Любишь математику? Тогда присаживайся поудобнее

Акапулько. Заразуа – Гаврилова. 1 марта, 01:00 (МСК)

► Ф1(+7) @ 1.84 (Пари), 1.83 (Pinn)

Любишь математику? Не сложную математику, а простую. Из начальной школы. Любишь? Отлично. Тогда присаживайся поудобнее. Будем вместе считать.

С января 2017-го по февраль 2018-го Гаврилова провела 63 матча и только в 6 из них «пробила» фору -7.

Кому из Дашиных соперниц не повезло?

Фалькони 1:6, 1:6 (хард, Australian Open-2018)

Брэди 0:6, 5:7 (хард, Гонконг-2017)

Кик 2:6, 1:6 (хард, US Open-2017)

Мертенс 2:6, 1:6 (грунт, Марракеш-2017)

Заневская 2:6, 2:6 (грунт, Марракеш-2017)

Риске 3:6, 1:6 (грунт, Чарльстон-2017)

В Акапулько играют на харде, поэтому грунтовые -7 выносим за скобочки. Остается три победы с «пробитой» форой: над Кик, над Брэди и над Фалькони.

Три победы с января-2017. Маловато, согласись?

Сегодня Гавриловой предстоит сразиться против местной мотивированной юниорки – Заразуа. Рената получила WC, и в первом же матче показала, что «карта» была ей выдана не зря. А в прошлом году мексиканка брала тут сет у Флипкенс, удержав +7. Организаторы любят Заразуа, а Заразуа любит организаторов. Так и живут.

Метеосводка.

На тихоокеанском побережье Мексики, как это обычно и бывает, стоит жара. А к моменту начала матча станет еще жарче. И если местным в такую погоду норм, то приезжие/прилетевшие могут столкнуться с определенными проблемами. Это не главный аргумент, но это обязательно стоит учитывать.

Что имеем в итоге?

С одной стороны – местная мотивированная Заразуа, которая легко одолела Плишкову (правда, ту Плишкову, которая не очень, но все же), выиграв 75% на первом мяче, 50% на втором, при 70% попадания.

С другой – Гаврилова, которая за последний год «пробивала» -7 на харде всего 3 раза. Три сета с Бренгл тоже не говорят в пользу Даши.

Остается сложить вышеперечисленное, чтобы стало понятно, что +7 нужно забирать.

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