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  • «Бавария» обыграла «Фламенго» в 1/8 финала КЧМ – 4:2. На тотал больше 5,5 голов зашел коэффициент 11.80
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«Бавария» обыграла «Фламенго» в 1/8 финала КЧМ – 4:2. На тотал больше 5,5 голов зашел коэффициент 11.80

«Бавария» обыграла «Фламенго» (4:2) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

В прематче «Бавария» котировалась явным фаворитом с коэффициентом на проход 1.45. Победа с форой (-1,5) зашла за 2.88, тотал больше 5,5 голов – за 11.80.

В 1/4 финала мюнхенцы сыграют против «ПСЖ». 

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовала: Венера Кравченко
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