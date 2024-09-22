«Арсенал» – не фаворит против «Ман Сити» девять лет. Вспомните последний матч, когда было иначе?

В воскресенье, 22 сентября, «Манчестер Сити» и «Арсенал» проведут главный матч выходных в европейском футболе. Лондонцы сейчас с гордостью могут считаться неудобным соперником для подопечных Хосепа Гвардиолы – не проиграли в трех матчах подряд.

Подобной серии не было еще со времен Арсена Венгера. В ближайшем матче букмекерские компании предлагают ставить на «Арсенал» примерно за 5.00. А ведь было время, когда именно лондонский клуб шел фаворитом до игры с «Манчестер Сити». Правда, при Гвардиоле подобного никогда не случалось.

Последняя удачная серия «Арсенала»: не проигрывали шесть матчей, разгромили в игре за Суперкубок

«Арсенал» не уступал «Манчестер Сити» при Артете в прошлом сезоне. Клуб завоевал Суперкубок по пенальти, дома одолел гранда с минимальным счетом, а на выезде прагматично согласился на нулевую ничью.

Настолько удачной серии в противостоянии с «горожанами» у лондонцев не было девять лет – со времен Арсена Венгера. Как раз тогда «Арсенал» в последний раз и являлся фаворитом в линии до игры. В декабре 2015 года команда Венгера дома принимала «Сити» и получила коэффициент 2.45 на победу. С тех пор фаворит – только клуб из Манчестера.

Девять лет – целая эпоха: в том матче у «Манчестер Сити» в основном составе тогда еще выходили Элиаким Мангаля, Фабиан Делф и Джо Харт. «Арсенал» сделал результат за счет голов Тео Уолкотта и Оливье Жиру, но не обошлось и без помощи Хоэля Кэмпбелла – был на поле с первых минут.

«Арсенал» не проигрывал «Сити» в период с 2014-го по 2016-й. Серия вместила шесть официальных матчей и один товарищеский. В тот момент еще была жива надежда на последний большой титул Арсена Венгера. С 2016 года «Манчестер Сити» – всегда фаворит.

«Арсенал» удивляет низкими тоталами – букмекеры допускают 0:0

Ближайший матч грандов удивляет динамикой по тоталам. Коэффициент на «низовой» исход сместился до 1.80. Изменения связаны с последними результатами двух клубов. «Манчестер Сити» в больших матчах действует достаточно осторожно: не пробили тотал в Суперкубке против «Юнайтед», прагматично победили «Челси» и не забили «Интеру». То есть три больших матча – три низовых тотала. В рамках мартовской игры двух грандов поставить на тотал меньше можно было за 2.10.

«Арсенал» так вовсе – одна из самых осторожных команд не только в Англии, но и в топ-лигах Европы. Подопечные Артеты пока ни разу не пробивали «верховой» тотал. В Англии с такой же статистикой остался только «Ноттингем».

Большая проблема для «Арсенала» – травма Мартина Эдегора. Это еще один минус в контексте потенциальной результативности. Атакующий потенциал гостей значительно сокращен.

Ответит ли Холанд критикам?

Лучший бомбардир АПЛ столкнулся с очередной волной критики после матча с «Интером». Нападающему достается за отсутствие голов в важных матчах. Английские болельщики в социальных сетях высмеивают нападающего, отмечая, что он способен забивать только в ворота середняков и аутсайдеров.

В прошлом матче с «Арсеналом» у норвежца была яркая дуэль с защитником Габриэлом. Очевидно, что противостояние продолжится – бомбардир постарается взять реванш. Букмекеры здесь выбирают оборону – только 2.10 на гол Холанда.

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Фото: Gettyimages.ru /Carl Recine, Ryan Pierse, Clive Rose