Мусаев идет по графику Ивича: рекордная серия, Смолов догнал Бесчастных, кэф на титул падает

«Краснодар» в четвертый раз в истории обыграл «Зенит». Победный гол – у Джона Кордобы, что достаточно привычно, а вот Федор Смолов удивил – не забивал с 15 сентября 2023 года.

«Краснодар» красиво возглавил чемпионскую гонку. Мурад Мусаев снова заставляет своих критиков грустить.

Почти лучший старт в истории

«Краснодар» еще никогда не выигрывал семь матчей подряд. Даже серия в шесть игр была рекордной. То есть сейчас «быки» каждой победой обновляют достижение.

После десяти туров Мурад Мусаев почти один в один повторяет Владимира Ивича. При сербе «быки» на этом же отрезки набрали 24 очка, оформили семь побед и три ничьи – все сходится. Расхождение только по разнице мячей: с Мусаевым на один больше забили, но на два больше пропустили.

В остальном по цифрам – все очень похоже. Даже сходится статистика по тоталам. «Краснодар» и близко не стал «верховой» командой: у «быков» лишь одна аномальная игра с «Акроном», а все остальные завершались на тотал меньше 3,5.

Личный прорыв Смолова

Федор Смолов до этого забивал с игры в матче РПЛ во втором (!) туре прошлого чемпионата. Тогда удалось отметиться в веселой встрече с «Крыльями Советов» (3:3). После этого нападающий два раза забил с пенальти и результативность приостановил более чем на год.

Букмекеры даже забыли про форварда. Настолько, что коэффициенты на гол, например, Александра Черникова присутствовали, а Федора даже не поставили в линию.

Смолов забил свой 154-й гол в карьере во всех турнирах. Теперь нападающий делит восьмое место в историческом рейтинге с Владимиром Бесчастных. 158 голов у Андрея Аршавина.

Каким будет коэффициент на «Краснодар»?

«Краснодар» до начала сезона не входил в тройку главных фаворитов. Понятно, что «Зенит» шел первым с огромным запасом, а коэффициент менее 10.00 заслужил только «Спартак». После трех ничьих титул «Краснодара» ушел за отметку в 15.00, но в преддверии игры с «Зенитом» «быки» вышли на вторую позицию в линии (9.00).

Очевидно, что коэффициент снова понизится. Пока «Краснодар» будет главной альтернативой «Зениту».

А в следующем туре у «быков» – «Химки» – идеальный соперник для продолжения победной серии. Коэффициент на гостей наверняка будет двузначным.

Ставки на Спортсе

Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив