайте, а мы поглядим и подумаем».

Даже Дмитрий Губерниев на этот раз придерживается мнения большинства:

«Заявление МОК – это абсолютная демагогия. Хотели бы допустить – допустили бы. Ерунду какую-то сказали и довольные сидят».

В роли диссидента внезапно осталась трехкратная олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Анфиса Резцова. Она пока единственная за Олимпийские игры – на любых условиях, которые нам выдвинут.

А что иностранные чиновники и спортсмены? Все растеряны, но французы ждут нас в Париже 

На мировом уровне рекомендации МОК тоже встретили неоднозначно. Парадокс: европейские олимпийские комитеты поддержали позицию МОК по поводу недопустимости запрета на участие спортсменов только на основании цвета паспорта. Но при этом на ближайших Евроиграх летом 2023 года в Кракове россиян и белорусов точно не будет, потому что их не хотят видеть организаторы. 

Мэр Парижа Анн Идальго ждет россиян летом 2024-го, но без национальной символики: «Я думаю, что это важный момент для спортсменов, и что спортсмены не должны лишаться соревнований».

Глава норвежского комитета спортсменов, бывшая лыжница Астрид Якобсен по горячим следам согласилась с Идальго, но на следующий день извинялась и говорила, что ее неправильно поняли:

«Мы не принимали никакого решения в норвежском комитете спортсменов. Мы не рассматривали все практические аспекты того, как это будет работать и будет ли вообще.

Но у нас есть желание, чтобы спортивное движение попыталось выполнить свою миссию. Это проблематично, если мы отстраняем кого-то только на основании его паспорта. Это дискриминация, даже ООН так говорит. Это нарушение прав человека. Должны быть другие причины для отстранения отдельных спортсменов».

В Финляндии с соседями не согласны: исполнительный директор Национального олимпийского комитета Таина Сусилуото считает, что «решение МОК не соответствует нашей позиции», но при этом признает, что «знала, что с нашими взглядами мы будем в меньшинстве».

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон вполне предсказуем – он критиковал россиян и раньше, а сейчас явно не рад видеть их в числе соперников:

«Я не удивлен, но на мой взгляд, это грустное и странное решение. Я считал, что год назад они поступили правильно, когда решили отстранить спортсменов из обеих стран. С учетом продолжения боевых действий нет ничего, что могло бы оправдать позицию МОК по возвращению российских и белорусских атлетов».

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном бойкоте Олимпийских игр, если отстранение россиян и белорусов не продлят.

Президенты международных федераций, похоже, пока в замешательстве. Помимо обтекаемых слов о будущих консультациях с МОК, конкретики ни у кого нет. И только биатлонный босс Олле Далин однозначно подчеркнул, что, несмотря на последние рекомендации, «решения Конгресса IBU (о временном отстранении россиян и белорусов – Sports.ru) от сентября остаются в силе».

Наверное, сначала нужно прийти к согласию хотя бы между собой, а потом уже что-то решать. 

Использованы цитаты ТАСС, РИА Новости, РБК, «Матч-ТВ», Чемпионат», «Спорт-Экспресс»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Михаил Мокрушин, Сергей Пятаков, Павел Бедняков, Григорий Сысоев, Рамиль Ситдиков, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович; Gettyimages.ru/Aurelien Meunier

122 комментария

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serhuey
Ответ STAVRsSC
Пока не вижу проблем. Если будет просто нейтральный статус, то пусть спортсмены выступают. Мы это уже проходили без всякой СВО. И награждали в России всех медалистов, невзирая на отсутствии флага и гимна на соревнованиях. А вот, если МОК с федерациями будут заставлять подписывать какие-то бумажки с осуждением действий российских властей, то тут, конечно, надо отказываться. Или быть предателем своей страны со всеми вытекающими последствиями. Артисты наглядно показали этот вариант, перебравшись в Прибалтику, Израиль и прочие страны.
Попробуйте рассмотреть вариант, в котором настоящими предателями страны являются узурпировавшие власть нынешний президент и парламент (нарушив при этом немало статей действовавшей на тот момент Конституции), а не те, кто все эти годы пытался рассказать об этом людям.
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Alex1104
Ответ Maxim Silin
Пока вроде бы никто, хорошо, если так и останется. Но уверенности в этом почему -то нет.
Зато есть уверенность, что за поддержку государства спортсменов не допустят до Олимпиады. Странно, что Вы обвиняете государство в том, чего оно не делает, но поддерживаете МОК, который именно это делает???
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Alex1104
Ответ Bleffinho
Совбеза ООН?) всегда интересно, насколько люди по-разному заблуждаются в своём незнании
А что? МОК?
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Александр Никитин
Ответ deepinmyass
Наша Родина - Путин! Отречься от Путина = предать Родину!
А почему имя то у тебя английское?да ещё и английским алфавитом??? Путинист ты Хренов! Почему не в окопе до сих пор??? За интересы Абрамовича и ему подобных???
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Водопад
«А что не так с этим спортсменом? Он что, не патриот?» Журова
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Самые Патриотичные Патриоты у нас это кто имеет счета за бугром, недвижимость.. виллы, яхты, там живут и учатся их жёны и дети и имеют двойное гражданство. Вот это патриоты..

А кто рот открыл или плакат развернул, даже пустой это иноагенты-экстремисты.. сразу в кутузку и штраф. правда они дюже нищие.. или . средний класс 17 тыщ
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Александр Никитин
Ответ Михаил Максаков
Никакого особого раскола нет, просто есть небольшой процент микроцефалов, которые то с Навальным, то ещё с какими-нибудь недоумками вечно носятся
Михаил,я не знаю с какой Вы Луны свалились.но,когда, допустим,началась мобилизация в России мирных мужиков - все,как один,были в ужасе и против военных действий ( во всяком случае,с кем я общаюсь) - и это поголовно - даже убеждённые путинисты! А по опросам населения проплаченных разных фондов(такое ощущение складывается) - поддержка власти только росла...
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Александр Никитин
Ну вот Елена Вайцеховская,практически, заявляет: кто против государственной политики,тот против своей страны! Очень странное заявление...Т.е.,если ты родился и живёшь в своей стране,учишься, работаешь, платишь налоги,соблюдаешь законы России, выступаешь за мир во всём мире и против войны,любишь свою родину и народ - НО - "с какого-то перепугу" - не любишь современную нашу власть( по факту - таких же либерастов,во всяком случае - в экономике страны) и не согласен с действиями этой власти и вороватой "элиты" - то ты предатель,укроп,не патриот,изменник и льёшь воду на мельницу вражеского запада??? Вообще-то, такие понятия,как Родина и власть в стране( или государственная политика власти - назовите как угодно) - это ДВА РАЗНЫХ ПОНЯТИЯ!!! Можно быть патриотом и любить Родину,но быть против политики руководства.а можно любить политику руководства,но быть предателем Родины и народа... Надо не путать эти два понятия)))))...
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GreenF1
Ответ Александр Гончаров
Я вообще не понимаю людей , которые хотят быть там, где им не рады. Ну окей, приехали, без флага и т.д. и толку? Униженные ходить там будут с соплёй под носом. Кому от этого в России будет лучше? Пусть в России устраивают соревнования с подобным призовым фондом, а в всякие ОИ комитеты не нужно взносы платить пока не вернут как полноценных участников.
Подобный призовой фонд за твой счёт, надеюсь?
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Ярик01
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Только в России родину отождествляют с президентом. Какое-то сумасшествие, все помешались на этом бункерном
Почему только в России.
В истории много вариантов: "Один народ, одна страна, один Президент".
Да и сейчас актуально: Беларусь, Эритрея, КНДР.
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udod
нафиг вы бывших спортсменов опрашиваете, речь то про действующих, им решать, а старпёры-моралфаги только фон нервозный создают, хотя это не их история
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Пётр Цыганков
Самоуважение БЕЗЦЕННО!
Поэтому послать МОК на 3 буквы.
Помнится, Питун опозорился, поддержав "нейтральный статус" спортсменов. При всей моей нелюбви к нему, от него я такого не ожидал. Помните этот момент ?
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Bleffinho
Ответ Pasa Muromcev
Унижение-это когда все решения принимает один не очень адекватный пожилой человек. Решения,которые рушат судьбы и жизни людей,их дома и мечты. Представьте,что должен чувствовать украинский спортсмен (спортсменка),у которого убили родных или близких друзей,и он видит,как торжественно поднимают флаг страны-террориста и лицо победителя увлажняется слезами?
собственно, что этот украинец вообще на соревнованиях забыл, когда о так о своей стране беспокоится?
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Pasa Muromcev
Унижение-это когда все решения принимает один не очень адекватный пожилой человек. Решения,которые рушат судьбы и жизни людей,их дома и мечты. Представьте,что должен чувствовать украинский спортсмен (спортсменка),у которого убили родных или близких друзей,и он видит,как торжественно поднимают флаг страны-террориста и лицо победителя увлажняется слезами?
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Bleffinho
Ответ Ромазан
Ну не Родниной и Журовой с молчаливого согласия которых поддерживается "политика страны" (другими словами бомбежки соседней страны) рассказывать о политических подтекстах МОК
про бомбёжки соседних стран Израилю рассказывай
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Bleffinho
Ответ Alex1104
Я повторюсь: не дело МОК оценивать политику государства. Это дело Совбеза ООН. Более - ничье. Допустив это однажды - МОК под благовидными предлогами будет делать тоже снова и снова. МОК не вправе требовать от спортсменов изменить свою политическую позицию. Даже неправильную. Хочет человек поддерживать Путина? Байдена, Навального, хоть кого - его полное право. Если МОК станет заниматься подобными вещами он как раз и превратится в то самое, в чем обвиняют тут РФ.
Совбеза ООН?) всегда интересно, насколько люди по-разному заблуждаются в своём незнании
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Bleffinho
Ответ Добрый Ноунейм
Боссы пусть идут в о4ко. Мужики и девушки со спартакиады (5 месяцев назад была) по сей день призовые не получают. Так что пора давно решение принять спортсменам многим о смене спортивного гражданства. Слушать разве что тренера, но не этих "боссов", которые свои бабосы получают исправно
А государство может принять о прекращении спонсирования проф спортсменов. Пойдут в пятерочки работать или всё-таки в тепле потренят спокойно?
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Илья Владимирович
Нет
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burefan
Журова считает, что все должны поддерживать СВО????
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Bleffinho
Ответ Олег Кузнецов
Раскол в обществе случился давно. Либо вы поддерживаете нынешний авторитарный режим со всеми его мраками, либо нет. Я не поддерживаю и считаю, что спортсмены сами вправе решать -выступать им или нет, а не слушать депутатов, которых никто не выбирал.
Спортсмены вправе, но только за свои деньги. А большинство наших спортсменов живут за счёт государства, как ты говоришь "авторитарного со всеми его мраками". Таким мракам только завидовать остаётся
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Санитар-волк
Ответ GullitRuud
Не путай себя с человеком .
Хамить не надо, бот
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Александр Гончаров
Я вообще не понимаю людей , которые хотят быть там, где им не рады. Ну окей, приехали, без флага и т.д. и толку? Униженные ходить там будут с соплёй под носом. Кому от этого в России будет лучше? Пусть в России устраивают соревнования с подобным призовым фондом, а в всякие ОИ комитеты не нужно взносы платить пока не вернут как полноценных участников.
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El Mark
Ой не парьтесь. Шайка преступников, которые даже лиц своих не скрывают, всё решат за терпил и как всегда, мы откажемся ты жопе. Спорт нашим людям судя по ссыкливому равнодушию неинтересен, поэтому ждите результаты. Как говорится: "Спасибо, увсе свободны"!
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Александр Гончаров
Не нужно никаких международных соревнований на условиях недружественных стран.
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El Mark
Ответ skreamer
Их мнение всё равно ничего не решает. Всё решает мнение одного-единственного человека.
Это не человек, а преступник
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Орыс-орыс онбаган
Степановой то уже терять нечего, её при любых раскладах не будут рады видеть в цивилизованных салонах Европы, а вот кому то подгадить своим она все равно хочет
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