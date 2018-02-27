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    Блог Coin_Flip

    За и Против

         Всем привет! На самом деле мыслей больше, но все описать нет времени.

              1. Питтсбург Пингвинс - Нью-Джерси Дэвилс

              начало матча : 28.02.2018 03:00

         Питтсбург находится в отличной форме и поражения у команды были в BtoB. Дома всех вкатывают только в путь! Десмит-Кинкейд.

         Итог: Победа Питтсбурга в основное время матча   1.88   (Pinnacle)   4 у.е.

         Результат: 2-3

              2. Вашингтон Кэпиталс - Оттава Сенаторс

              начало матча : 28.02.2018 03:00

         Команда отдыхала в Огайо. Быстро решили исход встречи. Глядя на график Вашингтона - не мудрено. Сегодня Оттава - любимый соперник. В рамке Грубауэр, который играет надежнее(или команда при нем играет надежнее). Оттава же почти все кадры раскидала по другим командам. Молодежь будет резвиться! Грубауэр-Кондон.

         Итог: Победа Вашингтона в основное время матча   1.93   (Pinnacle)   4 у.е.

         Результат: 3-2

         Всем удачи!!!

    Автор
    • Lacer

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