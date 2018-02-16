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    Любишь математику? Тогда присаживайся поудобнее

    Теги WTA Рената Заразуа Abierto Mexicano Telcel ставки на спорт Ставки на теннис Дарья Гаврилова

    Рената Заразуа

    Акапулько. Заразуа – Гаврилова. 1 марта, 01:00 (МСК)

    ► Ф1(+7) @ 1.84 (Пари), 1.83 (Pinn)

    Любишь математику? Не сложную математику, а простую. Из начальной школы. Любишь? Отлично. Тогда присаживайся поудобнее. Будем вместе считать.

    С января 2017-го по февраль 2018-го Гаврилова провела 63 матча и только в 6 из них «пробила» фору -7.

    Кому из Дашиных соперниц не повезло?

    • Фалькони 1:6, 1:6 (хард, Australian Open-2018)
    • Брэди 0:6, 5:7 (хард, Гонконг-2017)
    • Кик 2:6, 1:6 (хард, US Open-2017)
    • Мертенс 2:6, 1:6 (грунт, Марракеш-2017)
    • Заневская 2:6, 2:6 (грунт, Марракеш-2017)
    • Риске 3:6, 1:6 (грунт, Чарльстон-2017)

    В Акапулько играют на харде, поэтому грунтовые -7 выносим за скобочки. Остается три победы с «пробитой» форой: над Кик, над Брэди и над Фалькони.

    Три победы с января-2017. Маловато, согласись?

    Сегодня Гавриловой предстоит сразиться против местной мотивированной юниорки – Заразуа. Рената получила WC, и в первом же матче показала, что «карта» была ей выдана не зря. А в прошлом году мексиканка брала тут сет у Флипкенс, удержав +7. Организаторы любят Заразуа, а Заразуа любит организаторов. Так и живут.

    Метеосводка.

    На тихоокеанском побережье Мексики, как это обычно и бывает, стоит жара. А к моменту начала матча станет еще жарче. И если местным в такую погоду норм, то приезжие/прилетевшие могут столкнуться с определенными проблемами. Это не главный аргумент, но это обязательно стоит учитывать.

    Что имеем в итоге?

    С одной стороны – местная мотивированная Заразуа, которая легко одолела Плишкову (правда, ту Плишкову, которая не очень, но все же), выиграв 75% на первом мяче, 50% на втором, при 70% попадания.

    С другой – Гаврилова, которая за последний год «пробивала» -7 на харде всего 3 раза. Три сета с Бренгл тоже не говорят в пользу Даши.

    Остается сложить вышеперечисленное, чтобы стало понятно, что +7 нужно забирать.

    __________________ 

    Спасибо всем, кто не забывает нажимать на "плюсик" 

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