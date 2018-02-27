За и Против

Всем привет! На самом деле мыслей больше, но все описать нет времени.

1. Питтсбург Пингвинс - Нью-Джерси Дэвилс

начало матча : 28.02.2018 03:00

Питтсбург находится в отличной форме и поражения у команды были в BtoB. Дома всех вкатывают только в путь! Десмит-Кинкейд.

Итог: Победа Питтсбурга в основное время матча 1.88 (Pinnacle) 4 у.е.

Результат: 2-3

2. Вашингтон Кэпиталс - Оттава Сенаторс

начало матча : 28.02.2018 03:00

Команда отдыхала в Огайо. Быстро решили исход встречи. Глядя на график Вашингтона - не мудрено. Сегодня Оттава - любимый соперник. В рамке Грубауэр, который играет надежнее(или команда при нем играет надежнее). Оттава же почти все кадры раскидала по другим командам. Молодежь будет резвиться! Грубауэр-Кондон.

Итог: Победа Вашингтона в основное время матча 1.93 (Pinnacle) 4 у.е.

Результат: 3-2

Всем удачи!!!