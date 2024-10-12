Виана из «Спортинга» станет новым спортдиректором «Ман Сити». Аморим уже в тройке вариантов на замену Пепу

А кто еще?

«Манчестер Сити» ожидают перестановки в конце сезона на должности спортивного директора. Означает ли это и будущую смену тренера?

Букмекеры зашевелились: один из главных фаворитов на эту должность уже давно работает вместе с будущим спортдиром.

Виана заменит Бегиристайна. И позовет Аморима?

«Ман Сити» объявил об уходе Чики Бегиристайна с поста спортивного директора клуба. Произойдет это после чемпионата мира среди клубов в 2025 году. Бегиристайн работал на этой должности 12 лет, теперь его сменит 41-летний португалец Угу Виана.

Виана – бывший полузащитник, он известен по выступлениям за «Спортинг», «Ньюкасл» и «Валенсию», доходил до финалов Кубка УЕФА/Лиги Европы со «Спортингом» и «Брагой», брал золото Евро U-16 с Раулем Мейрелешем и Рикарду Куарежмой, со взрослой командой ездил на два чемпионата мира и один Евро.

Через год после окончания футбольной карьеры Виана устроился спортивным директором в «Белененсеш», а в «Спортинге» на этой должности трудится с 2018 года. За это время клуб вернулся в борьбу за трофеи и выиграл их целых семь, в том числе дважды становясь чемпионом Португалии.

Виана 4,5 года работает с Рубеном Аморимом в «Спортинге», при этом тренере было завоевано шесть трофеев. После новости о назначении Вианы стали заметными и котировки на будущий переход Аморима.

● Амориму пока дают 17% вероятности – коэффициент 6.00, месяц назад и еще летом он был около 11.00. У португальца все отлично в «Спортинге» – в прошлом сезоне команда выиграла 29 матчей из 34 в чемпионате, сейчас – одержала восемь побед в восьми играх и набрала четыре очка за два матча в Лиге чемпионов.

● На Мичела и Хаби Алонсо предлагается 20% вероятности – то есть 5.00. «Жирона» Мичела сверкнула в прошлом сезоне, а сейчас идет в середине таблицы Ла Лиги, да и в ЛЧ проиграла дважды. Хаби продолжает рулить фантастическим «Байером» – прошел с ним чемпионский сезон без поражений, но сейчас в Бундеслиге не обходится без потерь, зато есть уверенный старт в ЛЧ.

● В топе есть даже Венсан Компани – с 11% вероятности и коэффициентом 9.00. Тут-то понятно – легенда клуба c 360 матчами в его составе. Но пока у бельгийца есть дела в «Баварии» – там надо возвращать титул чемпиона Германии. А в ЛЧ уже девять голов от его команды получило загребское «Динамо».

● Следующая пятерка – 5-6%, это Луис Энрике, Роберто Де Дзерби, Киран Маккенна, Марко Розе и Зинедин Зидан. Немного странная и довольно разношерстная компания с коэффициентами 17.00–19.00.

● Мелькают и имена вроде Микеля Артеты (21.00), Юлиана Нагельсманна (26.00), Томаса Тухеля (34.00) и Патрика Виейра (41.00). В конце списка даже есть Юрген Клопп. На это дают не более полутора процентов и коэффициент 67.00.

Аморим мог начать сезон в АПЛ, а в итоге его не слишком хотят тут видеть

Прошлой весной слухов хватало об отъезде Аморима в АПЛ. Португальцем живо интересовался «Ливерпуль», но он отправился на переговоры в «Вест Хэм». Этого шага не понял, похоже, даже он сам. Аморим публично извинился перед «Спортингом», признав, что выбрал совсем неверное для этого время.

A Bola писала, что «Вест Хэм» предложил зарплату выше, чем у «Ливерпуля», и заодно – свободу в формировании состава. В «Ливерпуле» поездка Аморима в «Вест Хэм» категорически не понравилась, плюс в клубе подумали о возможном давлении на клуб. В «Вест Хэме» заподозрили похожее.

Итог – Аморим доработал сезон в «Спортинге» и начал новый, а в АПЛ его ждать перестали. Может, до предложения от «Сити» уже с Вианой?

Уйдет ли Пеп – пока до сих пор неясно

В конце мая Daily Mail выдал инсайд: Гвардиола может уйти из «Сити» по окончании контракта – то есть летом 2025 года. Клуб намерен заключить новый контракт, но давить на тренера не станет. ESPN добавил, что «Сити» просит Пепа определиться к Рождеству – к концу декабря.

Гвардиола после победы в АПЛ сказал: «Ситуация такова, что я ближе к уходу, чем к тому, чтобы остаться. Мы говорили с клубом: мое ощущение, что я хочу остаться сейчас. Я останусь в следующем сезоне, и по ходу него мы поговорим». В июле он пояснил: «Когда я буду уходить, я скажу, что ухожу. Уверен, что еще на восемь лет не останусь».

Когда в октябре стало известно об уходе Бегиристайна, Фабрицио Романо написал, что желание руководства «Сити» остается прежним – сохранить Пепа, но окончательное решение примет сам тренер. По данным Романо, в «Сити» уверены, что стороны подпишут контракт до лета 2026 года.

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Фото: Gettyimages /Emilio Andreoli, Jan Kruger – UEFA, Gualter Fatia; Li Ying/XinHua/Global Look Press