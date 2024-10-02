5 разгромов за день ЛЧ! Какие ожидаемы, а где сюрпризы?

От «Барсы» и «Сити» ждали, «Боруссия» была риском.

Второй тур Лиги чемпионов начался с разгромов: в пяти из девяти матчей одна команда безжалостно разбила другую с разницей минимум в четыре мяча.

Фактически – нашествие крупных фор за вечер. Но сколько вариантов действительно можно было рассмотреть заранее? За основу возьмем фору -3, которая прошла везде. При одном исключении.

16.50 за -2 на «Брест» – гигантский риск

«Брест» – как раз и есть исключение, потому что фору -3 на него найти было невозможно. Как видим, даже -2 предлагалась с высоченным коэффициентом и вероятностью прохода в 6%.

«Брест» уверенно начал в ЛЧ с победы над «Штурмом» (2:1), но форма в Лиге 1 к оптимизму не располагала: там четыре поражения в шести матчах, больше двух забили лишь в одной игре. «Зальцбург» не без потерь играет в своем чемпионате, но катастрофы нет, а вот 0:3 в ЛЧ от «Спарты» могли насторожить.

Но в целом любая минусовая фора на «Брест» в этой игре смотрелась бы крайне рискованно.

6.15 за -3 на «Боруссию» Д – допустимый риск

«Боруссия» с удовольствием рассовывает всем голы по осени: три «Брюгге», четыре «Хайденхайму» и «Бохуму», но -3 не пробивала. «Селтик» же в шотландской лиге выиграл все шесть матчей с разницей 20:0, у него вообще девять побед в девяти играх во всех турнирах, шесть из которых – крупные.

К тому же такое классное начало в Лиге чемпионов – 5:1 над «Слованом» в первом туре.

С другой стороны, был бы разгром шотландцев в Дортмунде большим удивлением? 1:7, конечно, перебор, но в прошлой ЛЧ «Селтик» получал 0:6 от «Атлетико», в позапрошлой – 1:5 от «Реала», до этого – 0:4 в ЛЕ от «Байера», еще до этого дважды за сезон по 1:4 от «Спарты».

Хотя в целом разумнее было бы рассмотреть большой тотал, учитывая форму «Селтика» в сезоне.

3.16 за -3 на «Интер» – совсем не очевидно

Вероятность 32% – не так уж мало, но можно ли было предсказать такую победу «Интера»? Он забивал в этом сезоне всем, кроме «Ман Сити», а больше трех – только «Аталанте». При этом за последние 13 лет «Интер» в ЛЧ забивал четыре гола только однажды – «Виктории» в 2022 году.

Сербы в своем чемпионате стартовали с разницей 27:5 за девять матчей, а в первом туре проиграли «Бенфике» 1:2. Сейчас, конечно, фаворитом шел «Интер», но разгром точно не был очевидным вариантом.

1.87 за -3 на «Барселону» – вменяемо

«Барса» начала с семи побед подряд и разницы 23:5 в Ла Лиге, забила два в проигранном матче «Осасуне». «Барсе» нужны очки после поражения в Монако – да и в атаке есть кому забивать много.

«Янг Бойз» чудовищно стартовали в чемпионате Швейцарии (три очка в шести играх) и до сих пор в себя не пришли (одна победа в восьми матчах). Пропускают регулярно, влетало уже и три, и четыре, а в ЛЧ с ними разобралась «Астон Вилла» (0:3).

Вариант с такой большой форой на «Барсу» был вполне жизнеспособен, учитывая и форму команд, и качество исполнителей, и мотивацию фаворита.

1.76 за -3 на «Ман Сити» – соблазнительно

Тут вообще все в одну сторону, несмотря на гостевой матч: главный фаворит ЛЧ везет основу на игру к «Словану», который сгорел 1:5 «Селтику». Разгром оказался очевидным, к тому же минимум раз в сезон «Сити» кого-нибудь колотит: шесть голов «Шахтеру», семь – «Шальке» и «Лейпцигу», пять – «Аталанте», «Брюгге», «Спортингу» и «Копенгагену». А тут «Слован», кажущийся командой еще ниже классом.

С другой стороны, в прошлом сезоне ЛЧ «Сити» выиграл крупно всего раз – ограничился 3:0 с «Янг Бойз», и тратить много сил в таких матчах ему будто бы не слишком интересно. Вот и на этот раз фору -3 пробили только к 74-й минуте. Хотя моментов англичане создали достаточно.

В этом случае был соблазн, но не было уверенности. Хотя свою крупную победу «Сити» все же одержал.

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«Спарта» непобедима в ЛЧ, а в нее не верят букмекеры. Зря: форы на чехов − находка

Фото: IMAGO/Fotostand / Wassmuth, IMAGO/Maik H.lter/TEAM2sportphot, Spada/Keystone Press Agency, Sergio Ruiz / Imago, IMAGO/MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK/Global Look Press ; East News /AP Photo/Martin Meissner