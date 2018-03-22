Пить и курить можно, но в меру. Правила Йоахима Лёва

Сборная Германии сейчас находится на сборах в Аппьяно (Южный Тироль, Италия). В этом же месте немцы готовились к чемпионату мира-2010. В победном 2014 году сборная тоже была на сборах в Южном Тироле, но не в Аппьяно, а в долине Пассария. Конечно, идеальные условия для подготовки – это только часть плана. Самое главное, чтобы команда была единым целым и чтобы игроки были сосредоточены на футболе. «Команда знает наши правила и наши ожидания. Каждый из нас – это деталь одного пазла. Нам нужно, чтобы мы все были вместе - тогда все получится. В одиночку никто из нас не станет чемпионом мира», - говорил Йоахим Лёв. Для того, чтобы добиться максимального результата, главный тренер сборной Германии просит соблюдать игроков ряд правил.

Уважение

Самое важное правило для всех в сборной. Помните, как жестко отреагировал Йоахим Лёв на заявление Сандро Вагнера «Очевидно, что моя честность и прямота не подходят тренерскому штабу сборной»? Он сказал, что прежде всего это неуважение к игрокам, потому что в команде каждый имеет право высказать свое мнение. Пренебрежительное отношение к коллегам неприемлемо для тренера сборной Германии. «Каждый должен знать свою роль в команде и закопать свое эго. Уважение – самое важное для меня», - говорил Лёв.

Социальные сети

После скандальных фото Илкая Гюндогана и Месута Озила с президентом Турции Реджепом Эрдоганом игрокам еще раз напомнили, что к публикациям в Facebook, Instagram, Twitter и Snapchat нужно относиться серьезно. Строго запрещены какие-либо политические заявления в соцсетях, а также фото из отеля команды или раздевалки. Большинство игроков сейчас публикует только фото с тренировок.

Визиты родственников, жен или девушек

Конечно, во время подготовки и во время самого чемпионата мира игроки могут видеться со своими женами, девушками и семьей. На вопрос о визитах уже отвечал менеджер команды Оливер Бирхофф: «Если игроки хотят встретиться со своими женами или семьями за чашечкой кофе, то родственники в любой момент могут связаться с нами и приехать в отель. Это оживляет атмосферу. Игроки сейчас сосредоточены на своей работе и нашей главной задаче». На данный момент неизвестно, поедет ли кто-то из родных игроков сборной на ЧМ в Россию.

Секреты сборной и «кроты»

Во время сборов и во время турнира никому нельзя рассказывать что-либо о «внутренней кухне» команды. Тот, кто нарушил это правило, понесет наказание и, возможно, даже сразу же отправится домой. Кстати, во время Евро-2012 кто-то сливал информацию о тактической расстановке команды. Лёв был в ярости, а «крота» так и не нашли.

Никаких агентов

Без согласия Йоахима Лёва ни один агент игрока не может приехать в лагерь сборной. Летом 2014 года Оливер Бирхофф предупреждал об этом агентов - во время ЧМ они не должны беспокоить своих клиентов. Лёв хочет, чтобы его игроки были целиком и полностью сосредоточены на турнире.

Пунктуальность

Лёв следит за тем, чтобы все игроки вовремя приходили завтракать, обедать и ужинать. Для него это часть командной дисциплины.

Алкоголь

Употреблять алкоголь можно, но в меру. Выпить бокал вина или пива перед сном или после матча не запрещается - Лёв доверяет своим игрокам. К тому же времена дебоширов в сборной уже давно позади. Кстати, курение Лёв тоже не запрещал, но сейчас в сборной нет курящих игроков.