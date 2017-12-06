Что если бы Руни оказался в «Ньюкасле»? История несостоявшегося перехода Уэйна

Несмотря на то, что карьеры двух главных английских бомбардиров очень похожи, Уэйн Руни и Алан Ширер никогда не играли вместе. Ширер закончил карьеру в сборной за 3 года до того, как юный Уэйн впервые надел футболку «Трех львов» в товарищеском матче против Австралии. Несмотря на то, что Ширер затем проведет еще 4 сезона и забьет 86 мячей, прямой передачи эстафеты от одного великого центрфорварда к другому так никогда и не произойдет.

Зато это почти произошло на клубном уровне. Сейчас это кажется сюрреализмом, но летом 2004-го после отличного Евро в исполнении Уэйна, именно «МЮ» и «Ньюкасл» наиболее активно пытались привлечь Руни в свои ряды.

Сразу же после Евро Уэйн уведомил владельцев «Эвертона», что готов покинуть клуб, если появятся реальные покупатели. И самыми активными игроками, которые и сделали первое серьезное предложение, были боссы «Ньюкасла».

««Ньюкасл» является главным претендентом на покупку Уэйна Руни, после того, как вчера вечером «Эвертон» отклонил предложение Манчестера в размере 20 миллионов фунтов» - передавал Independent 26 августа, добавляя, что Дэвид Мойес уже решил, как потратит гонорар за англичанина. В его шорт-листе были Джимми Траоре, Робби Сэведж и Джеймс Битти.

Сын владельца «сорок» Фредди Шеперда находился в отличных отношениях с агентом Руни, Полом Стретфордом. Но это не единственный рычаг, который мог помочь перевезти Уэйна на «Сент Джеймс Парк». «У «Ньюкасла» есть еще один козырь – Алан Ширер. Руни боготворит Алана и считает, что тот станет для него идеальным партнером».

В конце концов договориться не удалось: «Ньюкасл» предложил 23,6 млн фунтов, «МЮ» повысил ставки до 25,6 млн, и уже через месяц Руни отметил дебют на «Олд Траффорд» шикарным хет-риком в ворота «Фенербахче».

А что же «Ньюкасл»? У них не было нужды сильно переживать по этому поводу – состав и так был пресыщен талантливыми игроками. Джеймсу Милнеру было 18, Джермейну Дженасу 21, Кирону Дайеру и Крэйгу Беллами по 25, Тайтусу Брамблу 23. У такой молодой россыпи игроков был идеальный папочка-тренер Бобби Робсон. Поэтому в качестве партнера для Алана Ширера решили подписать захандрившего в Испании Патрика Клюйверта.

Но футбол не был бы футболом, если бы все складывалось, как задумывалось. Бобби Робсон был уволен уже спустя 4 матча. Это стало началом сложного сезона, полного распрей и конфликтов. Ситуация в «Ньюкасле» требовала терпения и хладнокровных действий. Для этого позвали Грэма Сунесса. Тот сразу отправил в «Селтик» Крэйга Беллами, который забил 9 мячей за 15 матчей, выиграл кубок Шотландии и отправлял злорадствующие смски Ширеру после вылета «Ньюкасла» из кубка Англии. Ширер тогда ответил, что разобьет Беллами лицо, если тот посмеет вернуться обратно.

Тем временем Клюйверт порол каждый второй момент, а самым запоминающимся его действием была потеря на тренировке сережки стоимостью 4000 фунтов. В обороне дела обстояли не лучше: Брамбл и О`Брайен безбожно ошибались у своих ворот. В январе Сунесс попытался исправить ситуацию и отдал 8 миллионов за Жана-Алена Бумсонга. «Он отличный игрок, вы будете наслаждаться его выступлениями» - обещал Сунесс. Но этого не произошло. Падение «Ньюкасла» продолжалось.

Апогеем стал матч против «Астон Виллы»: Стивен Тэйлор сотворил какую-то жесть у своих ворот, а Ли Бойер и Кирон Дайер подрались друг с другом и были удалены. Злые языки рассказывали, что после матча Бумсонг в ужасе убежал в раздевалку, Ширер обозвал подравшихся «позорниками», а слетевший с катушек Сунесс предлагал Бойеру и Дайеру решить все вопросы на кулаках.

«Ньюкасл» занял лишь 14-ю строчку, хотя летом считался теневым фаворитом АПЛ. У Руни же все было прекрасно: он стал лучшим бомбардиром «МЮ» в сезоне 04/05 и получил награду «Лучший молодой игрок года».

Это сезон вынудил руководство «сорок» совершить перестройку: ушли Беллами, Дженас и Милнер. Пополнили состав Альберт Луке, Эмре и Майкл Оуэн. Каждый из этих трансферов стал катастрофой, но это уже совсем другая история. И хотя в следующем сезоне «Ньюкасл» занял 7-ю строчку, поезд ушел: большая четверка окончательно оформилась и разбить ее было чрезвычайно сложно.

Шеперд быстро понял всю бесперспективность ситуации, и через год продал клуб. На смену ему пришел Майк Эшли.

Могло ли быть по другому в случае покупки Руни? Хороший вопрос на который уже не будет ответа. Сэр Алекс Фергюсон вспоминал: «Удивительно, но если бы «Ньюкасл» не начал работу по трансферу Руни, то мы бы и не предприняли никаких действий. Я был абсолютно уверен, что «Эвертон» не собирался продавать его в том сезоне».

По материалам thesetpieces.com

Фото: zimbio.com, Getty Images