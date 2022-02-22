Главная проблема Трусовой – неумение вовремя остановиться. Саша постоянно рискует, и это мешает ей побеждать

Лучше всего приоритеты Саши Трусовой демонстрирует диалог с Даниилом Глейхенгаузом в кисс-энд-крае на ЮЧМ-2018 – том самом, с которого началась эпоха экстремальной сложности в женском катании:

– А теперь учиться кататься.

– Лутц и тройной аксель!

Лутц покорился быстро – уже в следующем юниорском сезоне. С акселем дела обстояли намного хуже: за олимпийский цикл Саша успела выучить пять разных четверных (из них только риттбергер до сих пор не исполнен на соревнованиях); собрать самую сложную в мире произвольную; уйти к Плющенко и вернуться к Тутберидзе.

Единственное, что так и не получилось сделать у Саши – чистый тройной аксель. Из девяти официальных попыток лучшая стоила 6,24 балла. Для сравнения – Валиева получает за тройной аксель больше 11, Туктамышева – около 10.

Как и Ханю, Трусова идет на максимальный риск. Но риск и золото не всегда совместимы

Для фигурного катания максимализм вреден. Многим он кажется чуждым и даже смешным: достаточно вспомнить комментарии Алексея Ягудина про четверной аксель Юдзуру Ханю.

«Не понял я, в чем прикол. Он ехал с двумя задачами – четверной аксель и выиграть олимпийскую медаль. В итоге ни того, ни другого».

Конечно, поставить знак равенства между историями Трусовой и Ханю невозможно. Четверной аксель в итоге лишил Юдзуру медалей, но если бы серебро или бронза интересовали японца, он заявился бы на командный турнир. На откровенный риск Ханю решился, уже став двукратным олимпийским чемпионом и при этом прекрасно понимая, что догнать Чена почти невозможно.

Ситуация Саши другая. Техническая революция в женском катании началась с нее, но выиграла от этого вовсе не Трусова.

Ханю после четвертого места в Пекине радовался историческому акселю – пусть и исполненному с падением, но все же не пониженному до тройного. Саша рыдала, несмотря на долгожданные пять квадов, потому что все это время отказывалась принять то, что максимум четверных и олимпийское золото не взаимосвязанные понятия.

Накануне Олимпиады-2022 The New York Times выпустил объемное исследование о том, как ультра-си изменили женское одиночное. Самая впечатляющая его часть – сравнение количества квадов и тройных акселей на чемпионатах России: от 0 в 2018-м к 14 в 2022-м. Огромный вклад в этот прогресс принадлежит именно Трусовой.

Пекинский прокат Саши с пятью четверными важен безотносительно медалей: он о том, что иногда максималисты в фигурном катании все-таки становятся счастливыми людьми – пусть и всего лишь на десять минут. Но не всегда становятся победителями.

«Я три года не выигрывала крупные соревнования. Я думала, что если прыгну все, выиграю, но этого не случилось»

Накануне женской произвольной программы Евгений Плющенко сформулировал главную, на его взгляд, проблему Трусовой – неумение вовремя остановиться.

«Она ведь в прошлом году могла легко выиграть чемпионат мира. Но все опять уперлось в тройной аксель! Да, в Москве на тренировках исполняла чисто. Но в Стокгольме в день старта короткой программы из пятнадцати попыток — ни одной удачной! Естественно, я сказал, что не надо включать его в программу. Однако переубедить не удалось. В итоге Саша ошиблась на этом прыжке и улетела аж на 12-е место».

Плющенко переписал историю Трусовой: из десятки после короткой на ЧМ она выпала, оставшись без каскада. Никакого тройного акселя Саша не исполняла – наоборот, прыгнула двойной с хорошими надбавками.

Но слова Евгения о том, что Трусову невозможно переубедить насчет ее контента, похожи на правду – из ее слов в микст-зоне после олимпийской короткой следует то же самое.

Впрочем, главная причина серебра Трусовой – не ее желание прыгнуть тройной аксель, а то, что взгляды Саши на фигурное катание кардинальным образом отличаются от тех, которые проповедует ISU. «Я три года не выигрывала крупные соревнования. Я думала, что если прыгну все, выиграю, но этого не случилось»

Вполне вероятно, что по системе начисления GOE четырехлетней давности выиграла бы Трусова: Щербаковой просто могло не хватить надбавок, чтобы перебить 16 баллов отставания в базовой стоимости . Но после Кореи правила изменились – качество и чистота элементов стали цениться выше сложности:

· только на GOE Щербакова отыграла у Трусовой больше 10 баллов технического отставания;

· четверной тулуп Саши с плохим выездом стоил ей 7 баллов – столько же принес Каори Сакамото ее тройной лутц с неясным ребром;

· четверной лутц с недокрутом в четверть в бонусной зоне – всего на 3 балла дороже тройного у Ани;

· у четырех арбитров из девяти Трусова проиграла Щербаковой даже в произвольной программе.

Разумеется, пять квадов сработали бы, исполни их Саша так, как это получилось у нее на контрольных прокатах. Дело не только в более высоком качестве тех четверных, но и в презентации: самая драйвовая «Круэлла» так и осталась в Челябинске.

Шансы Трусовой на золото с двойным акселем были бы выше. Но даже он не гарантировал ей победу

Разница в подходах Саши и Ани проявилась еще в короткой программе.

Пока Трусова в очередной раз заявляла тройной аксель, Щербакова сделала выбор в пользу тулупа вторым прыжком в каскаде, потому что с риттбергером в этом сезоне получалось через раз.

Теоретически с более сложным каскадом Аня могла набрать еще больше: ее личный рекорд в короткой – 81,07 с КЧМ-2021. Но и потенциальные риски были выше – а для Щербаковой при более слабой относительно соперниц базе было важно идеально откатать свой набор в оба дня.

На самом деле, даже с двойным акселем в короткой Саша, скорее всего, по сумме двух программ проиграла бы Ане . Лучший результат Трусовой с таким контентом – на 3 балла выше олимпийского. Итоговый отрыв от Щербаковой – чуть больше 4.

Возможно, впрочем, что с чистым прокатом Саше поставили бы на Играх более высокие компоненты. Но по этому параметру судьи уже оказались лояльны к Трусовой: ее вторая оценка за прокат с падением абсолютно идентична той, которую ей поставили за чистое выступление в США в начале сезона.

***

Чего не стоит делать, так это упрекать Трусову в ее эмоциональности по поводу серебра. «Я три года ничего не выигрывала», когда ты тренируешься в самом конкурентной группе мира, подразумевает, что вокруг тебя постоянно находятся победители.

В такой атмосфере не рождается бурная радость по поводу медали иного достоинства – как у Каори Сакамото сейчас или Кейтлин Осмонд в Пхенчхане.

В Пекине Саша не просто упустила золото, а потеряла веру в то, что раньше казалось ей очевидным – и перенести это в 17 лет должно быть непросто.

Больше олимпийских текстов – в телеграм-канале автора

Фото: East News/The Yomiuri Shimbun via AP Images, Anne-Christine POUJOULAT / AFP; REUTERS/Evgenia Novozhenina, Phil Noble; globallookpress.com/Yohei Osada/AFLO, Cao Can/XinHua