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Миранчук и Головин должны заметно прибавить, а Хайкин сыграет в группе ЛЧ

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Ожидания букмекеров от россиян в главных европейских лигах.

Пока «Фиорентина» отчаянно ищет способы расторгнуть контракт с Александром Кокориным, на слуху в крупных европейских чемпионатах остаются еще три российских футболиста: Миранчук сразил всех дебютом в «Торино», Головин уже который год показывает качественный футбол с «Монако», а Хайкин с «Буде-Глимт» рвется в группу Лиги чемпионов.

Покопаемся в линиях букмекерских контор и посмотрим, чего ждут от россиян в Европе аналитики. 

Миранчук должен выдать лучший сезон в Европе

«Бетсити» с оптимизмом смотрит на перспективы Алексея в новом клубе, однако после дебютного матча россиянина за туринский клуб оценки смотрятся более чем реалестично. Вот только настолько результативно в Европе Миранчук еще не играл, судите сами: 

  • Кэф на то, что полузащитник наберет как минимум 12 баллов по системе гол+пас в Серии А – 1.60, то есть больше 50%. Лучший результат Миранчука в «Аталанте» – 9 очков в дебютном сезоне. За всю карьеру Алексей лишь трижды набирал больше 11 очков результативности в национальном чемпионате, правда в лучшей форме за собирал аж 17 (в РПЛ-2019/20). 
  • Кэф на то, что Миранчук забьет как минимум восемь мячей – 1.95, то есть 47%. Пробивал ТБ 7,5 забитых Алексей лишь в последнем сезоне в России. 
  • А вот пять голевых за 1.85 (50% вероятности) – вполне себе трезвая оценка с точки зрения статистики: в прошлом сезоне в составе «Аталанты» Миранчук записал на свой счет четыре ассиста в 19 играх.

В общем, аналитики верят, что именно в «Торино» Миранчук раскроет если не максимум своего потенциала, то как можно ближе приблизиться к своей праймовой версии. И с ними хочется согласиться. 

 

Сомнения вызывает только повреждение, из-за которого россиянин был заменен после первого тайма в матче с «Монцей» – лазарет вряд ли положительно скажется на акклиматизации Алексея в новой команде. 

В общем: Леша, верим!

От Головина тоже ждут прогресса

И если с Миранчуком все не слишком очевидно, по крайней мере из-за перехода в новый клуб, то Головин уже пятый сезон подряд защищает цвета «Монако», причем вполне успешно. 

Аналитики ждут от Александра одного – небольшого прогресса по сравнению с прошлыми сезонами, как минимум в плане результативности: 

  • На пять голов Головина дают 1.85, то есть 50% без учета маржи букмекера. Тотал 4,5 Александр пробил лишь раз в Лиге 1, еще в трех сезонах забивал по три мяча – цифры вполне адекватные;
  • На семь голевых дают все те же 1.85, и тут схожая ситуация: в сезоне-2020/21 Александр отдал аж девять ассистов, во всех остальных сезонах играл на ТМ 7,5, но в каждом из них цифра не казалось недосягаемой. 

В случае с Головиным можно хорошенько присмотреться к ТБ 3,5 желтых карточек в Лиге 1 с коэффициентом 1.85 в «Бетсити» – в трех из четырех сезонов во Франции россиянин его уверенно пробивал.

Если сезон обойдется без травм, то Головину не составит особых проблем собрать «верха» (то есть ТБ) и по голам, и по ассистам, и по «горчичникам». Остается надеяться, что серьезные повреждения обойдут россиянина стороной.

Хайкин с «Буде-Глимт» не защитит титул

Норвежский «Буде-Глимт» в последние годы наводит шороху как на внутренней, так и на европейской арене: два подряд чемпионства в Норвегии, плюс ярчайшее выступление в еврокубках. И все это при непосредственном участии российского голкипера Никиты Хайкина. 

В первом матче раунда плей-офф квалификации Никита записал на свой счет «сухарь» в матче с загребским «Динамо», а «Буде-Глимт» выиграло со счетом 1:0. На проход норвежцев в группу букмекеры дают коэффициент 1.61, то есть около 58%. 

А вот в триумф «Буде» на национальной арене аналитики не верят – 2.70 (35%) на то, что клуб окажется выше «Мольде», лидирующего на данный момент в турнирной таблице. Отрыв в пять баллов на экваторе сезона, и это при условии, что «Буде» точно придется разрываться между еврокубками и чемпионатом – логика аналитиков очевидна.

Радует одно – после вылета «Монако» остается реальный шанс увидеть российского футболиста в группе Лиги чемпионов. А потому уж слишком хочется верить в еще одно еврокубковое чудо норвежцев.

Фото: globallookpress.com/Claudio Grassi/Keystone Press Agency, Marius Simensen/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Mike Hewitt

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