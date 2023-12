Стартует ЧМ по дартсу – лучшее новогоднее шоу. В деле все: лысая зеленая машина, дедуля с ирокезом и качок-чемпион

От редакции: это детальное превью к чемпионату мира по дартсу от лучшего русскоязычного автора по этой теме. Дмитрий Панов подготовил идеальный гид для тех, кто хотел бы открыть для себя это приятнейшее развлечение на стыке старого и нового года. Обязательно подписывайтесь на блог «Холодные дротики», на одноименный телеграм-канал, а еще лучше – кидайте донаты в комментариях под постом! Любовь и погруженность Дмитрия этого заслуживают.

Лондон готовится к главному событию года – чемпионату мира по дартсу. В течение трех недель лучшие метатели дротиков определят, кто из них точнее, прочнее и стрессоустойчивее. Как проходит чемпионат мира и за кем нужно следить? А какого фаворита назвали в честь «Лидса»?

В пятницу, 15 декабря, стартует ЧМ по версии Профессиональной дартс-корпорации (PDC). Это самый престижный турнир в дартсе с огромным призовым фондом. На всех – 2,5 млн фунтов, победитель получит 500 тысяч, финалист 200, полуфиналисты – 100, а четвертьфиналисты – 50. Даже за вылет в первом раунде (1/64 финала) – 7500 фунтов.

Как все устроено? Система уникальная

Всего в сетке 96 человек. 32 занимают самые высокие места в общем рейтинге PDC и за счет этого автоматически прошли во второй раунд как сеяные;

32 попадают через рейтинг про-тура PDC, который формируется за счет участия в профессиональных нетелевизионных турнирах и этапах Евротура (с вычетом сеяных, естественно);

32 отбираются через различные дополнительные и региональные турниры. Поскольку это чемпионат мира, PDC заинтересована в большом охвате участников, поэтому проводит квалификационные серии и турниры везде – от США и ЮАР до Индии и Австралии. Сюда включены и лидеры непрофессиональных туров корпорации – челлендж-тура (для любителей), девелопмент-тура (для молодежи) и Женской серии.

В первом раунде дартсмены из второго и третьего блоков играют друг с другом. Победитель выходит на сеяного. Жеребьевка чемпионата мира прошла 27 ноября.

Турнир проводят по уникальной для дартса сетовой системе. Она напоминает теннисную, только вместо геймов – леги (или партии, в которых нужно списать 501 очко). В каждом раунде нужно выиграть определенное количество сетов, чтобы пройти дальше:

● в первом и втором раундах – три сета;

● в третьем и четвертом – четыре;

● в четвертьфинале – пять;

● в полуфинале – шесть;

● в финале надо выиграть семь.

В одном сете надо взять три лега. Эта формула неизменна в течение всего турнира.

Где играют? Атмосфера будет супер

Неизменное место проведения ЧМ с 2007-го – «Александра-Пэлас», спортивно-развлекательный комплекс на севере Лондона.

Он вмещает 10 250 зрителей. В разные годы свои концерты в «Элли Палли» (это народное название) давали Florence and the Machine, Slipknot, Twenty One Pilots, Panic! At the Disco и другие культовые музыканты. Но конец года стабильно зарезервирован для топовых дартсменов мира.

И зал всегда полный! Причем фанаты дартса развлекаются как могут, а их чант под культовую фанковую Chase the Sun в каждой паузе – до мурашек.

Хэй-хэй-хэй!

За кем следить из топов?

Начнем с лидеров рейтинга PDC.

Первый номер – Майкл Смит, действующий чемпион мира.

Именно он в январе 2023-го закрыл лег за девять дротиков в финале – этот эпизод называли величайшим в истории всего вида спорта. Тогда он мощно провел турнир, а в финале обыграл феноменального Майкла ван Гервена.

Вот только сезон в статусе чемпиона мира у Смита не совсем удался. 33-летний англичанин не выиграл ни одного мэйджора: его лучшее достижение – полуфиналы на «Мастерсе», в Премьер-лиге и на Гран-при. В конце года Смит откровенно провалился, не сумел даже навязать борьбу на чемпионате Европы, Грандслэме и «Плеерс Файналсе». Парадокс: главный фаворит чемпионата мира вовсе не похож на фаворита и рискует проиграть задолго до финала. Скорее всего, так и будет – уж очень серо и блекло выглядит Майкл.

Второй номер – Майкл ван Гервен, та самая лысая зеленая машина.

34-летний голландец три раза выигрывал чемпионат мир – естественно, хочет и четвертый.

Нельзя сказать, что МВГ провел ровный сезон. Победы в Премьер-лиге и на Мировой дартс-серии, финалы Открытого чемпионата Великобритании и «Плеерс Файналса» – это хорошо. А вот вылет в первом раунде Матчплея и ранние осечки на чемпионате Европы и Грандслэме – плохо. МВГ мечтает о возвращении в 2016-й, когда он за весь год проиграл только два матча на ТВ-мэйджорах, и те в финалах. Но пока до того ван Гервена слишком далеко.

Впрочем, Майкл хорош тем, что может набирать по ходу турнира. Если он войдет в свою колею, встреча с ним станет фатальной для любого игрока в мире. На прошлом ЧМ лишь мегамощный идеальнейший лег смог сбить ван Гервена с толку. Но такие чудеса случаются крайне редко, поэтому мы можем рассчитывать на четвертый титул великого голландца.

Третий номер – Люк Хамфрис, главная сенсация нынешнего сезона.

28-летний англичанин с детства болеет за «Лидс», а его отец даже назвал сына в честь клуба. Почитайте!

Но сейчас нам больше интересны его навыки в дартсе. А они очень хорошо прокачались за год. Особенно привлекают внимание достижения в конце сезона – в октябре и ноябре Люк выиграл три ТВ-мэйджора из четырех! И вышел на третье место в рейтинге PDC, что еще в начале года казалось нереальным.

Парень находится в потрясающей форме и подходит к чемпионату мира как фаворит – явный, не фиктивный.

Четвертый номер – Питер Райт, тот самый дед с ярким ирокезом.

Идет время, а он все продолжает потрясать публику экстравагантными прическами и вызывающими образами. И это в 53 года!

Увы, яркие ирокезы и штаны сильно контрастируют с серостью игры Райта. В течение всего сезона он был уныл, и только победа на чемпионате Европы удивительно выделяется. Иногда возникает ощущение, что Питер не хочет играть и бросает чисто на автомате из-под палки. Конечно, тут и возраст дает о себе знать, и не совсем крепкое здоровье. Но все чаще, глядя на шотландца, хочется плакать, а не восторгаться.

Если Райт не выиграет нынешний чемпионат мира, сильно упадет в рейтинге – у него сгорят минимум 300 тысяч фунтов. Но Питер выигрывает ЧМ каждые два года: титулы были в 2020-м и 2022-м. Маловероятно, что 2024-й тоже станет чемпионским, но вдруг?

Пятый номер – Гервин Прайс, бывший регбист.

В 38 лет валлиец продолжает держать себя в форме и по объему бицепсов сравнится с любым бодибилдером. Оно и понятно: в молодости парень был игроком молодежной сборной Уэльса по регби и даже немного поиграл профессионально. Но вот уже почти десять Прайс сконцентрирован не на овальном мяче, а на острых дротиках.

Сезон-2023 у Гервина сложился неоднозначно. С одной стороны, в нем была победа на Кубке мира и финалы в Премьер-лиге и на Гран-при. С другой – он неровно провел нетелевизионный сезон (в какой-то момент ему пришлось даже играть в спецотборах, чтобы попасть на Евротур) и упал в рейтинге на пятое место. В дартсе оно критично, поскольку не дает прямого выхода в Премьер-лигу. А это сильно бьет по кошельку и амбициям.

Конечно, вылет Питера Райта до финала практически гарантирует Гервину Прайсу возвращение в топ-4. Но вряд ли он будет рад только осечке оппонента. Валлийцу надо побеждать, как в 2021-м.

Несеянные дартсмены, за которыми стоит последить внимательнее

Рикардо Петречко (Германия) – открытие сезона, лидер рейтинга про-тура (с вычетом сеяных).

Стоу Бантц (США) – главная сенсация в концовке сезона. «Американский Питер Райт», о котором еще в октябре никто не знал, в начале ноября дошел до четвертьфинала Грандслэма (ТВ-мэйджор, между прочим), по пути разгромил настоящего Райта.

Фаллон Шеррок (Англия) и Микуру Сузуки (Япония) – две женщины, прошедшие через Женскую серию PDC и умеющие обыгрывать даже очень сильных мужчин.

Стив Битон (Англия), который продолжает удивительную серию – с 1992 года он ни разу не пропустил чемпионат мира.

Люк Литтлер (Англия) – 16-летний мальчик, который в одном сезоне сыграет сразу на трех чемпионатах мира – юниорском (до 16 лет), молодежном (до 24) и взрослом. Причем на молодежном он уже победил, а финал юниорского с его участием пройдет 17 декабря.

А где же Россия?

Россиян, к сожалению, на чемпионате мира снова не будет. До 2021-го включительно наши отбирались через квалификацию от Евразийской дартс-корпорации. В прошлом году квота была отдана Украине, а в этом представители стран бывшего СССР (кроме прибалтийских) могли поехать на восточноевропейский отбор в Венгрию. Увы, лидеры российского дартса его проигнорировали.

Хотя PDC лояльно относится к россиянам в своей системе, пусть и помечает их нейтральным флагом. Анастасия Добромыслова успешно играет в Женской серии, а Роман Корсунов принял участие в девелопмент-туре для молодежи. Но ни они, ни кто-либо еще не поехали в Будапешт, чтобы побороться за квоту. Таким образом, последним россиянином, игравшим в «Элли Палли», остается Борис Кольцов (это было в декабре 2021-го).

Единственный представитель бывшего СССР на чемпионате мира по дартсу – Мадарс Разма из Латвии. Свой путь на турнире он начнет во втором раунде, поскольку занимает 32-е место в рейтинге PDC, он сеяный.

Где смотреть?

Официально чемпионат мира в России не показывают. Вся надежда на букмекеров и стримеров.

Ссылки и другая актуальная информация регулярно будет появляться в телеграм-канале «Холодные дротики».

Фото: David Inderlied/dpa, Godfrey Pitt/Keystone Press Agency, IMAGO/Shane Healey/Global Look Press; en.wikipedia.org