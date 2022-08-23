Ставки на спорт могут выработать у игрока ряд полезных навыков

Главное – ответственно подходить к процессу.

Ставки на спорт у широкой публики в первую очередь вызывают негативный отклик: букмекерские конторы считают чуть ли не главным злом спортивной и околоспортивной сферы, а к любителям ставок относятся с некоторым пренебрежением.

При этом беттинг как хобби вполне может стать толчком к развитию целого ряда полезных навыков, которые могут быть полезны и в других сферах человеческой жизни. Одна важная оговорка: к ставкам при этом нужно относиться максимально ответственно, отдавая себе отчет, что это в большей степени хобби и способ досуга, нежели возможность подзаработать.

Звучит бредово? Ловите доказательства.

Дисциплина – это основа беттинга

Все мы начинали с ординаров на победу любимой команды, экспрессов с космическими коэффициентами и ставках на мизерные коэффициенты в лайве, которые выглядели просто железобетонно. Проходит время и перед ставочником открывается три возможных пути:

Игрок отказывается от ставок. Не получилось, словил несколько минусов, проиграл некоторую сумму денег, не получил удовольствие – в целом, не вкатило. Игрок продолжает ставить необдуманно, и это превращается в проблему. Чаще всего это происходит из-за неправильно оценки беттинга: это не легкий способ заработать, а всего лишь хобби, которое украшает досуг игрока, но крадет его время и финансы. Игрок устает от постоянных минусов и пытается разобраться в нюансах ставок. Ставочник обкатывает стратегии, разрабатывает собственные подходы и прививает себе финансовую дисциплину.

В последнем случае игрок получает полноценное хобби, и чтобы стать в нем лучше, он вкладывает время и силы. И дело здесь не столько в потенциальной прибыли, сколько в сугубо спортивном интересе: игроки ведут собственную статистику на верификаторах или в Эксель-таблицах, анализируют ошибки, ищут свои слабые места... В общем, развиваются.

И тут неожиданно беттинг начинает выполнять главную роль хобби: развитие систематичности действий, порядка и дисциплины. Опытные игроки, посвятившие ставкам многие годы, могут дать фору любому гуру по тайм-менеджменту: попробуйте совмещать обычную работу, личные дела и анализ линии букмекерской конторы.

Любители ставок – настоящие аналитические фрики

Любители ставок на статистику, например, мало чем отличаются от тактических фриков, по нескольку раз изучающих видео матчей и анализирующих целую гору метрик по типу xG и прочих радостей современного спорта. Ставки на статистику не требуют большой математической подкованности, но заставляют игрока работать с огромным количеством статистических данных клубов по сезону.

Ставишь на карточки? Будь добр изучить не только статистику обеих команд, личные встречи, актуальные составы (в старте ли главный костолом?!), но и изучи рефери предстоящей встречи. Как часто он свистит фолы? Дает он играть или любая грубость чревата карточкой? В общем, аналитические разделы мозга нагружаются по полной.

Интересно, что в беттинге достаточно много игроков с экономическим, математическим или IT бэкграундом: люди, которые часто работали с большими данными, более приспособлены к ответственной игре на ставках. Есть куча цифр, которые тебе нужно обработать и прийти к кому-либо выводу.

А у айтишников со ставками и вовсе особая любовь: интернет полон ботами с поиском прогрузов, вилок и прочих инструментов, а аналитические ресурсы, вроде Smart Table или Betting Helper’а, давно стали обыденностью.

Второй вывод: ставки могут стать увлечением людей с определенным складом ума, который испытывает потребность в анализе.

Эмоциональная стабильность

Ну и самое главное, что в большинстве своем привлекает людей к спорту и ставкам – это эмоции. Да, они не всегда положительные, но накал, который добавляют пари к просмотру любимого вида спорта, может стать неплохой эмоциональной встряской посреди или в конце рабочей недели.

Еще один важный скилл, который прокачивает беттинг – это необходимость контролировать эмоции, стараясь оставаться как можно в более устойчивом ментальном состоянии. Если игрок способен избежать тильта после очередного луз-стрика, то поверьте, вывести его из себя практически невозможно.

В конце хотелось бы добавить очень важное уточнение. Ставки действительно способны стать частью жизни человека, причем достаточно безвредной, а где-то даже полезной. Однако все мы знаем массу примеров, когда чрезвычайное увлечение беттингом пагубно влияет на человека. С азартными играми шутить нельзя, именно поэтому мы постоянно делаем важную оговорку: ставки – это исключительно развлечение, но никак не способ заработать. Помните об этом и получайте от ставок исключительно удовольствие.

Фото: Gettyimages.ru/Alan Crowhurst, Ethan Miller, Paul Thomas