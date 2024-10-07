В топ-5 лигах не проигрывают 10 команд. Из них только «Сити», «Арсенал», «Монако» и «Юве» неуязвимы по сезону

«Краснодар» пока непобедим в РПЛ.

Почти два месяца длится сезон в основных чемпионатах, но интересно, кто еще не уступал за это время, а кто вообще не проигрывает во всех турнирах.

АПЛ: «Ман Сити» и «Арсенал» (7 туров)

Ни та, ни другая команда не лидируют в лиге – впереди «Ливерпуль», но поражений пока «Сити» и «Арсенал» не терпели. Аналогично и в других турнирах, так что со старта сезона «Сити» не проигрывает во всех 11 матчах, «Арсенал» – во всех десяти.

Да и выступают одинаково – по четыре очка набрали в Лиге чемпионов, по 17 – в АПЛ. В лиге даже разница мячей у «Сити» и «Арсенала» одинакова – плюс девять.

Следующий матч «Сити» проведет в гостях у «Вулверхэмптона», «Арсенал» сыграет на выезде с «Борнмутом».

В прошлом сезоне : «Тоттенхэм» и «Арсенал» продержались по десять туров и синхронно уступили в начале ноября в 11-м.

Рекорд : ноль поражений «Арсенала» в 38 матчах сезона-20023/04. Вообще, в английском футболе таких историй было две. Просто вторая случилась целых 135 лет назад – тогда «Престон» тоже не проиграл ни одного матча, но из 22-х.

Ла Лига: «Реал» и «Атлетико» (9 туров)

Как и в АПЛ – ни разу не проигравшие в чемпионате все же не лидируют, первой там идет «Барселона». «Реал» отстает на три очка, треть матчей отыграв вничью. У «Атлетико» вообще пять ничьих.

При этом «Реал» и «Атлетико» уже по разу уступили в ЛЧ. Совсем неудачным получился второй тур – «Реал» проиграл 0:1 в Лилле, а «Атлетико» наполучал от «Бенфики» – 0:4. Но в Ла Лиге продлить беспроигрышную серию вполне возможно – «Реалу» играть в гостях у «Сельты», «Атлетико» примет «Леганес».

В прошлом сезоне : дольше всех не уступала «Барселона» – десять туров. В 11-м получилось втройне обидно: первое поражение, еще и дома, еще и от «Реала».

Рекорд : без поражений в испанской лиге играли дважды в 1930-х годах – «Атлетик» и «Реал» не уступили ни в одном из 18 матчей сезона, но и в элитном дивизионе тогда было только десять клубов.

Серия А: «Ювентус» (7 туров)

И тут неуязвимая команда – не лидер: на очко больше у «Интера», на три – у «Наполи». Но почему «Юве» не проигрывает – объяснимо: он же вообще не пропускает – шесть стартовых матчей оказались сухими. В конце прошлого тура команда не удержала победу, пропустив на 88-й минуте.

Всего в сезоне прошло девять игр во всех турнирах – пока без поражений. Дальше – домашний матч с «Лацио», римляне набрали столько же очков, сколько и «Ювентус».

В прошлом сезоне : вышло скучно – уже к шестому туру не осталось команд без поражений. Дольше всех не проигрывали «Интер» и «Лечче» – и это всего по пять матчей.

Рекорд : ноль поражений в истории итальянских чемпионатов было сразу у пяти клубов. Если брать историю с конца 1970-х, то это «Перуджа», «Милан» и «Ювентус», а в начале XX века – «Про Верчелли» и «Дженоа».

Бундеслига: «Бавария» и «Лейпциг» (6 туров)

А тут все логично – кто не проигрывает, тот и лидирует. Именно «Бавария» и «Лейпциг» сейчас делят первое место, дополняя друг друга – первые набили уже целых 20 голов, вторые – пропустили всего дважды, сыграв пять сухих матчей.

Но проиграть уже успели – случилось это в ЛЧ, там у «Баварии» есть поражение от «Астон Виллы», а у «Лейпцига» их сразу два. Дальше в лиге у «Баварии» интересный матч против «Штутгарта», а «Лейпциг» сыграет в гостях с «Майнцем».

В прошлом сезоне : вспомнить несложно – это феерия «Байера», который так ни разу и не проиграл в 34 матчах.

Рекорд : все 26 матчей без поражений провело берлинское «Динамо» в сезоне-1982/83, но это был чемпионат даже не ФРГ, а ГДР. Есть еще жутковатый пример из сезона-1942/43, где ни разу не проиграл «Дрезднер».

Лига 1: «Монако», «ПСЖ» и «Ланс» (7 туров)

«Монако» – лидер, «ПСЖ» отстает на очко, а вот «Ланс» потерялся ниже, и у него минус восемь от лидера, так как в семи играх он сыграл вничью пять раз. При этом обращает на себя внимание разница мячей 7:4 – меньше «Ланса» не пропустил никто, а реже забивали только три команды.

Из этого трио только «Монако» не проигрывал во всех турнирах – да и вообще у него семь победных матчей из девяти. Другие – уступали: «Ланс» – «Панатинаикосу» в квалификации Лиги конференций, «ПСЖ» – «Арсеналу» в ЛЧ.

«ПСЖ» дальше сыграет дома со «Страсбуром», «Монако» – на своем поле с «Лиллем», «Ланс» – на выезде с «Сент-Этьеном».

В прошлом сезоне : все лето и всю осень не проигрывала «Ницца» – ноль поражений в 13 турах и удивительные четыре пропущенных мяча. Но к концу сезона поражений скопилось девять, хотя в пятерке команда все-таки осталась.

Рекорд : с нулем проигранных матчей во Франции за почти столетнюю историю лиги до сих пор никто один сезон не проходил. А дольше всех держался «Нант» в сезоне-1994/95 – он не проигрывал 32 матча.

Это тот самый «Нант», который тогда с Клодом Макелеле, Кристианом Карамбе, креативным Яфетом Н’Дорамом и убойным атакующим дуэтом Патрис Локо/Николя Уэдек прошел в Кубке УЕФА «Ротор» и «Текстильщик», а через год выбил в 1/4 ЛЧ «Спартак».

РПЛ: «Краснодар» (11 туров)

«Краснодар», несмотря на пару проигрышей на Кубок, очень крут в РПЛ – восемь побед и три ничьих, разница 22:5, ни ЦСКА, ни «Динамо», ни «Локомотив», ни «Зенит» его не сломали – да еще и все ему проиграли. Из топов остался только «Спартак» в календаре.

С ним – и следующий матч в Москве, сразу после международной паузы. Очень любопытно, как на эту серию отреагирует команда Деяна Станковича.

В прошлом сезоне : тоже «Краснодар» рулил без поражений дольше всех – на протяжении 12 игр со старта, отрыв от «Зенита» тогда был в пять очков. Серия, кстати, прервалась как раз в Москве – только против ЦСКА.

Рекорд : пока за «Зенитом» – 23 матча со старта в сезоне-2010.

Нидерланды и Португалия: две одинаковые команды (8 туров), которые недавно играли в ЛЧ

Речь о «ПСВ» и «Спортинге», которые синхронно разрывают в своих чемпионатах – оба выиграли все восемь матчей со старта и даже забили одинаково! У них по 27 голов, только голландцы пропустили пять, а португальцы – два.

В Португалии непобедим только «Спортинг», а в Нидерландах пока еще не проигрывали «Утрехт» и «Фейеноорд». При этом «Утрехт» идет с шестью победами и одной ничьей плюс матчем в запасе и подпирает «ПСВ». В прошлом сезоне команда заняла седьмое место и обидно не попала в еврокубки, но прилично стартовала сейчас. Тренирует «Утрехт» Рон Янс – это его «Зволле» в 2014 году оглушительно поколотил «Аякс» 5:1 в финале Кубка Нидерландов.

В Нидерландах за всю историю дважды обходился без поражений за сезон «Аякс», в Португалии по два таких сезона было у «Порту» с «Бенфикой».

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Фото: Gettyimages /Carl Recine / Staff, Simone Arveda / Stringer; Panoramic/Keystone Press Agency /Global Look Press ; РИА Новости /Виталий Тимкив