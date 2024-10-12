«Реал» не проигрывает 41 матч, у «Зенита» 8 сухих игр, «Спортинг» отгружает всем по три мяча. Тренды в главных лигах

«Ювентус» не пропускает, с «Тоттенхэмом» очень весело.

Пока пауза на матчи сборных, в топ-лигах можно выделить несколько интересных трендов. В основном они касаются серий без поражений или побед, которые длятся с прошлого сезона. Кое-где – упор на неочевидные факты.

РПЛ: «Зенит» не пропускает, «Ростов» не забивает, а игры «Крыльев» теперь совсем не яркие

У «Спартака» всего одно поражение в последних десяти матчах, «Локомотив» не победил только в одной игре из последних девяти, а «Краснодар» выиграл восемь матчей подряд. А еще есть такие истории:

● «Зенит» пропустил только в трех играх из 11-ти, у него восемь сухих матчей! Забивали ему «Химки», «Факел» и «Краснодар». При этом в позапрошлом сезоне «Зенит» отыграл половину сухих матчей – 15 из 30, но в прошлом не был первым по этому показателю – всего 11, на игру меньше, чем у «Факела» и «Спартака». А сейчас – хороший ход.

● «Ростов» не забивает в четырех играх , и это странно для достаточно результативной команды Валерия Карпина. При нем такая серия уже была, но давно – еще в 2018 году. Дальше – «Пари НН», у которого только три сухих матча. Забьют ли ростовчане?

● «Крылья Советов» отыграли семь низовых матчей из последних восьми . Удивительно, потому что в прошлом сезоне меньше низов, чем у самарцев, было только у «Ростова». И напоминает «Рубин», который год назад начинал с семи верхов в восьми матчах, а в оставшихся 22-х сыграл лишь пять таких.

● «Динамо» Махачкала стабильно удерживает низы во всех 11 играх , стремясь к мировому рекорду . Интересно, когда ждать хотя бы один верховой матч? Например, в Кубке уже играли 2:2 и 3:3, а в РПЛ – пока никак, а дальше – ЦСКА. Кстати, у «Динамо» забито пять голов в РПЛ, а во втором тайме – лишь один.

АПЛ: «Ман Сити» не ломается с прошлого декабря, «Саутгемптон», грустит с позапрошлого марта, матчи «Тоттенхэма» = веселье

У «Арсенала» 13 матчей без поражений с учетом прошлого сезона, «Челси» из последних 12 игр победил в девяти, «Вулверхэмптон» из последних десяти проиграл девять, но есть и кое-что поинтереснее.

● «Манчестер Сити» не проигрывает в АПЛ 30 матчей подряд . Последнее поражение – в декабре 2023-го от «Астон Виллы» 0:1. Дома «Сити» вообще уступал еще до чемпионата мира – «Брентфорду» в ноябре 2022-го. Впереди «Вулверхэмптон» – неявный кандидат на прерывание серии.

● У «Тоттенхэма» 30 верхов в последних 36 матчах . То есть такие результаты, как 2:0 с «Ноттингем Форест», 1:1 с «Вест Хэмом», 0:2 с «Челси» и «Ман Сити», 1:1 с «Лестером» и 0:1 с «Арсеналом» – нетипичны для команды с прошлого октября. Во всех играх кроме этих забивалось три мяча и больше. Дальше – «Вест Хэм», повеселятся?

● «Ливерпуль» начал с пяти сухих матчей в семи турах и не пропускает до перерыва . Арне Слот поставил на крепкую защиту и пока не прогадал – пропускали только от «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптона», пропущенных гола всего два (у ближайшего – «Арсенала» – шесть), первое место в таблице. Разница 8:0 в первых таймах тоже хороша.

Дальше – «Челси», забьет «Ливерпулю» до перерыва?

● «Саутгемптон» не побеждает в АПЛ с марта 2023 года . Серия насчитывает 20 матчей. Тогда в марте команда обыграла «Лестер» 1:0, проиграла девять из оставшихся 13 игр и вылетела в Чемпионшип. Сейчас вернулась, но пока в семи турах нет побед. Следующий матч, кстати, как раз с «Лестером». Круг замкнется?

Ла Лига: «Реал» близок к суперрекорду «Барселоны», «Сосьедад» скучен без Захаряна, «Лас-Пальмас» последний раз побеждал в феврале

У «Барселоны» восемь побед в девяти играх, «Бетис» из девяти первых таймов сыграл вничью восемь, а у «Леганеса» до перерыва общая разница всего 1:2, но выделим кое-что еще еще:

● «Реал» не проигрывает 41 матч . Последнее поражение произошло больше года назад и случилось оно в игре с «Атлетико» (1:3). Дома «Реал» не уступает с апреля 2023-го (2:3 от «Вильярреала»). Рекорд без поражений подряд пока удерживает «Барселона» – 43. Чтобы его превзойти, «Реалу» надо не уступить «Сельте», а дальше – «Барсе» и «Валенсии».

● «Реал Сосьедад» отыграл всего три верховых матча из последних 16-ти . Все в этом сезоне – 3:0 с «Валенсией» и 1:2 с «Алавесом» и «Райо Вальекано». В семи последних матчах прошлого чемпионата были низы. Ох и скучно без Арсена Захаряна. Может в следующем туре с «Жироной» будет повеселее?

● «Валенсия» забила только в двух матчах из последних семи . А еще у нее только одна победа в последних 16 играх лиги – 2:0 над «Жироной» в сентябре. До этого было 1:0 с «Осасуной» в апреле.

● «Лас-Пальмас» не выигрывает 23 матча подряд . Серия длится с февраля, когда было 2:0 с «Валенсией». Дальше, кстати, играть как раз с «Валенсией». Чем-то это похоже на сценарий «Саутгемптона» и «Лестера».

Другие лиги: «Лейпциг» не проигрывает с февраля, «Ювентус» – с марта, а «Фейеноорд» – с прошлого года

Что интересного происходит в Германии, Италии, Франции и Нидерландах с Португалией:

● «Лейпциг» не проигрывает 17 матчей подряд в Бундеслиге . Шесть сейчас, еще 11 – в прошлом сезоне. Только в феврале 2024-го уступали «Баварии». А дома – месяцем ранее «Байеру». В лиге дальше – «Майнц».

● «Хоффенхайм» и забил в шести матчах, и пропустил . Все по графику прошлого сезона – тогда команда только в трех играх из 34-х не забила и только в двух не пропустила. Следующий, кого утянут в это веселье, – «Бохум».

● «Лацио» тоже веселится – в Италии у него во всех семи матчах и верхи, и «обе забьют» . При этом интересно, что больше всего голов забивается в играх не «Лацио», а «Аталанты».

● «Ювентус» с Тиаго Моттой пока круто защищается – шесть сухих матчей из семи , пока пропустил только от «Кальяри». А серия без поражений насчитывает 15 игр – последнее было в конце марта от «Лацио» (0:1). С «Лацио» как раз дальше и играть.

● «Монца», напротив, грустит – 16 матчей без побед . Выигрывали только в марте у «Кальяри». Может, в следующем туре получится? Там «Верона».

● «Лилль» забивает не меньше двух голов в девяти из 11 последних матчей . Даже удивительно, как обошелся без них в игре с «Сент-Этьеном» (0:1), да и «ПСЖ» забил меньше (1:3). Очень любопытно, как будет в следующей игре – против «Монако», который выиграл шесть матчей из семи в новом сезоне.

● «Фейеноорд» в Нидерландах удерживает 27 матчей без поражений . В 2024-м еще не проигрывали в лиге, последний проигрыш – в декабре прошлого года от «ПСВ» (1:2). Обратный пример – «Алмере» с 20 играми без побед, который последний раз побеждал в феврале «Зволле».

● «Спортинг» вообще не замечает соперников в Португалии – восемь побед в восьми матчах , разница 27:2. Но что еще примечательно – забил меньше трех голов только в одной игре, это произошло в прошлом туре против «Каза Пии». Интересно – дальше крепкий «Фамаликан», пропустивший лишь четырежды в сезоне.

Ставки на Спортсе

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Фото: Gettyimages.ru /Gareth Copley, Gonzalo Arroyo Moreno; РИА Новости /Алексей Даничев