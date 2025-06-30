«Бавария» обыграла «Фламенго» в 1/8 финала КЧМ – 4:2. На тотал больше 5,5 голов зашел коэффициент 11.80

«Бавария» обыграла «Фламенго» (4:2) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

В прематче «Бавария» котировалась явным фаворитом с коэффициентом на проход 1.45. Победа с форой (-1,5) зашла за 2.88, тотал больше 5,5 голов – за 11.80.

В 1/4 финала мюнхенцы сыграют против «ПСЖ».

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