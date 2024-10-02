Широкая линия, анонимность, криптовалюта: что привлекает клиентов в нелегальных букмекерах и как с этим бороться

Закручивание гаек вытесняет клиента в нелегальное поле.

На форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» прошла конференция, на которой обсуждались вопросы борьбы с теневым рынком. Участники рассказали об исследованиях и сделали выводы о том, почему клиенты предпочитают пользоваться услугами нелегальных организаций – и какие в связи с этим существуют методы борьбы.

Причина ухода клиентов – широкая линия, анонимность и криптовалюта

По мнению директора департамента юридического сопровождения бизнеса БК «Пари» Александра Кучмина, важно исследовать не только методы борьбы, но и первопричину:

«Клиенты играют у незаконных организаторов азартных игр – не у абы каких. Их пул – закрытый и известный. Ты не пойдешь, условно, в Cashalot.bet играть, потому что ты знаешь, что есть другие организаторы азартных игр, которые не оперируют на территории РФ. В матчах Серии А или АПЛ – они все на груди у футболистов, на бортах и так далее. И это все – по телевизору. Хотя в РФ лицензии у этих организаторов нет».

Он пояснил, какие есть трудности в блокировке сайтов, которые мимикрируют под действующие бренды – для осуществления этого требуется или внесение депозита на таком сайте, или вывод денежных средств. На таких сайтах может существовать временный прием ставок. Формально – запретить невозможно, потому что в определенный момент приема ставок там не осуществляется.

Но почему люди предпочитают нелегальные сайты? Как считает Кучмин, первая причина – более широкая линия, вторая – быстрая идентификация и возможность стать анонимным, третья – использование криптовалюты.

«Помимо этого, сейчас есть тенденция по законопроектам, которые рассматриваются в Госдуме, в том числе повышение целевых отчислений, [обязательные] трансляции для букмекеров. Все это бьет по бюджету. Рано или поздно букмекер добавит это на депозит клиента.

Клиенту будет невыгодно, и он сам пойдет играть к нелегальному организатору азартных игр, потому что там нет идентификации, шире линия, нет налогов.

Если мы действующим регулированием закручиваем гайки [легальному] букмекеру, то таким образом вытесняем клиента в нелегальное поле. Те методы, которые мы сейчас придумаем, потом накроют нас комом», – сказал Кучмин.

Проблема не только онлайн, но и офлайн

Директор юридического департамента «Бетбум» Степан Торлопов отметил, что существует много нелегальных точек по приему ставок не только в интернете, но и наземных. Он предложил ЕРАИ не забывать об этом вопросе:

«К сожалению, зачастую точки пользуются покровительством правоохранительных органов, поэтому бороться с ними сложно – хотелось бы, чтобы государство к этому тоже подключилось».

И еще проблема: «Мы употребляем термин «подпольное казино», но зачастую оно выглядит совсем не как подпольное – в центре города, с яркой вывеской, все атрибуты, чтобы люди не прошли мимо. И использование чужих товарных знаков, в том числе и нашего».

Дропы – проблема, уголовная ответственность – выход

Елена Шейкина, председатель правления ЕДИНЫЙ ЦУПИС, объяснила: «В основе всех серых схем лежат дропы. Там все: казино, наркотики, оружие, кража денег с банковских счет». Она отметила, что доступность такого способа развивается все больше, так как для оплаты задействуется даже криптовалюта.

Для борьбы с серыми схемами ЕЦУПС применяет специальную антифрод-систему, производит контрольные закупки по несколько раз в месяц с подробным изучением поведения организаторов нелегальных азартных игр. Планируется внедрение второго фактора верификации личности для упрощенной идентификации.

«Мы с нетерпением ждем, когда введут уголовную ответственность, потому что сейчас это безнаказанная деятельность – уголовные дела заводятся только на кражи денежных средств. Но есть тонкий момент – что делать тем, кто стал дропом поневоле? Данные украли – и совершили преступление. Над этим моментом тоже нужно думать», – считает Шейкина.

Также прозвучал вопрос – в связи с введением списка самоограничений, не вырастет ли теневой рынок? Если клиент себя ограничит и не сможет разблокировать в течение четырех месяцев, но захочет – и уйдет в теневой бизнес, где и останется.

Заместитель директора департамента развития ЕРАИ Диляра Васильева ответила: «Первостепенная цель – защита граждан. Скорее всего, данное ограничение может негативно повлиять на букмекерскую отрасль, но букмекеры такую инициативу поддерживают. Нецелесообразно обсуждать, насколько инициатива скажется на финансовых показателях».

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