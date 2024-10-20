«Ростов» в беде: худшая серия в атаке за 10 лет, нет побед, впереди – злой «Ахмат»

Матч двенадцатого тура РПЛ между «Пари НН» и «Ростовом» получил меньше внимания из-за поражений «Спартака» и «Локомотива», но в Нижнем Новгороде продолжилась другая значимая черная полоса – у Валерия Карпина и форвардов южан. Ничья с «Пари НН» – совсем не повод для позитива.

Так плохо за 10 лет еще не было, Карпин сетует на реализацию задуманного

«Игру упростили из-за качества поля. В чем причина происходящего? В реализации задуманного», – мрачно подводил итоги тренер после матча.

А почему, собственно, стоит бить тревогу? Очень грустные цифры:

● Пять матчей без побед – хуже в таблице на этом отрезке только «Ахмат». ● Один гол в пяти матчах. ● До зоны стыковых игр осталось два очка.

«Ростов» в последний раз выигрывал в чемпионате России 1 сентября – тогда досталось «Факелу» (4:1). С тех пор клуб удивлял неудачными матчами в статусе фаворита: не одолели махачкалинское «Динамо», уступили «Акрону», а еще и в Кубке упустили победу над «Химками», выигрывая с разницей в два мяча.

Похожий отрезок у «Ростова» был в прошлом году. Любопытно, что после двенадцати туров сезона-23/24 команда также набрала всего 13 очков. Год назад мини-кризис был связан, прежде всего, с отсутствием основного центрального защитника Максима Осипенко. После его возвращения «Ростов» начал постепенно выздоравливать. Сейчас таких колоссальных проблем с составом нет.

Дальше – сложный календарь, можно упасть в зону вылета

Самое неприятное для «Ростова» – команда не смогла обыграть именно аутсайдеров – клубы, которые котировались у букмекеров ниже южан до начала сезона. То есть календарь далее будет относительно сложным, даже если не брать в расчет ближайший матч с «Локомотивом» в Кубке России.

26 октября команда Карпина дома сыграет против очень мотивированного «Ахмата». В Грозном никак не могут дождаться победы – мотивация будет запредельной. Пока букмекеры дают коэффициент 1.90 на «Ростов», но, вероятно, что ближе к матчу аналитики засомневаются в статусе хозяев.

А после игры с «Ахматом» нужно будет провести две встречи в Москве – против «Динамо» в РПЛ и «Спартака» в Кубке. Очевидно, что шансы на продолжение безвыигрышной серии во всех турнирах достаточно высоки. Глобальные антирекорды пока далеко. Худшая безвыигрышная серия клуба в РПЛ была зафиксирована еще в 2007 году. Тогда Ростов умудрился оставаться без побед на протяжении 24 матчей.

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; fcnn.ru