«Пункты приема ставок очень скоро станут рудиментом». Чем живут ППС в эпоху цифровизации

Некоторые франшизы в 2022 году все еще актуальны.

В 2022 году в России функционирует чуть меньше 2,5 тысяч пунктов приема ставок. С 2017 года их количество сократилось почти вдвое и методично продолжает уменьшаться – офлайн ставки сдают позиции, а большинство новых игроков и вовсе ни разу не бывали в ППС.

И если для букмекерских контор пункты приема ставок, помимо своего прямого назначения, продолжает выполнять рекламную функцию, то для игроков ППС действительно выглядят достаточно бесполезно: зачем куда-то идти, если пари можно заключить в любом месте и в любое время с помощью смартфона?

Мы решили поговорить о настоящем и будущем «будок» в России с профессиональный каппером Георгием Шевцовым – топовым прогнозистом верификатора Bet-Hub и одним из организаторов проекта «Мальчишник в беттинге».

Первую ставку заключил именно в ППС – толчком стала поддержка бабушки

– Давайте начнем с самого начала: как давно вы в беттинге?

– В ставках я с 2016 года.

– Когда впервые попали в пункт приема ставок?

– А сразу же. Как сейчас помню: это было 20 августа 2016 года, и до реванша Конора Макгрегора с Нейтом Диазом оставалось меньше суток. Долго сомневался в том, стоит ли вообще лезть в это и заключать пари.

В то время я был студентом педагогического ВУЗа, а в свободное время таксовал, поэтому сбережения кое-какие имелись. Метался, все не мог решиться, нужно мне это или нет. В итоге подтолкнула меня к первому пари бабуля – сказала, что лучше что-то сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть.

После этих слов собрался и поехал. Первую ставку сделал именно в ППС: зарядил 10 тысяч рублей на победу Макгрегора. В итоге первый опыт получился положительным – ставка сыграла.

– Бабушка понимала, что такое ставки?

– Нет. К сожалению, бабуля не имела никакого представления, что такое беттинг и как это работает. А может и к счастью (смеется). Но она знала, что я занимаюсь ставками профессионально – именно ее слова в тот день и стали призывом к действию. С тех пор я успел стать состоявшимся каппером, который зарабатывает именно на беттинге.

До самого последнего дня бабуля знала, чем я занимаюсь. Ничего не понимала, но верила в меня.

– Были ли у вас какие-то представления о ППС? Чего ожидали от первого визита?

– Я имел какое-то общее представление о пунктах приема ставок, думаю, как любой человек, далекий от беттинга. У меня на тот момент были товарищи, которые увлекались ставками, но заключали пари они исключительно с помощью смартфонов, и в редких случаях с ПК.

Но волнения именно от посещения ППС не было. Скорее переживал за ставку.

– И каким оказалось первое впечатление?

– Я поехал ставить в 888 (на данный момент не имеет лицензии на работу на территории РФ. – прим. Sports.ru) в Красноярске. Это было настолько классное крафтовое заведение, что под впечатлением от него я написал песню под гитару.

Стильный черный интерьер, множество мониторов, барная стойка, приятный приглушенный свет, приветливые сотрудницы… Над удобством клиентов действительно парились, даже в мелочах: везде стояли кулеры, можно было выпить кофе или чай, плюс повсюду лежали простые карандаши. Даже такой минимальный сервис встретишь далеко не в каждой ППС.

Людей, правда, было не много. Могу ошибаться, но по воспоминаниям я вообще был один в тот момент в пункте приема. Да и сама ППС была достаточно маленькая.

В ППС редко встретишь обеспеченных людей, а отношение персонала зависит от статусности заведения

– Сложился ли у тебя в голове образ среднестатистического посетителя «будок»?

– В 2016 году я не встречал в ППС обеспеченных людей, даже в достаточно люксовых местах, вроде 888. Скорее это были ребята с низким и средним доходом по меркам Красноярска.

Было много ребят, которые таксовали – тишину «будки» часто нарушали уведомления из приложений такси. Да я и сам в то время таксовал, чего уж греха таить.

– Когда в последний раз был в ППС?

– Буквально недавно посещал «1хСтавку», удивился, насколько свинское там отношение к клиентам. Я заехал идентифицировать аккаунт. Сотрудники разговаривали в таком пренебрежительном тоне, будто я должен им несколько миллионов и приехал занимать еще. Знаешь, такой классический киношный архетип человека, который работает на раздаче в столовой в Советском союзе и ругается со всеми вокруг по любому поводу. Я даже пытался немного повозмущаться, но сильно цепляться не стал – не хотелось терять время.

В тот момент в пункте приема было еще пару человек. Видимо, студенты из соседней общаги. Это был день, каких-то серьезных матчей сто процентов не было, поэтому высок шанс, что ребята лудили в лайве. Пока я ждал идентификации, прошло минут 40, и студенты покинули ППС не в самом хорошем расположении духа – видимо, не слишком им повезло в тот день.

– Все настолько плохо или есть обратные примеры?

– Ну в «1х», например, работают хорошие девчонки, но у нет нет муштры на вежливость – они просто не хамят, и этого уже достаточно. Мой недавний опыт в этом плане скорее единичный случай – может смена была неудачная, может «будка» такая. Нужно понимать, что большинство ППС расположены рядом с общежитиями и контингент там соответствующий: молодые клиенты еще не привыкли к хорошему сервису, крупных сумм не тратят, поэтому терпят и достаточно пренебрежительное отношение.

Но есть ППС, которые ориентированы на более состоятельных клиентов. Моя знакомая работает администратором с VIP-клиентами в BetBoom. Они натасканы до безобразия на улыбчивость, тактичность и умение вести диалог с любым клиентом, даже достаточно токсичным. Как правило, в такие заведения идут студентки, которые в силу возраста и воспитания просто не умеют хамить так, как сотрудницы некоторых других контор.

Но в целом все зависит от того, под кого адаптирована ППС. С кем-то можно и сквозь зубы разговаривать: повозмущаются, уйдут, но завтра все-равно вернутся, потому что это единственная «будка» под боком.

– В какие ППС вы бы посоветовали сходить игрокам, которые давно хотели попробовать поставить в офлайне?

– Без преувеличений, на данный момент самая топовая контора в плане пунктов приема ставок – это BetBoom. Просто без вариантов.

Еще бы отметил «Лигу Ставок»: тут и отношение к клиентам приятное, и интерьер хороший. Что немаловажно, есть служба безопасности: это особенно актуально для тех, кто обладает хорошими аналитическими способностями, но не обладает навыками самообороны. Звучит дико, но и в 2022 году бывают ситуации, когда особо удачливого игрока могут вытащить на улицу и лишить выигранных денег.

– Куда заглядывать не стоит?

– В «Зенит» я бы не ходил: был в четырех «будках» в Красноярске, нигде не понравилось. Ну а «Балтбет» отстает от конкурентов в плане технического оснащения. Не могу ничего плохого сказать о сотрудниках, но ППС выглядят уж слишком аскетично для 2022 года: пара мониторчиков, пара ТВ-экранов – все скромно и без вкуса. Наверное, это связано со спецификой БК – там играют в основном люди в возрасте, которые к такому привыкли. Молодежь там не встречал ни разу.

«Будки» умирают, беттинг уходит в онлайн

– Количество ППС заметно уменьшается в последние годы. С чем вы это связываете?

– Ну во-первых, такая тенденция совершенно очевидна: на дворе 2022 год. Игроку легче и быстрее поставить в приложении, чем тащиться в ППС.

Во-вторых, свою роль сыграл ковид, который подтолкнул в онлайн игроков, которые все еще предпочитали по старинке ставить в ППС. Думаю, со временем они станут рудиментом.

В Красноярске, однако, активно открываются «будки» BetBoom. Видел их франшизу – она одна из самых дорогих и ходовых в России сейчас. Знакомая, которая там работает, рассказывала, что к ним в основном ходят обеспеченные люди, которые любят пощекотать себе нервы. «Випка» стоит 50 тысяч в месяц – там дают бесплатно выпить, посмотреть футбол с комфортом и заключить пари.

Но это скорее исключение из правил, которое его только подтверждает. Остальных ППС становится заметно меньше.

– Что насчет олдскульных игроков? Останутся ли они верны офлайну.

– Много ли их осталось?! Тут сложно что-то прогнозировать, но любителей ППС все меньше и меньше. Зачем ходить куда-то, если можно заключить пари и посмотреть трансляцию со смартфона? Думаю, даже самые возрастные игроки постепенно поддались цифровизации.

Возможно, профессионалы еще будут пользоваться ППС. В онлайне все-таки режут лимиты, а в «будках» с этим попроще, поэтому вполне возможно, что оффлайн станет выходом. Капперы будут сажать своих людей и смотреть, насколько эта затея оправдает себя и окажется ли прибыльной.

– После перехода на Единый ЦУПИС одним из возможных вариантов идентификации стало посещение ППС. Сможет ли это добавить актуальности «будкам»?

– Идентификацию действительно легче проходить в ППС, чем в том же «Связном». Но дело в том, что люди регистрируются сразу онлайн – никому ради этого идти в «будку» в голову не придет. Потому функционал, конечно, пунктам приема добавили, но интерес к ним остался минимальным.

– Ваш прогноз: что станет с ППС в будущем?

– Их количество продолжит уменьшаться, а выживать будут только люксовые заведения для VIP-клиентов, которые придут туда без особого ставочного интереса, а просто провести приятно вечер. «Будки» продолжат умирать, а информационные технологии будут все популярнее и популярнее даже среди старшего поколения.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Наталья Селиверстова; Gettyimages.ru/Steve Marcus; globallookpress.com/Zamir Usmanov/Russian Look