Холанд ярко дебютировал в АПЛ: шанс на то, что Эрлинг станет лучшим бомбардиром – 42%

Дубля оказалось достаточно.

После не самой убедительной игры в Суперкубке Англии, где Холанд запорол парочку моментов, заметно увеличилось количество скептиков: увеличились сомнения в том, заиграет ли скандинав у Пепа, к месту вспомнили и «налог на Бундеслигу»...

Однако в первом же туре Холанд заставил вновь говорить о нем с восхищением: в дебютном матче в АПЛ Эрлинг оформил дубль в ворота «Вест Хэма» – яркий дебют, после которого норвежец стал главным претендентом на звание лучшего бомбардира турнира.

В успех Холанда в АПЛ верили, но форварда недооценивали

После перехода Эрлинга в «Манчестер Сити» в линиях букмекерских контор норвежец котировался как один из фаворитов предстоящей гонки бомбардиров, но не явный лидер — на то, что Холанд выиграет «Золотую бутсу» давали коэффициент 5.00, то есть ровно 20% вероятности.

Главным конкурентом норвежца котировали Мо Салаха – 18% вероятности. Тройку замыкал Харри Кейн с 14%.

Российские аналитики ждали от Холанда около 20 мячей, давая равные шансы на ТБ и ТМ 19,5 – вполне адекватная цифра, если взглянуть на прошлые достижения форварда. А вот ирландцы из PaddyPower выдали жирный аванс норвежцу в виде 24,5 голов по равной.

Статистика Эрлинга в этом плане достаточно показательна: в обоих полноценных сезонах в Бундеслиге норвежец забивал больше 21 мяча в национальном чемпионате. В сезоне-2019/20, когда Холанд переехал из Австрии в Германию, форвард отметился 29 мячами — 13 в «Боруссии» Дортмунд и 16 в «Зальцбурге».

Дубль в первом туре настолько впечатлил аналитиков, что теперь на «Золотую бутсу» Холанда дают аж 42%, то есть вдвое больше, чем перед стартом сезона. Поставить на Эрлинга можно с коэффициентом 2.30 в БК «Бетсити».

Под Холандом сидит новый Агуэро

На фоне перехода Холанда в «Манчестер» СМИ мало времени уделили другому переходу: 22-летний Хулиан Альварес вернулся из аренды в «Ривер Плейт» и уже успел отметиться голом в ворота «Ливерпуля» в Суперкубке.

Альварес лишь раз громко взорвал инфополе – в мае 2022 года положил шесть мячей в одном матче Кубка Либертадорес. Потерпевший — клуб «Альянц Лима», который был разбит со счетом 8:1.

Именно конкуренция с Альваресом может помешать Холанду выполнить собственный норматив результативности в 20+ мячей. Причин сразу несколько:

Альварес уже проявил себя в «Манчестере», причём в матче с самим «Ливерпулем»;

Альварес — новый Агуэро: игроки схожи по антропометрическим данным, стилю игры и даже в «Сити» перешли в одном возрасте. Если заиграл Серхио, значит должен заиграть и Хулиан;

Гвардиола любит эксперименты, поэтому в первое время Холанду вряд ли стоит рассчитывать на постоянное место в старте.

В линиях БК на следующий матч «Сити» против «Борнмута» просто невероятные котировки: на гол Холанда дают около 75%, на гол Альвареса — 55%.

Заключать пари разумнее будет после объявления стартовых составов, но ситуация крайне любопытная. За «Манчестером» в первых турах стоит последить хотя бы из-за импровизированной дуэли двух форвардов за место в старте.

Фото: REUTERS/Tony Obrien