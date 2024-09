Новое в деле Пакета: похоже, дядя ставил на карточки еще и бразильца из «Бетиса»

Дело Лукаса Пакета – современный бразильский сериал. Еще до новых фактов история заслуживала мыльной оперы – теперь, похоже, не обойтись даже одним сезоном. Кратко напомним, что было в предыдущих сериях:

● Главный герой – полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета – один из самых успешных полузащитников АПЛ и основной футболист сборной Бразилии.

● Футбольная ассоциация Англии (FA) официально обвинила игрока во «влиянии на ход матчей». Под подозрение попали четыре странные желтые карточки в неочевидных ситуациях, полученные в играх АПЛ в период с ноября 2022-го по август 2023-го.

● Почти все подозрительные ставки на Лукаса Пакета были сделаны либо на бразильском острове Пакета, откуда он родом, либо в соседних регионах.

● Многие ставки были мизерными. Минимальная – семь фунтов; общий выигрыш не превышал 100 тысяч.

● Лукас Пакета – один из самых высокооплачиваемых игроков «Вест Хэма». 100 тысяч фунтов футболист зарабатывает примерно за три-четыре дня даже с учетом налогов.

● «Вест Хэм» официально поддержал футболиста. Пакета может играть в АПЛ, пока продолжается расследование со стороны FA. В то же время трансфер в «Манчестер Сити» сорвался из-за скандала, хотя стороны обговаривали сделку в диапазоне 80-100 млн фунтов.

Знакомимся с новыми героями: Луис Энрике, дядя Лукаса Пакета Бруно Толентино, его сын (двоюродный брат) – Ян Толентино

Авторитетное бразильское издание UOL только в премиум-версии делится подробностями расследования в Англии.

Согласно новым данным, Лукас Пакета мог быть не единственным участником преступной схемы среди футболистов топ-уровня. Второй подозреваемый – экс-полузащитник «Бетиса», а ныне один из самых высокооплачиваемых игроков Бразилии Луис Энрике.

В рамках расследования был выявлен и подтвержден денежный перевод со стороны родственников Лукаса Пакета (дяди Бруно и его сына) на общую сумму 40 000 бразильских реалов (7300 $).

Бруно Толентино признал, что такие денежные переводы были: «Я был должен ему деньги, вот и заплатил. Это было наше собственное соглашение с ним. Просто взял в долг».

Возникает логичный вопрос, а зачем деньги переводил сын Толентино? Здесь также есть простой ответ.

«Со ставками ничего общего нет. Просто у меня был лимит в 30 тысяч . Вот, я и передал оплату Яну, а он уже отправил Луису Энрике».

Сначала деньги – потом карточки

Все бы ничего, но идеальную картину товарищеских отношений Луиса Энрике и родственников Лукаса Пакета снова портят… желтые карточки.

В январе 2023 года тогда еще футболист «Бетиса» получает денежные переводы, а затем неожиданно начинает коллекционировать очень странные предупреждения.

● 28 января футболист грубо фолит в матче против «Хетафе».

● 4 февраля выскакивает на поле в игре с «Сельтой» на 11 минут и летит в подкат.

● 12 марта во встрече с «Вильярреалом» показательно игнорирует указание арбитра, что позже в своем рапорте отметит главный судья того матча Мигель Ортис Ариас.

Сразу можно отметить любопытную статистику: за всю карьеру до сезона-22/23 Луис Энрике получил шесть желтых карточек – столько же в период с ноября 2022-го по март 2023-го.

Согласно данным отчета специальной компании по мониторингу ставок, на игру «Бетис» – «Вильярреал» был зафиксирован аномальный объем пари. Отмечены массовые регистрации новых аккаунтов ради ставок на желтые карточки атакующих игроков в этом матче.

Наибольшая подозрительная активность – в регионе Дуки-ди-Кашиас. По удивительному совпадению пригород Рио-де-Жанейро находится совсем недалеко от острова Пакета…

Бруно Толентино признал, что делал ставки на желтые карточки Луиса Энрике, но не нарушал правила – просто в тот вечер улыбнулась удача.

«Да, я могу играть в букмекерских конторах, у меня нет запрета. Нет никакой секретной информации… Это же просто удача! Так случается один раз на миллион », – объяснил Толентино-старший.

Родственник Лукаса Пакета добавил, что знаком с Луисом Энрике, но дружбы между ними не было – несколько раз вместе играли в футбол.

Луис Энрике до скандала: сравнивали с Винисиусом, разрывал оборону «Барселоны», были слухи о «Зените»

23-летний футболист еще в 2022 году считался очень большой звездой в Бразилии. Летом игрок принял решение перебраться в «Бетис». За вингера было заплачено около 11 млн евро. Бразилец стал восьмым самым дорогим трансфером клуба за всю историю. Игрока в прессе сравнивали с Винисиусом.

Ожидания частично начали подтверждаться зимой. Луис Энрике ненадолго расцвел в системе Мануэля Пеллегрини. В частности, провел выдающуюся игру с «Барселоной» в Суперкубке Испании, сделав две голевые передачи. К сожалению, это была лишь вспышка: за сезон в Ла Лиге игрок оформил лишь четыре результативных действия.

Летом 2023 года в Relevo проскочил слух о переговорах «Зенита» и «Бетиса» о трансфере футболиста. Фигурировала сумма в 35 млн евро, а атакующего исполнителя представляли в качестве замены для Малкома.

С российской лигой не сложилось – зато Луис Энрике, вероятно, установил трансферный рекорд на родине: «Ботафого» заплатил за футболиста 16 млн евро, еще 4 млн прописаны в качестве бонусов. До Луиса Энрике в бразильской лиге было только два сопоставимых трансфера по деньгам: в 2005 году «Коринтианс» приобрел за 15 млн Карлоса Тевеса, а в 2020-м «Фламенго» вернул Габриэла Барбозу (около 18 млн).

Санкций не будет: в АПЛ отстранились, в Испании отпустили игрока с миром, в Бразилии все успокоились

Луис Энрике ныне не является подозреваемым ни в одной из стран. Представитель футболиста Хуниор Мендоса видит след конкурентов «Ботафого» в резонансном расследовании.

«Дело уже находится в архиве Федерации футбола Испании. Проведено расследование, Луис Энрике дал необходимые разъяснения. Удивительно, что тема всплыла в момент, когда «Ботафого» борется за титул в чемпионате Бразилии, а Луис Энрике может быть выбран в сборную. Он не является фигурантом дела ».

Какие-либо претензии со стороны FA исключены. В расследовании подчеркивается, что ассоциация открывает дела только в отношении игроков, которые выступают в английских соревнованиях или представляют сборную Англии.

В Бразилии изначально решили все вопросы до трансфера. «Ботафого» связывался с Ла Лигой по вопросу возможной дисквалификации Луиса Энрике. Бывшему клубу игрока «Бетису» было направлено письмо с подтверждением, что футболисту не грозят санкции, не будет и специального расследования. Похожий документ был получен «Ботафого» и конкретно из Испанской федерации.

В Бразилии единственная санкция в отношении игрока – исключение из состава молодежной сборной на товарищеский матч против Марокко в августе 2023 года. Тогда было решено перестраховаться. В сентябре 2024 года Луис Энрике впервые сыграл за основную сборную Бразилии и помог команде победить Эквадор в квалификационном матче к чемпионату мира.

Бруно и Ян Толентино – одни из примерно 80 подозреваемых, проходящих по делу Лукаса Пакета. С нетерпением ждем продолжения и новых героев с острова, на котором, похоже, ставок больше не будет.

