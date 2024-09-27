«Это позор для нашего спорта». Францию и Иран обвинили в договорняке на ЧМ по футзалу

Чемпионат мира по футзалу, который в эти дни проходит в Узбекистане, неожиданно оказался в центре внимания. Причиной стал скандал с участием сборных Франции и Ирана. Команды обвинили в договорном матче и назвали «позором».

Что произошло? Команды не хотели забивать, а французский вратарь пропустил гол, убрав ногу с пути мяча

Франция и Иран проводили заключительный матч в группе. На тот момент команды уже вышли в плей-офф, оставалось только выяснить, кто из них займет первое и второе места в квартете.

Для обеих сборных поражение было выгоднее. Дело в том, что команда с первого места выходила бы на Марокко (нынешний обладатель Кубка африканских наций), а затем – на Бразилию (лидер в рейтинге сборных по футзалу). У второго места перспективы были лучше – в 1/8 финала Таиланд, а в четвертьфинале Парагвай.

На этом фоне пошли разговоры о том, что французы и иранцы попытаются проиграть, чтобы выйти на более удобных соперников. И действительно, в самом начале матча игроки обеих сборных занимались перепасовкой мяча на своих половинах поля и вообще не стремились атаковать. В итоге команды вяло провели первый тайм и завершили его со счетом 0:0.

После перерыва стало веселее – пошли голы. Все началось с того, что французский кипер Тибо Гаррос всех удивил. Он просто убрал ногу и пропустил мяч, когда иранский игрок нанес слабый удар по его воротам. В видеообзоре матча этот момент на 30-й секунде.

После этого Иран забил еще трижды, а Франция ответила одним голом в концовке. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу иранцев. Таким образом, Иран вышел на Марокко, от которого и вылетел в 1/8 финала. Франция же на этой стадии сыграет с Таиландом. Французы котируются явными фаворитами за кэф 1.30.

Тренер Таиланда назвал сборные Франции и Ирана «позором», а ФИФА начала расследование

Этот матч возмутил футзальную общественность. Не сдержался и главный тренер сборной Таиланда: «Иран и Франция, тренеры и игроки, опозорили мой вид спорта, – написал специалист в соцсетях, – вы позор для всего мира».

Тренер ливийцев Рикардо Иньигес тоже негодовал: «Ливия собирается подать официальную жалобу из-за договорного матча, это позор для нашего спорта».

А наставник французской сборной Рафаэль Рейно перевел все на иранцев: «Иран нес ответственность за ход игры. Сетка турнира теперь более открыта для нас, но нашей главной целью было не получить предупреждений и избежать травм».

ФИФА пока отказалась от конкретных высказываний: «Федерация осведомлена о жалобах, поданных участвующими командами на чемпионате мира по футзалу, относительно матча группы F между Францией и Ираном. Дальнейших комментариев не будет, пока этот процесс продолжается».

Манипуляция исходами матчей ради выбора удобного соперника является нарушением правил, но пока неизвестно, как ФИФА определит, было ли поражение французов умышленным.

ЧМ по футзалу впервые проходит в Узбекистане, действующий чемпион вылетел от сборной Казахстана

Между тем ЧМ по футзалу продолжается. Он проходит в трех узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Это первый турнир ФИФА, который проводится в Узбекистане, да и вообще – в стране Центральной Азии.

В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Португалия, которая является действующим чемпионом, уже вылетела в 1/8 финала – от Казахстана. Главным фаворитом ЧМ котируется Бразилия.

Финал пройдет 6 октября в Ташкенте.

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Фото: Gettyimages /Robertus Pudyanto – FIFA