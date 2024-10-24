В Лиге конференций – кровавое ирландское дерби: 45 лет назад соседи устроили бойню, но сейчас дружат и позвали Эвра

Лига конференций в нынешнем сезоне – сундук географических сюжетов или альтернативный способ погрузиться в историю. Новый повод – встреча в Северной Ирландии: хозяева из клуба «Ларн» примут более известный «Шэмрок Роверс». В 2024 году у соседей по острову остается много разногласий, но и близко не ожидается волнений, спровоцировавших далеко не одну кровавую бойню в рамках футбольных ирландских дерби.

Ирландцы спорили из-за футбола еще в середине XIX века: обижались из-за сборной, выясняли, кто является истинной Ирландией

Футбольные конфликты у соседей на острове были зафиксированы еще до создания Ирландской футбольной ассоциации. Ее основали в Белфасте в 1880 году – сразу же на фундаменте первых разногласий. Дело в том, что футбол тогда был больше популярен среди протестантов с Севера, но южане почувствовали себя обделенными.

Созданная ассоциация не стеснялась вызывать в национальную команду 90% игроков именно северян, а южных ирландцев смело игнорировали. На удивление сохранилась статистика: 798 против 75 – таким было соотношение футболистов в сборной за 40 лет.

В 1921 году произошло историческое событие – раздел Ирландии на две территории. Северная оставалась частью Великобритании, а южная сделала важный шаг в сторону полной независимости – получила статус доминиона.

В сентябре 1921 года появилась отдельная Футбольная ассоциация Ирландии, стремившаяся разорвать связи с северными соседями. В ФИФА тогда решили не обострять конфликт и позволили двум сборным заявиться в рамках квалификации к чемпионату мира 1950 года в европейскую зону. Ирландцам и такой независимости оказалось недостаточно – начали ругаться из-за доступности футболистов. Выяснилось, что хитрые северяне адаптировались быстрее и стали первыми выбирать молодых талантливых игроков с южной части острова, чтобы поскорее заиграть за свою сборную. На фоне таких трюков снова потребовалось вмешательство ФИФА: руководящий орган постановил ирландцам выбирать в свои сборные только игроков, рожденных на своей части.

Североирландцы, естественно, нашли и другой способ уколоть соседей – называли себя сборной Ирландии на традиционном большом турнире для британских сборных. Это сильно бесило, гордившихся независимостью южан. В ФИФА попытались сделать замечание северянам, но те только в 70-х добавили географическое уточнение для своей сборной.

Исторический контекст: долгий конфликт, кровавое воскресенье 1972-го

После раздела Ирландии в 1921 году покой на острове не наступил. Во-первых, часть видных ирландских борцов за независимость ушла в подполье, во-вторых, в Северной Ирландии постепенно росло количество сторонников объединения острова и обретения полной независимости от Великобритании.

Черная дата в календаре – кровавое воскресенье 30 января 1972 года. Британские солдаты для подавления массовой демонстрации открыли огонь по безоружным людям: 13 человек погибли на месте, шесть из них были несовершеннолетними.

Ирландские радикальные силы пообещали отомстить за кровавое воскресенье и ответили серией террористических актов, направленных на британскую армию, а вскоре добрались и до Лондона – в 1974 году был устроен первый взрыв у парламента.

А почему бы не сыграть в футбол? В УЕФА спровоцировали месиво – чудом никто не погиб

Мягко говоря, тревожная атмосфера в Ирландии не была проблемой для чиновников. В УЕФА беспокоились только о спортивной составляющей. Например, встал вопрос о необходимости проведения специального матча в Кубке Чемпионов. Тогда было 33 участника, пришлось вводить дополнительный предварительный раунд, чтобы провести классическую жеребьевку на 32 команды.

В преддверии сезона-79/80 между собой в этом важном противостоянии за право квалифицироваться в основную сетку свели североирландский «Линфилд» и ирландский «Дандолк». Первый матч должны были сыграть на южном стадионе «Ориэл Парк».

Вечером 28 августа 43-летний Джон Харди был расстрелян на глазах у собственных детей. Ответственность на себя взяла радикальная протестантская группировка, утверждавшая, что убила случайного католика, отомстив за жестокие акции южанам. Матч стоял в расписании 29 августа.

В УЕФА выражали уверенность в том, что футбол может стать «островком примирения» для радикальных сторон. А вот ирландская пресса на удивление объединилась – предрекали страшные кадры.

Ситуация осложнялась тем, что «Линфилд» был исключительно протестантской командой, за которую болели радикально настроенные активисты. Католики даже не допускались в состав.

«Дандолк» в то время – клуб-любимец радикального ирландского подполья. Адекватные журналисты с обеих сторон призывали в УЕФА одуматься: «Кровь будет литься рекой»; «Сводите бензин и пламя»; «Почему это должны быть мы» – и это был совсем не кликбейт, а разумный прогноз. В УЕФА нашли решение – попросили представителей клубов образумить своих поклонников.

Играющий тренер «Линфилда» Рой Койл обратился к болельщикам: «Пожалуйста, ведите там себя достойно». Краткий призыв не нашел отклика в сердцах.

Североирландцы отправились на выезд организованной группой на 60 автобусах. Естественно, их уже ждали. Полицейские не справились с первой бойней и отступили к стадиону. В городе спешно закрыли все заведения после первой же новости о неудачном местном бизнесмене, попытавшимся приютить гостей в своем заведении – его разрушили и подожгли.

Тем временем правоохранительные органы предприняли попытку не допустить бойню хотя бы на стадионе, но и здесь – полный провал. В первом тайме команды не смогли забить, но зрители не скучали – обменялись сожженными флагами: хозяева пронесли на стадион несколько британских, а гости не нашли ничего лучше, как сжечь главный – на флагштоке.

В середине второго тайма матч и не думали останавливать, хотя окровавленные полицейские сменяли друг друга в кадре. Тренер Рой Койл все же попытался во второй раз: «Вы не приносите пользу своему клубу, остановитесь».

Безумие продолжилось и после матча: фанаты разгромили несколько домов, магазинов, а южане устроили северянам засаду, отправив гостям прощальный залп из камней.

Пресс-атташе «Линфилда» Дерек Брукс тогда был удивлен происходящим: «К сожалению, так получилось. Рой Койл сделал все, что мог . Мы призывали их к порядку. А ведь сама игра прошла великолепно – стоит смотреть на поле».

Финальные последствия бойни:

● 52 полицейских получили ранения; ● 50 мирных жителей пострадали, включая девочку, оказавшуюся в больнице; ● 25 человек арестованы.

Наблюдатель от УЕФА Лео Каллаган из Уэльса отделался скупым комментарием: «Я все записал. Сегодня сделаю отчет, но ничего не скажу».

После бойни в Дандолке в УЕФА все же пришли к выводу, что ответный матч в Белфасте – плохая идея. Ирландцев отправили играть в Нидерланды, а крайними сделали представителей «Линфилда». В УЕФА постановили, что гости из Северной Ирландии не обеспечили безопасность и спровоцировали беспорядки. В итоге «Линфилд» оплатил расходы «Дандолку» за ответный матч в Нидерландах и… проиграл на нейтральном поле, оставшись за бортом турнира.

В 2024 году – мир, почти дружба и Эвра

Ближайший матч – легкая прогулка для местных органов правопорядка. В Белфасте ждут всего 1600 фанатов из южной части и не опасаются провокаций.

Для Северной Ирландии нынешние еврокубки – история: ранее местные клубы никогда не доходили до группового этапа.

«Ларн» стартовал с разгрома от «Мольде» (0:3), но зато ярко работает вне поля: матч раскручивает сам Патрис Эвра. Легенду «Манчестер Юнайтед» удалось заманить благодаря одному из партнеров клуба.

С боевым напутствием подъехал и местный экс-чемпион мира по боксу Карл Фрэмптон:

«В юном возрасте ты часто совершаешь ошибки – в 16, 17 лет. Я верил в себя и жил другой жизнью. В этом и есть разница между мной и этими людьми.

У нас страна переполнена теми, кому сейчас 60 лет и они думают про себя: «Жаль, что я не сделал тогда чуть больше, когда был молодым. Не будьте такими».

Здесь Карл задел за живое. 60-летние недовольные североирландцы аккуратно ухмыльнулись – спустя 45 лет матч в Белфасте все же состоится – на стадионе того самого «Линфилда».

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До матча коэффициенты на гостей падают. «Шэмрок» становится явным фаворитом против дебютанта за 2.20, а котировки на карточки падают. Букмекеры все же опасаются, что в этом матче будет чуть больше эмоций, чем в обычной игре.

Ставочная вики на Спортсе

Фото: x.com/BelTel ; Belfast Telegraph ; Gettyimages.ru /Peter Robinson/EMPICS, Sean Sexton, Stephen McCarthy/Sportsfile; instagram.com/patrice.evra