«РБ Лейпциг» – самый странный аутсайдер ЛЧ: забивают, дома неуязвимы, кэф на поражение падает

В среду, 23 октября, «РБ Лейпциг» дома примет «Ливерпуль» в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Немецкий клуб точно удивит ценителей необычных цифр – очень много странных серий и статистических аномалий, которые почти никогда не встретишь в Лиге чемпионов.

31-е место, но все ли очевидно для «Ливерпуля»?

«РБ Лейпциг» – неразгаданное чудо по цифрам в нынешнем сезоне. В чемпионате Германии после семи туров подопечные Марко Розе идут вровень с «Баварией», опережая «Байер» на три очка.

Конечно, сразу хочется найти объяснение в легком календаре – не получится: прихлопнули «Байер» на выезде, закрыв рекордную серию Хаби Алонсо, да еще и с любимым для Леверкузена счетом 3:2.

«Лейпциг» на своем стадионе – почти чемпион, но только в рамках Бундеслиги. Поражений при домашней публике нет после матча… с «Байером» 20 января. Проиграли, естественно, со счетом 2:3. После этого в Бундеслиге никому дома не уступали.

Нынешний сезон – третий для Марко Розе с «Лейпцигом». Забить клубу в семи матчах смог только «Байер» – шесть «сухих» игр. Меньше «быков» в топ-лигах Европы пропустил лишь «Ювентус» – тот самый, что забил команде три в Лиге чемпионов – сколько же странных пересечений.

«Лейпциг» вправе пожаловаться в УЕФА на календарь – безжалостный старт для первых трех туров: выезд к «Атлетико» (1:2), домашняя игра с «Ювентусом» (2:3) и теперь встреча с лидером АПЛ.

Клуб Марко Розе после двух туров располагался на 30-й позиции в общей таблице, сейчас подвинули еще ниже. В то же время забил три гола «Ювентусу» и «Атлетико». Здесь скрывается еще один странный факт – все мячи на счету Беньямина Шешко. Словенский вундеркинд с тремя голами уступает в таблице бомбардиров Лиги чемпионов только Харри Кейну.

«Ливерпуль» при Слоте: лучший старт в истории АПЛ, нет поражений в гостях, волшебный Салах

«Ливерпуль» творит свою статистическую историю в Англии. После восьми туров – сенсационное лидерство в АПЛ и коэффициент на титул всего 3.50, хотя до сезона было 9.00. Получше стали шансы и в Лиге чемпионов: «красных» уже подвинули в первую пятерку фаворитов после двух побед на старте.

Пока при Слоте у «Ливерпуля» на выезде вообще нет даже средних результатов – только победы: пять игр, разница мячей 11:2. Еще и Мохамед Салах играет так, словно в свой последний сезон в Англии решил замахнуться на «Золотой мяч»: 10 результативных действий в АПЛ, два в Лиге чемпионов, в среднем больше одного за матч – Мо снова взломал футбол.

Букмекеры ждут результативную перестрелку в «Лейпциге» и верят в продолжение грустной традиции для немцев. Коэффициент на англичан стремительно понижается. Не исключено, что стартовый свисток «Ливерпуль» встретит со статусом фаворита в диапазоне 1.70-1.75. Вниз направились и котировки на результативность: базовый тотал в три гола, на четыре мяча и более – 1.75.

Команды встречались между собой в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов-20/21. Тогда «красные» с запасом победили, забрав оба матча со счетом 2:0.

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Фото: Gettyimages.ru /Maja Hitij, Carl Recine