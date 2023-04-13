Жизнь после Кунде.

«Севилья» тотально заваливает сезон: идет на 13-м месте в Ла Лиге и уже уволила Хорхе Сампаоли. А он только в октябре заменил Хулена Лопетеги! Новым тренером стал Хосе Луис Мендилибар, идеолог яркого «Эйбара» совсем без опыта работы на топ-уровне.

Уже третий тренер за сезон – даже для «Севильи» это много. Постоянные рокировки уже отразились на результатах. С игрой все тоже плохо: на поле андалусийцы буквально страдают, а в любимой ЛЕ чудом не вылетели от «Фенербахче» в 1/8 финала. «Ман Юнайтед» – новое испытание, на бумаге шансов против команды Тен Хага почти нет.

Хотя Мендилибар настроен решительно: «Фанаты думают о победах в Лиге Европы. Здесь «Севилью» уважают больше, чем в Ла Лиге. Понимают, что это за команда. «МЮ» – фаворит, но это не значит, что они могут забыть про нас. Попробуем сыграть от себя. Мы хотим стать личностями».

Что же случилось с одной из лучших команд Испании последних лет?

«Севильи» живет без центра защиты. Замены Кунде и Карлосу пока нет, приходится играть опорникам

Увольнение Лопетеги – первый тревожный звонок. Уход Хулена напрашивался: испанец уже не давал результат, постоянно ругался с руководством и требовал удержать Кунде, а перед стартом сезона сам просил отпустить его. «Севилья» ткнула пальцем в контракт, тренер остался и показал худший старт в Ла Лиге за 41 год – жалкая 1 победа за 7 матчей.

Лопетеги сняли. От победителя ЛЕ ничего не осталось. «Мы просто не понимали, что надо сделать на поле, чтобы изменить ситуацию. Хотя мы опытные игроки, которые давно играют вместе, – грустный вердикт Сусо. – Мы не могли отдавать нормальные передачи и не знали, как правильно выстраивать прессинг на чужой половине. Это странно и грустно. За много лет в «Севилье» такого не было. Никто не понимает, что с нами тогда произошло».

Очевидная причина – продажа Жюля Кунде и Диего Карлоса. Мы разбирали этот фактор в отдельном тексте. Похмелье «Севильи» после их потери лишь доказывает, что эти двое – фундамент долгостроя Лопетеги. Система тренера максимизировала их сильные стороны, схема с опускающимся Фернандо помогала играть в удобной манере. С ними «Севилья» играла как претендент на чемпионство, а после превратилась в претендента на вылет.

Контраст поражает. Сеньор Мончи справедливо оценил вклады Карлоса и Кунде, но хотел переиграть рынок: «Это серьезный удар. Заменить двух лучших игроков всегда трудно, но мы уже рассматриваем варианты. У нас царит оптимизм. Мы верим в Лопетеги. Продавая игроков, делаем все, чтобы купить на их место еще более классных. Уверен, что «Севилья» еще откроет миру новых игроков».

Спустя полгода провал Мончи очевиден: на замену дуэту купили Танги Ньянзу из «Баварии» и Маркао из «Галатасарая», но те совсем не тянут. Зимой из «Ренна» арендовали Лоика Баде, а также оформили трансфер Федерико Гаттони из «Сан-Лоренцо», который приедет летом. Перетасовки в центре защиты заставили тренеров (в том числе и Сампаоли) пихать туда номинальных опорников Фернандо и Неманю Гуделя.

Общая нестабильность в обороне наложилась на упертость: даже при Лопетеги никто не отказывался от прессинга, хотя уже не было сыгранного и постоянного комбо, которое смогло бы тушить пожары и удерживать давление в высокой линии. Хулен пассивно среагировал на изменения, веря, что ужасная серия это просто спад, который пройдет с адаптацией новых игроков.

Сильная сторона «Севильи» стала ее слабым местом. Лопетеги и Сампаоли не решили этот сложный ребус, хотя после зимнего окна стало получше. Помог приезд Баде: стилистически хорош в системах типа Сампаоли и может играть на любой позиции в центре. Лоик хуже Кунде в продвижении и не так надежен, как Карлос, но на фоне Ньянзу и Маркао выглядит чуть ли не эталоном. Хотя качества Баде пока не хватает.

Поиск сочетаний в защите бьет и по остальным линиям: например, из-за необходимости выставлять туда опорников «Севилья» ограничивает количество опций в середине поля. Если Лопетеги мог позволить себе выпустить сразу двух опорников в старт, то Сампаоли пришлось переставлять в опорную Жоана Жордана или даже Ивана Ракитича.

В таких условиях можно было бы попробовать компенсировать проблемы в защите через насыщение других линий. Нет, там тоже все плохо: почти все звезды не в форме, лишь иногда хорош Ламела. Сампаоли мечтал доминировать, на что ему дали полуразобранный состав. «Мы не вытягиваем высокий темп и страдаем от травм, – объяснял аргентинец. – Игроки вылетают, героически возвращаются, но играют ползком. Если выигрывают, то сердцем. Это самый сложный период в моей карьере».

Сампаоли ничего не поменял. Хотя правда пытался

Отдадим должное Сампаоли – он пытался сделать «Севилью» другой. Зимой Хорхе привезли игроков под его футбол: испанцы вернули из «Аякса» Окампоса, взяли в аренду Брайана Хиля и избавились от лишних игроков.

Разрыв с Иско – знак доверия Сампаоли. Хорхе не ладил с игроком: слишком пассивно Иско играл в прессинге, плюс он часто передерживал мяч и часто игнорировал указания тренера. По этой причине Сампаоли отказывался от форварда Рафы Мира и Папу Гомеса. Эти двое не подходили его системе, и первые неудачи тренера не изменили положение футболистов.

Сампаоли решил медленно выстроить фундамент, внося маленькие изменения. Конспекты Лопетеги остались, но команда отказалась от высокого прессинга. Ожидаемый шаг, правда в контексте сезона отказ от агрессии почти не изменил ситуацию. «Севилья» стала намного пассивнее, но не надежнее, а забивала все еще слишком мало.

«Севилья» генерировала моменты чуть чаще, но не превращала их в голы. Повлияла нестабильность главного форварда: Юссеф Эн-Несери забил всего 7 голов, хотя чаще него из наконечников в Ла Лиге бьют только Роберт Левандовски и Карим Бензема. Есть стилистические проблемы: Юссеф – король в воздухе, он любит ловить навесы, несмотря на неплохую подвижность. В подыгрыше он неплох, но в командах Сампаоли это сложная роль – в «Марселе» там вовсе играл Димитри Пайет.

Сампаоли не скрывал – ему нужен новый нападающий. «Попросил Мончи забить 20 голов, тогда все будет в порядке. Есть игроки, которые не встраиваются в стиль. Отсутствие мячей форварда связано с отсутствием атакующей игры в целом. Срочно нужно усилить эту линию. Приезд Окампоса вселяет оптимизм, но «Севилье» нужно весомое подкрепление. Я уважаю Лукаса, он первоклассный игрок, но нам срочно нужны голы. Много голов», – жаловался Хорхе в декабре.

Зимой голы так и не приехали. Все пошло не так, Сампаоли начал психовать: «Это особенная тема, о которой тяжело говорить. Рынок использует игроков как товары. Как банки с помидорами. Иногда их покупают за огромные деньги, а через полгода отдают бесплатно. Вижу пример Окампоса или Хиля – они вернулись, несмотря на то, что раньше у них были успешные периоды. Мне это не нравится. Хочу давать шанс всем. Хочу видеть в команде новых людей, а не товары».

Рафа Мир шанса так и не получил. Результаты ухудшались, поэтому Сампаоли попробовал повысить игровые скорости и резче разыгрывать мяч. «Севилья» попробовала играть в короткий пас, получила 1:6 от «Атлетико» и больше подобным не занималась. Против «Хетафе» Хорхе совсем поплыл: тренер даже не отреагировал на пропущенные голы. Через пару дней стороны разошлись.

Мендилибар – тренер-загадка. Он критикует стиль Пепа

Хосе Луис Мендилибар хорошо знаком гикам. Тренер ставит простой и атакующий футбол без особых претензий на уникальность, но с яркими эмоциями. Его «Эйбар» восхищал интенсивностью прессинга и много забивал. «Севилья» – дебют Мендилибара на топ-уровне, который после провала в «Алавесе» для него особенно важен.

Никогда Хосе не тренировал так много разноплановых исполнителей. Мендилибар отработал только два матча в еврокубках: в 2005-м он и его «Атлетик» не пролезли квалификацию в Кубок Интертото – проиграли румынскому «Клужу» в серии пенальти. Его уволили через пару недель.

После рокировки тренера «Севилья» провела две игры и обе не проиграла. Заметно, что андалусийцы стали играть смелее, хотя концентрации на все 90 минут пока не хватает. Выводы на таком коротком отрезке делать точно не стоит. Мендилибар явно не спешит и изучает состав.

Ему не интересна система. Мендилибар готов играть так, как позволяет ситуация. «Футбол Пепа – это владение ради владения, – еще в «Эйбаре» подмечал испанец. – Перепасовка между центральными защитниками? Пфф, какой это контроль мяча? Если я получил мяч, то надо создавать моменты. Мяч нужен не для того, чтобы сделать 150 касаний подряд. Если у тебя 150 касаний, то столько же шансов забить, но ты должен быть нацелен на ворота. Если нет – это невозможно, я против этого.

Открою вам секрет: я люблю играть с теми, кто стремится владеть мячом, ведь они позволяют мне играть так, как хочу я. Мы высоко прессингуем и проводим время на чужой половине. Некоторые не могут как следует скопировать стиль Гвардиолы из-за того, что неверно интерпретируют его понятие владения. Я не знаю этого секрета, но и постичь его не стремлюсь. Это же не выход, можно играть по-разному».

Первое, что изменил Мендилибар – схема. Тренер знает, что формат с переходом на тройку в защите исчерпал себя. Оба матча «Севилья» начинала по 4-2-3-1 с ротацией сочетаний в центре: с «Кадисом» играли Ракитич и Жордан, а против «Сельты» вышли Ламела и Фернандо, но там пришлось вернуться на 3-5-2 из-за раннего удаления.

Важный элемент новой «Севильи» Пап Гуйе. – Он вышел в обоих матчах, не боится тяжелой работы и много подчищает, ролью походит на Амрабата в сборной Марокко на ЧМ. Гуйе 24 года, до этого играл за «Марсель», именно Сампаоли настоял на его аренде, восхищаясь выносливостью сенегальца. Пап встряхнул игру команды, но ему не хватает стабильности и дисциплины.

Мендилибар – упрямый тренер, но готов подстроиться под обстоятельства. Он умеет выкручиваться в ограниченных условиях. Он вылепил много интересных игроков: например, Жоан Жордан и Брайан Хиль вышли из других академий, но именно в «Эйбаре» привыкли к скорости Ла Лиги. Кукурелья уже играет за «Челси», но часто вспоминает хорошее про Мендилибара.

Это хороший вариант, ведь Мендилибар умеет играть стильно, хотя в таких условиях он еще не работал – получив ресурс, тренер может выдать результат, а может банально растеряться. Если учесть, что он любит говорить игрокам все прямо и много с кем ругался, то работа с условным Папу Гомесом может стать неочевидной проблемой.

Пока игрокам нравится новый тренер. «Время, которое было на работу с ним, мне понравилось. Нам остается продолжать. Он только приехал в клуб, а мы должны поддерживать тренера, вникнуть в его базис. В принципах Мендилибара я вижу стиль «Севильи», так что мне понравилось, как он начинает в клубе. Верю, мы будем больше атаковать, и все вернется к норме», – радовался Окампос.

«Футбол – игра двух касаний? Или сорока касаний? Хотя какая разница? Мы должны играть на чужой части поля, – уверял Мендилибар на первой пресс-конференции. – Если мы не можем этого делать, то и возвращение на топовый уровень займет больше времени. Отличие «Севильи» от других в том, что они приезжают к нам и не забивают, а делаем голы из полумоментов. Хочу вернуть эту уверенность в себе, их природную наглость. «Севилья» может заиграть иначе, я знаю. Посмотрим, что будет дальше».

***

Есть соблазн обвинить в грехах спортивного директора Рамона Мончи, что будет справедливо, но не совсем честно. «Севилья» провела ужасное трансферное лето, не подготовилась к потере лидеров и слишком поздно уволила Лопетеги. Из летних новичков заиграл примерно никто.

Такое не оспорить, но давайте взглянем на ситуацию со стороны Мончи.

Продажи Кунде и Карлоса принесли «Севилье» около 80 млн евро, клуб отказаться от таких денег не может из-за статуса, плюс есть экономический кризис Ла Лиги, который наложился на неразбериху в руководстве клуба. Бывший президент Хосе Мария дель Нидо отсидел 4 года в тюрьме, но вернулся и обрушился на нынешнего президента Хосе Кастро с жесткими претензиями.

Дель Нидо тыкает Кастро в 24 млн минуса по итогам года, уверяет, что «Севилье» пора изменить финансовую стратегию, привлечь американские инвестиции, напоминает, что зарплата Кастро превышает «цифры, о которых мечтает Флорентино Перес». Бывший президент владеет большей частью акций, его пытаются убрать от решений, а он идет в суд, что мешает нормальной работе на рынке. В таких условиях нереально составить долгосрочную стратегию.

Мончи не по себе: «Трудное время, очень сложное. Чрезвычайно трудно найти хоть какой-либо свет, за который можно зацепиться, чтобы изменить мои внутренние ощущения. Пришло время встать и сломать все. Это самый негативный и сложный момент, который я пережил. Нет другого выбора, нам надо смотреть вперед и искать силы. Мы поставили себя в угол своими ошибками. Я страдаю больше всех, ведь я виноват. Надеюсь, скоро все наладится».

«Севилья» уже провалила сезон в Ла Лиге, но в Лиге Европы пока ничего не потеряно, хотя чудо тут не помешает. Севильское волшебство в ЛЕ непостижимо. Бояться «МЮ» испанцы точно не будут.

Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel/Bongarts, Fran Santiago, David Ramos; AP Photo